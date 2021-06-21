Top 15 phim tận thế hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả top 15 phim tận thế hay và hấp dẫn nhất. Tận thế luôn là đề tài được nhiều đạo diễn lựa chọn cho vào các tác phẩm điện ảnh của mình. Những thảm họa từ thiên nhiên hay người ngoài hành tinh, bệnh tật… là khởi nguồn đáng sợ dẫn đến những ngày đen tối.

Đạo diễn: M. Night Shyamalan

Diễn viên: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel,…

Đây là bộ phim kinh dị được sản xuất năm 2008 do M. Night Shyamalan viết kịch bản, đồng sản xuất và đạo diễn. Phim có sự tham gia diễn xuất của Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo và Betty Buckley.

Nội dung kể về một người đàn ông cùng vợ, người bạn thân nhất và con gái của bạn anh ta khi tất cả họ đang cố gắng thoát khỏi một thảm họa thiên nhiên không thể giải thích được.

Mối đe dọa ngày tận thế đối với nhân loại lan rộng khắp đất nước. Nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra, điều này đã khiến giáo viên khoa học Elliot Moore (Mark Wahlberg), vợ anh ta là Alma (Zooey Deschanel) và đồng nghiệp Julian (John Alberto Leguizamo) cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi kẻ giết người vô hình ở vùng Pennsylvania.

Thảm họa toàn cầu (The Happening)

2. Bình minh chết (Dawn Of The Dead)

Năm công chiếu: 19/03/2004

Thể loại: Hành động, kinh dị

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Zachary Edward Snyder

Diễn viên: Ving Rhames, Sarah E. Polley

Phim thuộc thể loại hành động kinh dị của Mỹ ra mắt năm 2004 do Zack Snyder làm đạo diễn và James Gunn viết kịch bản. Nhân vật Ana (Sarah Polley) đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà khi chồng cô bị tấn công bởi một người hàng xóm nhiễm virus zombie. Và cô nhận ra rằng toàn bộ khu phố Milwaukee mình đang sinh sống đã bị tấn công bởi xác chết biết đi.

Sau khi bị cảnh sát Kenneth (Ving Rhames) thẩm vấn, Anna cùng anh ta và một nhóm nhỏ tìm đến trung tâm mua sắm địa phương như một pháo đài an toàn, bọn họ đã cùng nhau chiến đấu với đám xác sống để duy trì an toàn cho thành phố.

Bình minh chết (Dawn Of The Dead)

3. Khe nứt San Andreas (San Andreas)

Năm công chiếu: 27/5/2015

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, tình cảm và hành động

Thời lượng: 114 phút

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên: Dwayne Johnson, Carla Gugino,…

Một trong những bộ phim xứng đáng lọt top 15 phim tận thế hay nhất là cái tên San Andreas, do Brad Peyton đạo diễn và Carlton Cuse viết kịch bản. Một ngày tưởng đẹp trời lại trở thành thảm họa khi đứt gãy San Andreas của California gây ra trận động đất kinh hoàng mạnh đến 9 độ Richter, đây được ghi nhận là trận động đất lớn nhất trong lịch sử loài người.

Khi Trái đất nứt ra và các tòa nhà bắt đầu đổ nát, phi công trực thăng tìm kiếm và cứu nạn của LAFDRay tên Gaines (Dwayne Johnson), phải điều hướng sự tàn phá từ Los Angeles đến San Francisco để mang theo người vợ của anh (Carla Gugino) và đứa con gái duy nhất của họ (Alexandra Daddario) đến nơi an toàn.

Khe nứt San Andreas (San Andreas)

4. Thảm họa hủy diệt (Deep Impact)

Năm công chiếu: 8/5/1998

Thể loại: Thảm họa, hành động

Thời lượng: 121 phút

Đạo diễn: Mimi Leder

Diễn viên: Robert Duvall, Téa Leoni,…

Deep Impact là phim thảm họa khoa học viễn tưởng do Mỹ sản xuất năm 1998, Mimi Leder làm đạo diễn, Bruce Joel Rubin và Michael Tolkin viết kịch bản. Nội dung kể về việc một sao chổi đang tấn công Trái đất và có thể có thể làm chấm dứt toàn bộ cuộc sống của con người.

Lúc này, Chính phủ Hoa Kỳ giữ kín chuyện kinh khủng này, nhưng đã bị phanh phui bởi phóng viên Jenny Lerner (Tea Leoni), điều này buộc Tổng thống Hoa Kỳ Beck (Morgan Freeman) phải công bố kế hoạch của mình. Phi hành gia Spurgeon “Fish” Tanner (Robert Duvall) cùng nhóm của anh sẽ đáp xuống sao chổi và đặt chất nổ với hy vọng ngăn cản hành trình của có đến Trái đất. Nếu không, nhân loại sẽ phải gánh chịu điều tồi tệ nhất.

Thảm họa hủy diệt (Deep Impact)

5. Thảm họa sóng thần (The Impossible)

Năm công chiếu: 9/9/2012

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 113 phút

Đạo diễn: J. A. Bayona

Diễn viên: Naomi Watts, Ewan McGregor, …

Nội dung phim kể về thảm họa Tây Ban Nha nói tiếng Anh năm 2012 do J. A. Bayona đạo diễn và Sergio G. Sánchez viết kịch bản. Gia đình Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) và ba con trai của họ bắt đầu kỳ nghỉ đông ở Thái Lan vào tháng 12 năm 2004.

Nhưng một ngày sau lễ Giáng sinh, kỳ nghỉ vui vẻ ấy đã biến thành cơn ác mộng khủng khiếp khi một tiếng gầm kinh hoàng vang lên từ đáy biển sâu. Sau đó, xuất hiện một bức tường nước đen nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Mặc dù Maria và gia đình phải đối mặt với thời khắc đen tồi tệ nhất, nhưng lòng dũng cảm đã khiến họ vượt qua tất cả.

Thảm họa sóng thần (The Impossible)

6. Ngày độc lập (Independence Day)

Năm công chiếu: 02/07/1996

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Thảm họa

Thời lượng: 145 phút

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: Will Smith, Bill Pullman,…

Ngày Độc lập là bộ phim xuất sắc xứng đáng lọt top 15 phim tận thế hay nhất. Phim được công chiếu năm 1996, nội dung kể về một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh vào Trái đất. Một nhóm cá nhân và gia đình tình cờ hội tụ ở sa mạc Nevada và cùng với những người còn lại của địa phương, tham gia vào một cuộc chống lại sự thảm họa cuối cùng vào ngày 4 tháng 7 – trùng với kỳ nghỉ Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ. Bộ phim được đạo diễn bởi Roland Emmerich cũng là người đồng viết kịch bản với nhà sản xuất Dean Devlin.

Ngày độc lập (Independence Day)

7. Sóng tử thần (The Wave)

Năm công chiếu: 28/01/2015

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 105 phút

Đạo diễn: Roar Uthaug

Diễn viên: Ane Dahl Torp, Kristian Eikjord,…

Đây là bộ phim đề tài tận thế do Na Uy sản xuất năm 2015, được đạo diễn bởi Roar Uthaug. Bộ phim lấy bối cảnh khi đường nứt Åkerneset sụp đổ ở Møre og Romsdal, gây ra một trận tuyết lở mạnh làm xuất hiện cơn sóng thần cao 80 mét, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Một nhà địa chất người Na Uy (Kristoffer Joner) cùng gia đình của anh ta (Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro) đã chiến đấu để sinh tồn khi trận lở đất gây ra một đợt thủy triều cao ngất ngưỡng.

Sóng tử thần (The Wave)

8. Cơn bão kinh hoàng (The Perfect Storm)

Năm công chiếu: 30/06/2000

Thể loại: Chính kịch, thảm họa

Thời lượng: 130 phút

Đạo diễn: Wolfgang Petersen

Diễn viên: George Clooney, Mark Wahlberg,…

Đây là bộ phim tiểu sử về thảm họa của Mỹ năm 2000 do Wolfgang Petersen làm đạo diễn, dựa trên cuốn sách cùng tên của Sebastian Junger được viết vào năm 1997. Dựa trên một câu chuyện có thật, phim kể về những người đàn ông và phụ nữ liều mạng làm việc, đánh cá và tàu cứu hộ mỗi ngày để chống lại sự kinh hoàng tàn ác của thiên nhiên. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất xuất hiện trên biển vào dịp Halloween năm 1991, khi họ phải đối mặt với thời tiết dữ dội cùng cơn bão lớn và khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại.

Cơn bão kinh hoàng (The Perfect Storm)

9. Năm đại họa (2012)

Năm công chiếu: 13/11/2009

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 158 phút

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: John Cusack, Chiwetel Ejiofor,…

2012 là bộ phim lấy chủ đề khoa học viễn tưởng về thảm họa tận thế của Mỹ, được công chiếu năm 2009 do Roland Emmerich làm đạo diễn. Nhân loại trên trái đất không hề biết rằng hành tinh của họ đang sống cũng có ngày tận thế.

Với lời cảnh báo của một nhà khoa học người Mỹ (Chiwetel Ejiofor), các nhà lãnh đạo thế giới đã bí mật chuẩn bị duy trì sự sống của hành tinh xanh. Khi trận đại hồng thủy toàn cầu xảy ra, nhà văn Jackson Curtis (John Cusack) đã cố gắng đưa gia đình của ông đến nơi an toàn khi thế giới bắt đầu bị phá hủy.

Năm đại họa (2012)

10. Thế chiến Z (World War Z)

Năm công chiếu: 21/06/2013

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Marc Forster

Diễn viên: Brad Pitt, Mireille Enos,…

Đây là bộ phim được chuyển thể từ một câu chuyện của Carnahan và J. Michael Straczynski, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2006 của Max Brooks. Nội dung xoay quanh cựu nhân viên Liên Hợp Quốc Gerry Lane đi khắp thế giới trong cuộc chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch thây ma đang có nguy cơ lật đổ quân đội và chính phủ và đe dọa đến sự sống còn của nhân loại. Gerry Lane cùng gia đình của anh đã phải chiến đấu với bọn thây ma, đồng thời nhanh chóng tìm cách ngăn chặn sự việc tiếp diễn này.

Thế chiến Z

11. Ngày tận thế (Armageddon)

Năm công chiếu: 1/7/1998

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, thảm họa

Thời lượng: 151 phút

Đạo diễn: Michael Bay

Diễn viên: Bruce Willis, Ben Affleck,…

Nội dung phim kể về một tiểu hành tinh đang có nguy cơ đe dọa va chạm với Trái đất, Dan Truman (Billy Bob Thornton) của NASA kết luận rằng cách duy nhất để ngăn chặn nó là khoan vào bề mặt của nó và kích nổ một quả bom hạt nhân.

Vì thế, anh đã tìm đến sự giúp đỡ của thợ khoan nổi tiếng Harry Stamper (Bruce Willis), anh ta đồng ý chỉ huy sứ mệnh không gian nguy hiểm này với điều kiện có thể mang theo phi hành đoàn của riêng mình. Trong số đó có cocksure A.J. (Ben Affleck), người mà Harry cho là đối xử không tốt với con gái mình (Liv Tyler), đến khi nhiệm vụ chứng minh điều ngược lại.

Ngày tận thế

12. Siêu bão địa cầu (Geostorm)

Năm công chiếu: 20/10/2017

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 109 phút

Đạo diễn: Dean Devlin

Diễn viên:Jim Sturgess ,Gerard Butler,…

Sau khi một loạt các thảm họa thiên nhiên chưa từng có đe dọa đến an nguy của hành tinh, các nhà lãnh đạo thế giới đã cùng nhau hợp tác tạo ra một mạng lưới vệ tinh phức tạp để có thể kiểm soát toàn bộ khí hậu toàn cầu và hơn hết giữ an toàn cho người dân.

Nhưng có một điều gì đó không ổn xảy ra: hệ thống được xây dựng để bảo vệ Trái đất đang bị tấn công và chính phủ và người dân đang trong một cuộc chạy đua với thời gian để tìm ra lý do thực sự của thảm họa trước khi một cơn bão địa lý trên toàn thế giới quét sạch mọi thứ và Trái Đất sẽ bị diệt vong.

Siêu bão địa cầu (Geostorm)

13. Ngày kinh hoàng (The Day After Tomorrow)

Năm công chiếu: 28/5/2004

Thể loại: Thảm họa

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal,…

Nhà khí hậu học Jack Hall (Dennis Quaid) bị các quan chức Liên Hợp Quốc phớt lờ khi trình bày những lo ngại của mình về môi trường thế giới, nghiên cứu của ông đã chứng minh có một “siêu bão” khổng lồ đang phát triển, gây ra những thảm họa thiên nhiên thảm khốc trên khắp hành tinh.

Ông đã cố gắng đến chỗ con trai của mình - Sam (Jake Gyllenhaal), người đang bị mắc kẹt lại New York cùng với người bạn tên Laura (Emmy Rossum) và những người khác. Jack cùng phi hành đoàn phải đi bộ từ Philadelphia, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để đến cứu Sam trước đã quá muộn.

Ngày kinh hoàng (The Day After Tomorrow)

14. Đại chiến thế giới (War of the Worlds)

Năm công chiếu: 29/6/2005

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Tom Cruise, Dakota Fanning,…

Bộ phim xoay quanh nhân vật Ray Ferrier (Tom Cruise) - người công nhân luôn cố gắng xây dựng một mối quan hệ tích cực với hai đứa con của mình là Rachel (Dakota Fanning) và Robbie (Justin Chatwin). Khi vợ cũ của anh - Mary Ann (Miranda Otto), đưa họ đến nhà Ferrier, có vẻ như đây sẽ chỉ là một ngày cuối tuần không lấy gì làm vui vẻ.

Tuy nhiên, sau đó, một xung điện từ của tia sét đã tấn công khu vực này, chính sự kiện kỳ lạ trên hóa ra lại là khởi đầu cho một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, và nhiệm vụ của Ferrier giờ đây là phải bảo vệ những đứa con của mình khi chúng tìm nơi ẩn náu.

Đại chiến thế giới (War of the Worlds)

15. 28 ngày sau (28 days later)

Năm công chiếu: 1/11/2002

Thể loại: Thảm họa, kinh dị

Thời lượng: 113 phút

Đạo diễn: Danny Boyle

Diễn viên: Cillian Murphy, Naomie Harris,…

Một nhóm các nhà hoạt động xã hội đã mắc sai lầm khi giải thoát một con tinh tinh trong lồng bị nhiễm virus “Rage” ra khỏi phòng thí nghiệm nghiên cứu y tế. Khi người chuyển phát nhanh đến gặp London Jim (Cillian Murphy), người tỉnh dậy sau cơn mê một tháng sau đó, anh ngạc nhiên khi thấy thành phố của mình hoàn toàn không có người.

Trên đường trốn thoát khỏi những nạn nhân giống như những con thây ma, Jim tình cờ gặp được một nhóm người sống sót gồm Selena (Naomie Harris) và tài xế taxi Frank (Brendan Gleeson). Tất cả họ cùng nhau tham gia vào cuộc hành trình nguy hiểm để tìm đến nơi an toàn.

28 ngày sau (28 days later)

Trên đây là danh sách top 15 phim tận thế hay và hấp dẫn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Hy vọng và và gia đình sẽ có khoảng thời gian giải trí thú vị bên những người thân yêu trong mùa dịch này.