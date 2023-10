Tổng hợp phim mẹ chồng nàng dâu đặc sắc nhất màn ảnh Việt

Đạo diễn: Lý Minh Thắng

Diễn viên: Diễm My, Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Lan Khuê, Midu, Lâm Vinh Hải...

Bài hát nổi bật: Cánh hoa tàn (Hương Tràm)

Giải thưởng: Cánh Diều Vàng Việt Nam cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất

Link xem phim: Netflix

Bối cảnh của bộ phim này là ngôi làng Đại Điền. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống nhiều đời của gia đình Hội Đồng Lịnh.

Ba Trân (Thanh Hằng) là cô con dâu luôn bị bà Hai Lịnh (Diễm My) khinh thường bởi không sinh được con nối dõi. Cô Bảy Loan (Ngọc Quyên) cũng vì thế mà được cưới thêm cho con trai. Mặc dù vậy, cho đến cuối cùng, Ba Trân cũng sinh được quý tử và dần nắm quyền lực trong gia đình.

Ba Trân bỗng chốc trở thành người có quyền lực nhất nhà và trở thành mẹ chồng của Tư Thì (Lan Khuê) và Tuyết Mai (Midu). Cả hai đều là vợ của cậu Hai Phước (Lâm Vinh Hải) - người bị ngố bẩm sinh.

Ba Trân ngày càng làm nhiều việc mất nhân tính hơn và đi theo vết xe đổ của bà Hai Lịnh. Sức ép của việc gìn giữ nề nếp gia tộc khiến thủ đoạn của bà trở nên ác độc và tàn nhẫn.

Mẹ Chồng (2017) có nội dung xoay quanh cuộc sống nhiều đời của gia đình Hội Đồng Lịnh.

2. Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Ngày phát hành: 05/04/2017

Thời lượng: 34 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Gia đình, tâm lý

Đạo diễn: Vũ Trường Khoa

Diễn viên: NSND Lan Hương, Bảo Thanh, Anh Dũng, Nguyễn Lê Việt Anh,…

Bài hát nổi bật: Hạnh phúc mong manh - Khánh Linh

Giải thưởng: VTV Awards 2017 - Điểm hẹn: Nữ diễn viên ấn tượng (Bảo Thanh)

Link xem phim: Zing TV

Minh Vân là cô con dâu tuy có học thức và vị trí cao trong xã hội nhưng lại không khéo léo trong hành xử.

Vai mẹ chồng do NSND Lan Hương đảm nhận là một người phụ nữ hết lòng quan tâm và chăm sóc gia đình. Bà chỉ có một cậu con trai duy nhất nên yêu và quan tâm con đến mức cực đoan. Bà "bám riết" và "để mắt" quá mức đến từng hành động đôi vợ chồng trẻ.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mỗi lúc một đi vào ngõ cụt. Bà Phương với tính cách soi mói, khó tính can thiệp quá mức vào đời sống của con trai đã khiến cho hạnh phúc của con trai phải tan vỡ.

Bà Phương với tính cách soi mói, khó tính can thiệp quá mức vào đời sống của con trai đã khiến cho hạnh phúc của con trai phải tan vỡ

3. Hoa Hồng Trên Ngực Trái (2019)

Ngày phát hành: 07/08/2019

Thời lượng: 46 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Đạo diễn: Vũ Trường Khoa

Diễn viên: Hồng Diễm, Ngọc Quỳnh, Hồng Đăng, Lương Thanh,..

Bài hát nổi bật: Vệt nắng nhạt nhòa - Thùy Chi

Giải thưởng: Cánh diều bạc 2019 - Phim truyền hình xuất sắc

Link xem phim: Zing TV

Nội dung phim kể về cuộc đời của Nguyễn Hồng Khuê (Hồng Diễm thủ vai). Cô vốn là cô gái dịu dàng và hiền lành. Vì có thai với Thái (Ngọc Quỳnh thủ vai) nên cô đành bỏ ngang con đường học hành để làm đám cưới. Khuê dành trọn thanh xuân để hết lòng vun vén tổ ấm và trở thành một bà nội trợ tần tảo.

Khuê hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, ở nhà lo cơm nước trong suốt 10 năm. Để rồi đến ngày nọ, cô đau lòng khi hay rằng Thái công khai cặp bồ. Nguy cơ cuộc hôn nhân bấy lâu mà Khuê cố gắng vun đắp sẽ đổ vỡ rất cao.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái (2019) kể về cuộc đời của Nguyễn Hồng Khuê (Hồng Diễm thủ vai). Cô vốn là cô gái dịu dàng và hiền lành

4. Những Nàng Dâu Nổi Loạn (2020)

Ngày phát hành: 11/04/2020

Thời lượng: 32 tập, 40 phút/tập

Thể loại: Gia đình

Đạo diễn: Xuân Phước

Diễn viên: Lương Thế Thành, Bella Mai, NSƯT Công Ninh, NSƯT Thanh Dậu, Lê Bê La,…

Bài hát nổi bật: Em sẽ yêu

Link xem phim trên: VTV Giải trí

Nội dung phim là câu chuyện xoay quanh gia đình bà Quân. Vốn là người gốc Bắc có 3 con trai đều yên bề gia thất, bà nổi tiếng là mẹ chồng khắc nghiệt, cổ hủ và hơi cay độc chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.

Những cô con dâu "bất trị" trong nhà khiến bà đã phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trị. Tuy nhiên, cũng có không ít những khi phải chấp nhận nhún mình chịu nhục.

Những biến cố và xáo trộn trong gia đình lại xảy ra không ngừng với sự can thiệp của gia đình sui gia. Bộ phim mang đến những giây phút thư giãn bởi tình huống "dở khóc dở cười" giữa mẹ chồng và nàng dâu, em chồng và chị dâu cùng các mối quan hệ trong gia đình như chàng rể - nàng dâu,... Cùng đó là thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Bộ phim mang đến những giây phút thư giãn bởi tình huống "dở khóc dở cười" giữa mẹ chồng và nàng dâu, em chồng và chị dâu cùng các mối quan hệ trong gia đình như chàng rể - nàng dâu,...

5. Muôn Kiểu Làm Dâu (2019)

Ngày phát hành: 14/10/2019

Thời lượng: 100 tập, 40 phút/tập

Thể loại: Tình cảm, gia đình, hài hước,…

Đạo diễn: Cẩm Hà

Diễn viên: Lương Thế Thành, Kim Tuyến, Nguyệt Ánh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, NSUT Kim Xuân, Phương Dung, Ngân Quỳnh, Hùng Thuận, Hồ Bích Trâm…

Bài hát nổi bật: Vì thế giới vẫn còn một người – Xem Youtube

Link xem phim: YouTube

4 cô bạn thân: Minh Anh, Trúc Mây, Tú Uyên và Hoàng My với những tính cách riêng là đại diện cho muôn kiểu làm dâu trong xã hội hiện đại. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện dung dị và hài hước giữa cuộc sống hôn nhân bình thường, tình yêu vợ chồng, mối quan hệ với những góc nhìn khác nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Câu chuyện làm dâu kiểu mẫu của họ được “e-kíp” sản xuất “đổ rượu mới” vào nên đã tạo nên một làn gió mới đầy hấp dẫn.

Người xem sẽ thấy được mỗi gia đình là mỗi lát cắt trong cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh mang đến câu chuyện tình yêu thương chồng vợ, bộ phim còn mang đến ý nghĩa về cách đối nhân xử thế với những người đã sinh ra chồng mình.

Sức hút của bộ phim này được tạo nên bởi sự đầu tư kỹ về nội dung, bối cảnh quay đa dạng, diễn viên thực lực,… Kể từ khi lên sóng, bộ phim đã dành được sự quan tâm từ lượng lớn người xem. Nếu bạn đang tìm kiếm bộ phim Việt Nam về đề tài mẹ chồng – nàng dâu hay thì không nên bỏ qua bộ phim này.

Sức hút của bộ phim này được tạo nên bởi sự đầu tư kỹ về nội dung, bối cảnh quay đa dạng, diễn viên thực lực,…

6. Tìm Chồng Cho Vợ Tôi (2012)

Năm sản xuất: 2012

Thời lượng: 52 tập, 35 phút/tập

Thể loại: Tâm lý

Đạo diễn: Võ Việt Hùng

Diễn viên: Nhật Kim Anh, Quốc Cường, Hà Trí Quang, Hoàng Ny,...

Bài hát nổi bật: Thương Chồng

Giải thưởng: Mai Vàng 2013

Nội dung phim là câu chuyện về cô con dâu của trưởng tộc thứ 9 thuộc dòng dõi nhà họ Chung giàu có. Mặc dù đã về làm dâu hơn ba năm nhưng cô vẫn chưa sinh con nối dõi cho dòng họ. Mẹ chồng vô cùng sốt ruột trong khi bố chồng bị tai biến nằm liệt giường, còn chức vị cao nhất thì đang bị bỏ ngỏ.

Cứ nghĩ lỗi là do cô con dâu nhưng sự thật lý do là vì Bảo mắc chứng vô sinh. Do đó, mẹ chồng đã buộc đôi vợ chồng Thảo phải có con để kế thừa chức tộc trưởng trong vòng một năm. Còn nếu không thực hiện theo thì mọi chuyện sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của bà. Áp lực từ gia đình và dòng tộc khiến Bảo đã nảy sinh ra ý định “tìm chồng” cho vợ mình…

Tìm Chồng Cho Vợ Tôi (2012)

7. Cuộc Chiến Hoa Hồng (2008)

Năm sản xuất: 2008

Thời lượng: 45 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Tâm lý

Đạo diễn: Đinh Đức Liêm

Diễn viên: Helen Thanh Đào, Hồng Hạnh, Hồng Hạnh, Hữu Châu, Khương Ngọc,...

Link xem phim: YouTube

3 cô gái trẻ Hà Hương, Hạ Thảo và Phương Linh cuộc sống làm dâu không ai giống ai. Họ sống chung với các bà mẹ chồng có tính cách khác nhau.

Trong số đó, Phương Linh là người khổ sở nhất với mẹ chồng. Với tính cách khắt khe, hay soi mói, bà đã không ít lần đẩy con dâu vào cảnh trớ trêu. Phương Linh đã kết hợp cùng hai cô bạn thân để bàn bạc, lên kế hoạch đối đầu với mẹ chồng. Đây là bộ phim thu hút người xem khi khai thác dưới góc độ chân thực và hài hước.

Cuộc Chiến Hoa Hồng (2008)

8. Tình mẫu tử

Đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường

Diễn viên: NSƯT Kim Xuân, Lương Thế Thành, Oanh Kiều, Thanh Hiền, Đình Hiếu, Đinh Quốc Cường, Bích Trâm, Thanh Duy,…

Thể loại: Phim truyền hình, tình cảm, gia đình,…

Số tập: 38 Tập

Tình Mẫu Tử là bộ phim quy tụ dàn diễn đình đám như: NSƯT Kim Xuân, Lương Thế Thành, Thanh Hiền, Thanh Duy, Oanh Kiều, Đình Hiếu, Đinh Quốc Cường,… Được biết đến là bộ phim từng gây bão trên màn ảnh Truyền hình Vĩnh Long với cốt truyện hấp dẫn, cùng nhiều tình tiết gây cấn. Bộ phim gửi gắm đến người xem về thông điệp đạo làm con và tình nghĩa vợ chồng.

Câu chuyện về người mẹ chồng – Bà Sáu khổ cực cùng những nàng dâu khó tính, ích kỷ được tái hiện một cách rõ nét.

Sau khi xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn, cho đến cuối cùng Bà Sáu đã lấy được tình yêu thương của tất cả người con dâu, con rể bởi tấm lòng chân thành của mình.

Tiếc thay, đây lại cũng chính là lúc bà ra đi mãi mãi. Thông điệp của bộ phim này gửi gắm đến người xem đó là khi còn có thể chúng ta hãy dành sự trân trọng và yêu thương những người thân bên mình.

Không đi theo lối mòn phản ánh hình ảnh người mẹ chồng hà khắc với con dâu của mình đã rất quen thuộc với người xem. Tình Mẫu Tử là bộ phim mang đến một làn gió hoàn toàn mới với nội dung đầy ý nghĩa.

Tình Mẫu Tử là bộ phim gửi gắm đến người xem về thông điệp đạo làm con và tình nghĩa vợ chồng

9. Vòng Xoáy Tình Yêu (2005)

Đạo diễn: Vũ Trường Khoa, Trần Quang Đại

Diễn viên: Cao Minh Đạt, Thanh Thuý, NSƯT Kim Xuân, Như Phúc, Đức Tiến

Thể loại: Phim truyền hình, tình cảm, gia đình,…

Số tập: 29 Tập

Vòng Xoáy Tình Yêu được phát sóng vào năm 2005 và được biết đến là bộ phim từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh. Bộ phim này quy tụ dàn diễn viên thực lực: Thanh Thuý, Cao Minh Đạt,…

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện tình yêu cổ tích đời thường giữa chàng công tử đẹp trai, tài giỏi – Khiêm và cô gái nhà nghèo, hiền lành – Na.

Duyên số đưa đẩy khiến họ nên duyên vợ chồng. Trong suốt thời gian làm dâu nhà chồng, Na đã gặp phải không ít những khó khăn. Bộ phim tái hiện chân thực cuộc sống với những mâu thuẫn, hiểu lầm xảy ra không ít lần giữa cô và mẹ chồng.

Mặc dù vậy, Na đã cảm hóa được mẹ chồng bởi trái tim lương thiện và sự chân thành, và được tình yêu thương của mọi người.

Tại thời điểm phát sóng, bộ phim đã đạt rating khủng và được đánh giá cao bởi cảnh quay đẹp, nội dung hấp dẫn, lời thoại chân thật gần gũi và diễn xuất tốt của dàn diễn viên.

Vòng Xoáy Tình Yêu (2005)

10. Những ngọn nến trong đêm (2002)

Đạo diễn: Vũ Hồng Sơn, Đỗ Đức Thành

Diễn viên: NSƯT Lệ Thu, Mai Thu Huyền, Bá Anh, Quyết Thắng, NSƯT Duy Hậu

Thể loại: Truyền hình, tâm lý, tình cảm

Số tập: 18 Tập

Những ngọn nến trong đêm phần 1 với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như: NSƯT Lệ Thu, Mai Thu Huyền,… là bộ phim từng gây sốt màn ảnh nhỏ và để lại tiếng vang lớn.

Xuyên suốt bộ phim kể về nhân vật Trúc cùng những góc khuất của nghề người mẫu. Đồng thời, bộ phim này còn khai thác về cuộc sống địa ngục của cô với người mẹ chồng độc ác và ghê gớm. Cuộc đời của Trúc bi kịch và thê lương cũng chính vì điều này.

Với bằng những lời lẽ “dao nhọn”, ngay từ ngày đầu làm dâu, Trúc đã bị mẹ chồng dằn mặt. Từng ngày từng giờ bà tìm cách tạo sức ép, khinh bỉ và xem cô như người hầu khiến

Trải qua hơn 19 năm phát sóng, bộ phim này vẫn gây ám ảnh với những phân cảnh mẹ chồng nàng dâu mỗi khi phát sóng lại. Nếu bạn đang tìm kiếm một phim Việt Nam về mẹ chồng nàng dâu “đầy drama” thì không nên bỏ qua bộ phim này.

Tuy nhiên, Trúc đã “lột xác” hoàn toàn mới và tìm thấy bầu trời khi đi đến tận cùng của địa ngục trong phần 2 của phim.

Xuyên suốt bộ phim Những ngọn nến trong đêm (2002) kể về nhân vật Trúc cùng những góc khuất của nghề người mẫu.

Với tổng hợp những bộ phim mẹ chồng nàng dâu đặc sắc nhất màn ảnh Việt, hi vọng sẽ giúp bạn sẽ có những giây phút giải trí tuyệt vời nhé!