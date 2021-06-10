Danh sách 10 bộ phim kiếm hiệp hay nhất bạn nên xem

Điểm IMDb: 7.0/10

Dựa trên nội dung tiểu thuyết cùng tên, Ỷ thiên đồ long ký là bộ phim kiếm hiệp hay phải kể đến trước tiên.

Lấy bối cảnh vào cuối thời nhà Nguyên, là thời đại đang bị suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa và vì sự xa hoa lãng phí của triều đình. Bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Trương Kỷ Trung này có nội dung bám sát với nguyên tác. Quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, gây thích thú cho người xem.

Nhân vật chính là nhân vật Trương Vô Kỵ (do Đặng Siêu thủ vai) với những câu chuyện giang hồ đầy âm mưu, thủ đoạn đầy ngoan độc trên giang hồ. Cùng đó là mối tình phức tạp với 4 cô gái.

Đặc biệt nhiều người tin rằng khi chiếm đoạt hai món báu vật là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm sẽ thống nhất được thiên hạ.

Bộ phim được bấm máy quay trong vòng 5 tháng, từ 18 tháng 10 năm 2008 đến 16 tháng 3 năm 2009. Người xem được “mãn nhãn” với nhiều danh thắng của Trung Quốc xuất hiện trong bộ phim như núi Võ Đang, đảo Đào Hoa, hang Long Du, khu thắng cảnh Vũ Di Sơn,...

Ỷ thiên đồ long ký (2009)

2. Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)

Năm phát hành: 17 tháng 3, 2006

Thời lượng: 41 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Vu Mẫn

Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Vương Lạc Dũng, Khổng Lâm...

Điểm IMDb: 7.3/10

Bài hát nổi bật: Thiên hạ vô song

Thần điêu đại hiệp được biết đến là bộ phim kiếm hiệp hay nổi tiếng được sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung.

Bộ phim lấy bối cảnh vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh.

Nối tiếp thành công của phim Anh Hùng Xạ Điêu, bộ phim xoay quanh nhân vật Dương Quá (con trai Dương Khang) được Quách Tĩnh đưa đến phái Toàn Chân học đạo.

Dương Quá vô tình rơi vào khu cổ mộ của Cô Long (Tiểu Long Nữ) và được nhận là đệ tử. Sau thời gian dài tiếp xúc, tình thầy trò đã chuyển hóa thành tình yêu. Họ cùng nhau trải qua nhiều gian nan, sóng gió với những đau thương, những cuộc chiến đẫm máu, đầy nước mắt.

Đây là bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. Có nhiều bản remake lại Thần Điêu Đại Hiệp được sản xuất và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)

3. Tiếu ngạo giang hồ - The Smiling/Proud Wanderer/State of Divinity (2001)

Năm phát hành: 2001

Thời lượng: 40 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Hoàng Kiện Trung, Nguyên Bân

Diễn viên: Lý Á Bằng, Hứa Tình,…

Điểm iMDb: 7.9/10

Bài hát nổi bật: Tiếu ngạo giang hồ.

Nhằm đoạt bí kíp võ công "Tịch tà kiếm phổ" huyền diệu của nhà họ Lâm, các phe phái trong võ lâm Trung nguyên nảy sinh nhiều cuộc chiến.

Nhân vật chính của bộ phim Tiếu ngạo giang hồ là chàng trai lãng tử Lệnh Hồ Xung - đại đệ tử phái Hoa Sơn. Chàng trai nghĩa hiệp này vốn có bản tính lanh lợi, thông minh hơn người.

Cùng một lúc, bao nhiêu biến cố ập đến với Lệnh Hồ Xung. Vừa bị người yêu Nhạc Linh San phụ bạc, vừa bị đồng môn hiểu lầm và bị trục xuất khỏi sư môn.

Lệnh Hồ Xung phiêu bạt giang hồ và trải qua nhiều sóng gió. May mắn đến với anh khi được nhiều cao thủ võ lâm truyền thụ võ công. Cuối cùng, anh trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm trung nguyên.

Đồng thời, bộ phim còn xoay quanh tình cảm giữa Lệnh Hồ Xung và thánh cô ma giáo Niệm Doanh Doanh.

Tiếu ngạo giang hồ - The Smiling/Proud Wanderer/State of Divinity (2001)

4. Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ - Wind and Cloud (2002)

Năm phát hành: 2002

Thời lượng: 44 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Lý Huệ Dân

Diễn viên: Triệu Văn Trác, Hà Nhuận Đông, Tưởng Cần Cần, Đào Hồng, Sonny Chiba, Vương Hý...

Điểm IMDb: 6.3/10

Bài hát nổi bật: Phong vân

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của hai tác giả Mã Vinh Thành và Đan Thanh, Phong Vân. Bộ phim xoay quanh về câu chuyện giữa Hùng Bá, bang chủ Thiên Hạ Hội cùng Nhiếp Phong và Phong Vân.

Với tham vọng lớn, Hùng Bá tìm gặp Ni Bồ Tát để hỏi về vận mệnh của mình. Được biết ông sẽ có sự nghiệp vĩ đại thành rồng nếu ông ta có được Phong và Vân.

Ông ta đã đạt được mục đích của mình khi tìm được phong và vân. Tuy nhiên, truyện lại theo một hướng khác khi lần gặp Ni Bồ Tát này ông được cho hay thành bại tại Phong Vân. Theo đó, ông lại triển khai âm mưu chia rẽ Phong và Vân bởi người con gái mà cả 2 đều yêu.

Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ - Wind and Cloud (2002) xoay quanh về câu truyện giữa Hùng Bá, bang chủ Thiên Hạ Hội cùng Nhiếp Phong và Phong Vân

5. Tiên kiếm kỳ hiệp - Chinese Paladin (2005)

Năm phát hành: 31 tháng 1 – Tháng 2, 2005 (Trung Quốc)

Thời lượng: 38 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên, Lương Thắng Quyền, Mạch Quán Chi, Vũ Kiến Phúc

Diễn viên: Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm Ngôn, Bành Vu Yến, Từ Cẩm Giang,…

Điểm iMDb: 7.3/10

Bài hát nổi bật: Tiêu dao thán

Bộ phim kiếm hiệp cổ trang Tiên kiếm kỳ hiệp được chuyển thể từ trò chơi điện tử rất nổi tiếng nhập vai Tiên kiếm kỳ hiệp.

Nhân vật chính tên Lý Tiêu Dao đang dự định đi đảo tiên để tìm thuốc chữa bệnh cho thím. Anh bị cho uống viên thuốc lạ trước khi đi.

Anh có cơ duyên gặp Triệu Linh Nhi trên đảo. Họ nảy sinh cảm tình với nhau và thề hẹn với nhau. Tuy nhiên, sau khi anh về, viên thuốc phát huy tác dụng khiến anh mất hết trí nhớ và quên luôn cả Linh Nhi.

Anh không nhớ ra cô khi gặp lại sau đó và khiến Linh Nhi vô cùng đau khổ. Sự xuất hiện của Lâm Nguyệt Như khiến mối tình thêm phức tạp. Một điểm cộng cho phim đó là khắc họa rất tốt tính cách và nội tâm của nhân vật trong phim.

Tiên kiếm kỳ hiệp - Chinese Paladin (2005)

6. Lục chỉ Cầm Ma - Deadful Melody (2004)

Năm phát hành: 2004

Thời lượng: 33 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Ngô Miễn Cần

Diễn viên: Ngô Kỳ Long, Ninh Tịnh, Thường Thành, Trần Hạo Dân…

Bài hát nổi bật: Nói mơ

Bộ phim xoay quanh bối cảnh giang hồ dậy sóng, sát hại đẫm máu để tranh giành Thiên ma cầm.

16 năm trước, cả nhà Tuyết Mai bị 6 đại môn phái giết hại nhằm đoạt lấy Thiên ma cầm. Cô cũng thất lạc luôn đứa em trai. Tuyết Mai ẩn vào thâm cốc, ngày đêm luyện Thiên ma cầm đợi ngày trả thù.

Vốn không biết chuyến tiêu đó nọ chính là tai họa, Lũ Lân - thiếu chủ của Thiên Hổ tiêu cục đã lén không nhận áp tải tiêu vào ngày cha rửa tay gác kiếm.

Khi Tuyết Mai cho Lữ Lân biết anh là em trai thất lạc thì anh lại không tin và cho rằng cô đã giết người thân của mình. Bộ phim trở thành cuộc chiến giữa 2 chị em.

Lục chỉ Cầm Ma - Deadful Melody (2004)

7. Ngũ Thử đại náo Đông Kinh - The Three Heroes and Five Gallants (2016)

Năm phát hành: 2016

Thời lượng: 42 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Ngô Gia Đãi

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Trần Hiểu, Trịnh Sảng, Trương Chỉ Khê, Lưu Đức Khải…

Bài hát nổi bật: Chi bằng hoài niệm

Ngũ Thử đại náo Đông Kinh lấy bối cảnh thời nhà Tống cuối thế kỷ thứ XI.

Nội dung phim được dựa theo bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng “Tam hiệp Ngũ nghĩa” của Thạch Ngọc Côn. Nhân vật chính là vị quan nổi tiếng Bao Chửng - Bao Thanh Thiên. Cùng đó là xoay quanh mối quan hệ giữa nam hiệp Triển Chiêu với nhóm Ngũ Thử, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu là một thiếu hiệp trượng nghĩa, trường kiếm tứ phương. Anh được tôn làm "Nam hiệp" sau một thời gian dài cư ngụ tại Giang Nam. Thời gian sau đó, anh còn được phong làm Ngự Tiền Thị Vệ, danh xưng là "Ngự Miêu".

Bạch Ngọc Đường là người trẻ tuổi tài cao, có võ nghệ cao cường. Khi nghe tin này, lòng không phục liền đêm tối liền xông vào điện kim loan.

Tuy nhiên kế hoạch muốn gây khó cho việc trấn giữ an nguy của hoàng đế này lại bị Triển Chiêu chống trả.

Ngũ Thử đại náo Đông Kinh - The Three Heroes and Five Gallants (2016)

8. Thiên long bát bộ - The Demi Gods and Semi Devils (2003)

Năm phát hành: 2003

Thời lượng: 41 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Vu Mẫn, Cúc Giác Lượng, Chu Hiểu Văn

Diễn viên: Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Cao Hổ, Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Tưởng Hân, Trần Hảo,…

Điểm iMDb: 7.8/10

Bài hát nổi bật: Tha thứ

Thiên Long Bát Bộ được bình chọn là 1 trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng nhất trong 30 năm lịch sử phim truyền hình Trung Quốc (tính từ năm 1978).

Lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, nội dung bộ phim kiếm hiệp Thiên long bát bộ kể về mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước và môn phái khác nhau. Các nước bao gồm Đại Lý, Khiết Đan, Thổ Phồn và Tây Hạ.

Tiêu Phong – đương kim Bang chủ của Cái Bang bị quần hùng vạch trần sự thật là người Khiết Đan chứ không phải người Đại Tống. Họ đòi phế truất

Vốn là người lấy đại nghĩa làm trọng và không màng danh lợi tiền tài, Tiêu Phong không có nhiều tiếc nuối. Mặc dù vậy, số phận đưa đẩy khiến Tiêu Phong buộc phải lên đường đi tìm sự thật về gốc gác đời mình và tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Hé lộ nhiều bí mật khiến người xem không khỏi bất ngờ trong suốt bộ phim.

Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh,... Nhân vật Kiều Phong ở phiên bản năm 2003 này được nam diễn viên Hồ Quân thủ vai được đánh giá cao khi đáp ứng hoàn toàn được những yêu cầu về tạo hình nhân vật Kiều Phong theo nguyên tác: mặt chuẩn chữ điền, nước da rám nắng, khí thế của đấng anh hùng hào kiệt.

Trong số những phiên bản truyền hình của Thiên Long bát bộ, Thiên long bát bộ 2003 được nhiều người đánh giá là xuất sắc nhất.

Thiên long bát bộ - The Demi Gods and Semi Devils (2003) là bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh,...

9. Bích huyết kiếm - The Sword Stained With Royal Blood (2007)

Năm phát hành: 2007

Thời lượng: 35 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Trương Kỷ Trung, Lý Hàn Thao

Diễn viên: Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tôn Phi Phi, Tiêu Thục Thận,…

Bài hát nổi bật: Thị phi.

Bối cảnh của phim diễn ra thời vua Sùng Trinh. Đây là thời điểm triều đại nhà Minh sắp tận, binh đao loạn lạc, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi.

Trong lúc này, trên giang hồ xuất hiện một người gọi là Kim Xà Lang Quân. Với thanh kim xà kiếm kèm theo 2 thứ vũ khí là chi bảo trấn giáo của ngũ độc giáo tung hoành giang hồ.

Lang Quân bị cha của Ôn Thanh cùng 4 người anh em khác đã bày mưu hại làm mất hết võ công nhưng may mắn giữ được mạng.

Kim xà kiếm cùng bí kíp của kim xà lang quân để lại được Diên Thừa Chí có cơ duyên lấy được. Sau đó, là tung hoành giang hồ, mắc vào mối tình tay ba và đối phó với sự thâm hiểm, độc tàn của nhà họ Ôn.

Bích huyết kiếm - The Sword Stained With Royal Blood (2007)

10. Hiên viên kiếm: Hán chi vân - Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017)

Năm phát hành: 8 tháng 8 năm 2017

Thời lượng: 77 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Phan Văn Kiệt, Kim Sa

Diễn viên: Trương Vân Long, Vu Mông Lung, Quan Hiểu Đồng, Trương Giai Ninh, Cúc Tịnh Y, Cao Vỹ Quang,…

Bài hát nổi bật: Một nửa, Hoa Tư Mộng

Mở đầu bộ phim la chuyện Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma. Một sự cố đã xảy ra khi bảo kiếm của Hoàng đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân vào những năm cuối Đông Hán.

Cùng lúc này, đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân tại nhân gian được sinh ra vào thời gian chiến loạn và bị thất lạc.

Họ trưởng thành dưới sự nuôi nấng của các chủ nhân khác nhau. Là địch trong trận chiến Thục - Ngụy khiến họ không thể nhận ra nhau. Mộ Vân là dũng sĩ Đồng Tước quân, còn Triều Vân là dũng sĩ Phi Vũ quân.

Thân phận ma tôn bí ẩn được hé lộ theo xuyên suốt bộ phim. Âm mưu động trời của Ma Tôn đó là để Ma giáo quay trở lại nhân gian, thống lĩnh thiên hạ.

Cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, hai anh em Triều Vân và Mộ Vân đã hợp sức để chống lại các thế lực đen tối.

Đây là một bộ phim được đầu tư khá kỹ với tạo hình các nhân vật. Quy tụ dàn diễn viên đều có ngoại hình rất ưa nhìn. Bên cạnh đó, người xem sẽ được mãn nhãn với các cảnh quay đẹp mắt nhất, được tính toán tỉ mỉ nhất.

Hiên viên kiếm: Hán chi vân - Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017) quy tụ dàn diễn viên đều có ngoại hình rất ưa nhìn, các cảnh quay đẹp mắt nhất, được tính toán tỉ mỉ nhất

Trên đây là tổng hợp Top 10 bộ phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại. Hy vọng sẽ giúp bạn những giây phút thư giãn khi xem phim.