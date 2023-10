Top 10+ phim võ thuật Thái Lan hay nhất mãn nhãn người xem

The Protector được biết đến là bộ phim võ thuật Thái có sức hấp dẫn và lôi cuốn lớn. Được công chiếu vào năm 2005, bộ phim này đa trở thành "hiện tượng phòng vé" tại Thái Lan. Sau 1 tuần công chiếu tại Thái Lan, The Protector đã xuất sắc trở thành phim có doanh thu đứng đầu.

Cùng theo dõi diễn biến phim để biết hành trình cứu những con voi của Kham có thành công không?

The Protector - Người Bảo Vệ kể về hành trình theo Kham theo tung tích bọn trộm voi. Mặc dù vậy, anh lại vô tình đụng độ phải một tổ chức mafia

3. Vệ Sĩ 2

Xuất hiện trong top 10+ phim võ thuật Thái Lan hay nhất là Vệ sĩ 2. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Khamlao, một điệp viên bí mật của đất nước Wongnaileum, một vùng đất láng giềng của Thái Lan. Ông được cử đến Bangkok với nhiệm vụ bí mật để theo dõi một số kẻ khủng bố.

Vệ Sĩ 2 xoay quanh nhân vật Khamlao, một điệp viên bí mật của đất nước Wongnaileum

4. Tom-Yum-Goong

Diễn viên Tony Jaa trong bộ phim này sẽ hóa thân thành chàng trai Kham đi tìm bầy voi quý của gia đình bị bọn gangster Châu Á bắt đi. Cuộc sống bình yên cùng các tập tục linh thiêng từ lâu đời của gia đình và thôn xóm Kham bỗng bị xúc phạm bởi những kẻ xa lạ. Để lấy lại danh dự cho gia đình và bắt những kẻ bất lương kia phải trả giá, Kham một lần nữa phải dấn thân vào tận sào huyệt ở thành phố của chúng.

5. Tay Quyền Thái Bự Con

Đây là bộ phim có nội dung xoay quanh một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài học môn võ Muay Thái. Từ một anh chàng bự con vô dụng, anh may mắn theo học được môn võ truyền thống đầy lợi hại của người Thái Lan. Nhưng sau khi học được anh đã không làm đúng trách nhiệm của một người học võ mà sử dụng nó để xử lý vụ án “đánh cắp kim cương”.

Tay Quyền Thái Bự Con là bộ phim có nội dung xoay quanh một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài học môn võ Muay Thái

6. Cô Gái Chocolate

Chuyện phim xoay quanh nhân vật cô gái tên Zen, được sinh ra sau một chuyện tình đẫm máu và nước mắt của cô gái làng chơi người Thái cùng tay Mafia Nhật.

Zen không may mắn khi mang căn bệnh khờ bẩm sinh tuy vậy trời phú cho cô khả năng thiên bẩm là kỳ tài võ thuật. Khi mẹ Zen mắc bệnh rất cần tiền chữa trị, cô gái cùng thằng Fat bạn thân từ bé tiến hành đi đòi công nợ cũ từ cha cô.

Cô Gái Chocolate xoay quanh nhân vật cô gái tên Zen, được sinh ra sau một chuyện tình đẫm máu và nước mắt của cô gái làng chơi người Thái cùng tay Mafia Nhật

7. Truy Tìm Tượng Phật 2

Trong top 10+ phim võ thuật Thái Lan đáng xem nhất không thể thiếu vắng cái tên Truy tìm tượng Phật 2. Lần này, cậu bé Tien - con trai của một trong bốn vị đại tướng quân đã được cha mẹ đưa tới một nơi xa nhà để học múa.

Cậu bé không hiểu vì sao cha không cho mình học võ để tự vệ và đi theo con đường của ông sau này. Cha mẹ cậu sau đó bị phản bội và sát hại, trên đường chạy trốn, Tien bị bắt làm nô lệ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Tien bị đẩy xuống một hồ nước sâu. Ở đây, cậu phải giết chết con cá sấu dưới nước nếu muốn sống sót. Đó cũng là lúc vị cứu tinh của Tien xuất hiện - thủ lĩnh hải tặc Chernang của vùng vách đá Geruda Wing.

Truy Tìm Tượng Phật 2

8. Yamada: Võ Sĩ Đạo Thái

Bộ phim dựa trên một nhân vật có thật, kể về câu chuyện của Yamada Nagamasa - chiến binh người Nhật định cư ở Ayutthaya ở thế kỷ 16 và trở thành một người lính trong quân đội của vua Naresuan.

Ayutthaya vẫn phải tiếp tục chiến đấu sau trận chiến với Miến Điện, khi một nhóm người bí ẩn tổ chức khủng bố và cướp bóc. Yamada đã điều tra và phát hiện ra rằng nhóm người này thực sự là những samurai Nhật Bản.

Yamada: Võ Sĩ Đạo Thái dựa trên một nhân vật có thật, kể về câu chuyện của Yamada Nagamasa

9. Phượng Hoàng Nổi Giận

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái Deu - bị tất cả mọi người trên đời này vứt bỏ, bị mẹ không nhìn mặt, ban nhạc ruồng rẫy, rồi người bố cũng mất. Một tối nọ, Deu uống rượu say và bị bắt cóc và đem đi.

Cô gái đã cố gắng chạy trốn nhưng rồi lại bị bọn chúng truy bắt. Sau đó, cô được giải cứu bởi một nhóm người có người thân bị bọn chúng bắt cóc, trong đó có Sanium - một người rất giỏi võ thuật. Deu cũng đã gia nhập hội để cùng họ để ngăn chặn nạn bắt cóc đang hoành hành.

Phượng Hoàng Nổi Giận xoay quanh câu chuyện của một cô gái Deu - bị tất cả mọi người trên đời này vứt bỏ

10. Truy Tìm Tượng Phật 3

Bộ phim kể về là huyền thoại về Ong Bak 3, bắt đầu sau khi Tien đã quên hết các kỹ năng chiến đấu và mất đi cha dượng đáng kính tại vách đá Garuda Wing sau cuộc tấn công do Jom Rachan chỉ huy.

Cuộc sống đã dần ổn định với Tien do nhận được sự giúp đỡ chí tình từ Pim và Mhen cũng như dân làng Kana Khone. Chìm sâu vào thiền định nhờ sự giảng dạy của nhà sư Phra Bua, Tien cuối cùng đã có thể đạt được đẳng cấp 'Nathayut'.

Truy Tìm Tượng Phật 3 ể về là huyền thoại về Ong Bak 3, bắt đầu sau khi Tien đã quên hết các kỹ năng chiến đấu và mất đi cha dượng

11. Ninja

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Casey – một người ngoại quốc được đào tạo tại trường Ninja Nhật. Mọi xung đột xảy ra từ khi có sự xuất hiện của Masazuka – một người em khác cũng được chọn để đào tạo tại đây nhằm kế thừa chức trưởng môn. Việc Casey là người được chọn đã làm cho Masazuka ganh tị và tìm cách hãm hại.

Ninja xoay quanh nhân vật Casey – một người ngoại quốc được đào tạo tại trường Ninja Nhật

12. Kung Fu Chùa Vàng

Chuyện phim kể về 5 đứa trẻ may mắn trốn thoát khỏi băng đảng xã hội đen, đây cũng là một tổ chức đã lạm dụng chúng như kẻ ăn xin. Cuối cùng, những đứa trẻ đã gặp được một bậc thầy võ thuật, ông đã thu nhận và dạy chúng những kĩ năng chiến đấu.

Giờ đây, cả 5 đứa trẻ ngày nào đã khôn lớn và trở thành những chiến binh hùng dũng có chung một mục đích: Trả thù băng nhóm xã hội đen đã hủy hoại cuộc đời mình.

Kungfu Chùa Vàng xoay quanh nhân vật Casey – một người ngoại quốc được đào tạo tại trường Ninja Nhật

13. Mạng Đổi Mạng (Skin Trade)

Nội dung chính của phim xoay quanh cuộc chiến không khoan nhượng giữa cảnh sát quốc tế cùng những tên tội phạm buôn người độc ác, xen lẫn mô-típ báo thù vốn đã quen thuộc với khán giả.

Sau khi cả gia đình bị sát hại tàn nhẫn bởi tay trùm Viktor Dragovic, viên thanh tra Nick Cassidy đã hợp tác cùng Tony - cảnh sát người Thái, nhằm truy lùng và triệt hạ đường dây buôn người xuyên quốc gia của gã.

Mạng Đổi Mạng (Skin Trade) xoay quanh cuộc chiến không khoan nhượng giữa cảnh sát quốc tế cùng những tên tội phạm buôn người độc ác

14. Sát Thủ Báo Thù

Mỗi kẻ sát nhân đều có một câu chuyện của riêng mình, nhưng quy chung lại đều liên quan đến máu và mất mát. Đối với nhân vật Natee, lý do duy nhất khiến anh trở thành một sát thủ là để tìm ra nguyên nhân về cái chết của cha mẹ mình.

Trong thế giới ngầm, Natee là sát thủ khét tiếng, vì thế nhiều ông trùm tìm đến anh để trao đổi các phi vụ với số tiền khổng lồ. Mặc dù vậy, Natee phạm pháp không vì tiền mà mục đích chính của anh là tìm ra chân tướng cái chết của cha mẹ mình. Nếu đang muốn tìm kiếm một bộ phim võ thuật Thái Lan hấp dẫn mới ra mắt gần đây thì Sát thủ báo thù sẽ là một gợi ý tuyệt vời.

Sát Thủ Báo Thù là một bộ phim võ thuật Thái Lan hấp dẫn mới ra mắt gần đây

15. Gia Đình Võ Thuật

Đây là phim võ thuật đánh dấu sự bắt tay hợp tác giữa xứ sở Chùa Vàng với xứ sở kim chi. Cốt truyện kể về một gia đình Hàn Quốc di cư sang Thái sinh sống, mở một lớp dạy võ Taekwondo để kiếm tiền.

Một ngày nọ, khi thanh kiếm thần của vị vua cuối cùng Thái Lan triển lãm ở bảo tàng Quốc gia bị đánh cắp bởi băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Cả gia đình Moon với võ nghệ cao cường của mình đã giành lại được báu vật và trở thành người hùng trong mắt mọi người. Tuy nhiên, việc làm đó của họ đã chọc giận bọn tội phạm, chúng căm thù và quyết không bỏ qua.

Gia Đình Võ Thuật

* ** 5 phim võ thuật Trung Quốc hay, đáng xem nhất

Bên cạnh những bộ phim võ thuật Thái thú vị, sau đây là gợi ý phim võ thuật Trung Quốc đặc sắc nhất sẽ mang đến những phút giây thư giãn nhất vào dịp cuối tuần.

1. Fist of Fury - Tinh Võ Môn

Trần Chân (Lý Tiểu Long thủ vai) là đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp -người đã sáng lập ra Tinh Võ Môn và rất nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Hoa.

Trần Chân đã phát hiện có nhiều uẩn khúc trong cái chết của sư phụ. Sau khi về thủ tang, anh đã quyết định âm thầm điều tra để tìm được sự thật.

2. Once Upon a Time in China - Hoàng Phi Hồng

Nếu có đam mê với bộ môn võ thuật, bạn chớ bỏ lỡ Once Upon a Time in China.

Phim lấy bối cảnh cuối triều nhà Thanh. Nội dung phim dựa theo những câu chuyện có thật về cuộc đời của Hoàng Phi Hồng - một võ sư nổi tiếng của Trung Quốc.

Trong giai đoạn này, Hoàng Phi Hồng đã khổ luyện võ thuật để cứu nước.

Với bộ phim này, Lý Liên Kiệt đã để lại ấn tượng và tạo nên dấu ấn trong sụ nghiệp võ thuật của mình.

Once Upon a Time in China - Hoàng Phi Hồng

3. Drunken Master 2 - Túy Quyền 2

Drunken Master 2 là bộ phim võ thuật, hài hước. Xoay quanh nhân vật chính là Hoàng Phi Hồng thời trẻ (do Thành Long thủ vai).

Để trả thù cho Phúc Dân Kỳ và giành lại chiếc ấn ngọc, một báu vật Trung Hoa từ tay đại sứ Anh, Hoàng Phi Hồng đã luyện và sử dụng Túy Quyền.

Đây là bộ phim có nhiều phân cảnh với những động tác quyền cước nhanh, mạnh rất thu hút. Đặc biệt, người xem cũng sẽ lôi cuốn và cảm thấy bất ngờ với đỉnh cao công phu trong trạng thái say xỉn của Thành Long.

4. IP Man - Diệp Vấn

Nội dung phim xoay quanh một phần quãng đời của Diệp Vấn - một trong những danh sư của phái Vịnh Xuân Quyền. Được biết, đây là một trong những bộ phim võ thuật vô cùng kinh điển.

Ngay từ phần đầu tiên được ra mắt vào năm 2008, Diệp Vấn đã ngay lập tức nhận được những đánh giá cao. Từ thành công vang dội này, nối tiếp đó là một loạt phim Diệp Vấn được ra đời. Phần cuối cùng của phim đã được ra mắt vào năm 2019 vừa qua.

Với 4 phần của Diệp Vấn, người xem sẽ được sống trong thế giới võ thuật đầy lôi cuốn và mê hoặc.

5. Kung Fu Hustle - Tuyệt Đỉnh Kungfu

Tuyệt Đỉnh Kungfu được sản xuất bởi đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì. Đây là bộ phim võ thuật vừa hài hước vừa rất mê hoặc người xem với những pha võ thuật đẳng cấp. Đồng thời, đây còn à bộ phim có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Với bộ phim này, Châu Tinh Trì vừa có thể hiện thực hóa giấc mơ trở thành cao thủ võ thuật ngày bé vừa đánh dấu một bước thành công đỉnh cao của ông.

Hy vọng top 10+ phim võ thuật Thái Lan hay và đặc sắc nhất bạn có thể tham khảo. Hy vọng bạn sẽ giúp bạn có được những giờ phút giải trí thú vị, hấp dẫn bên gia đình, bạn bè trong mùa dịch với những bộ phim này.