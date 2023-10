Top 15+ bộ phim drama Hàn hứa hẹn “bùng nổ” rating 2021

Thời lượng: 12 tập

Đạo diễn: Joo Dong-Min

Diễn viên: Lee Ji ah, Kim So yeon, Eugene, Park Eun Seok, Uhm Ki Joon

Bài hát nổi bật: Crown

Xem trên VieOn

Bối cảnh của Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) là một căn hộ áp mái sang trọng 100 tầng. Trong mùa 1, nội dung phim xoay quanh ba người phụ nữ.

Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) là “nữ hoàng” của căn hộ áp mái. “Prima donna” Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) vốn là người có bản tính nham hiểm, đa đoan sẽ không dừng lại đến khi đạt được thứ mình muốn. Oh Yoon Hee (Eugene), người bất chấp thủ đoạn để bước vào xã hội thượng lưu. Mùa 2 được xác nhận sẽ quay trở lại vào 29/1.

Cuộc chiến thượng lưu 2 - Penthouse 2

2. Hospital Playlist 2

Lịch phát sóng dự kiến: 2021

Thể loại: Y khoa, tình cảm, hài hước

Thời lượng: 12 tập

Đạo diễn: Lee Myung-Han

Diễn viên: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Jeon Mi Do, Kim Dae Myung

Hospital Playlist (Những bác sĩ tài hoa) mùa 1 (2020) là bộ phim nổi tiếng và mang đến hiệu ứng ngoài mong đợi. Đây là bộ phim đã rất thành công trong mô tả tình bạn keo sơn giữa 5 bác sĩ làm việc tại cùng một bệnh viện.

Tiếp nối sự thành công này, nhà sản xuất đã quyết định thực hiện tiếp mùa 2. Dự kiến bộ phim sẽ được phát sóng vào nửa đầu năm 2021.

Chuyện tình lãng mạn giữa Lee Ik Joon (Jo Jung Suk) và Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) rất được người hâm mộ mong đợi trong phần này.

Hospital Playlist 2

3. Love Alarm 2

Lịch phát sóng dự kiến: 12/03/2021

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, hài hước, viễn tưởng

Đạo diễn: Lee Na Jeong

Diễn viên: Kim So Hyun, Jung Ga Ram, Song Kang, Go Min Si, Kim Shi Eun

Một ứng dụng tỏ tình độc đáo sẽ giúp gửi thông báo khi có người ngưỡng mộ trong bán kính 10 mét. Đây là khái niệm thu hút người xem trong mùa đầu tiên của Love Alarm (Cảnh báo tình yêu – 2019).

Ở phần này, mối tình tay ba giữa Hwang Sun Oh (Song Kang), Kim Jo Jo (Kim So Hyun) và Lee Hye Young (Jung Ga Ram), giờ đã trưởng thành sẽ được có nhiều bước phát triển mới.

Love Alarm 2

4. Snowdrop

Lịch phát sóng dự kiến: 28/05/2021

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jo Hyun-tak

Diễn viên: Jung Hae-in, Kim Ji-soo, Yoo In-na, Jang Seung-jo, Yoon Se-ah

Bối cảnh của phim diễn ra tại Seoul năm 1987. Nội dung Snowdrop (Tạm dịch: Giọt tuyết) xoay quanh nhân vật Im Soo Ho (Jung Hae In), một điệp viên Triều Tiên ẩn dưới lớp vỏ sinh viên. Eun Young Cho (Kim Ji Soo – BLACKPINK) là một sinh viên vui vẻ.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tại một buổi tụ họp, Young Cho đã yêu Soo Ho. Và đến khi Soo Ho lao vào ký túc xá chỉ dành cho nữ của Young Cho thì cả hai lại gặp nhau. Soo Ho đang trong tình trạng bị thương. Dù biết nguy hiểm nhưng cô đã quyết định điều trị cho Soo Ho và giúp anh ẩn náu.

Đây là bộ phim được đạo diễn bởi Jo Hyun Taek. Phim dựa trên những ghi chép viết tay của một người đàn ông trốn thoát khỏi trại tù chính trị ở Triều Tiên.

Snowdrop

5. Wonderland

Lịch phát sóng dự kiến: Tháng 04/2021

Thể loại: Khoa học, viễn tưởng

Đạo diễn: Kim Tae-yong

Diễn viên: Park Bo-gum, Bae Suzy, Jung Yu-mi, Choi Woo-shik

Wonderland (Tạm dịch: Xứ sở thần tiên) là một vũ trụ mô phỏng. Tại đây, mọi người được đoàn tụ với những người thân yêu. Đây là điều mà họ không thể thực hiện được trong thế giới thực.

Tất cả các sự kiện xảy ra trong thực tế giả lập này sẽ do các nhân vật của Jung Yu Mi và Choi Woo Shik điều khiển.

Dàn diễn viên phim Wonderland

6. Thanh tra bí mật của Hoàng gia - Royal secret agent

Ngày phát hành: 21/12/2020

Thể loại: Lịch sử, bí ẩn, hài hước.

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kim Jung-min

Diễn viên: Kim Myung-soo, Kwon Nara, Lee Tae-hwan, Jo Soo-min, Lee Yi-kyung

Bài hát nổi bật: I'll Find You

Điểm IMDb: 8.3/10

Xem trên iQIYI

Royal Secret Agent (Tạm dịch: Mật vụ hoàng gia) là bộ phim truyền hình trinh thám, hài lịch sử của Hàn Quốc do Kim Jung-min đạo diễn. Kang Min-sun và Park Sung-hoon viết kịch bản. Phim quy tụ các ngôi sao đình đám Kim Myung Soo (L – INFINITE), Kwon Nara, Lee Tae Hwan, Lee Yi Kyung, Jo Soo Min.

Nội dung phim kể về những vị trí mật vụ hoàng gia trong chính phủ ở triều đại Joseon, có vai trò là người theo dõi các quan chức chính phủ tham nhũng.

Diễn viên phim Thanh tra bí mật của Hoàng gia - Royal secret agent

7. Youth Of May

Lịch phát sóng dự kiến: Tháng 5/2021

Thể loại: Lãng mạn, chính kịch

Thời lượng: 12 tập

Đạo diễn: Song Min-yeob

Diễn viên: Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok

Youth of May (Tạm dịch: Tuổi thanh xuân) lấy bối cảnh diễn ra vào mùa Xuân năm 1980. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu của hai người trẻ tham gia vào cuộc Khởi nghĩa Gwangju.

Diễn viên phim Youth Of May

8. Tiền bối, đừng tô màu son đó - She would never know / Sunbae, don’t put on that lipstick

Ngày phát hành: 18/01/2021

Thể loại: Hài hước, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Lee Dong-yoon, Ra Ha-na

Diễn viên: Won Jin Ah, Ro Woon, Lee Hyun Wook, Lee Joo Bin

Bài hát nổi bật: Lean on me, I feel you

Điểm IMDb: 8.3/10

Xem trên iQIYI

Trong năm 2021, “Sunbae, Don’t Put On That Lipstick” (Tạm dịch: Tiền bối, đừng tô màu son đó) là bộ phim Hàn rất được mong đợi. Phim dựa trên một webtoon nổi tiếng năm 2017.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu của một tiền bối ngọt ngào và một hậu bối táo bạo tại một công ty mỹ phẩm.

Chae Hyun Seung vào vai Ro Woon (SF9) là một nhà tiếp thị đẹp trai và thẳng thắn.

Yoon Song Ah trong vai Won Jin Ah là một nhà tiếp thị thương hiệu chuyên nghiệp tại một công ty mỹ phẩm. Sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng là ước mơ mà cô nàng hằng ấp ủ.

Sau vai diễn cuối cùng là Haru trong bộ phim truyền hình thanh xuân ăn khách Extraordinary You (Tình yêu khác thường – 2019), đây là bộ phim chứng kiến sự trở lại của Ro Woon trên màn ảnh nhỏ.

Tiền bối, đừng tô màu son đó - She would never know / Sunbae, don’t put on that lipstick

9. Beyond Evil

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thể loại: Kinh dị, tâm lý

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Shim Na-yeon

Diễn viên: Shin Ha-kyun, Yeo Jin-goo

Bài hát nổi bật: The Night

Điểm IMDb: 7.5/10

Xem trên FPTPlay

Vượt Ra Tội Ác là bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện về hai người đàn ông can đảm, quyết tâm không lùi bước trong cuộc truy đuổi kẻ giết người hàng loạt. Để làm sáng tỏ bí ẩn danh tính của kẻ sát nhân, Dong Sik và Joo Won đã thẩm vấn tất cả các nghi phạm dù trông họ có vẻ vô tội.

Bộ phim thu hút với sự tham gia của diễn viên gạo cội Shin Ha Kyun từng nổi danh qua tác phẩm Thằng Em Lý Tưởng. Cùng với Yeo Jin Goo - diễn viên tài năng đã ghi dấu ấn với Khách sạn ánh trăng.

Beyond Evil (Tạm dịch: Vượt trên tội ác) xoay quanh câu chuyện truy đuổi một kẻ giết người hàng loạt của 2 người đàn ông gan dạ

10. Vincenzo

Ngày phát hành: 20/02/2021

Thể loại: Hài, lãng mạn, tội phạm

Thời lượng: 20 tập

Đạo diễn: Kim Hee-won

Diễn viên: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon

Bài hát nổi bật: Ombra mai fu

Điểm IMDb: 7.7/10

Xem trên Netflix

Dưới cái tên Vincenzo Cassano, luật sư người Ý Joo Hyung là cố vấn tối cao cho Mafia.

Khi nổ ra cuộc chiến, anh buộc phải chạy trốn đến Hàn Quốc. Tại đây, anh tình cờ gặp và nhanh chóng yêu Cha Young. Trong quá trình cùng theo đuổi công lý, họ đã có một mối tình lãng mạn.

Vincenzo hấp dẫn với những cảnh đánh nhau “ngầu lòi” cũng như những phân cảnh đầy cảm xúc và mới mẻ. Cùng đó là tài năng diễn xuất và vẻ ngoài điển trai của nam tài tử Song Joong Ki.

Diễn viên phim Vincenzo

11. Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi - Doom At Your Service

Ngày phát hành: 11/5/2021

Thể loại: Tình cảm, tâm lý, hành động

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kwon Young Il

Diễn viên: Park Bo Young, Seo In Guk, Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh Và Shin Do Hyun,..

Bài hát nổi bật: Breaking Down

Điểm IMDb: 9.1/10

Xem trên YouTube

Bộ phim Hàn Quốc lãng mạn giả tưởng Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi xoay quanh chàng trai được gọi với cái tên “Kẻ hủy diệt”. Anh ta có một năng lực siêu phàm đó là bất cứ thứ gì khi anh ta động vào đều biến mất.

Phim do Park Bo-young và Seo In-guk đóng chính. Cô gái tên Tak Dong Kyung (Park Bo Young thủ vai) là biên tập viên tại nhà phát hành tiểu thuyết mạng. Để trốn chạy khỏi số phận nghiệt ngã, đẩy cuộc đời và tình yêu cô đến bờ vực, cô chấp nhận đặt cược mạng sống của mình.

Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi - Doom At Your Service

12. Núi Jiri - Jiri Mountain

Lịch phát sóng dự kiến:2021

Thể loại: Tâm lý, lãng mạn, hành động

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Lee Eung Bok

Diễn viên: Jun Ji Hyun, Joo Ji Hoon, Sung Dong Il, Oh Jung Se

Điểm IMDb: Đang cập nhật

Bối cảnh của "Jiri Mountain” là vùng núi Jiri rộng lớn mênh mông ở ngoài khu đô thị u ám. Rất nhiều người lên núi để tìm đến cái chết, cũng có những người ở đó để tìm lại chính mình.

Nội dung phim xoay quanh các nhân viên kiểm lâm của Công viên Quốc gia núi Jiri.

Trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, họ ngày đêm tìm cách cứu giúp người bị nạn.

Park Seo Joon đang thảo luận vai Kang Hyeon Jo. Jun Ji Hyun thảo luận vai cô nàng đa tài Seo Yi Kang. Họ đều là nhân viên kiểm lâm của Công viên Quốc gia núi Jiri.

Núi Jiri - Jiri Mountain

13. Sea Village Cha Cha Cha - Hometown Cha-Cha-Cha

Lịch phát sóng dự kiến: 28/8/2021

Thể loại: Tâm lý, lãng mạn, hài

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Yoo Je Won

Diễn viên: Shin Min Ah, Kim Seon Ho, Jo Han Chul, Lee Sang Yi, In Gyo Jin

Điểm IMDb: Đang cập nhật

Bộ phim hài hước - lãng mạn “Sea Village Cha Cha Cha” xoay quanh câu chuyện tình đẩy đưa giữa Đội trưởng Hong (Kim Seon Ho) - anh chàng toàn năng nhưng thất nghiệp và Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) - nữ nha sĩ theo chủ nghĩa thực tế.

Doo Shik dù không nghề nghiệp nhưng vẫn được dân làng yêu mến gọi là “Đội trưởng Hong”. Anh chàng tốt bụng luôn tìm mọi cách để nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh của mình.

Vai nữ nha sĩ Yoon Hye Jin do Shin Min Ah thủ vai. Từ khi sinh ra, cô nàng đã sở hữu ngoại hình và tài năng hoàn hảo. Tuy nhiên, đi cùng với tài năng là những điều thiếu sót mà cô ẩn giấu. Rất nhiều biến cố đến với cô, khiến Yoon Hye Jin đã quyết định tới làng chài mở phòng khám. Tại đây, cô có cơ duyên gặp gỡ anh chàng “mặn mòi từ da dẻ” Doo Shik cùng những người dân làng vui vẻ.

Sea Village Cha Cha Cha - Hometown Cha-Cha-Cha

14. Chúng Tôi Chia Tay Rồi - Now, We Are Breaking Up

Lịch phát sóng dự kiến: 1/7/2021

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Yoo In Shik

Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, Kim Joo-Hun

Chúng Tôi Chia Tay Rồi - Now, We Are Breaking Up nói rõ lên được thực tế của mỗi con người sau khi chia tay. Cách mà mỗi chúng ta sẽ đối mặt với tình yêu mới sau đó.

Ha Young Eun là một trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Vốn là một người thông minh, độc lập, mạnh mẽ, cô luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Cô là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp.

Với bộ phim Bây Giờ Chúng Ta Đã Chia Tay, người xem sẽ cảm nhận cùng lúc những cảm xúc về tình yêu từ ngọt, mặn, chua, cay.

Diễn viên phim Chúng Tôi Chia Tay Rồi - Now, We Are Breaking Up

15. Law School

Thể loại: Chính kịch, luật.

Phát sóng: Nửa đầu năm 2021.

Law School (Tạm dịch: Trường Luật) tập trung vào cuộc sống bên trong một trường luật. Xuyên suốt bộ phim là cuộc đấu tranh của các sinh viên trường luật và các giáo sư cùng trường.

Xoay quanh 2 sinh viên luật năm nhất, Kang Sol (Ryu Hye Young) và Han Joon Hwi (Kim Bum), giáo sư luật hình sự Yang Jong Hoon (Kim Myung Min) và giáo sư luật dân sự Kim Eun Sook (Lee Jung Eun). Họ cùng bị lôi kéo vào một trường hợp bất thường. Khi tham gia vụ án này, quan điểm của họ về luật pháp và công lý bị thách thức.

Kang Sol do Ryu Hye Young vào vai. Anh từng đảm nhận vai Sung Bo Ra trong Reply 1988 (2015). Kim Bum, người đóng vai Han Joon Hwi. Lee Jung Eun trong vai Kim Eun Sook, từng nổi danh với vai là vị nữ quản gia quen mặt trong bộ phim đoạt giải Oscar 2020, Parasite (ký sinh trùng).

Diễn viên phim Law School



16. D.P Dog Day

Thể loại: Quân đội, chính kịch

Phát sóng: 2021

D.P Dog Day đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Bộ phim này có nội dung dựa trên một webtoon nổi tiếng.

Binh sĩ Ahn Joon Ho (Jung Hae In) có nhiệm vụ xác định vị trí và bắt giữ những người lính đào ngũ. Bộ phim sẽ khai thác các vấn đề lạm dụng và nhân quyền trong quân đội. Jung Hae In, Koo Kyo Kwan, Kim Sung Hyun và Son Seok Koo đã được chọn vào vai các nhân vật chính.

Diễn viên phim D.P Dog Day

Trên đây là tổng hợp những bộ phim drama Hàn Quốc hấp dẫn và hứa hẹn “bùng nổ” rating 2021. Cùng nhau chờ đón những bộ phim này nhé!