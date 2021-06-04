Top 15 phim kinh dị hay nhất năm 2021 mà bạn không nên bỏ lỡ

Top 15 phim kinh dị hay nhất mọi thời đại sẽ giúp bạn có được khoảng thời gian giải trí đầy thú vị. Thể loại kinh dị luôn có sức hút với nhiều người bởi nó rất biết cách khai thác những nỗi sợ của con người với cái nhìn đa chiều và đầy bất ngờ.

Thời lượng: 86 phút

Đạo diễn: Yoo Young-sun

Diễn viên chính: Kim So-hye, Lee Kyu-Hyung

Đây là bộ phim kinh dị Hàn Quốc với đề tài về những bóng ma trong học đường. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Soo Ah (Kim So Hye), giáo viên thực tập vừa được phân về ngôi trường cấp ba.

Cô đã phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ tại ngôi trường này,. Đó chính là việc cậu học sinh Bu Yeong Seok luôn không có mặt ở trường. Kỳ lạ hơn cả là thái độ né tránh của những học sinh khác khi giáo viên điểm danh đến tên cậu. Chính điều này đã kích thích trí tò mò của Soo Ah và cô bắt đầu hành trình đi tìm lời giải đáp.

The Child Who Would Not Come - Nam sinh số 11

2. Come Play - Bạn quỷ

Thể loại: Kinh dị, Huyền bí

Năm công chiếu: 22/1/2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Mỹ

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Jacob Chase

Diễn viên chính: Azhy Robertson, Gillian Jacobs, John Gallagher Jr

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Oliver, cậu bé luôn sống khép kín và ít khi kết bạn. Oliver luôn cảm thấy bản thân mình có điều gì đó đặc biệt và khác lạ so với những bạn bè đồng trang lứa.

Người bạn thân nhất của cậu là chiếc máy tính bảng và điện thoại. Đến một ngày, cậu phát hiện ra một sinh vật bí ẩn đang sử dụng thiết bị của cậu bé để ngăn Oliver đến với thế giới. Và trận chiến giữa ba mẹ cậu cùng sinh vật bí ẩn đó chính thức bắt đầu để cứu con trai họ thoát khỏi những hiểm nguy mà họ không thể nào đoán trước được.

Come Play - Bạn quỷ

3. Stigmatized Properties - Những căn phòng ma ám

Thể loại: Kinh dị, Hài hước

Năm công chiếu: 22/1/2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Nhật Bản

Thời lượng: 111 phút

Đạo diễn: Hideo Nakata

Diễn viên chính: Kazuya Kamenashi

Đây là bộ phim kinh dị đã làm điên đảo phòng vé Nhật Bản và xứng đáng lọt top 15 phim kinh dị hay nhất năm 2021. Nhân vật chính của phim là Yamane Yamano - một diễn viên hài không mấy nổi tiếng ở Nhật. Trong một dịp tình cờ, Yamano nghe được mọi người nói với nhau rằng nếu sống tại những ngôi nhà có ma thì sự nghiệp diễn xuất sẽ thành công nhanh chóng.

Vì quá chán nản khi mãi không nổi tiếng, Yamane Yamano quyết định tham gia vào một chương trình mang tên Những căn phòng ma ám. Lúc đầu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng dần dần anh nhận ra một điều kì lạ, đó là nhân vật cảm nhận được sự có mặt của những bóng ma xung quanh mình.

Stigmatized Properties - Những căn phòng ma ám

4. School Strange Stories: 8 Years - Lời xưng tội số 8

Thể loại: Kinh dị

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 26 tháng 2 năm 2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Hàn Quốc

Đạo diễn: Lee Chul-min-II

Diễn viên chính: Lee Kyu Sung, Joo Woo Jae, Song Won Seok, Kwon So Hyun

Nhân vật chính của phim là Ki Chul Min (Lee Kyu Sung đóng) - một cảnh sát trẻ đang giữ trách nhiệm xử lý một vụ án giết người tại ngôi trường cấp 3 mà anh từng theo học.

Mở đầu [phim là cảnh một nữ giáo viên dạy mỹ thuật bị siết cổ cho đến chết tại giữa sân trường của trường cấp 3 và Chul Min thụ lý vụ án này. Tại nơi này, anh đã gặp lại người bạn năm xưa của mình tên Kang Min Goo (Joo Woo Jae đóng) - hiện đang là một giáo viên.

Cả hai tình cờ quen được một nữ sinh trung học có tên là Kim Hye Mi (Kwon So Hyun đóng) và nghe chuyện kể về bóng ma bí ẩn trong lớp học Mỹ Thuật. Chul Min và Min Goo đã liên hệ với thầy trừ tà Lee Eun Chan (Song Won Seok đóng) và cũng là bạn cũ của hai người. Cả ba đã cùng nhau thực hiện hành trình giải quyết những điều bí ẩn tại ngôi trường cấp ba.

School Strange Stories: 8 Years - Lời xưng tội số 8

5. Thiên thần hộ mệnh

Thể loại: Kinh dị, Giật gân

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 9/4/2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên chính: Nguyễn Trúc Anh, Trần Huyền My, Hoàng Kim Ngân, Huỳnh Samuel An

Đây là bộ phim kinh dị đề tài về những con búp bê Kumanthong. Cái chết đầy bí ẩn của ngôi sao ca nhạc Mai Ly (Trúc Anh) khi cô bị rơi xuống từ tầng thượng của một tòa chung cư đã làm lan truyền tin đồn lan truyền rằng cái chết của cô có liên quan đến một loại bùa chú được cất giấu trong những con búp bê ma quái. Liệu rằng có bí mật nào đằng sau cái chết của Mai Ly?

Thiên thần hộ mệnh

6. Song song

Thể loại: Kinh dị, Viễn tưởng, Tâm lý

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 12/3/2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Nguyễn Hữu Hoàng

Diễn viên chính: Nabi Nhã Phương, Trương Thế Vinh, Tiến Luật, Khương Ngọc, Hoàng Phi

Nội dung chính xoay quanh nhân vật tên Trang (Nabi Nhã Phương) cùng hành trình sửa chữa cho những sai lầm mà cô đã gây ra. Mở đầu phim là cảnh Trang cùng chồng và con gái của mình đến sống tại ngôi nhà mới. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi yên bình cho đến khi Trang phát hiện sự kì lạ của những đồ vật trong căn nhà này.

Cô tình cờ phát hiện mình có thể liên hệ với Phong - một cậu bé đã sống ở đây vào 20 năm trước thông qua chiếc ti vi. Trang đã giúp Phong thoát chết nhờ những cảnh báo qua chiếc ti vi. Mặc dù vậy, cô không biết rằng mình đã vô tình vướng vào một số rắc rối.

Song song

7. Vô diện sát nhân

Thể loại: Kinh dị, Hành động, Giật gân

Năm công chiếu: dự kiến khởi chiếu ngày 9/4/2021 (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam.

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Đinh Công Hiếu

Diễn viên chính: Phương Anh Đào, Quách Ngọc Tuyên

Đây là bộ phim về nhân vật bác sĩ trẻ tên Phương Anh cùng cuộc sống đầy thành công. Mặc dù vậy, cuộc sống của cô đang trở nên đảo lộn khi Phương Anh luôn mơ thấy mình bị một tên sát nhân không rõ mặt mũi truy sát.

Tồi tệ hơn khi tên sát nhân đã xuất hiện ngoài đời thực và bắt đầu hành trình lấy mạng Phương Anh. Tuy nhiên, không chịu khuất phục, cô bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho sự việc kỳ lạ này.

8. The conjuring 3 - Ám ảnh kinh hoàng 3

Thể loại: Kinh dị, Huyền bí, Kịch tính

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 4/6/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ.

Đạo diễn: Michael Chaves

Diễn viên chính: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard

Đây là phần phim thứ ba sau thành công của hai phần trước của loạt phim The Conjuring. Nội dung kể về cặp vợ chồng Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng), cả hai là những nhà trừ tà nổi tiếng.

Chuyện phim bắt đầu bằng việc một cậu bé bị giết và kẻ giết người đã nói rằng hắn ta bị một con quỷ chiếm hữu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, có luật sư tìm cách bào chữa cho tội lỗi của kẻ sát nhân bằng cách chứng minh có một con quỷ đang chiếm lĩnh tâm hồn anh ta. Liệu rằng hai vợ chồng nhà Warren sẽ có những phát hiện gì?

The conjuring 3 - Ám ảnh kinh hoàng 3

9. Spiral: From The Book of Saw

Thể loại: Kinh dị, Tội phạm

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 21/5/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Darren Lynn Bousman

Diễn viên chính: Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson

Đây là bộ phim thứ chín nằm trong loạt phim kinh dị Saw do Mỹ sản xuất. Nội dung phim xoay quanh vị thám tử tài ba Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) cùng người cộng sự mới của anh là William Schenk (Max Minghella) gà mờ.

Cả hai phải nhanh chóng tiếp nhận để điều tra những vụ án giết người đầy rắc rối và phức tạp của thành phố. Cặp đôi không mau bị vướng vào một cái bẫy mà Ezekiel nhận định rằng đây là một trò chơi của kẻ giết người bệnh hoạn dành riêng cho anh.

Spiral: From The Book of Saw

10. Venom: Let there be carnage - Venom: Cuộc thảm sát bắt đầu

Thể loại: Hành động Khoa học viễn tưởng, Kinh dị

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 25/6/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Andy Serkis

Diễn viên chính: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson.

Sau thành công vang dội của Venom phần 1, Venom: Let There Be Carnage hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành tích đáng gờm như người đàn anh đi trước.

Nhân vật chính của phim là Eddie Brock (Tom Hardy), một nhà báo tình cờ đã bị một ký sinh trùng bí ẩn xâm nhập vào cơ thể. Bên cạnh đó, phim còn có sự hiện diện của Woody Harrelson trong vai Cletus Kasady - tên sát nhân hàng loạt cũng đã bị một ký sinh trùng có tên Carnage xâm nhập cơ thể.

Venom: Let there be carnage - Venom: Cuộc thảm sát bắt đầu

11. Candyman - Sát nhân trong gương

Thể loại: Kinh dị, Giật gân

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 27/8/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Nia DaCosta

Diễn viên chính: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Đây là phần phim tiếp theo nối tiếp thành công của phần phim đầu tiên được công chiếu vào năm 1992. Mở đầu phim là cảnh Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) - một nghệ sĩ tài ba cùng người yêu chuyển đến sống tại một căn hộ gác xép ở Cabrini.

Khi sự nghiệp của Anthony sa sút, anh đã vô tình gặp được một người già ở Cabrini, người này đã giúp anh nhận ra một sự thật kinh khủng đằng sau những lời đồn đại về Candyman ở Cabrini Green.

Vì lo sợ sự nghiệp sẽ ngày càng xuống dốc, Anthony đã sử dụng các chi tiết trong căn studio của mình như một nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới. Nhưng anh không biết rằng bản thân đã vô tình mở cánh cổng dẫn đến quá khứ đen tối mà chính điều này có thể đẩy anh ta đến những tình huống mà anh không ngờ tới.

Candyman - Sát nhân trong gương

12. The Forever Purge

Thể loại: Hành động, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 9/7/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Everardo Gout

Diễn viên chính: Josh Lucas, Leven Rambin, Cassidy Freeman

Đây là phần thứ năm cũng là phần phim cuối cùng của loạt phim kinh dị Mỹ The Purge. Bối cảnh phim là sau khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mexico kết thúc và một cuộc thanh trừng bị bãi bỏ. Cặp vợ chồng nhân vật chính của phim đã may mắn trốn thoát ra khỏi một băng đảng buôn bán ma túy.

Cả hai dừng chân tại một nông trại tại Texas (Mỹ). Ở đây, họ tình cờ gặp một nhóm người nước ngoài đầy huyền bí. Lúc đầu, nhóm người này thể hiện sự cảm thông cho tình cảnh đáng thương của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhóm người này lại quay lưng và lên kế hoạch giết chết đôi vợ chồng? Liệu cả hai sẽ làm gì để vượt qua khó khăn trước mắt?

The Forever Purge

13. Halloween Kill - Halloween chết chóc

Thể loại: Kinh dị, Giật gân

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 15/10/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: David Gordon Green

Diễn viên chính: Anthony Michael Hall, Judy Greer, Jamie Lee Curtis

Đây là bộ phim nối tiếp thành công rực rỡ của phần phim đã công chiếu năm 2018 và cũng là phần phim số 12 trong loạt phim kinh dị Halloween. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) - người sống sót duy nhất sau trận chết chóc năm 1978 gây ra bởi tên sát nhân Michael Myers (James Jude Courtney). Vì những sự kiện trong quá khứ mà cô gái này đã mắc chứng rối loạn căng thẳng.

Lauries và gia đình của cô trong phần phim này sẽ tiếp tục cộng tác với những người bạn của mình để tạo ra một khối liên minh với mục đích ngăn sự quay trở lại của Michael Myers - tên sát nhân đang được giam lỏng ở Haddonfield. Liệu rằng Lauries và gia đình của cô sẽ phải đối đầu với những khó khăn gì trước mắt?

Halloween Kill - Halloween chết chóc

14. Last night in Soho - Buổi tối cuối cùng ở Soho

Thể loại: Kinh dị, Kịch tính

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 15/10/2021 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ.

Đạo diễn: Edgar Wright

Diễn viên chính: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Diana Rigg

Đây là một bộ phim tâm lý kinh dị do Mỹ sản xuất, sẽ được công chiếu vào tháng 10 năm nay. Nội dung xoay quanh nhân vật Sandy (Anya Taylor-Joy) - một cô gái trẻ có niềm đam mê lớn với thời trang. Vô tình cô phát hiện ra bản thân có thể bước vào thế giới năm 1960.

Tưởng rằng khởi đầu vui vẻ sẽ đến khi Sandy có thể gặp gỡ được thần tượng của mình là một ca sĩ nổi tiếng ở thập niên 60. Nhưng mọi thứ không như mong đợi, London ở những năm 60 đầy rẫy các bí mật khủng khiếp, những điều mà con người chúng ta không thể lường trước được kết quả.

Last night in Soho - Buổi tối cuối cùng ở Soho

15. Morbius - Ma cà rồng

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kinh dị

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 21/1/2022 (Mỹ)

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Daniel Espinosa

Diễn viên chính: Jared Leto, Michael Keaton, Jared Harris

Nhân vật chính của phim là nhà sinh hóa học Michael Morbius (Jared Leto) - một người đàn ông bị mắc bệnh hiểm nghèo về rối loạn máu. Anh đang nghiên cứu để tìm ra phương pháp chữa khỏi cho những người cũng bị mắc bệnh như mình.

Lúc đầu, phương thuốc mà anh điều chế có vẻ mang lại tác dụng rất tốt. Nhưng theo thời gian, Michael nhận ra rằng phương thuốc này có những tác dụng phụ khủng khiếp hơn so với những gì mà anh nghĩ, khi mà nó vô tình đã biến anh thành hình dạng của một ma cà rồng.

Morbius - Ma cà rồng

Trên đây là top 15 phim kinh dị hay nhất 2021 mà bạn không nên bỏ qua. Hãy lưu lại trong list phim yêu thích để có thể xem cùng bạn bè và người thân vào những lúc rảnh rỗi.