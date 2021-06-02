Top 15 phim hình sự trinh thám hay nhất không xem thật phí!

Dòng phim hình sự trên thế giới đã có rất nhiều tác phẩm kinh điển, chiến thắng nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng. Tại Việt Nam hiện nay, thể loại này cũng đang được các đạo diễn đầu tư sản xuất và nhận được sự đón nhận của khán giả.

Top 15 phim hình sự hay thấy mọi thời đại sẽ đem lại cho khán giả những giây phút giải trí hấp dẫn, thót tim bởi những cảnh hành động kịch tính và màn đấu trí cân não.

Đạo diễn: Kenneth Branagh.

Diễn viên: Penelope Cruz, Willem Dafoe.

Bài hát nổi bật: Never Forget (link Youtube tại đây)

Điểm IMDb: 6,5/10.

Đây là bộ phim hình sự của đạo diễn Kenneth Branagh, được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1934 cùng tên của Agatha Christie. Nội dung phim kể về một thám tử nổi tiếng thế giới, người đang tìm hướng giải quyết vụ án mạng xảy ra trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông nổi tiếng vào những năm 1930.

Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả yêu thích phim ảnh trên thế giới sau khi phát hành năm 2017 với doanh thu khủng lên đến 343,5 triệu đô la trên toàn thế giới.

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông (Murder on the Orient Express)

2. Sherlock Holmes

Ngày phát sóng: 25 tháng 12, 2009 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 129 phút.

Đạo diễn: Guy Ritchie.

Diễn viên: Robert Downey Jr., Jude Law.

Điểm IMDb: 7,6/10.

Giải thưởng: Giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất.

Lọt top 15 phim hình sự hay nhất mọi thời đại không thể thiếu cái tên Sherlock Holmes. Đây là phim điện ảnh thuộc thể loại hành động ly kỳ cổ trang, công chiếu năm 2009, dựa trên nhân vật cùng tên của cuốn tiểu thuyết của tác giả Sir Arthur Conan Doyle.

Nội dung phim kể về hành trình điều tra phá án vô cùng cuốn hút và những màn đấu trí ly kì của Sherlock Holmes cùng người cộng sự thân thiết, cũng là bác sĩ Watson trên con đường truy tìm những tên tội phạm ẩn nấp sau mỗi vụ án.

Bộ phim nhận được nhiều phản ứng đón nhận tích cực, cùng sự khen ngợi cho nội dung câu chuyện, chuỗi hành động, thiết kế hiện trường và diễn xuất tuyệt vời của nhân vật chính.

Sherlock Holmes

3. Đừng nói một ai (Ne le dis à personne)

Ngày phát sóng: 01/11/2006 (Pháp).

Thời lượng: 130 phút.

Đạo diễn: Guillaume Canet.

Diễn viên: François Cluzet, André Dussollier.

Điểm IMDb: 7,5/10.

Bài hát nổi bật: Matthieu Chedid (link Youtube tại đây).

Giải thưởng: Giải César cho Đạo diễn xuất sắc nhất, giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải César cho Nhạc phim hay nhất.

Đây là bộ phim đề tài trinh thám lãng mạn có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên gạo cội Francois Cluzet và Kristin Scott Thomas. Phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên do Harlan Coben chấp bút.

Nội dung phim là câu chuyện về bác sĩ David Beck cùng người vợ yêu - Elizabeth. Họ đang kỷ niệm ngày trao nụ hôn đầu tiên bên bờ hồ Charmaine yên tĩnh. Và một thảm kịch đã đột ngột ập đến xé rách màn đêm, Elizabeth bị bắt cóc và giết hại vô cùng dã man.

Sau đó, người ta đã tìm thấy thi thể vợ của bác sĩ tại một con mương nhỏ, kẻ giết người bị bắt giữ và đem ra xét xử. Tuy nhiên, tám năm ngày mất của Elizabeth, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của cả hai, khi hai tử thi vô danh được tìm thấy bên hồ sau trận mưa lớn đã thôi thúc David vào cuộc điều tra để tìm ra sự thật đằng sau đó.

Đừng nói một ai (Ne le dis à personne)

4. Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Ngày phát sóng: 16 tháng 12, 2011 (Mỹ).

Thời lượng: 129 phút.

Đạo diễn: Guy Ritchie.

Diễn viên: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace.

Điểm IMDb: 7,5/10.

Bộ phim này là phần tiếp theo của tác phẩm điện ảnh Sherlock Holmes sản xuất năm 2009. Những tuyến nhân vật chính của phim không hề thay đổi, vẫn là những màn truy lùng tội phạm đầy xuất sắc của thám tử tài ba Sherlock Holmes.

Ở phần phim này, Holmes và Watson cùng nhau hợp tác để triệt hạ đối thủ xảo quyệt nhất của họ - Giáo sư James Moriarty. Mặc dù vẫn có những ảnh hưởng nhất định từ truyện ngắn "Vụ án cuối cùng" của Conan Doyle, nhưng nội dung phim đã được cải biên để tăng tính hấp dẫn cho khán giả.

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

5. Định danh (Identity)

Ngày phát sóng: 25/03/2003 (Mỹ).

Thời lượng: 90 phút.

Đạo diễn: James Mangold.

Diễn viên: John Cusack, Ray Liotta.

Điểm IMDb: 7,3/10.

Đây là bộ phim Mỹ có nội dung xoay quanh cuộc gặp gỡ đầy ngẫu nhiên của 10 người khách lạ tình cờ vào nghỉ qua đêm tại một khách sạn. Tất cả đều bị hư xe và phải vào nhà nghỉ đó để tạm trú.

Và tất cả mọi người đều chết chỉ sau một đêm mà mở đầu là một nữ diễn viên, bà bị giết một cách dã man, xác bị vứt trong cái máy giặt, tiếp đến là chàng trai đang trên đường đến Las Vegas cử hành hôn lễ,... Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều tập trung vào tên tử tù nhưng chỉ ngay sau đó thì hắn cũng bị giết chết một cách bí hiểm.

Định danh (Identity)

6. Mindhunters

Ngày phát sóng: 19/3/2004 (Mỹ).

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Renny Harlin.

Diễn viên: Kathryn Morris, LL Cool J, Jonny Lee Miller.

Điểm IMDb: 6,4/10.

Trong top 15 phim hình sự hay nhất mọi thời đại không thể không kể đến Mindhunters. Đây là phim tội phạm kinh dị của Mỹ do Renny Harlin đạo diễn, được công chiếu năm 2004 và có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Kathryn Morris, LL Cool J, Jonny Lee Miller.

Nội dung phim là câu chuyện diễn ra tại một hòn đảo nhỏ, nơi đây còn là căn cứ của FBI dùng để giảng dạy các nhân viên điều tra cách phân tích tâm lý và suy nghĩ của những kẻ giết người hàng loạt.

Câu chuyện bắt đầu trở nên kịch tính hơn khi một nhóm gồm 7 nhân viên điều tra phát hiện ra một trong số các đồng đội của họ là kẻ giết người hàng loạt.

Mindhunters

7. Stay (I)

Ngày phát sóng: 24 tháng 9, 2005 (Anh).

Thời lượng: 99 phút.

Đạo diễn: Marc Forster.

Diễn viên: Ewan McGregor, Naomi Watts.

Điểm IMDb: 6,8/10.

Nội dung của phim xoay quanh nhà tâm lý học tại trường Đại học East Coast tên Henry Letham. Anh luôn tìm mọi cách để ngăn cản một bệnh nhân trẻ của mình tự vẫn khi vị bác sĩ này có thể tiên đoán trước tương lai của người bệnh kia.

Từ khả năng lạ kỳ đó, Henry đối mặt với nhiều điều bất thường trong cuộc sống như nghe thấy một giọng nói lạ có thể giúp anh dự đoán các sự kiện trong tương lai. Điều này đã giúp thôi thúc anh hành động trong suốt câu chuyện.

Nội dung của phim xoay quanh nhà tâm lý học tại trường Đại học East Coast tên Henry Letham

8. The Hole (2001)

Ngày phát sóng: 7 tháng 8, 2001 (Hàn Quốc).

Thời lượng: 102 phút.

Đạo diễn: Nick Hamm.

Diễn viên: Thora Birch, Desmond Harrington.

Điểm IMDb: 6,2/10.

Bộ phim kể về câu chuyện của 4 thiếu niên tại một trường tư thục nước Anh. Họ đã bí mật khám phá một lỗ ngầm kín được tạo ra từ nhiều thập kỷ trước, nơi đây giống như một hầm tránh bom.

Với thể loại phim hình sự kinh dị đầy kịch tính cùng các tình huống giật gân, The Hole hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh quay đầy ấn tượng cho người xem. Đặt biệt, phim được cảnh báo không dành cho hội yếu tim.

The Hole (2001)

9. Malice

Ngày phát sóng: 1 tháng 10 năm 1993 (Mỹ).

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Harold Becker.

Diễn viên: Alec Baldwin, Nicole Kidman.

Điểm IMDb: 6,4/10.

Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ câu chuyện của Jonas McCord. Nội dung phim kể về Andy và Tracy Safian, một cặp đôi vợ chồng mới cưới nhưng cuộc sống bị đảo lộn từ khi họ thuê một phần ngôi nhà của Jed, vốn là một bác sĩ phẫu thuật.

Mọi chuyện từ đó dần trở nên phức tạp hơn khi anh cắt bỏ buồng trứng của Tracy trong một cuộc phẫu thuật khẩn cấp với hy vọng cứu mạng cô.

Malice là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ câu chuyện của Jonas McCord

10. Primal Fear

Ngày phát sóng: 3 tháng 4, 1996 (Mỹ).

Thời lượng: 130 phút.

Đạo diễn: Gregory Hoblit.

Diễn viên: Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton.

Điểm IMDb: 6,8/10.

Giải thưởng: Giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh.

Nội dung phim kể về luật sư Martin Vail, người đã nhận lời biện hộ cho Aaron, một tu sĩ trẻ bị tuyên án giết vị giám mục đáng kính đầy man rợ.

Để chứng minh thân chủ không phạm tội và mắc bệnh đa nhân cách, Martin Vail luôn nỗ lực hết mình để giúp Aaron trắng án, bất chấp điều này gây ra mâu thuẫn lớn của anh với bạn gái.

Bộ phim đã giúp nam diễn viên Edward Norton đã nhận được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và giành giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh.

Primal Fear kể về luật sư Martin Vail, người đã nhận lời biện hộ cho Aaron, một tu sĩ trẻ bị tuyên án giết vị giám mục đáng kính đầy man rợ

11. The Usual Suspects

Ngày phát sóng: 1/1995 (Mỹ).

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Bryan Singer.

Diễn viên: Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Kevin Spacey.

Điểm IMDb: 8,5/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kevin Spacey).

Phim là câu chuyện của Roger "Verbal" Kint - một trong hai người may mắn sống sót sau vụ bắn nhau kinh hoàng ở cảng Los Angeles. Verbal đã nói với người thẩm vấn mình - sĩ quan David Kujan, đây là một câu chuyện phức tạp về những sự kiện dẫn anh ta cùng bốn tội phạm có tiếng tình cờ gặp nhau.

Cả 5 người bị một ông chủ bí ẩn có tên là "Keyser Söze" sai khiến làm việc theo ý ông ta. Bằng hồi tưởng của mình, Roger đã tường thuật toàn bộ câu chuyện theo hướng ngày càng phức tạp hơn để khiến Kujan tin rằng anh ta và đồng bọn của mình bị ép buộc có mặt trên con tàu đêm đó.

The Usual Suspects

12. The Vanishing Of Sidney Hall

Ngày phát sóng: 25 tháng 1, 2017.

Thời lượng: 131 phút.

Đạo diễn: Shawn Christensen.

Diễn viên: Logan Lerman, Elle Fanning.

Điểm IMDb: 6,9/10.

Nội dung phim xoay quanh Sidney Hall (Logan Lerman), một tiểu thuyết gia trẻ tuổi có cuộc đời đặc biệt, được miêu tả trong một câu chuyện phi tuyến tính về mặc thời gian, qua những đoạn hồi tưởng của nhân vật về 3 giai đoạn trong cuộc đời mình.

Câu chuyện là sự biến mất đầy bí ẩn của nhân vật có tên Sidney Hall, sau khi kết thân và có tình cảm cùng cô bé từ gia đình Jameson bên kia đường.

The Vanishing Of Sidney Hall

13. The Girl with the Dragon Tattoo

Ngày phát sóng: 21 tháng 12, 2011.

Thời lượng: 158 phút.

Đạo diễn: David Fincher.

Diễn viên: Daniel Craig, Rooney Mara.

Điểm IMDb: 7,8/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Biên tập Âm thanh xuất sắc nhất.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson do David Fincher đạo diễn.

Nội dung phim kể về hành trình kết hợp đầy ăn ý của nhà báo Mikael Blomkvist và nữ hacker máy tính - người có cuộc sống bụi đời, ngoài vòng pháp luật.

Cả hai đã cùng nhau điều tra các vụ án có liên quan đến tội phạm có tổ chức, tệ nạn bạo hành phụ nữ, mại dâm và đụng chạm tới rất nhiều chính khách, quan tòa, cảnh sát biến chất.

The Girl with the Dragon Tattoo

14. Wind River

Ngày phát sóng: 8 tháng 9, 2017 (Vietnam).

Thời lượng: 107 phút.

Đạo diễn: Taylor Sheridan.

Diễn viên: Jeremy Renner, Jon Bernthal, Elizabeth Olsen.

Điểm IMDb: 7,7/10.

Thợ săn chó sói Bắc Mỹ tên Cory (Jeremy Renner) đã chịu nhiều đau khổ sau cái chết của cô con gái đang ở độ tuổi thiếu niên.

Một ngày nọ, Cory phát hiện ra một xác chết đông cứng ở nơi hoang vu, đó là xác của một cô gái khác ở độ tuổi con gái của Cory và cái xác có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Sau đó, một tân binh của cơ quan FBI được phái đến (Elizabeth Olsen thủ vai), giữ nhiệm vụ tìm ra kẻ đứng sau vụ việc thương tâm này. Cory cùng đặc vụ sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng vụ việc.

Wind River

15. The Best Offer

Ngày phát sóng: 1 tháng 1, 2013.

Thời lượng: 131 phút.

Đạo diễn: Giuseppe Tornatore.

Diễn viên: Geoffrey Rush, Jim Sturgess.

Điểm IMDb: 7,8/10.

Giải thưởng: Giải David di Donatello cho Nhạc phim xuất sắc nhất, giải David di Donatello cho Phim xuất sắc nhất, giải phim châu Âu cho Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất.

Đây là bộ phim kinh dị tâm lý nổi tiếng do Ý sản xuất năm 2013 bằng tiếng Anh được viết và thực hiện bởi đạo diễn Giuseppe Tornatore. Nội dung phim là câu chuyện về tình yêu và cả sự lừa dối.

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) là một người già giàu có và đáng kính, nhưng có phần lập dị, ông đồng thời cũng là giám đốc điều hành của một nhà đấu giá ưu việt.

Một nữ thừa kế trẻ bí ẩn tên Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks) đã thuê Oldman bán đấu giá bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ do cha mẹ cô để lại.

The Best Offer

Hy vọng top 15 phim hình sự hay nhất mọi thời đại đã giúp bạn và gia đình có thêm những giờ phút giải trí thật thú vị, hấp dẫn cùng gia đình và người thân.