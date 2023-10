Xem ngay 15 bộ phim tạo động lực sau đây để khởi tạo tinh thần tốt hơn

Đạo diễn: Gabriele Muccino

Diễn viên: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton

Điểm IMDb: 8.0/10

Chris Gardner là một người không có gì trong tay, vô gia cư, thất nghiệp, bị vợ bỏ và đang nuôi nấng cậu con trai bé nhỏ trong vô vàn khó nhọc.

Anh đã rất cố gắng nỗ lực và cậu con trai cũng động viên không ngừng. 2 cha con đã chiến thắng nghịch cảnh và cùng nhau vượt qua khó khăn. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy được hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì và tại sao con người luôn đi tìm hạnh phúc. Đó là những điều mà ai cũng mong tìm được lời giải đáp. Thực tế, hạnh phúc không hề xa xôi mà ở xung quanh ta và đó là những điều chúng ta đang có trong tay.

2. Bí mật của Walter Mitty - The secret life of Walter Mitty (2013)

Ngày phát hành: 05/10/2013

Thời lượng: 114 phút

Thể loại: cuộc sống

Đạo diễn: Ben Stiller

Diễn viên: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine

Điểm IMDb: 7.3/10

Xoay quanh cuộc sống của Walter Mitty với công việc nhân viên văn phòng chán ngắt lặp đi lặp lại hằng ngày. Anh cảm thấy không hài lòng về cuộc sống hiện tại và không ngừng mơ mộng về thế giới ngay cả khi còn thức. Dần dần anh nhận ra rằng những thứ anh mơ tưởng lại khiến bản thân mỗi ngày một trở nên hoàn thiện hơn trong xã hội bon chen đầy cạm bẫy.

Hình ảnh anh chàng này tìm kiếm bức ảnh cuối cùng sẽ khiến chúng ta đồng thời nhận ra rằng đó cũng là hành trình mà mỗi chúng ta theo đuổi ước mơ, mục tiêu, khát khao thành công và những giá trị hoàn hảo nhất. Để đạt được những điều này chúng ta cần nỗ lực, cống hiến hết mình.

3. Cậu bé đặc biệt - Likes Star on Earth (2007)

Ngày phát hành: 2007

Thời lượng: 164 phút

Thể loại: tình cảm, truyền cảm hứng

Đạo diễn: Aamir Khan

Diễn viên: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra, Vipin Sharma, Sachet Engineer

Điểm IMDb: 8.4/10

Nội dung phim xoay quanh Ishaan Awasthi vốn là một đứa trẻ bị mắc chứng khó đọc. Việc học của cậu vấp phải không ít những khó khăn. Tuy nhiên, cậu lại không được nhận sự quan tâm đúng mức của gia đình cũng như nhà trường. Cậu mất tinh thần và việc học tập mỗi lực một trở nên tồi tệ hơn.

Người duy nhất cảm thông và đồng cảm để giúp đứa bé “lười nhác, điên khùng, bét bảng” thành một vì sao lấp lánh đó là thầy giáo Ram Shankar Nikumbh.

Sự kiên nhẫn và tình yêu thương dạt dào, dày công chăm sóc của thầy đã giúp Ishaan tìm thấy chính mình.

4. Ba Chàng Ngốc - Three Idiots (2009)

Ngày phát hành: 2009

Thời lượng: 170 phút

Thể loại: tình bạn, hài hước

Đạo diễn: Rajkumar Hirani

Diễn viên: Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor,…

Điểm IMDb: 8.4/10

Xuyên suốt bộ phim là tình bạn của ba anh chàng Farhan, Raju và Rancho từ khi còn là sinh viên đến khi trưởng thành.

Cuộc sống, tương lai của Farhan và Raju chịu nhiều ảnh hưởng của Rancho ngay từ thời gian ngồi trên giảng đường.

Tuy nhiên Rancho đột nhiên lại biến mất sau khi ra trường. Farhan và Raju vẫn không ngừng tìm kiếm lại cậu bạn thân năm xưa. Sau 10 năm, họ tìm được manh mối về nơi sinh sống Rancho và quyết định lên đường tìm Rancho để hội ngộ.

5. Thiếu niên bạc tỷ - Top Secret (2011)

Ngày phát hành: 20 tháng 10 năm 2011

Thời lượng: 131 phút

Thể loại: kinh doanh, tuổi teen

Đạo diễn: Songyos Sugmakanan

Diễn viên: Pachara Chirathivat, Somboonsuk Niyomsiri, Walanlak Kumsuwan

Đây được biết đến là bộ phim điện ảnh có nội dung dựa theo câu chuyện có thật của Aitthipat Kulapongvanich. Để trở thành chàng tỷ phú trẻ nhất Thái Lan sở hữu thương hiệu snack rong biển Tao Kae Noi nổi tiếng, anh đã trải qua quá trình một thiếu niên nghiện game online vì hoàn cảnh gia đình phá sản, lao vào đời để bươn chải kiếm tiền.

Từng bước một, Top từ là kẻ tay trắng khởi nghiệp với chiếc xe rong biển chiên. Với nghị lực, dám nghĩ dám làm, Top vượt qua không ít gian nan để trở thành đại gia trẻ của ngành sản xuất snack của Thái Lan.

Bài học rút ra sau câu chuyện của Top đó là suy nghĩ mọi thứ có mục đích, phải luôn tin tưởng vào thành công, vào bản thân.

6. Mạng Xã hội - The Social Network (2010)

Ngày phát hành: 01/10/2010

Thời lượng: 147 phút

Thể loại: tâm lý

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Điểm IMDb: 7.7/10

Giải thưởng: Ở giải Oscar lần thứ 83, phim giành ba giải Biên kịch, Dựng phim và Nhạc nền xuất sắc nhất. Đoạt giải phim hay nhất ở thể loại Drama và giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, và âm nhạc hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68.

Phim tâm lý The Social Network nói về sự hình thành của mạng xã hội Facebook. Xoay quanh câu chuyện của một thanh niên tốt nghiệp đại học Harvard. Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú khi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Và cũng chính là người sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất hành tinh với hơn 500 triệu thành viên.

Bên cạnh kịch bản đặc biệt. Đây là bộ phim được đầu tư về mọi mặt: đạo diễn, diễn xuất, dựng phim. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị chỉ trích là thiếu chính xác về cá nhân Mark Zuckerberg cũng như quá trình thành lập Facebook.

7. Chàng Will Tốt Bụng - Good Will Hunting (1993)

Ngày phát hành: 1993

Thời lượng: 127 phút

Thể loại: Tâm lý xã hội, Lãng mạn

Đạo diễn: Gus Van Sant

Diễn viên: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver, Stellan Skarsgård

Điểm IMDb: 8.3/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Oscar cho phim hay nhất

Nội dung phim xoay quanh cậu bé Will Hunting là người có cuộc đời bất hạnh. Xó xỉnh của thành phố Boston là nơi cậu trưởng thành và tham gia vào rất nhiều những tệ nạn.

Vốn là người thông minh, học giỏi và rất yêu thích, khám phá khoa học. Khi được đặt chân đến Học viện Công nghệ Massachusetts, cậu đã được gặp giáo sư Sean. Cũng chính từ đây, cuộc đời cậu như rẽ sang một trang mới.

8. Một mình trên đảo hoang - Cast Away (2000)

Ngày phát hành: 07/12/2000

Thời lượng: 144 phút

Đạo diễn: Robert Zemeckis

Diễn viên: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Quả Cầu Vàng và một đề cử Oscar dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc” vào năm 2001.

Bộ phim này được biết đến là phiên bản hiện đại của câu chuyện Robinson Crusoe nổi tiếng. Nhân vật chính là Chuck Nolan, một chuyên viên phân tích hệ thống của hãng chuyển phát nhanh FedEx. Trên đường đi công tác, anh gặp tai nạn máy bay và bị trôi dạt vào một hoang đảo. Trong suốt 4 năm, anh đã phải tìm cách để sinh tồn tại đây.

Đây là bộ phim được đầu tư chỉn chu và có chất lượng nghệ thuật cao. Gặt hái được nhiều thành công trong doanh thu. Đây cũng là tác phẩm nhận được nhiều đề của ở các giải thưởng điện ảnh lớn.

9. The Karate Kid (Cậu Bé Karate)

Điểm IMDb: 6.2/10

Năm phát hành: 11/06/2010

Đạo diễn: Harald Zwart

Diễn viên: Jaden Smith, Thành Long

Thể loại: Phim võ thuật – phim lẻ

Độ tuổi phù hợp: 16+

Thời lượng: 140 phút

Cậu Bé Karate – The Karate Kid là bộ phim có sự hợp tác sản xuất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nếu bạn đang tìm kiếm bộ phim truyền cảm hứng, truyền động lực phấn đấu để đạt tới ước mơ, khát vọng. Thì đừng bỏ qua bộ phim khai thác đề tài võ thuật tên The Karate Kid. Đặc biệt, đây là bộ phim có sự góp mặt của cậu bé Jaden Smith, con trai của nam diễn viên nổi tiếng Will Smith. Cùng đó là Thành Long - diễn viên hàng đầu Trung Quốc.

Nội dung phim xoay quanh cậu bé 12 tuổi Dre Parker mồ côi cha. Cậu theo mẹ đến sống tại Bắc Kinh Trung Quốc. Nhóm bạn người Trung đứng đầu là Trình liên tục bắt nạt cậu.

Được sư phụ giỏi võ thuật nhận làm đồ đệ, cậu đã ngày đêm luyện tập và đạt được kết quả.

Đây là bộ phim mang đến thông điệp về tinh thần nghị lực chiến thắng bản ngã của bản thân. Cùng đó là đề cao tinh thần thượng võ cùng bài học “Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta có đủ nghị lực để đứng lên sau nỗi đau quá khứ. Không ai chưa từng thất bại, quan trọng là cách chúng ta chấp nhận nó như thế nào, đứng lên hay gục ngã”.

10. The Internship (Thực Tập Sinh)

Điểm IMDb: 6.3/10

Năm phát hành: 2013

Đạo diễn: Shawn Levy

Diễn viên: Owen Wilson , Rose Byrne , Vince Vaughn

Thể loại: Phim tiểu sử – phim lẻ

Độ tuổi phù hợp: 18+

Thời lượng: 90 phút

Nội dung phim kể về bí mật về thế giới công nghệ ở bên trong trụ sở chính của Google. Nơi đây đã tập hợp những con người với bộ óc thiên tài, đặc biệt ưu tú và am hiểu công nghệ nhất trên thế giới.

Không gian làm việc nơi đây vô cùng độc đáo sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ. Đây là bộ phim sẽ truyền đến bạn cảm hứng về những năng lực của con người. Tinh thần làm việc say mê của họ sẽ khiến bạn nhận ra, khả năng của con người là vô hạn.

11. The Shawshank Redemption 1994 (Nhà Tù Shawshank)

Điểm IMDb: 9.3/10

Năm phát hành: 23/09/1994

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellow

Thể loại: Phim tâm lý Mỹ – Phim lẻ

Độ tuổi phù hợp: 18+

Thời lượng: 142 phút

The Shawshank Redemption 1994 (Nhà Tù Shawshank đạt điểm IMDb khá cao với 9.3/10 với hơn 2 triệu lượt bình chọn và là một trong những bộ phim truyền cảm hứng hay nhất.

Nội dung phim xoay quanh Andy – một nhân viên nhà bang. Trong vụ giết vợ và nhân tình, anh đã bị vu oan và chịu đày đến nhà tù Shawshank.

Nhà Tù Shawshank đưa người xem đến thế giới ngầm của tù nhân, chứng kiến những vụ chia bè phái tranh giành chính trị và hà khắc của quản giam.

Khi thấy sự mắc kẹt và bỏ mạng của những phạm nhân trung lập, anh ý thức được để sinh tồn phải thích ứng với cuộc sống ở đây. Anh dự tính vượt ngục và đem lại kết quả ngoài sức tưởng tượng.

12. I Can Speak (Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ)

Điểm IMDb: 7.4/10

Năm phát hành: 21/9/2017

Đạo diễn: Kim Huyn-Seok

Diễn viên: Lee Je-Hoon, Na Moon-Hee, Sung Yoo-Bin, Yum Hye-Ran, Lee Sang-Hee

Thể loại: Phim tình cảm – phim lẻ

Độ tuổi phù hợp: 18+

Thời lượng: 119 phút

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ – I Can Speak xoay quanh câu chuyện về người phụ nữ lớn tuổi Na Ok Boon. Với tính tình thẳng thắn, bà liên tục tố cáo những chuyện sai trái xung quanh mình và khiến văn phòng pháp lý địa phương phải khiếp sợ.

Bà quyết tâm học tiếng Anh để có thể nói chuyện với người em đang ở nước ngoài.

Không chỉ là bộ phim truyền cảm hứng về động lực học tiếng Anh dành cho bạn. Đồng thời nghĩa của I Can Speak còn là “Tôi có thể nói”. Người phụ nữ không ngại đứng ra làm nhân chứng cho vụ xâm hại tình dục, bảo vệ quyền phụ nữ, lấy lại danh dự cho những thân phận đã bị xâm hại.

13. The Secret (Bí Mật Luật Hấp Dẫn)

Điểm IMDb: 8/10

Năm phát hành: 13/09/2007

Đạo diễn: Drew Heriot

Diễn viên: Bob Proctor, Joe Vitale, Jack Canfield, Michael Beck, John Assaraf

Thể loại: Phim tài liệu – phim lẻ

Độ tuổi phù hợp: 18+

Thời lượng: 106 phút

“The Secret – Law of Atrraction” – cuốn sách được mệnh danh bán chạy số 1 trên báo New York Times. Bí Mật Luật Hấp Dẫn (The Secret) có nội dung xoay quanh những quan niệm dựa trên nội dung của cuốn sách này.

Người xem sẽ được khám phá những bí mật của luật hấp dẫn cùng vai trò của nó trong những thành tựu hôm nay.

Thông điệp của bộ phim đó là mọi sự vận động đều diễn ra theo quy luật. Không ai khác, chính bạn đã đem sự hấp dẫn tất cả mọi sự vật đến với cuộc sống. Nếu áp dụng được sức mạnh và quy luật của sự hấp dẫn, thì bạn sẽ thành công. Thông qua đó, truyền cảm hứng hay về sự thành công.

Bí mật luật hấp dẫn là bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên

Hi vọng với gợi ý 15 bộ phim tạo động lực trên đây sẽ giúp bạn khởi tạo lại tinh thần tốt nhất, có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống, về hạnh phúc và các lí tưởng cá nhân. Chúc bạn có những giây phút thư giãn khi xem phim!