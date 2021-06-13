Gợi ý những bộ phim hack não hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Phim hack não là một trong những thể loại phim được nhiều người yêu thích. Ngoài dàn diễn viên hay thì các tình tiết của phim còn dẫn dắt người xem đi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu đang muốn rèn luyện tư duy quan sát, phán đoán và phân tích bạn đừng bỏ qua những bộ phim mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Đạo diễn: Richard Schenkman

Diễn viên: Alexis Thorpe, Annika Peterson, Chase Sprague,...

Điểm IMDb: 7.9/10

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Giáo sư John Oldman - người bất tử đã sống hơn 14.000 năm. Trong một buổi tiệc chia tay, sau khi trở về, Giáo sư John Oldman đã kể cho mọi người nghe về thân phận thật của mình. Ông đã từng đến Columbus và trải qua tất cả các biến cố lịch sử và còn quen biết với Đức Phật Bồ Tát.

Bối cảnh phim được đạo diễn Richard Schenkman chọn là một căn phòng nhỏ chứa đủ vài con người, phim không chọn cách quay ngược thời gian về những câu chuyện lịch sử mà Giáo sư John kể. Tuy đơn giản nhưng các tình tiết rất logic, đã đem những thông điệp đơn giản và sâu sắc cho bộ phim.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Giáo sư John Oldman - người bất tử đã sống hơn 14.000 năm

2. Ngôi Nhà Ma - The Shining

Ngày phát hành: 23/05/1980

Thời lượng: 146 phút

Thể loại: Kinh dị, thần bí

Đạo diễn: Stanley Kubrick

Diễn viên: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers,...

Điểm IMDb: 8,4/10

Giải thưởng: Giải Sao Thổ cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

Đây là bộ phim hack não được xây dựng dựa trên cuốn tiểu tiểu thuyết cùng tên của nhà văn trinh thám Stephen King. Nội dung phim kể về gia đình Torrance trong một chuyến nghỉ mát ở một khách sạn biệt lập trên một vách đá nhưng rất sang trọng ở Overlook.

Jack Torrance - người cha cũng là người trông xem khách sạn suốt mùa đông. Nhưng đây không phải công việc bình thường, nơi đây xuất hiện nhiều các hiện tượng kỳ lạ có thể đem lại sự nguy hiểm cho gia đình ông.

Ngôi Nhà Ma - The Shining là bộ phim hack não được xây dựng dựa trên cuốn tiểu tiểu thuyết cùng tên của nhà văn trinh thám Stephen King

3. Tam Giác Quỷ - Triangle

Ngày phát hành: 27/08/2009

Thời lượng: 99 phút

Thể loại: Kinh dị, giật gân

Đạo diễn: Christopher Smith

Diễn viên: Jack Taylor, Joshua McIvor,...

Điểm IMDb: 6.9/10

The Triangle sẽ cũng là đáp án khi các bạn đang mong muốn tìm được những bộ phim kinh dị hack não hay nhất.

Nội dung phim xoay quanh một cô gái đang làm mẹ đơn thân tên Jess đang trên một chiếc du thuyền nhỏ cùng nhóm bạn.

Một cơn bão ập đến một cách đột ngột và đánh úp thuyền của họ. Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khiến họ vô cùng bấn loạn. Ngay lúc này đã xuất hiện một chiếc tàu có ghi chữ “Aeolus” gần đó.

Với mong muốn được trở về đất liền, họ quyết định tìm cách lên tàu để nhờ người giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc bước chân lên chiếc tàu mới, Jess lại có cảm giác “Deja-Vu”. Nguy hiểm lại rình rập họ khi xuất hiện một kẻ bí ẩn bịt kín mặt và tìm mọi cách để đòi lấy mạng từng người trong nhóm.

Càng đáng sợ hơn khi trong quá trình bị đuổi giết, một vòng lặp thời gian tưởng chừng như vô tận khiến Jess mắc kẹt trong đó. Càng lúc mọi thứ lại càng trở nên rối tung. Cho đến cuối cùng là cái kết vừa quen thuộc lại vừa gây sốc cho khán giả.

Có thể thấy, vòng lặp thời gian khá hack não trong The Triangle tạo nên sự hấp dẫn khiến người xem nghẹt thở. Phim đã mang đến hàng loạt tình huống bất ngờ khó lường trước, hứa hẹn sẽ là một bộ phim kinh dị đầy trải nghiệm cho người xem.

Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị nhưng không mang nhiều yếu tố hù dọa. Thay vào đó, sự kịch tính trong phim đến từ những tình tiết gây ám ảnh và hồi hộp cho người xem.

Tam Giác Quỷ có nội dung xoay quanh chuyến du lịch bằng thuyền buồm và không may họ gặp phải một cơn bão lớn trên đường đi nhưng đã được cứu sống bởi một con tàu khác

4. Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ - Inception

Ngày phát hành: 06/08/2010

Thời lượng: 148 phút

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Tom Hardy,...

Điểm IMDb: 8,8/10

Giải thưởng: Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hòa âm hay nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

Đây là bộ phim hack não người xem với nội dung kể về một kẻ cắp chuyên nghiệp tên là Dom Cobb. Cách hành nghề của anh ta rất khác với những người bình thường, người này sẽ xâm nhập vào tiềm thức của đối tượng mục tiêu và đánh cắp thông tin. Vào một ngày, khi bản thân muốn tìm lại cuộc sống bình yên, anh buộc anh phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với tổ chức đó là đánh cắp giấc mơ của một doanh nhân người Nhật tên là Saito.

Nhưng nhiệm vụ lần này đã không thành công như anh nghĩ vì hồi ức về vợ của anh đã phá hủy. Saito muốn Cobb phải gieo ý tưởng vào tiềm thức con trai mình về việc giải tán công ty của cậu ấy, vì đây là công ty đối đầu với ông. Bộ phim đã rất thành công khi mang về doanh thu rất lớn lên đến 800 USD.

Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ - Inception là bộ phim hack não người xem với nội dung kể về một kẻ cắp chuyên nghiệp tên là Dom Cobb

5. Ngài Không Ai Cả - Mr. Nobody

Ngày phát hành: 06/11/2009

Thời lượng: 157 phút

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Jaco Van Dormael

Diễn viên: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger,...

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Phim Châu Âu - Giải bình chọn của công chúng cho Phim châu u hay nhất, Giải cho Đóng góp kỹ thuật xuất sắc nhất.

Nội dung phim kể về sự lựa chọn của con người, cụ thể là cậu bé Nemo. Sau khi bố mẹ ly dị, cậu bé phải đứng trước sự lựa chọn sẽ phải ở với ai, điều này sẽ quyết định rất lớn đến cuộc đời cậu.

Trong cuộc sống mỗi chúng ta cũng vậy, thường đứng giữa nhiều sự lựa chọn, mỗi người đôi khi chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, ít khi được chọn hết tất cả, và ai cũng có một tương lai riêng biệt. Nhưng ở bộ phim này, bằng sự viễn tưởng, con người không chỉ đi theo một hướng mà có thể lựa chọn tất của con đường mà mình muốn.

Ngài Không Ai Cả - Mr. Nobody kể về sự lựa chọn của con người, cụ thể là cậu bé Nemo

6. Đảo Kinh Hoàng - Shutter Island

Ngày phát hành: 13/02/2010

Thời lượng: 139 phút

Thể loại: Kinh dị, thần bí

Đạo diễn: Martin Scorsese

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley,...

Điểm IMDb: 8.2/10

Nội dung phim xoay quanh cuộc điều tra của Teddy Daniels và Chuck - hai đặc vụ liên bang ở năm 1945. Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm Rachel Solando - nữ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần quân sự Boston's Shutter Island Ashecliffe, đã mất tích bí ẩn.

Bộ phim hứa hẹn mang đến sự bất ngờ xen lẫn bối rối cho người xem vì bạn sẽ không phân biệt được những điều thật và giả trong phim. Vì tại nơi này, một đặc vụ được vợ đã mất báo mộng và nói với anh về những bí ẩn trên hòn đảo này buộc anh phải tự khám phá.

Nội dung phim Đảo Kinh Hoàng - Shutter Island xoay quanh cuộc điều tra của Teddy Daniels và Chuck - hai đặc vụ liên bang ở năm 1945

7. Lucy Siêu Phàm - Lucy

Ngày phát hành: 08/08/2014

Thời lượng: 90 phút

Thể loại: Hành động

Đạo diễn: Luc Besson

Diễn viên: Scarlett Johansson, Luc Besson, Morgan Freeman,...

Điểm IMDb: 6.4/10

Đây là bộ phim hack não xoay quanh cuộc đời của một cô gái có cuộc sống bình thường tên là Lucy - một du học sinh Đài Loan. Câu chuyện bắt đầu khi Lucy vô tình trở thành thành viên của tổ chức Mafia do bị bạn trai mình lừa gạt. Một vài tình huống khắc nghiệt sau đó đã xảy ra trong quá trình vận chuyển thuốc cấm của tổ chức này, khiến Lucy dần trở nên siêu phàm với bộ não từ 10% lên đến 100%.

Lucy Siêu Phàm - Lucy là bộ phim hack não xoay quanh cuộc đời của một cô gái có cuộc sống bình thường tên là Lucy - một du học sinh Đài Loan

8. Hố Đen Tử Thần - Interstellar

Ngày phát hành: 07/11/2014

Thời lượng: 169 phút

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Matthiew McCounaughey, Jessica Chainstan, Anne Hathaway, Matt Damon

Bài hát nổi bật: No time for caution

Điểm IMDb: 8.6/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất,...

Bối cảnh của phim là tương lai khi tài nguyên thiên nhiên không còn và đang dần bị con người phá hủy gần hết, dẫn đến việc không còn thức ăn trên trái đất và NASA cũng biến mất. Nhân vật chính của phim là một nông dân, ông từng làm kỹ sư và phi công thử nghiệm của NASA trước đây, còn hiện tại ông đã có gia đình và có 2 con.

Con ông là Murphy đã vô tình thấy sự kỳ lạ trong căn phòng và cho rằng đang có một thế lực ngoài hành tinh muốn liên lạc với mình qua sóng hấp dẫn và một đoàn thám hiểm vũ trụ muốn khám phá loài người sẽ du hành đến trái đất bằng hố đen mới chế tạo.

Hố Đen Tử Thần - Interstellar

9. Ký Sinh Trùng - Parasite

Ngày phát hành: 30/05/2019

Thời lượng: 132 phút

Thể loại: Hài, giật gân

Đạo diễn: Bong Joon-ho

Diễn viên: Cho Yeo‑jeong, Park So‑dam, Choi Woo‑sik,...

Điểm IMDb: 8.6/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho phim hay nhất, Cành cọ Vàng, Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Phim ngoại ngữ hay nhất,...

Đây là bộ phim hack não kể về câu chuyện của một gia đình khó khăn. Ông Ki hiện đang thất nghiệp nên con ông không được đi học vì không đủ tiền trang trải. Trong một lần tình cờ được bạn giới thiệu, con trai ông là Ki-Woo đã làm gia sư cho tiểu thư của một gia đình thượng lưu. Sau đó, những hiện tượng bất ngờ cứ tiếp tục diễn ra.

Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới mẻ cho khán giả bằng sự chân thật và logic đến từng chi tiết. Mọi tình tiết đều kết chặt với nhau không thừa không thiết.

Ký Sinh Trùng - Parasite là bộ phim hack não kể về câu chuyện của một gia đình khó khăn

10. Hố Sâu Đói Khát - The Platform

Ngày phát hành: 21/02/2020

Thời lượng: 94 phút

Thể loại: Kinh dị, giật gân

Đạo diễn: Galder Gaztelu-Urrutia

Diễn viên: Alexandra Masangkay, Iván Massagué, Zorion Eguileor,...

Điểm IMDb: 7.0/10

Giải thưởng: Giải Goya cho Hiệu ứng đặc biệt tốt nhất,...

Đây là một bộ phim khoa học giả tưởng, nội dung chính kể về một tù nhân tên là Goreng, anh được đưa đến một nhà tù đặc biệt. Vào giờ ăn, thức ăn ở đây sẽ được chuyển từ tầng cao xuống tầng thấp và mỗi người chỉ được ăn trong 2 phút.

Đó là lý do mà những người ở tầng thấp sẽ phải ăn đồ ăn thừa của những người ở trên để lại, đôi lúc không còn đồ ăn. Nhưng mỗi tháng, nhà tù sẽ đổi vị trí của các tù nhân một lần . Vì thế họ phải học cách sinh tồn kể cả việc giết người.

Hố Sâu Đói Khát - The Platform là một bộ phim khoa học giả tưởng, nội dung chính kể về một tù nhân tên là Goreng, anh được đưa đến một nhà tù đặc biệt

11. The Shining

Tác phẩm “The Shining” là một điển hình cho những bộ phim khiến khán giả “đau đầu” vì phải suy nghĩ thì rất nhiều. Người xem sẽ suy nghĩ không ngừng và rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa ám ảnh.

Nội dung phim xoay quanh Jack Torrance. Anh vừa là nhà văn vừa là người nhận việc trông coi Overlook Hotel – khách sạn trên vùng núi hẻo lánh.

Anh đưa vợ (Wendy) và con trai (Danny) đến ở cùng tại khách sạn đó. Khi đảm đương nhiệm vụ, anh vừa có thời gian và không gian viết lách vừa có thể chăm sóc vợ con.

Mặc dù vậy, họ khi ở trong khách sạn là lúc thời tiết mùa đông ngày càng trở nên khắc nghiệt. Liên tục xuất hiện những trận bão tuyết liên tục, họ chỉ có thể ỏ trong nhà và quanh quẩn trong Overlook.

Hàng loạt những sự việc kỳ lạ xuất hiện trước mắt cậu bé Danny. Jack Torrance trước đây vốn hiền lành thì nay lại dễ gắt gỏng và hung hãn một cách đáng sợ.

Tấn bi kịch kéo dài tưởng chừng không có hồi kết khiến kỳ nghỉ của họ bỗng chốc trở thành cơn ác mộng kinh hoàng,

“The Shining” đạt thành công ở những yếu tố tâm lý. Mạch phim diễn ra gấp gáp khiến cho khán giả không thể ngơi nghỉ dù chỉ một giây.

Cảm giác hoang mang, sợ sệt y hệt như các nhân vật trong phim vẫn vẹn nguyên dù khi đã xem xong.

Tác phẩm “The Shining” là một điển hình cho những bộ phim khiến khán giả “đau đầu” vì phải suy nghĩ thì rất nhiều

Trên đây là danh sách gợi ý những bộ phim hack não hay và thú vị nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Chúng tôi chắc rằng bạn sẽ không thất vọng khi dành thời gian xem chúng.