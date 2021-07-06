Top 15+ phim bộ Hồng Kông hay và hấp dẫn nhất mọi thời đại

Top 15+ phim bộ Hồng Kông do TVB sản xuất sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả truyền hình. Đặc biệt, nhiều bộ phim đã gắn liền với bao thế hệ 8x, 9x nhờ nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp làm xao xuyến lòng người.

Số tập: 31 Tập

Đây là bộ phim cung đấu nổi tiếng có nội dung xoay quanh về Nữ Hữu Lộc Y Lan, vốn là Đích Phúc Tấn của Mục Thân vương Miên Di nhưng vì chồng đánh trận ở biên ải không trở về nên sau này được Quang Đạo Hoàng Đế lập thành thành Phi.

Cô luôn bị Nguyên Uyển Hoàng Hậu (Hồ Hạnh Nhi) ganh ghét nên cuộc chiến hậu cung của hai người ngày càng khốc liệt. Ngoài ra, Hoàng Thái Hậu và các phi tần khác cũng không ưa gì nàng. Từ một Y Lan hiền lành, giờ đây nàng đã trở nên toan tính để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Trai qua nhiều “màn cung đấu” quyết liệt, nàng Y Lan đã trở thành Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu – Mẫu Nghi Thiên Hạ. Dù đã trải qua 10 năm kể từ khi phát sóng, phim vẫn còn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và xứng đáng lọt top 15+ phim bộ Hồng Kông hay nhất mọi thời đại.

2. Cung Tâm Kế – Beyond The Realm Of Conscience (2009)

Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh

Diễn viên: Xa Thi Mạn, Dương Di, Trần Hào, Trịnh Gia Dĩnh, Quan Cúc Anh, Mễ Tuyết, Hàn Mã Lợi, Tạ Tuyết Tâm, Lữ San, Huệ Anh Hồng, Lý Quốc Lân

Thể loại: Cổ trang, cung đấu, lịch sử, tâm lý – tình cảm,…

Số tập: 33

Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm: Xa Thi Mạn, Trần Hào, Dương Di, Mễ Tuyết, Trịnh Gia Dĩnh. Bối cảnh chính của phim diễn ra ở thời Đường, kể về nhân vật Lưu Tam Hảo từ một cung nữ vào cung, dần trở thành Ty Trân của Thượng Cung Cục và sau cùng là Đức Phi.

Nàng và Diêu Kim Linh (Lệ Phi) là tỷ muội thân thiết, nhưng vì lòng tham mà Kim Linh trở thành kẻ toan tính và sẵn sàng ra tay hãm hại Tam Hảo. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng “cái thiện” vẫn chiến thắng cái ác, Kim Linh đã nhận lấy hậu quả của mình gây ra. Còn Tam Hảo thì lui về ở ẩn cùng Cao Hiển Dương (Trịnh Gia Dĩnh).

3. Sóng Gió Gia Tộc – Heart of Greed (2007)

Đạo diễn: Lưu Gia Hào

Diễn viên: Lý Tư Kỳ, Hạ Vũ, Lâm Phong, Quan Cúc Anh, Chung Gia Hân, Dương Di, Trần Hào, Mễ Tuyết, Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai, Lê Nặc Ý, Mông Gia Tuệ

Thể loại: Hiện đại, tình cảm, gia đấu, tâm lý,…

Số tập: 40 Tập

Đây là bộ phim xuất sắc xứng đáng có mặt trong top 15+ phim bộ Hồng Kông hay nhất mọi thời đại. Nội dung phim hấp dẫn xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình họ Đường – chuyên kinh doanh bào ngư. Chính lòng tham đã khiến con người trở nên biến chất và thủ đoạn.

Lăng Xảo là vợ cả của Đường Nhân Giai, từng bị mắc bệnh và nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Tú Cầm nên qua khỏi. Sau đó, bà chấp nhận cho Tú Cầm trở thành vợ bé của chồng mình. Tuy nhiên, người vợ bé ấy suốt nhiều năm sống không có danh phận nên đã nảy sinh bất mãn và thường xuyên gây chuyện làm xào xáo gia đình.

4. Bằng Chứng Thép – Forensic Heroes (2006)

Đạo diễn: Trần Chí Giang

Diễn viên:Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Mông Gia Tuệ, Chung Gia Hân, Hàn Mã Lợi

Thể loại: Hình sự, tâm lý, điều tra – phá án

Số tập: 25 Tập

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách như: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Vân Long, Chung Gia Hân, Mông Gia Tuệ,… Phim thuộc thể loại điều tra, phá án của những cảnh sát với nhiệm vụ cao cả là tìm ra sự thật của các vụ án khó, tưởng chừng như không có manh mối.

Tuy nhiên, với sự nhiệt huyết cùng lòng yêu nghề, họ đã không hề chùn bước. Từng chi tiết điều tra của tổ trọng án và pháp y điều làm cho người xem phải đi từ hồi hợp này đến hồi hợp khác.

5. Đôi Đũa Lệch – Square Pegs (2002)

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn viên: Tuyên Huyên, Quách Tấn An, Dương Uyển Nghi, Tào Vĩnh Liêm

Thể loại: Lãng mạn, hài hước, tình cảm

Số tập: 20 Tập

Đây là bộ phim do TVB sản xuất, có nội dung hấp dẫn, xoay quanh anh chàng Đinh Thường Vượng (Quách Tuấn An), đã 30 tuổi nhưng vẫn rất khờ khạo. Anh kết hôn cùng Lăng Thể Phụng (Tuyên Huyên). Ban đầu, họ chỉ xem nhau như hai chị em nhưng dần đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Sự kết hợp của hai diễn viên chính được đánh giá rất cao. Đặc biệt, vai diễn Đinh Thường Vượng của Quách Tuấn An giúp anh đạt rất nhiều giải thưởng. Đây là bộ phim TVB từng “làm mưa làm gió” màn ảnh châu Á những năm 2000.

6. Đấu Trí – Catch Me Now (2008)

Đạo diễn: Lưu Thể Vân

Diễn viên: Mã Đức Chung, Lưu Tùng Nhân, Trần Ngọc Liên,..

Thể loại: Hành động, cảnh sát, tâm lý

Số tập: 20 tập

Phim kể về mối quan hệ phức tạp giữa cảnh sát Giang Dương và ông trùm ma túy Cao Triết. Cả hai gặp gỡ từ một vụ buôn bán ma túy. Để che đậy thân phận của mình, Cao Triết đã tạo cho mình vỏ bọc một ông chủ quán ăn hiền lành và lương thiện. Giang Dương biết điều này nhưng mãi chưa thể tìm ra bằng chứng vạch tội hắn. Anh luôn đề cao quan điểm tà không thể nào thắng chính nên vẫn quyết tâm phải khiến Cao Triết vào tù.

Nhưng Cao Triết lại bị rung động trước cô gái hiền lành, xinh đẹp tên Bao Dung Dung. Trùng hợp hơn, cô còn là đồng nghiệp thân thiết với vợ cảnh sát Dương. Trong một lần, Dung Dung rơi vào nguy hiểm và để cứu cô, Cao Triết đã vô tình tiết lộ thân phận của mình. Giang Dương liệu có kịp nắm bắt cơ hội này để giăng lưới tóm gọn tổ chức xã hội đen do Cao Triết cầm đầu?

7. Lực Lượng Phản Ứng – Armed Reaction (1998)

Đạo diễn: Phan Gia Đức

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Đằng Lệ Danh,…

Thể loại: Hình sự, tội phạm, tình cảm

Số tập: 20 tập

Trần Tam Nguyên và Chu Tố Nga là hai nữ cảnh sát xinh đẹp. Tuy công tác trong cùng Sở Cảnh sát Hong Kong, nhưng thái độ làm việc của họ lại không giống nhau. Chu Tố Nga thì thờ ơ trong công việc, chưa đi làm thì đã ngóng giờ về. Còn Trần Tam Nguyên thì ngược lại, cô luôn mạnh mẽ và năng nổ trong quá trình công tác. Cũng vì điều này mà Tam Nguyên bị cấp trên Trình Phong nhận xét rằng quá tham vọng, và cả hai đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chú của Trần Tam Nguyên là thanh tra cao cấp Trần Tiểu Sanh. Trong lần truy bắt tội phạm, anh không may bị trúng đạn ở chân nên phải về hưu non. Vào một ngày, Tiểu Sanh bất ngờ trở thành đối tượng tình nghi số một trong một vụ án giết người. Để minh oan, anh phải lẩn trốn đi tìm chứng cứ.

8. Cạm Bẫy Thương Trường – Provocateur (2017)

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn viên: La Gia Lương, Hồ Nặc Ngôn, Lý Giai Tâm,…

Thể loại: Hành động, tâm lý

Số tập: 25 tập

Nội dung phim kể về ông trùm thương nghiệp Trác Quân Lâm, là chủ nhân của công ty mỹ phẩm Mỹ Thế Đại. Mặc dù đạt được những thành công trong sự nghiệp nhưng anh lại không có tổ ấm hạnh phúc, vì hai người vợ đều đã qua đời. Từ khi chàng thanh niên mồ côi cha Phan Thiếu Kiệt trở về nước, cuộc sống của ông trùm mỹ phẩm Quân Lâm đã gặp phải nhiều biến cố.

Kiệt cùng 4 người nữa hợp tác với nhau để đánh cắp bí mật thương nghiệp vì tiền. Qua phi vụ này, cậu vô tình phát hiện người bố nhẫn tâm bỏ rơi mình khi xưa chính là Quân Lâm, điều này càng khiến nỗi căm hận bao năm trỗi dậy.

Kiệt lên kế hoạch trả thù để từng bước chiếm chiếc ghế giám đốc thị trường công ty Mỹ Thế Đại. Anh ta âm mưu hợp tác với công ty đối thủ, đồng thời tiết lộ các thông tin nội bộ, làm cho sự nghiệp của cha ruột sụp đổ.

9. Học Cảnh Truy Kích – E.U (Emergency Unit) (2009)

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn viên: Tạ Thiên Hoa, Ngô Trác Hy, Trần Kiện Phong, Giang Nhược Lâm…

Thể loại: Phim cảnh sát hành động, phá án

Số tập: 30 tập

Chung Lập Văn là một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, luôn muốn dọn sạch những băng đảng ma túy. Còn Giang Thế Hiểu là đại ca giang hồ khét tiếng, vì tin bạn thân mà phải ngồi tù 10 năm. Sau khi ra tù, Giang Thế Hiểu luôn muốn báo thù nên đồng ý làm tay trong cho Chung Lập Văn. Từ đó, anh đã giúp cho cảnh sát thâu tóm được ổ bán ma túy của Đỗ Diệc Thiên.

Sau khi đạt được mục đích, Thế Hiểu cũng trở thành đại ca xã hội đen và tìm cách khiến Lập Văn bị mất chức cảnh sát để lôi kéo anh về phía mình. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng thì Chung Lập Văn cũng biết được bộ mặt thật của kẻ chủ mưu, nhưng anh lại đem lòng yêu con gái của Thế Hiểu, điều này đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

10. Tiềm Hành Truy Kích – Lives Of Omission (2011)

Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên: Tạ Thiên Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai, Từ Tử San…

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Số tập: 30 tập

Lương Tiếu Đường (Laughing) là một nội gián tài giỏi xuất sắc. Với bản lĩnh cùng các kĩ năng được đào tạo chuyên nghiệp, anh đã trở thành cảnh sát nằm vùng trong tập đoàn buôn lậu vũ khí, để thu thập các chứng cứ giúp cảnh sát tóm gọn ổ tội phạm.

Một thời gian sau, anh được giao nhiệm vụ triệt tiêu băng đảng buôn ma túy nguy hiểm, làm việc dưới sự quản lý của thanh tra xinh đẹp Châu Vọng Tình. Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Laughing đã tiếp cận với Tô Tỉnh Bách (Cò Que), một tên cầm đầu đầy dã tâm, thủ đoạn.

Tiềm Hành Truy Kích – Lives Of Omission (2011)

11. Bao La Vùng Trời – Triumph In The Skies (2003)

Đạo diễn: Phan Gia Đức

Diễn viên: Ngô Trấn Vũ, Trần Tuệ San, Mã Đức Chung, Huỳnh Tông Trạch

Thể loại: Tình cảm, tâm lý, xã hội

Số tập: 40 tập

Phim đã khai thác đề tài mới mẻ về cuộc sống của những nhân viên làm việc ở ngành hàng không. Hai người bạn thân từ nhỏ Đường Diệc Sâm và Lăng Vân Chí có chung ước mơ trở thành phi công của hãng hàng không Solar Airway. Dù thân thiết như anh em và luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhưng tình cảm của họ lại trái ngược nhau. Trong khi Lăng Vân Chi là chàng trai phong lưu thì Diệc Sâm lại khép kín bảo thủ.

Diệc Sâm đã bày tỏ tình cảm với cô tiếp viên xinh đẹp Lạc Dĩ San tại nước Ý. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ chưa được bao lâu thì những mâu thuẫn dẫn khiến cặp đôi phải chia xa. Trớ trêu thay, số phận đã sắp đặt Vân Chí gặp gỡ Dĩ San khi cô đang yếu lòng nhất, anh muốn chăm sóc và đồng hành cùng cô cả đời.

12. Pháp Sư Bất Đắc Dĩ – The Exorcist’s Meter (2017)

Đạo diễn: Phương Tuấn Chiêu

Diễn viên: Mã Quốc Minh, Huỳnh Trí Văn, Huỳnh Tử Hằng, Lưu Bội Nguyệt…

Thể loại: Giả tưởng hiện đại, tình cảm, hài kịch

Số tập: 21 tập

Anh tài xế taxi ca đêm tuổi trung niên tên Tiểu Mã luôn may mắn khi nhiều lần gặp tai nạn mà không chết. Tiểu Mã đem lòng yêu thầm Trang Chỉ Nhược – nữ khách hàng quen thuộc hàng ngày của anh. Một lần, Tiểu Mã vô tình phá giải được tinh linh ngàn tuổi Thạch Cảm Đang, từ đó Cảm Đang đã đeo bám lấy anh như hình với bóng.

Bối Bối Na phát hiện ra Tiểu Mã có khả năng nhìn thấy quỷ thần nên dùng mọi cách lôi kéo anh tham gia chương trình kinh dị do cô dẫn dắt. Một thời gian sau, Tiểu Mã biết được Trang Chỉ Nhược không phải là người, cô bị hôn mê khi gặp tai nạn, sau đó, bị tâm ma trói buộc trở thành linh hồn vất vưởng.

Anh đã giúp cô tháo gỡ tâm ma và thoát khỏi cái chết. Nhờ việc đó mà Tiểu Mã đã phát hiện ra được nhân vật cực kỳ nguy hiểm khác là Quách Triển Minh, một tà ma nghìn năm ẩn nấp trong hình hài cảnh sát.

13. Sứ Đồ Hành Giả – Line Walker (2014)

Diễn viên: Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Lâm Phong, Trần Mẫn Chi, Giang Mỹ Nghi, Hứa Thiệu Hùng, Lương Liệt Duy

Thể loại: Hình sự, điều tra, phá án, tình cảm

Số tập: 31 Tập

Phim xoay quanh hành trình tìm lại 5 nội gián của Tổng thanh tra CIB sếp Trác – Trác Khải. Từ những manh mối nhỏ nhất, Trác Khải đã tìm được nội gián đầu tiên là Đinh Tỷ (Xa Thi Mạn). Sau đó, Đinh Tỷ tiếp cận với Bạo Seed (nội gián thứ 2) để được vào Hồng Anh xã. Và cả hai đã cùng nhau trải qua muôn trùng nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sự kết hợp giữa Lâm Phong và Xa Thi Mạn đã tạo nên một “phản ứng hóa học” cực đáng yêu với một mối tình đẹp giữa Xã đoàn nguy hiểm. Đây là một siêu phẩm hình sự do TVB sản xuất gặt hái nhiều thành công và các giải thưởng danh tiếng.

14. Người Kế Nghiệp – Storm In A Cocoon (2014)

Đạo diễn: Lương Tài Viễn

Diễn viên: Mã Tuấn Vỹ, Dương Di, Nhạc Hoa, Trình Khả Vi, Mạch Trường Thanh

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Số tập: 32 Tập

Bối cảnh của phim là những năm 20 của thế kỷ trước, kể về chàng bác sĩ quân y tốt bụng Phan Gia Dương. Sau khi xuất ngũ về quê hương gây dựng lại sự nghiệp của gia đình nhưng không may, người chị gái của anh đã bị chết một cách bí ẩn.

Anh một mình vừa gánh vác gia nghiệp vừa âm thầm điều tra kẻ đứng sau cái chết của chị gái mình. Cuộc hành trình của anh may mắn luôn được sự giúp đỡ của hai cô gái là Bình Bình và Băng Chỉ Tình. Từ đó, giữa ba người đã nảy sinh câu chuyện tình cảm phức tạp.

15. Trở Về Tam Quốc – Three Kingdoms RPG (2012)

Đạo diễn: Lưu Gia Hào

Diễn viên: Lâm Phong, Dương Di, Mã Quốc Minh, Trần Mẫn Chi

Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, chiến tranh, giả sử

Số tập: 25 Tập

Nội dung phim xoay quanh thanh niên nghiện game Tư Mã Tín (Mã Quốc Minh). Trong một lần nọ, anh vô tình xuyên không về thời tam quốc. Khi ấy, anh đã mang theo một chiếc điện thoại cùng cục pin dự phòng.

Ở thời Tam Quốc, anh chàng bỗng nhiên trở thành thần dân “mẫu mực”. Vận dụng những kiến thức lịch sử của mình, anh may mắn trở thành thân cận của Gia Cát Lượng và cùng ngài mưu tính việc đánh trận. Tuy nhiên, điều này đã vô tình làm thay đổi lịch sử nên cũng mang lại nhiều rắc rối.

16. Thiên Long Bát Bộ – Demi- Gods and Semi-Devils (1997)

Đạo diễn: Lý Chiêm Thắng

Diễn viên: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng, Lưu Cẩm Linh, Mạch Trường Thanh, Lưu Ngọc Thúy,…

Thể loại: Kiếm hiệp, chuyển thể, cổ trang, tình cảm, võ thuật,…

Số tập: 45 Tập

Bộ phim đã quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực cùng bối cảnh quanh vô cùng hoành tráng. Đặc biệt, những phân cảnh chiến đấu trong phim cũng trở thành kinh điển và được phát sóng liên tục qua hơn hai thập kỷ.

Kiều Phong là bang chủ cái bang, hành tẩu trên giang hồ để hy vọng tìm ra được thân thế của mình. Trong hành trình này, anh đã quen biết, kết bái huynh đệ với Đoàn Dự và Hư Trúc. Từ đây, ba con người đã cùng trải qua nhiều vụ đánh nhau để tranh giành bí kíp võ công.

Các kỳ đại hội võ lâm diễn ra liên tục cùng với những cuộc giao đấu khốc liệt giữa các bang phái với qua. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng Kiều Phong đã nhảy xuống vực tự vẫn để tỏa lòng trung quân với hai nước Tống Liêu.

Các bộ phim TVB luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ khán giả, nhiều người còn xem đi xem lại nhiều lần vẫn không chán. Hi vọng top 15+ phim bộ Hồng Kông hay nhất mọi thời đại có thể giúp bạn ôn lại những ký ức đẹp về những siêu phẩm đặc sắc này.