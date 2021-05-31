Top 10 phim hài Hàn Quốc đặc sắc nhất

Nếu như những bộ phim tình cảm lãng mạn cùng những câu chuyện tình yêu đầy nước mắt là đặc sản” của nền điện ảnh xứ Kim Chi. Thì những bộ phim hài Hàn Quốc với nội dung hấp dẫn cũng là lựa chọn không thể bỏ qua.

Đạo diễn: Lee Byung-Hun

Độ tuổi phù hợp: 15+

Diễn viên: Ahn Jae Hong Chun, Woo-hee Gong, MyungHan Ji Eun, Jeon Yeo-Bin Oh, Seung-Yun

Ngày công chiếu: 9/8/2019 (Hàn Quốc)

Số tập: 16/16

Một bộ phim xoay quanh ba nàng “gái ế” Im Jin Joo, Lee Eun Jung và Hwang Han Joo. Họ là bạn thân của nhau của nhau từ lâu và cùng nhau bước qua ngưỡng tuổi 30 mà vẫn…ế hoàn ế.

Nội dung phim xoay quanh 3 cô gái “độc thân vui tính” Im Jin Joo, Lee Eun Jung và Hwang Han Joo.

Lee Eun Jung là đạo với thể loại phim tài liệu, sở hữu công ty sản xuất một thành viên. Im Jin Joo là một nhà văn có tính cách làm rất ngẫu hứng và có trí tưởng tượng độc đáo. Thậm chí cô nàng có thể ngồi trò chuyện với…chiếc túi xách trong cửa hàng.

Khác biệt với 2 cô nàng trên, Hwang Han Joo là một bà mẹ đơn thân đang phải vật lộn mưu sinh và cân bằng mọi thứ để chăm một đứa trẻ.

Phim Bản Chất Của Lãng Mạn xoay quanh ba nàng “gái ế” Im Jin Joo, Lee Eun Jung và Hwang Han Joo

2. Crash Landing on You

Điểm IMDb: 8.9

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim hài lãng mạn

Đạo diễn: Lee Jung-Hyo

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Hyun Bin, Ye-jin Son, Ji-hye Seo

Ngày công chiếu: 14/12/2019

Số tập: 16 tập

Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing On You) sở hữu mức rating kỷ lục cùng và cực kỳ nổi tiếng đầu năm 2020.

Nội dung phim kể về cô nàng xinh đẹp, quyền lực Yoon Se Ri. Là người thừa kế của 1 tập đoàn lớn tại Nam Hàn Quốc – Yoon Se Ri, cô nàng trong một lần chơi lượn dù đã gặp tai nạn và phải hạ cánh khẩn cấp…lên người một sĩ quan Bắc Hàn.

Yoon Se Ri nhờ sự giúp đỡ của viên sĩ quan Ri Jung Hyeok đã che giấu thân phận thật, cho cô ở nhờ và bảo vệ cô.

Nữ tổng tài giàu có Yoon Se Ri đã gặp phải vô số tình huống cười ra nước mắt. Sống ở nơi mà tiền hay đồ xa xỉ không phải thứ đáng giá như Bắc Hàn, cô nàng thật sự không dễ dàng để thích nghi.

Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing On You) sở hữu mức rating kỷ lục cùng và cực kỳ nổi tiếng đầu năm 2020

3. Nhật Ký Đa Nhân Cách

Điểm IMDb: 8.0

Thể loại phim: Phim tâm lý, phim hài lãng mạn

Đạo diễn: Ryoo Yong-Jae

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: In-sun Jung, Sung-Hoon Park, Shi-Yeon Yoon

Ngày công chiếu: 20/11/2019 (Hàn Quốc)

Số tập: 16 tập

Nhật Ký Đa Nhân Cách (còn có thể dịch là Nhật Ký Tâm Thần) xoay quanh nhân vật chính là Yook Dong-Sik. Nghề nghiệp của anh chàng này là môi giới bất động sản. Tuy nhiên, tính cách của Yoon Dong-Sik lại khá rụt rè và nhút nhát. Cho đến ngày nọ, vô tình Yook Dong-Sik chứng kiến một vụ giết người và có trong tay cuốn nhật ký của tên sát nhân đó.

Yook Dong-Sik vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy và gặp tai nạn ô tô. Anh ta bị mất trí nhớ. Đến khi tỉnh lại, Yook Dong-Sik không còn ký ức về bản thân. Anh chỉ còn trên tay cuốn nhật ký và lầm tưởng rằng bản thân là một kẻ giết người hàng loạt.

Và rồi cũng chính từ đây, diễn ra hàng loạt biến cố dở khóc dở cười. Xen kẽ câu chuyện của Yook Dong-Sik là những phân cảnh kịch tính khi kẻ giết người thật sự đang vô cùng bất an. Hắn ta truy lùng ráo riết để lấy lại cuốn nhật ký từ Yook Dong-Sik.

Nhật Ký Đa Nhân Cách (còn có thể dịch là Nhật Ký Tâm Thần) có nội dung xoay quanh nhân vật chính là Yoon Dong-Sik

4. Vở Kịch Vĩ Đại

Điểm IMDb: 7.3

Thể loại phim: Phim tâm lý, phim hài lãng mạn

Đạo diễn: Shin Yong Hwi

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Lee Sun Bin, Lim Ju Hwan, Han Da Jung, Han Tak, Han Tae Poong

Ngày công chiếu: 26/8/2019 (Hàn Quốc)

Số tập: 16 tập

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là chính trị gia Wi Dae Han – người sống với chủ nghĩa vật chất và làm việc bằng tiền bạc.

Một ngày đẹp trời bỗng dưng cô gái 18 tuổi tên Da Jung đã đến tìm Wi Dae Han và nói rằng anh là bố của cô cùng với 3 người em nữa. Trước đây, cô cùng các em được mẹ nuôi nấng, săn sóc nhưng giờ trách nhiệm chăm soc các em chỉ có mỗi cô gánh trên vai.

Wi Dae Han đã chấp nhận Da Jung và 3 em trai của cô. Miệng thì hứa hẹn sẽ chăm sóc 4 chị em nhưng thật ra trong tâm anh ta lại đang có một “âm mưu” với một “vở kịch vĩ đại” để lấy lại chiếc ghế chính trị của mình.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là chính trị gia Wi Dae Han – người sống với chủ nghĩa vật chất và làm việc bằng tiền bạc

5. Luật Sư Bất Bại

Điểm IMDb: 7.1

Thể loại phim: Phim hài lãng mạn

Đạo diễn: Kim Jung-Hyun

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Jin Goo, Seo Eun-Su, Yoon Park, Lee Soon-Jae

Số tập: 16 tập

Nội dung bộ phim Luật Sư Bất Bại được remake từ bộ phim hài nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản năm 2012. Nhân vật chính là Go Tae Rim - một vị luật sư tài giỏi. Anh có tài luôn dành được tỉ lệ thắng kiện 100% và bất chấp mọi thứ để chiến thắng. Tuy lắm tài là vậy nhưng cũng có nhiều tật. Tính cách của Goo Jae Rim rất thô lỗ, ngạo mạn, hoang phí, hám tiền, tham danh vọng và rất háo sắc.

Ngược lại, Seo Jae In là một nữ luật sư trẻ tuổi, mới vào nghề. Cô luôn tin vào pháp luật, công lý và có lòng nhiệt huyết. Hai con người với tính cách trái ngược gặp nhau và khó tránh những cuộc đối đầu long trời lở đất giữa hai người diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Cùng theo dõi bộ phim hài Hàn Quốc này và theo dõi cặp đôi oan gia Goo Jae Rim và Seo Jae In.

Nội dung bộ phim Luật Sư Bất Bại được remake từ bộ phim hài nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản năm 2012

6. Bí Mật Nàng Fangirl

Điểm IMDb: 7.7

Thể loại phim: Phim hài lãng mạn

Đạo diễn: Hong Jong Chan

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Park Min Young, Kim Jae Wook, Ahn Bo Hyun, Kim Bo Ra, Park Jin Joo, Jung Je Won, Kim Sun Young, Hong Seo Young

Ngày công chiếu: 10/4/2019

Số tập: 16 tập

Nếu bạn đang là một fangirl chính hiệu và đang yêu thích idol, ao ước một ngày được gặp idol bằng xương bằng thịt. Thì đừng bỏ qua bộ phim Bí Mật Nàng Fangirl của Park Min Young với tái hiện chân thực nhất những ước mơ đó của bạn.

Cô nàng Sung Duk Mi đang phụ trách quản lý bảo tàng nghệ thuật. Sở hữu tài năng, là một người giỏi giang và sành điệu và hết sức nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên ít ai biết rằng đó chỉ là vỏ bọcc bên ngoài bởi cô nàng thực chất là một fangirl chính hiệu, một master fan của chàng ca sĩ Si An với tâm hồn thiếu nữ.

Mất rất nhiều cố gắng để cô nàng có thể che giấu cuộc sống thật và sở thích “đu idol” của mình. Tuy nhiên, Duk Mi sau đó lại bị chính giám đốc Ryan Gold phát hiện.

Và rồi cũng chính từ đây, nỗi khổ của Duk Mi lại càng nhân lên gấp bội khi phải khổ sở đối mặt với anh chàng giám đốc khó tính lại mức chứng ái kỷ (tự yêu bản thân) siêu cấp. Anh chàng này luôn kè bên cạnh làm phiền, trở thành fan boy của cô lúc nào không hay.

Bộ phim Bí Mật Nàng Fangirl của Park Min Young

7.Khi Sếp Tái Sinh

Điểm IMDb: 6.8

Thể loại phim: Phi hài, lãng mạn

Đạo diễn: Lee Eun-Jin

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Kang Ji-Hwan, Baek Jin-Hee, Gong Myung, Ryoo Hyoun-Kyoung, Kim Min-Jae, Jung Min-A

Số tập: 32 tập

Vẫn là đề tài “vòng lặp thời gian” quen thuộc, tuy nhiên đây là bộ phim thú vị bạn không nên bỏ qua.

Xoay quanh Lee Roo Da cùng âm mưu “cải tạo sếp” của cô. Sếp của Lee Roo Da là Baek Jin Sang – trưởng nhóm của công ty.

Với cách điều hành cứng nhắc, luôn tự cho mình là đúng, đây là anh chàng kiêu ngạo, coi thường nhân viên rất khó ưa. Lee Roo Da và các thành viên trong nhóm đều không ưa gì vị sếp này. Kỳ lạ thay, vào ngày 14/4, Lee Roo Da nằm mơ thấy Baek Jin Sang gặp tai nạn giao thông và thiệt mạng. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, cô nhận ra ngày hôm đó vẫn là ngày 14/4.

Nội dung phim Khi Sếp Tái Sinh xoay quanh Lee Roo Da cùng âm mưu “cải tạo sếp” của cô

8. Thăng Cấp

Điểm IMDb: 6.9

Thể loại phim: Phim hài, lãng mạn

Đạo diễn: Kim Dong Kyu

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Baro, Byeol Kang, Daniel Ahn

Ngày công chiếu: 10/7/2019

Số tập: 12 tập

Joy Buster là công ty chuyên sản xuất game đang đứng trên bờ vực phá sản

Ahn Dan Te đã được mời tới Joy Buster để cải tạo và vực dậy công ty. Anh là CEO của một công ty chuyên về tái cấu trúc.

Ahn Dan Te có gương mặt phẳng lặng và không chút biểu cảm. Anh là mẫu người đàn ông lạnh lùng chuẩn mực, kiêu ngạo và khắc nghiệt máu lạnh có cách làm việc theo lịch trình, trình độ thượng thừa.

Giám đốc phát triển của công ty game Joy Buster Shin Yeon Hwa đã không dễ dàng gì khi làm việc chung với anh chàng này.

Để làm vừa lòng vị CEO lạnh lẽo kia, cô phải lao tâm khổ tứ để sáng tạo ra những tựa game mới.

Phim Thăng Cấp

9. Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper

Điểm IMDb: 7.3

Thể loại phim: Phim hài, lãng mạn

Đạo diễn: Jeon Woo-Sung

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Go Kyung-Pyo, Chae Soo-Bin, Go Won-Hee, Jo Hee-Bong, Ye Soo-Jung, Lee Min-Young

Số tập: 16 tập

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper là bộ phim khai thác về nghề shipper (người giao hàng) theo một hướng mới. Nhiều người vẫn cho rằng shipper (người giao hàng) là một nghề không tên tuổi không thành tựu. Tuy nhiên, thực tế thì đây là một nghề cũng lắm gian nan và đầy mánh khóe.

Nhân vật chính là Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) đẹp trai, tài giỏi. Dù mới chỉ vào nghề có 5 năm nhưng được mệnh danh là đệ nhất shipper.

Choi Kang Soo làm việc với tôn chỉ là không làm ở 1 chỗ quá 2 tháng và cật lực làm việc, cống hiến hết mình, làm việc hết sức lực. Bên cạnh đó, nữ shipper Lee Dan Ah lại có nỗi lòng chán ngán về nền kinh tế Hàn Quốc và không có hứng thú với đàn ông.

Từ sau khi gặp Choi Kang Soo, Lee Dan Ah đã bị rung động. Họ cá cược với nhau, tạo thành một cuộc thi gay cấn nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Cũng chính từ đây, Choi Kang Soo cũng bắt đầu hành trình xây dựng công ty riêng và trở thành CEO.

Nhân vật chính là Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) đẹp trai, tài giỏi dù mới chỉ vào nghề có 5 năm nhưng được mệnh danh là đệ nhất shipper

10. Cặp Đôi Oan Gia

Điểm IMDb: 7.4

Thể loại phim: Phim hài, lãng mạn

Đạo diễn: Kim Jung-hyun

Độ tuổi phù hợp: 13+

Diễn viên: Choi Si-won, Lee Yoo-young, Kim Min-jung

Ngày công chiếu: 1/4/2019 (Hàn Quốc)

Số tập: 36

Cặp Đôi Oan Gia là bộ phim đặc biệt có sự góp mặt của “nam thần lầy lội” Choi Siwon.

Nếu bạn muốn xả stress hiệu quả. Thì đây là một bộ phim hài hước không thể bỏ qua.

Nội dung phim kể về kẻ lừa đảo chuyên nghiệp Yang Jung-kook là một, sinh ra trong gia đình 3 đời làm nghề lừa đảo.

Để kiếm được số tiền khổng lồ dành cho hôn lễ của mình, anh ta đã dính líu đến một “con cá mập” lớn. Tuy nhiên, hoàn tòan ngoài sức tưởng tượng khi Yang Jung-kook nhận ra bạn gái mình đã cuỗm toàn bộ số tiền và bỏ trốn.

Vì quá suy sụp, mất niềm tin, anh ra quán nhậu và vô tình gặp Kim Mi-Young.

Mi Young giới thiệu cô là nhân viên văn phòng. Còn Yang Jung-kook nói với cô anh là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Không mất nhiều thời gian để họ thân thiết hơn và phát triển mối quan hệ tình yêu lãng mạn.

Tuy nhiên, Yang Jung-kook không hề biết rằng Kim Mi Young thực chất là một thám tử. Chỉ đến ngày cưới anh mới phát hiện ra. Cũng chính lúc này, xuất hiện Park Hoo-Ja. Trước đây, Yang Jung-kook đã lừa gia đình cô. Park Hoo-Ja đã tống tiền Yang Jung-kook một cách bí ẩn.

Cặp Đôi Oan Gia là bộ phim đặc biệt có sự góp mặt của “nam thần lầy lội” Choi Siwon

Trên đây là tổng hợp 10 bộ phim hài Hàn Quốc mới nhất. Hy vọng sẽ giúp ban có thêm nhiều lựa chọn và có thời gian xem phim vui vẻ, giải trí trong những ngày “trốn dịch” Covid-19 này.