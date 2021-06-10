Bị bố mẹ ‘từ mặt’ nhưng vẫn 'ngoan cố' không bỏ nghề, mỹ nhân phim người lớn ‘đắt giá’ không tưởng

Nhịp sống trẻ 10/06/2021 06:43

Trong ngành công nghiệp phim người lớn, không ít những nữ diễn viên đều không được gia đình cho phép và ủng hộ. Điển hình nhất là trường hợp của người đẹp Kana Momonogi.

Ở Nhật Bản, ngành công nghiệp phim người lớn thu hút khá nhiều các cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, quyết định trở thành diễn viên phim "nóng" không phải lúc nào cũng là một quyết định đơn giản và dễ dàng cho các người đẹp. Chưa cần quan tâm đến những khó khăn trong nghề, trở ngại lớn nhất mà các cô nàng cần vượt qua chính là bố mẹ của mình.

Bị bố mẹ ‘từ mặt’ nhưng vẫn 'ngoan cố' không bỏ nghề, mỹ nhân phim người lớn ‘đắt giá’ không tưởng - Ảnh 1
Nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ của mỹ nhân Kana Momonogi - Ảnh: Internet

Điển hình như mỹ nhân Kana Momonogi giấu bố mẹ đóng phim 18+ vào năm 2015. Sau khi phát hiện con gái đóng phim "nóng", bố mẹ đã phải "cầu xin" cô bỏ nghề. Tuy vậy, cô nàng vẫn nhất quyết không từ bỏ và kết quả là gia đình đã từ mặt. Theo tiết lộ khi trò chuyện với fan hâm mộ, người đẹp không còn gặp gỡ bố mẹ nữa, nhưng vẫn giữ mối quan hệ và thường xuyên về thăm ông bà của mình.  


Kana sở hữu một chiều cao khiêm tốn nhưng vòng một căng tròn, dáng chuẩn "không cần chỉnh" như người mẫu. Đồng thời, cô nàng có khuôn mặt đầy vẻ trẻ trung, đáng yêu nên dễ dàng thu hút được một lượng người hâm mộ ngày một đông đảo hơn.

Bị bố mẹ ‘từ mặt’ nhưng vẫn 'ngoan cố' không bỏ nghề, mỹ nhân phim người lớn ‘đắt giá’ không tưởng - Ảnh 2
Cô nàng trở thành một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng không hề nhỏ tại xứ trở hoa anh đào - Ảnh: Internet

Mỹ nhân hiện khá hài lòng về cuộc sống của mình. Cô nàng trở thành một trong những diễn viên "đắt giá", có sức ảnh hưởng không hề nhỏ tại xứ trở hoa anh đào. Ngoài thời gian tham gia diễn xuất, người đẹp còn tham gia vào nhiều hoạt động truyền thông với vai trò là ca sĩ, diễn viên lồng tiếng, phát thanh viên... Song song đó, cô cũng có nhiều chuyến lưu diễn tại nước Nhật với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Ebisu Muscats. 

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Từ khóa:   Kana Momonogi nữ diễn viên phim người lớn mỹ nhân Nhật Bản

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