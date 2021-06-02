Top 15 phim điệp viên hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ lỡ

Nếu là người yêu thích xem những bộ phim đấu trí đỉnh cao thì phim điệp viên, gián điệp sẽ là lựa chọn giải trí hoàn hảo dành cho bạn trong thời gian tránh dịch.
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Top 15 phim điệp viên hay nhất mọi thời đại sẽ mang đến cho người xem những màn rượt đuổi đầy gay cấn cùng với cách sử dụng tài tình chất xám của con người thể hiện qua các điệp viên siêu thông minh, tài trí.
1. Phát súng cuối cùng - Jack Reacher
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động
Thời gian công chiếu: 21/12/2012
Thời lượng: 130 phút
Đạo diễn: Christopher McQuarrie
Diễn viên: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins
Điểm IMDb: 7.0/10
Đây là bộ phim có nội dung kể về hành trình của Jack Reacher (Tom Cruise) - cựu điều tra viên của quân đội Mỹ. Anh đang cố gắng tìm ra sự thật sau cái chết của 5 công dân vô tội. Mọi chuyện bắt đầu khi 5 người tại một thị trấn bị hạ sát dã man do một tay bắn tỉa. Các chứng cứ đổ dồn về một sát thủ, đồng thời là một cựu quân nhân.
Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc thẩm vấn, gã tù nhân vẫn không hề khai ra bất kỳ thông tin gì. Ông ta chỉ viết trên giấy nguệch ngoạc một yêu cầu khó hiểu: "Tìm Jack Reacher".
2. Định mệnh - Inglourious Basterds
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Chiến tranh
Thời gian công chiếu: 21/08/2009
Thời lượng: 153 phút
Đạo diễn: Quentin Tarantino
Diễn viên: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz
Điểm IMDb: 8.3/10
Lọt top 15 phim điệp viên hay nhất mọi thời đại là Inglourious Basterds. Bối cảnh của phim là nước Pháp bị chiếm đóng, nội dung kể về kế hoạch ám sát ban lãnh đạo Đức Quốc xã của nhóm người gốc Do Thái.
Cô gái tên Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) đã chứng kiến cả nhà bị hành quyết trong tay quân đội Đức. Sau khi thoát chết, Shosanna đã tìm đến Paris, đồng thời thay danh đổi tính để trở thành bà chủ của một rạp chiếu bóng.
Ở một diễn biến khác, trung úy tên Aldo Raine (Brad Pitt), đã dẫn đầu một nhóm binh lính gốc Do Thái đột kích vào Đức Quốc Xã. Sau khi hội ngộ cùng Shosanna, những kế hoạch phục thù của họ bắt đầu từ đây.
3. Tenet
Quốc gia: Anh, Mỹ
Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng
Thời gian công chiếu: 27/08/2020
Thời lượng: 150 phút
Đạo diễn: Christopher Nolan
Diễn viên: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh
Điểm IMDb: 7.5/10
Đây là bộ phim xoay quanh hành trình một điệp viên thuộc cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ (CIA), biệt danh The Protagonist (John David Washington). Người vừa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới thoát khỏi thế chiến thứ III.
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, The Protagonist đã đồng hành cùng Neil (Robert Pattinson) – một điệp viên da trắng bí ẩn. Thời gian giải cứu thế giới chỉ còn tính bằng giây đếm ngược, việc này đòi hỏi hai nhân vật chính phải nhanh chóng ngăn chặn thảm họa diệt vong cho nhân loại.
4. Chiến dịch sinh tử - Argo
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Chính kịch, Hành động
Thời gian công chiếu: 12/10/2012
Thời lượng: 120 phút
Đạo diễn: Ben Affleck
Diễn viên: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman
Điểm IMDb: 7.7/10
Chuyện phim bắt đầu khi 52 công dân Mỹ bị bắt làm con tin, trong số đó có 6 người từng là nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, họ đã trốn chạy và bị truy lùng ráo riết.
Sau khi nhận được các thông tin này, điệp viên thuộc tổ chức CIA tên Tony Mendez (Ben Affleck), đã lập ra một kế hoạch mạo hiểm để giải cứu 6 người đó.
Những người này theo kịch bản sẽ giả làm diễn viên để qua mặt chính quyền sở tại rồi tìm đường ra sân bay và trốn chạy về Mỹ. Liệu kế hoạch của họ có thành công như mong đợi?
5. Điệp viên không không thấy tái xuất - Johnny English reborn
Quốc gia: Mỹ, Anh
Thể loại: Hành động, Hài hước
Thời gian công chiếu: 15/09/2011
Thời lượng: 101 phút
Đạo diễn: Oliver Parker
Diễn viên: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Rosamund Pike, Dominic West
Điểm IMDb: 6.3/10
Nội dung phim xoay quanh nhân vật tên Johnny English (Rowan Atkinson), "điệp viên hàng đầu” của tổ chức MI7 đã về hưu 8 năm, nhưng bất ngờ nhận được nhiệm vụ của công ty qua một chiếc laptop.
Sau khi quay trở lại tổ chức, Johnny English được cử đến Hong Kong làm nhiệm vụ, với sự giúp sức của trợ lý Angus Bough (Ben Miller). Tương tự hai phần phim trước đó, Johnny English vẫn là một đặc vụ ngô nghê và vụng về, nhưng luôn nghĩ mình “vô đối”. Và vô số các tình huống dở khóc dở cười cũng liên tục xảy ra. Liệu điệp viên gà mờ này có làm nên chuyện?
6. Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ - Mission Impossible: Fallout
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Thời gian công chiếu: 27/07/2018
Thời lượng: 148 phút
Đạo diễn: Christopher McQuarrie
Diễn viên: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson
Điểm IMDb: 7.7/10
Phim kể về hành trình đoạt lại hàng loạt những vũ khí hủy diệt bị thất lạc của một nhóm điệp viên. Mở đầu tác phẩm, Ethan Hunt (Tom Cruise) cùng các cộng sự của mình ở tổ chức IMF được giao trách nhiệm tìm lại 3 khối plutonium bị rơi vào tay kẻ xấu. Cuộc đấu trí càng trở nên kịch tính hơn khi Ethan Hunt phải đương đầu với kẻ thù trong quá khứ.
Với tiết tấu mô phỏng âm thanh chân thực cùng những pha hành động mãn nhãn trong từng cảnh quay mạo hiểm, bộ phim sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất đến khán giả.
7. Người đàm phán - Bridge of Spies
Quốc gia: Mỹ, Đức
Thể loại: Chính kịch
Thời gian công chiếu: 16/10/2015
Thời lượng: 141 phút
Đạo diễn: Steven Spielberg
Diễn viên: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan
Điểm IMDb: 7.6/10
Phim lấy bối cảnh cuối thập niên 1950, khi cả Mỹ và Liên Xô đang trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nội dung kể về câu chuyện của James Donovan (Tom Hanks) - vị luật sư đã ngoài 50 tuổi.
Mặc cho sự phản đối từ nhiều phía, Donovan vẫn nhận lời bào chữa cho “kẻ tội đồ” Rudolf Abel (Mark Rylance), người bị bắt với những chứng cứ cáo buộc là gián điệp của Liên Xô. Chỉ duy có vị luật sư già trong bối cảnh thời bấy giờ chấp nhận bị coi là kẻ thù thứ hai của quốc gia để bào chữa cho Rudolf Abel.
8. Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E - The Man from U.N.C.L.E
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động, Hài hước
Thời gian công chiếu: 14/08/2015
Thời lượng: 116 phút
Đạo diễn: Guy Ritchie
Diễn viên: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki,
Điểm IMDb: 7.3/10
Đây là bộ phim lấy bối cảnh từ thập niên 60, tái hiện lại màn hợp tác “không đội trời chung” giữa Chính phủ Mỹ và Liên Xô trong quá trình giải cứu thế giới khỏi một âm mưu khủng bố.
Nhân vật chính của phim là Solo (Henry Cavill) - điệp viên thuộc tổ chức CIA (Mỹ) cùng Kuryakin (Armie Hammer) - điệp viên của tổ chức KGB (thuộc Liên Xô cũ). Mặc dù CIA và KGB là 2 tổ chức tình báo đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng sau khi đánh giá vấn đề, họ đã hợp tác dưới mật danh U.N.CL.E để ngăn chặn thảm họa chết người sắp xảy ra.
9. Trò chơi nội gián - Tinker Tailor Soldier Spy
Quốc gia: Anh, Pháp, Đức
Thể loại: Hành động
Thời gian công chiếu: 16/09/2011
Thời lượng: 127 phút
Đạo diễn: Tomas Alfredson
Diễn viên: Gary Oldman, Kathy Burke, Benedict Cumberbatch
Điểm IMDb: 7.1/10
Nằm trong top phim điệp viên hay nhất mọi thời đại không thể thiếu vắng cái tên Trò chơi nội gián Smiley. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật Smiley (Gary Oldman) và Peter Guillam (Benedict Cumberbatch) trên hành trình truy tìm tên gián điệp đang ẩn mình tại The Circus (một bộ phận cao nhất của tổ chức CIA). Mặc dù vậy, cả hai người lại không hề biết bất cứ điều gì về hội Circus...
10. Tối hậu thư của Bourne - Jason Bourne: The Bourne Ultimatum
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động
Thời gian công chiếu: 25/07/2007
Thời lượng: 115 phút
Đạo diễn: Paul Greengrass
Diễn viên: Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine
Điểm IMDb: 8.0/10
Nội dung phim kể về hành trình tìm lại ký ức của Bourne (Matt Damon), người được huấn luyện để trở thành một cỗ máy giết người, xứng tầm một điệp viên CIA siêu hạng.
Trải qua lần chết hụt và đau đớn chứng kiến cảnh bạn gái Marie Helena Kreutz (Franka Potente) bị bắn chết, Bourne luôn bị đeo bám bởi một giấc mơ kỳ lạ, liên quan đến thân thế của anh. Và điều này đã thôi thúc Bourne đi tìm lại bản thân mình.
11. Đặc vụ chạy trốn - American ultra
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động, Hài hước
Thời gian công chiếu: 21/08/2015
Thời lượng: 96 phút
Đạo diễn: Nima Nourizadeh
Diễn viên: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Topher Grace, Connie Britton
Điểm IMDb: 6.1/10
Đây là bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc trốn chạy của Mike Howell (Jesse Eisenberg) cùng hành trình giải cứu người bạn gái Phoebe Larson (Kristen Stewart) khỏi những kẻ truy sát. Mike có cuộc sống bình yên với công việc một nhân viên siêu thị. Đến một ngày có cô gái bí ẩn tên Lasseter (Connie Britton) xuất hiện và nói rằng "anh đang gặp nguy hiểm".
Kể từ đây, Mike liên tiếp bị những kẻ lạ mặt tìm cách truy sát. Mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng bạn gái của anh đã bị bọn chúng bắt giữ. Chính lúc này, Lasseter xuất hiện và tiết lộ thân phận của Mike và lý do anh bị đuổi giết.
12. Mật vụ Kingsman - Kingsman The Secret Service
Quốc gia: Anh
Thể loại: Hành động, Hài hước
Thời gian công chiếu: 13/02/2015
Thời lượng: 129 phút
Đạo diễn: Matthew Vaughn
Diễn viên: Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong
Điểm IMDb: 7.7/10
Phim kể về hành trình thay đổi của Eggsy (Taron Egerton), từ một cậu bé đường phố thất nghiệp, không công ăn việc làm đến một điệp viên chuyên nghiệp tại tổ chức Kingsman, giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho thế giới.
Thông qua những màn võ thuật cận chiến xen lẫn đấu súng gây cấn, cùng với sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội: Colin Firth và Samuel L. Jackson, bộ phim chắc chắn sẽ mang đến bức tranh hành động đầy chân thực, sôi động nhất của các điệp viên đến với khán giả.
13. Trò chơi gián điệp - Spy Game
Quốc gia: Anh
Thể loại: Hành động
Thời gian công chiếu: 21/11/2001
Thời lượng: 126 phút
Đạo diễn: Tony Scott
Diễn viên: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack
Điểm IMDb: 7.1/10
Đây là bộ phim kể về 24h khó khăn nhất của Nathan D. Muir (Robert Redford) - điệp viên lão làng thuộc tổ chức CIA. Vào ngày làm việc cuối cùng của mình, Muir nhận nhiệm vụ giải cứu một chàng trai trẻ, đậy là người được chính phủ Mỹ bảo vệ bất ngờ bị bắt giam.
Chỉ có thời gian ngắn ngủi là 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, Nathan D. Muir phải bắt đầu hành động từ đâu để có thể thuận lợi nghỉ hưu?
14. Điệp Viên 007: Tử địa Skyfall - Skyfall
Quốc gia: Anh, Mỹ
Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Thời gian công chiếu: 02/11/2012
Thời lượng: 143 phút
Đạo diễn: Sam Mendes
Diễn viên: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench
Điểm IMDb: 7.8/10
Đây là phần thứ 23 trong loạt phim James Bond với nội dung xoay quanh nhân vật Bond (Daniel Craig) - điệp viên cấp cao đang điều tra kẻ đứng sau của cuộc tấn công vào trụ sở MI6.
Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình, Bond không may bị mất liên lạc hoàn toàn với tổ chức, điều này buộc anh phải tự mình hành động. Với những cảnh rượt đuổi cùng màn đọ súng hồi hộp căng thẳng đến nghẹt thở trên đường phố, bộ phim đã mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khán giả.
15. Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn - Mission Impossible: Rogue Nation
Quốc gia: Mỹ
Thể loại: Hành động/Phiêu lưu
Thời gian công chiếu: 31/07/2015
Thời lượng: 131 phút
Đạo diễn: Christopher McQuarrie
Diễn viên: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg
Điểm IMDb: 7.4/10
Nội dung xoay quanh câu chuyện về Ethan Hunt (Tom Cruise) - một điệp viên cốt cán của tổ chức IMF. Sau khi biết được sự tồn tại của tổ chức The Syndicate và mục đích của họ, Ethan Hunt đã thông báo đến cấp trên nhưng không một ai tin anh.
Trước nguy cơ tổ chức của mình có thể sẽ bị tiêu diệt bởi The Syndicate, Ethan Hunt đã quyết định chiến đấu cho dù cuộc giao tranh này có nguy hiểm như thế nào.
Bộ phim còn là câu chuyện nhân văn về tình bạn, tình đồng đội luôn kề vai sát cánh.
Trên đây là top 15 phim điệp viên hay nhất mọi thời đại mà độc giả không nên bỏ lỡ. Bạn và người thân có thể tranh thủ thời gian dịch để tận hưởng những giờ phút giải trí thú vị ngay tại không gian gia đình mình.