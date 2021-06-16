Top 15+ phim Việt Nam hay chiếu rạp không xem thật phí

Top 15+ phim Việt Nam hay sẽ mang đến cho bạn những giờ phút giải trí thú vị bởi nội dung ngày càng được đầu tư chỉnh chu với nguồn kinh phí lớn cùng dàn diễn viên đẹp, diễn xuất chân thực. Thậm chí nhiều bộ phim Việt chất lượng cao còn được mang đi tranh giải thưởng quốc tế. Điều đó đã phần nào cho thấy nền điện ảnh nước ta đang có những bước phát triển vượt bậc cả về diễn xuất của diễn viên, nội dung phim cũng như kinh phí đầu tư.

Thể loại: Hài/Chính kịch

Kinh phí: 22 tỷ VND

Hãng sản xuất: Trấn Thành Town, HK Film, Galaxy Studio

Diễn viên: Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Tuấn Trần, Ngân Chi, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lan Phương, La Thành, Lê Trang, Quốc Khánh

Nội dung phim xoay quanh chuyện thường nhật về một gia đình ở một xóm lao động nghèo tại Sài Gòn. Tính của Bố già thì cần kiệm còn người con trai tên Quắn của ông thì bốc đồng, nông nổi và “chơi lớn”. Bản thân ông là người bao đồng, hay can thiệp vào chuyện láng giềng và cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, còn Quắn thì cho rằng mỗi người có một cuộc sống riêng. Dù cha con yêu thương nhau nhưng khoảng cách giữa các thế hệ đã dẫn đến những mâu thuẫn ngày càng lớn.

Bố già

2. Cua lại vợ bầu

Doanh thu: 191.8 tỷ VND

Công chiếu: 25/1/2019

Đạo diễn: Nhất Trung

Bài hát nổi bật: Mình chia tay đi

Giải thưởng: Giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh-phim truyền hình…

Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành, Lê Giang, Mạc Văn Khoa…

Lọt top 15+ phim chiếu rạp hay nhất là cái tên “Cua Lại Vợ Bầu”. Bộ phim có sự góp mặt của rất nhiều danh hài và diễn viên nổi tiếng như: Trấn Thành, Lê Giang, Mạc Văn Khoa, Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như… Diễn viên diễn tròn vai, nội dung thú vị đã giúp phim tạo nên cơn sốt phòng vé và thu về doanh số kỷ lục lên tới 191,8 tỷ VNĐ.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng Trọng Thoại - Nhã Linh. Vì những hiểu lầm mà họ đã chia tay. Liệu rằng anh chàng Thoại “nghèo khí chất” có thể hàn gắn lại tình cảm và giữ được người vợ tào khang khi đã có sự xuất hiện của người mới “giàu đẹp trai” hơn hay không?

Cua lại vợ bầu

3. Hai Phượng

Doanh thu: 200 tỷ VND (tính đến 25/3/2019)

Công chiếu: 22/2/2019

Đạo diễn: Lê Văn Kiệt

Thể loại: Hành động võ thuật

Kinh phí: 1 triệu USD

Hãng sản xuất: Studio 68; NHV Entertainment

Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Yaya Trương Nhi, Mai Cát Vi, Phan Thanh Nhiên

Đây là tác phẩm điện ảnh đã được bầu chọn là phim võ thuật đẹp mắt nhất của điện ảnh Việt Nam mọi thời đại. Nhắc đến thể loại hành động võ thuật thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên “đả nữ” Ngô Thanh Vân. Cô là một trong những diễn viên hành động hàng đầu Việt Nam với những vai diễn đẳng cấp không thua gì các phim bom tấn của Hollywood.

Ở bộ phim này, Ngô Thanh Vân vào vai Hai Phượng – một người mẹ ở vùng quê nghèo, cô luôn mang trong mình nỗi sợ hãi sẽ mất đi người con của mình trên hành trình theo đuổi bọn bắt cóc để giải cứu con gái. “Từ người mẹ thành người hùng”, liệu rằng Hai Phượng có thể cứu cô con gái mà mình yêu thương hết mực hay không?

Hai Phượng

4. Mắt Biếc

Doanh thu: 180 tỷ VND

Tên tiếng Anh: Dreamy Eyes

Công chiếu: 20/12/2019

Đạo diễn: Victor Vũ

Bài hát nổi bật: Có chàng trai viết lên cây

Hãng sản xuất: Galaxy Media & Entertainment; November Films

Diễn viên: Trúc Anh, Trần Nghĩa…

Chỉ sau khi ra mắt hơn một tuần, Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ đã trở thành phim chiếu rạp Việt Nam thứ 5 trong năm 2019 có doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng.

Đây là một trong những phim điện ảnh Việt Nam hiếm hoi được chuyển thể từ truyện ngắn, đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi của cộng đồng mạng từ khi chưa được bấm máy khởi quay. Bộ phim có nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn gây nhiều chú ý ngay từ khi công bố dự án cũng như những đoạn trailer đầu tiên.

Mắt Biếc

5. Em Chưa 18

Doanh thu: 171 tỷ

Ngày phát hành: 28/4/2017 (Việt Nam)

Đạo diễn: Lê Thanh Sơn

Bài hát nổi bật: Yêu là tha thu

Nhà sản xuất: Charlie Nguyễn

Dựng phim: Vũ Hoàng Anh

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Will 365, Quang Minh, Huy Khánh

Đây là bộ phim điện ảnh chủ đề tình cảm hài hước do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn, Charlie Nguyễn và hãng phim Chánh Phương sản xuất năm 2017. Phim có sự tham gia của các gương mặt trẻ đẹp như: Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Will 365, Quang Minh, Huy Khánh.

Em chưa 18 đã nhanh chóng trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào năm 2018 (đến năm 2019 bị soán ngôi bởi phim Hai Phượng và Cua lại vợ bầu). Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, phim chiến thắng giải Bông Sen Vàng và diễn viên trẻ Kaity Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Em Chưa 18 (171 tỷ)

6. Tiệc trăng máu

Doanh thu: 175 tỷ

Ngày phát hành: 20 tháng 10, 2020 (Việt Nam)

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

Dựa trên: Perfect Strangers

Phát hành: Lotte Entertainment

Dựng phim: Vũ Hoàng Anh

Diễn viên: Thái Hòa, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Đức Thịnh, Hứa Vĩ Văn

Tiệc trăng máu (Blood Moon Party) do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, công chiếu lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10, 2020. Đây là bản phim được làm lại từ bản gốc Perfect Strangers (2016) của Italy.

Mặt dù ra mắt tại thời điểm thị trường phim chiếu rạp ảm đạm do đại dịch Covid nhưng Tiệc trăng máu đã xuất sắc phá kỷ lục của Em chưa 18 trước đó để lọt top 3 phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất. Nội dung phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm và hài hước với những cú plot twist đầy bất ngờ.

Tiệc trăng máu

7. Siêu Sao Siêu Ngố

Đây là bộ phim hài có yếu tố ngôn tình lãng mạn của với sự góp mặt của Trường Giang, Thế Sơn. Các tình tiết phim rất đơn giản cùng chất hài không có gì nổi bật, tuy nhiên chất lãng mạn được thể hiện khá trọn vẹn, nhẹ nhàng nên phim được nhận định phù hợp cho dịp lễ tình nhân hơn là dịp tết.

Trước khi chạm mốc doanh thu 109 tỷ, bộ phim do Đỗ Đức Thịnh đạo diễn đã vươn lên dẫn đầu phòng vé khi đạt 55 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu. Điều này đã giúp Siêu sao siêu ngố trở thành phim Tết Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Siêu Sao Siêu Ngố

8. Lật Mặt 4: Nhà Có Khách

Doanh thu: 120 tỷ

Tên tiếng Anh: Face Off: The Walking Guests

Năm phát hành: 2019

Đạo diễn: Lý Hải

Kinh phí: 17 tỷ

Diễn viên: Huy Khánh, Katleen Phan Võ, Jay Quân, Mạc Văn Khoa, Lê Hoàng, Tiến Ngô

Thể loại: Phim Kinh Dị + Hài

Đây là phần thứ tư trong loạt phim Lật mặt của Lý Hải nhưng có nội dung độc lập so với các phần trước đó. Nội dung xoay quanh một nhóm bạn chuyên chụp ảnh cưới gồm Thông (Huy Khánh), Bình (Hoàng Mèo), Phương (Mạc Văn Khoa), Vy (Katleen Phan Võ) và người yêu cô gái là Huân (Jay Quân).

Tiếp nối thành công của phim này, mới đây vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã ra mắt tiếp phần phim thứ 5 của “Lật mặt” nhưng vì dịch covid giãn cách xã hội nên phải dời lịch chiếu.

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách là phần thứ tư trong loạt phim Lật mặt của Lý Hải nhưng có nội dung độc lập so với các phần trước đó

9. Em Là Bà Nội Của Anh (102 tỉ)

Một trong các cái tên xuất sắc góp mặt trong top 15+ phim chiếu rạp hay do Việt Nam sản xuất là Em là bà nội của anh, thuộc thể loại hài tâm lý xã hội, được khởi chiếu vào tháng 12 năm 2015.

Phim đã đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng sau một tháng ra mắt và vượt qua Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để trở thành phim Việt chiếu rạp ăn khách nhất tại thời điểm năm 2015.

Em Là Bà Nội Của Anh (102 tỉ) thuộc thể loại hài tâm lý xã hội, được khởi chiếu vào tháng 12 năm 2015

10. Để Mai tính 2

Đây là phần spin-off/hậu truyện của bộ phim hài tình cảm Việt Nam Để mai tính được sản xuất năm 2010, cả hai phần đều do Charlie Nguyễn nắm giữ vai trò đạo diễn. Nhưng riêng phần hai được CJ Entertainment, Hãng phim Chánh Phương, Early Risers Media Group và Galaxy Studio hợp tác cùng sản xuất và khởi chiếu ngày 12 tháng 12 năm 2014.

Kể từ khi ra mắt, phần phim này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ báo chí, họ chỉ trích nội dung phim kém duyên và dày đặc của những tình tiết hài thô tục, dù vẫn đề cao tính giải trí của bộ phim cũng như khen ngợi khả năng diễn xuất của Thái Hòa.

Để Mai tính 2 là phần spin-off/hậu truyện của bộ phim hài tình cảm Việt Nam Để mai tính được sản xuất năm 2010

11. Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh là tác phẩm điện ảnh được phóng tác từ các giai thoại về nhân vật cùng tên trong dân gian Việt Nam. Nội dung kể về Quỳnh (Quốc Anh) – một anh chàng ma mãnh, thông minh, rất thích bày trò trêu chọc dân làng. Đây không phải là phim giữ nguyên nhân vật trong giai thoại lịch sử, đã ẩn sâu trong tiềm thức của người Việt, thay vào đó, ê kíp đã phóng tác từ một giai thoại lịch sử với những hỉ, nộ, ái, ố,…

Bộ phim đã thu về 100 tỷ chỉ sau 17 ngày công chiếu chính thức. Đây được xem là một kết rất quả khả quan đối với phim Việt so với giai đoạn trước đây.

Trạng Quỳnh

12. Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Victor Vũ đạo diễn thực hiện năm 2014 tại Phú Yên, với kinh phí chỉ khoảng 20 tỷ đồng.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện đầy cảm xúc về thời niên thiếu của mỗi người với quê hương, gia đình. Một cậu bé tên Tường ngây thơ, đầy tình cảm, một người anh tên Thiều ích kỷ, hẹp hòi đến tàn nhẫn. Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, đố kỵ, ghen ghét, hối tiếc, ăn năn,… phim còn truyền tải tình cảm bạn bè, những kỷ niệm thời thơ ấu của những đứa trẻ ở vùng quê nghèo khó miền Trung cuối những năm 1980.

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

13. Tèo em

Được công chiếu vào dịp cuối tháng 12/2013, Tèo Em đã xuất sắc mang về doanh thu 80 tỷ đồng cho nhà sản xuất. Nội dung phim là câu chuyện về chuyến hành trình tréo ngoe của hai anh em nuôi Tí và Tèo. Những tình tiết hài hước của phim được đánh giá là “đậm chất Hollywood”, đem lại nhiều khoảnh khắc thú vị, hài hước cho khán giả. Đây tiếp tục là một tác phẩm đánh dấu sự hợp tác thành công của Thái Hòa với đạo diễn Charlie Nguyễn.

Tèo em

14. Chị chị em em

Một dự án điện ảnh đầu tay do Kathy Uyên thực hiện được ra mắt cuối 2019 là Chị Chị Em Em. Phim nhanh chóng giữ vị trí đầu bảng tại các phòng vé nhất lúc bấy giờ cũng như gây sốt giới điện ảnh trong nước nởi các tình tiết trinh thám, âm mưu giết người cùng những plot twist đầy hack não. Phim cũng được đánh giá ngập tràn những cảnh nóng hiếm thấy trong các tác phẩm điện ảnh Việt.

Kịch bản phim được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ, các tình huống liên kết chặt chẽ với nhau và đưa người xem đến với một câu chuyện kịch tính và cân não. Tiết tấu nửa đầu phim khá chậm rãi, nên sẽ khiến một bộ phận khán giả cảm thấy đây sẽ là một chuyện tình tay ba không mất đặc sắc. Nhưng càng về cuối, các tình tiết được đẩy lên cao trào làm phim càng trở nên ly kỳ, những mối quan hệ rối ren giữa các nhân vật cùng các âm mưu, toan tính dần được lộ ra.

Chị chị em em

15. Đôi mắt âm dương

Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị – hài do đạo diễn Nhất Trung thực hiện, mang đậm tính giải trí và được phát hành đúng ngày mùng 1 tết Canh Tý. Nội dung phim được nhận xét mang nhiều nét tương đồng với “Shutter” của điện ảnh Thái Lan hơn là loạt phim “The eye” nổi tiếng của Hong Kong.

Nhân vật chính của phim là nữ họa sĩ nổi tiếng tên Trang, cô đang trên cuộc hành trình tìm kiếm lại ký ức đã mất sau một vụ tai nạn giao thông rồi bị đeo bám bởi một người phụ nữ bí ẩn với đôi mắt đầy máu.

Phần nội dung phim được đánh giá thiếu sáng tạo và việc lựa chọn thể loại kinh dị đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu trên đường đua phim Tết. Cùng thời điểm “đại dịch Covid-19” bùng phát tại Vũ Hán – Trung Quốc đã khiến doanh thu giảm đi một phần phần vì người hâm mộ e ngại tới nơi công cộng.

Trên đây là Top 15+ phim Việt Nam hay chiếu rạp mà bạn không nên bỏ lỡ. Đừng quên thêm chúng vào danh sách các bộ phim đáng xem cùng gia đình và bạn bè vào những lúc rảnh rỗi.