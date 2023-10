Top 10+ phim Marvel chiếu rạp hay nhất và mới nhất

Diễn viên: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn.

Điểm IMDb: 6,9/10.

Bài hát nổi bật: Come As You Are

Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 90s. Xoay quanh một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới đến với một thời kỳ chưa từng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Nội dung phim kể về con đường để Carol Danvers trở thành siêu anh hùng mạnh mẽ nhất vũ trụ Marvel.

Danvers loại được đội quân của Ronan cử xuống trái đất và cùng Skrulls tìm đến ngôi nhà mới.

Fury được cô đưa một chiếc máy truyền tin để sử dụng vào trường hợp khẩn cấp trước khi rời khỏi Trái Đất.

Sau khi tìm thấy trụ sở mới, Fury quyết định đặt tên trụ sở là "Avenger" để vinh danh Danvers.

2. Avengers: End game (2019) (Biệt đội siêu anh hùng: Hồi Kết)

Ngày ra mắt: 24/04/2019 (Việt Nam)

Thời lượng: 181 phút.

Đạo diễn: Joe Russo, Anthony Russo.

Diễn viên: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Benedict Cumberbatch,...

Điểm IMDb: 8,4/10.

Giải thưởng: Giải Phim và Truyền hình MTV cho hạng mục Phim hay nhất, Diễn viên đóng vai anh hùng hay nhất.

Avengers: End game là phần cuối cùng trong loạt phim Avengers, nối tiếp phần Biệt đội siêu anh hùng (2012), Avengers: Đế chế Ultron (2015) và Avengers: Cuộc chiến vô cực (2018). Đây sẽ là phần kết cho tất cả các khúc mắc trong 21 bộ phim trước đó.

Nhằm đảo ngược thiệt hại do Thanos gây ra trong Avengers: Cuộc chiến vô cực, các thành viên còn sống sót của nhóm Avengers và các đồng minh đã cùng nhau hợp tác.

Thor gia nhập Vệ binh Dải ngân hà (Guardians of the Galaxy) và nhường ngai vàng của Asgard cho Valkyrie . Người sắt Tony Stark hi sinh.

Rogers đem trả các Viên đá và búa Mjolnir về đúng với vị trí. Rogers sống nốt những năm tháng đó với Peggy Carter. Quill bắt đầu tìm Gamora.

Cho đến thời điểm hiện tại, Rogers đã già và trao chiếc khiên từ quá khứ của mình cho Sam Wilson.

3. Spider-Man: Far From Home (Người nhện: Xa nhà)

Ngày phát hành: 26 tháng 6, 2019 (Hollywood).

Thời lượng: 129 phút.

Đạo diễn: Jon Watts.

Diễn viên: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya.

Điểm IMDb: 7,5/10.

Peter Parker trở về nhà sau cái chết của Người Sắt Iron Man. Cũng mất không ít thời gian để vượt qua được nỗi buồn này.

Từ bỏ làm người nhện một thời gian là cách để tránh nghĩ đến. Cậu cùng nhóm bạn tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Châu Âu.

Tuy nhiên, cùng lúc này là sự trỗi dậy của các thế lực tà ác. Nick Fury là người kế nhiệm kế tiếp của Avengers đã tới và cảnh báo cậu về việc đó. Từ bỏ đồng phục học sinh, cậu khoác lên mình chiếc áo Người Nhện thêm một lần nữa. Cậu rời xa nhà mình cùng dì May để bảo vệ chính nghĩa.

Cuối phim, nhằm hủy lệnh tấn công, Parker đánh bại Beck và lấy lại kính E.D.I.T.H.

Vì trúng đạn bắn nhầm từ máy bay của chính mình, Beck dường như đã chết. Dì May cũng chuẩn bị cho mối quan hệ với Hogan. Peter trở lại thành phố New York và bắt đầu hẹn hò MJ.

4. Black Widow: Góa phụ đen (07/05/2021)

Ngày phát hành: Ngày 7 tháng 5, 2021

Thể loại: Hành động,…

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - phụ đề tiếng Anh.

Đạo diễn: Cate Shortland

Diễn viên: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr.

Rạp chiếu: CGV, BHD, Galaxy

Black Widow (Góa Phụ Đen) được biết đến là một trong số những bộ phim siêu anh hùng của Marvel được mong chờ nhất năm 2020.

Đây là phần tiếp theo trong giai đoạn mới của MCU. Với nội dung chính là khai thác quá khứ ảm đạm từ phần phim Avengers: Age of Ultron. Đây là bộ phim thứ 24 của Marvel đánh dấu màn solo đầu tiên của nhân vật Natasha Romanoff khi đóng vai trò là tiền truyện của Avengers: Infinity War lẫn Avengers: Endgame.

5. Chủng Loài Eternals - The Eternals (5/11/2021)

Năm sản xuất: 2021

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Chloé Zhao

Diễn viên: Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff,…

The Eternals là bộ phim được Marvel Studios ra mắt cuối năm 2021. Nội dung phim kể lại câu chuyện hơn 7.000 năm của chủng tộc ngoài hành tinh bất tử – Eternals.

Đây là chủng loài được tạo ra bởi các Celestials. Chúng vừa là kẻ thù của các Eternals – Deviants vừa là có nhiệm vụ đến Trái Đất để bảo vệ con người khỏi chủng loài xấu xa.

Deviants tạo ra những vũ khí bí mật có thể đe dọa đến sự sống còn của chủng tộc Eternals. Angelina Jolie trong vai Thena sẽ dẫn dắt biệt đội giải cứu chống lại những vũ khí bí mật này.

6. Morbius – Tiến Sĩ Ma Cà Rồng - Morbius, The Living Vampire (19/3/2021)

Năm sản xuất: 2021

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Daniel Espinosa

Diễn viên: Jared Leto, Adria Arjona, Jared Leto…

Nội dung phim xoay quanh bác sĩ Michael Morbius đang nỗ lực hết sức để chữa trị căn bệnh rối loạn hiếm gặp.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại biến chuyển theo một hướng mới. Vị bác sĩ này mỗi lúc một ham muốn máu người và mang những đặc điểm giống loài ma cà rồng hơn.

Morbius với bản tính lương thiện luôn tìm cách để đấu tranh chống lại phần tính cách ma cà rồng và sự ham muốn vô độ hiện hữu.

Đây là bộ phim khắc họa rõ nét nhất chân dung mâu thuẫn tâm lý phức tạp của con người trong quá trình chống lại cái ác và tìm lại bản ngã của bản thân.

7. Shang Chi Và Huyền Thoại Mười Chiếc Nhẫn - Shang-chi And The Legend Of The Ten Rings (9/7/2021)

Năm sản xuất: 2021

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Destin Daniel Cretton

Diễn viên: Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Awkwafina,…

Khác với những bộ phim có chứa các yếu tố viễn tưởng trước đây. Trong bộ phim lần này, Marvel sẽ mang đến cho khán giả những pha hành động võ thuật mãn nhãn.

Đây là bộ phim đóng vai trò cốt yếu trong Kỷ nguyên anh hùng IV của Marvel. Phim có cốt truyện dựa theo bộ truyện tranh về con trai của Fu Manchu.

Anh đã trực tiếp chứng kiến những tội ác của cha mình sau khi bị gửi đến một nhiệm vụ đen tối. Cũng chính điều này là nguyên nhân khiến anh có mong muốn chiến đấu cho những con người yếu thế trong xã hội, và trở thành siêu anh hùng.

8. Venom 2: Let There Be Carnage - Venom 2: Cuộc Thảm Sát Bắt Đầu (25/06/2021)

Ngày phát hành: 25/06/2021

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - phụ đề tiếng Anh.

Đạo diễn: Andy Serkis

Diễn viên: Tom Hardy, Woody Harrelson.

Venom là bộ phim đạt được thành công vang dội ra mắt vào năm 2018. Với doanh thu hơn 850 triệu đô la tại các phòng vé trên toàn thế giới.

Phần phim tiếp theo của quái vật ngoài không gian này đang rất được các fan hâm mộ trông chờ.

Trong bộ phim Venom 2: Let There Be Carnage, Tom Hardy sẽ tiếp tục đảm nhận vai chính. Phần phim này sẽ do đạo diễn Andy Serkis đảm nhận chỉ đạo.

Cletus Kasady hay còn gọi là Carnage - phản diện chính của phim sẽ do Woody Harrelson vào vai.

9. Người Nhện: Trở Về Nhà 3 - Spider-man: Homecoming 3 (17/12/2021)

Năm sản xuất: 2021

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Jon Watts

Diễn viên: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori,…

Người Nhện: Trở Về Nhà 3 do Tom Holland vào vai diễn viên chính.

Đây là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Jon Watts và chấp bút bởi hai biên kịch Chris McKenna và Erik Sommers. Đây là những người đã tham gia thực hiện các phần trước của tác phẩm Spider-Man: Homecoming.

Được ra mắt vào mùa Đông năm 2021, đây là bộ phim solo thứ 3 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xứng đáng là một trong những bom tấn đáng mong chờ của màn ảnh trong năm. Spider-Man: Homecoming 3 vẫn chưa tiết lộ tiêu đề và cốt truyện của bộ phim.

10. Thor: Tình Yêu Và Sấm Sét - Thor: Love And Thunder (11/2/2022)

Năm sản xuất: 2022

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Chris Hemsworthon Watts

Diễn viên: Tessa Thompson, Natalie Portman…

Với Thor: Love and Thunder, chiến binh Asgardian sẽ trở thành anh hùng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đầu tiên. Đây là bộ phim solo thứ 4 của đạo diễn Taika Waititi. Được biết, bộ phim vẫn chưa hoàn thành kịch bản.

Theo phán đoán, các diễn viên sẽ tham gia Thor: Love and Thunder. Lần này Chris Hemsworth sẽ trong vai Thor còn Natalie Portman trong vai Jane Foster.

Với bộ phim lần này, Natalie Portman trong vai Thần sấm phiên bản nữ Jane Foster. Theo đó, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên này.

11. Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Điên Loạn - Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (25/3/2022)

Năm sản xuất: 2022

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Sam Raimi

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong…

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness là phần tiếp theo của Doctor Strange. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Scott Derrickson cùng Benedict Cumberbatch.

Để chiến thắng Titan, phù thủy Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) sử dụng viên đá thời gian để tính toán ra xác suất mà các siêu anh hùng có thể lật ngược tình thế.

Doctor Stranger là một trong những anh hùng sở hữu năng lực đặc biệt và khả năng nhìn xa trông rộng, đây là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

12. Chiến Binh Báo Đen - Black Panther 2 (6/5/2022)

Năm sản xuất: 2022

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Ryan Coogler

Diễn viên: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira,…

Trong phần 2 của Chiến binh báo đen, Ryan Coogler sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn và đồng biên kịch.

Đây là tác phẩm lấy bối cảnh trong vũ trụ Marvel. So với phần đầu tiên, bộ phim này có tác động của các sự kiện trong phim gốc và kết cục của Avenger: Endgame.

Vai chính T'Challa sẽ do Chadwick Boseman đảm nhận. Đồng thời, gần như tất cả dàn diễn viên của Black Panther dự kiến sẽ trở lại cho phần tiếp theo: Lupita Nyong'o (vai Nakia), Winston Duke (vai M'Baku), Daniel Kaluuya (vai W'Kabi), Danai Gurira (vai Okoye), Letitia Wright (vai Shuri), …

Martin Freeman dự kiến tiếp tục vai trò của mình với tư cách là điệp viên CIA Everett K. Ross.

13. Captain Marvel 2 (Đại Úy Marvel 2)

Năm sản xuất: 2022

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Anna Boden, Ryan Fleck

Diễn viên: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou,…

So với hai bộ phim Black Panther (Chiến binh Báo đen) hay Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết), Đại Úy Marvel 2 không gây được tiếng vang và đạt được doanh thu cao bằng.

Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu đầu tiên của nữ anh hùng Carol Danvers (Brie Larson) trong Captain Marvel vẫn nhận được sự yêu mến từ mọi người và đạt được thành công rực rỡ

Trong hè 2022, nữ Đại úy Marvel sẽ có màn quay trở lại trong phần tiếp theo – Captain Marvel 2.

14. Người Nhện: Vũ Trụ Mới 2 - Spider-man: Into The Spider-verse 2 (7/10/2022)

Năm sản xuất: 2022

Thể loại: Hành động, viễn tưởng…

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Anna Boden, Ryan Fleck

Diễn viên: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali,…

Bộ phim Spider-Man: Into the Spider-Verse được phát hành vào tháng 12/2018 và đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người xem.

Sony Pictures đã rục rịch chuẩn bị cho việc sản xuất phần tiếp theo ngay cả trước khi Into the Spider-Verse ra rạp.

Nội dung bộ phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới 2 đi theo hai hướng khác nhau. Một nhánh là chuyện tình lãng mạn giữa Người nhện Miles (Shameik Moore) và Gwen (Hailee Steinfeld). Nhánh còn lại là sự xuất hiện của các Người nhện đến từ những vũ trụ khác.

Trên đây là bài viết tổng hợp phim Marvel hay nhất giúp các bạn dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ cốt truyện. Bạn thích nhất siêu phẩm nào?