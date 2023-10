Top 10+ phim Nhật Bản siêu hay, không xem thật phí!

Nội dung phim bắt đầu bằng một tai nạn của Keisuke ở nơi làm việc, bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng bệnh Alzheimer. Trải dài các tập phim là những câu hỏi, các tình huống xoay quanh cuộc sống của hai cha con, cách mà họ gặp phải vượt qua mọi tình huống khó khăn, đối mặt với chúng để tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Giống như tên gọi, bộ phim là câu chuyện đẹp nhưng cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Ngoài ra, đa số các bối cảnh cuộc sống đời thường của bộ phim chắc chắn sẽ giúp những ai đang học tiếng Nhật có thể nâng cao khả năng nghe và giao tiếp.

2. 日本人の知らない日本語 (Nihonjin no shiranai nihongo)

Trong top 10+ phim Nhật Bản hay nhất không thể không nhắc đến Serie phim truyền hình khá nổi tiếng và phù hợp với những người học tiếng Nhật - “Tiếng Nhật mà người Nhật không biết”.

Bộ phim hội tụ đủ các yếu tố cảm động, mới lạ cho đến hài hước. Bên cạnh đó, phim cũng khai thác trực tiếp chủ đề học tiếng Nhật cho người nước ngoài. Có rất nhiều kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa xứ sở mặt trời mọc cùng phong cách sống của người Nhật được giới thiệu trong phim.

日本人の知らない日本語 (Nihonjin no shiranai nihongo) hội tụ đủ các yếu tố cảm động, mới lạ cho đến hài hước và khai thác trực tiếp chủ đề học tiếng Nhật

3. もう一度君に、プロポーズ (Mou ichido Kimi ni, propose)

Bộ phim được công chiếu vào năm 2012 với tựa đề tiếng Việt tạm dịch là “Em sẽ lấy anh một lần nữa chứ”. Nội dung phim được đánh giá cao bởi những tình tiết lãng mạn cùng sự tham gia diễn xuất chân thật của các diễn viên chính Wakui Emi và Yutaka Takenouchi.

Vào một ngày kia, người vợ bị ngất do xuất huyết dưới mạng nhện (SAH), người chồng của cô ta vốn là một người mẫu - diễn viên nổi tiếng đã lập tức đưa vợ mình đến bệnh viện và cô may mắn được cứu sống. Không may là sau khi tỉnh lại, người vợ bị mất hoàn toàn kí ức và quên đi khoảng thời gian của cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nội dung phim được đánh giá cao bởi những tình tiết lãng mạn cùng sự tham gia diễn xuất chân thật của các diễn viên chính Wakui Emi và Yutaka Takenouchi

Tiếp theo đó là hàng loạt các rắc rối dở khóc dở cười, khi người phụ nữ này phải cố gắng để tìm lại đoạn ký ức bị lãng quên kia, còn người đàn ông phải cố tìm lại vợ mình. Phim không chỉ hấp dẫn bởi các tình tiết thú vị mà nó còn khiến khán giả phải tự đặt câu hỏi về ý nghĩa của tình yêu, hôn nhân, đồng thời biết trân trọng những người yêu thương xung quanh mình.

4. 家政婦のミタ (Kaseifu no Mita)

Đây là tác phẩm điện ảnh rất xứng đáng được có mặt trong top 10+ phim Nhật Bản hay nhất mọi thời đại bởi nó đã được đón nhận vô cùng nồng nhiệt tại quê nhà.

Bộ phim không chỉ giúp người đang theo học tiếng Nhật nâng cao khả năng nghe và giao tiếp, mà nó còn có thể là chủ đề chung tiềm năng giữa bạn và bất kì người Nhật nào.

Bối cảnh của phim là cuộc sống của một gia đình người Nhật gồm người cha và bốn đứa con của mình đang phải đối mặt với sự ra đi mãi mãi của người mẹ. Đó là lý do mà một nữ quản gia đã được thuê để lấy phụ giúp việc nhà và trông những đứa trẻ.

Nữ quản gia Mita được thuê và dường như không phải người bình thường, cô ta luôn giữ kín về thân thế của mình nhưng lại có khả năng làm tốt mọi việc được giao. Bộ phim là quá trình Mita tìm các giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình chủ, qua đó cô cũng tìm lại được cảm xúc của chính mình.

Phim 家政婦のミタ (Kaseifu no Mita) là quá trình Mita tìm các giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình chủ, qua đó cô cũng tìm lại được cảm xúc của chính mình

5. 絶対彼氏 (Zettai Kareshi)

Bộ phim được sản xuất vào năm 2008. Nội dung phim xoay quanh một cô gái độc thân vô tình được một nhà khoa học chọn lựa để tham gia vào cuộc trải nghiệm thử mẫu robot giống y hệt như con người.

Con robot được cô nàng đặt tên là Night (Mokomichi Hayami), giữa cô và người bạn mới dần nảy sinh nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong khi đó, mối quan hệ giữa cô và anh cấp trên ở công ty cũng dần phát triển. Liệu người bạn robot kia có giúp được gì cho chuyện tình cảm và cuộc sống của cô gái này?

絶対彼氏 (Zettai Kareshi) xoay quanh một cô gái độc thân vô tình được một nhà khoa học chọn lựa để tham gia vào cuộc trải nghiệm thử mẫu robot giống y hệt như con người

6. アテンションプリーズ (Attention Please)

Nhân vật chính của phim được thể hiện bởi nữ diễn viên Aya Ueto. Đây là cô gái có đam mê với rock, rất cá tính nhưng lại quyết định thay đổi bản thân để trở thành một nữ tiếp viên hàng không. Lý do được cho là vì anh chàng cô thích không xem cô như một phụ nữ, trong khi anh ta lại rất hứng thú với các nữ tiếp viên hàng không.

Và thật thú vị là cô gái này thực sự đã có thể trở thành tiếp viên hàng không. Tiếp theo sau đó là hàng loạt các tình huống được lồng ghép vô cùng khéo léo và thú vị về ngành đào tạo hàng không Nhật Bản. Bộ phim sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng, kiến thức cũng như khả năng giao tiếp tiếng Nhật trong các tình huống trang trọng, lịch sự.

Nội dung phim xoay quan cô gái có đam mê với rock, rất cá tính nhưng lại quyết định thay đổi bản thân để trở thành một nữ tiếp viên hàng không

7. リッチマン、プアウーマン (Rich man, Poor Woman)

Nội dung phim xoay quanh nhân vật một người đàn ông thành đạt và giàu có tên Toru (Oguri Shun) cùng cô gái nghèo có nhưng giàu nghị lực trong công việc - Makoto (Satomi Ishihara).

Motif trai giàu, gái nghèo đã không còn xa lạ với điện ảnh châu Á, nhưng đây cũng chính là điểm mạnh của các bộ phim Nhật Bản. Chúng có thể khiến người xem u mê bởi phản ứng hóa học tuyệt vời giữa các diễn viên chính.

Ngoài ra, các tình tiết của phim cũng liên quan đến những mối quan hệ và tình huống tiêu biểu diễn ra hằng ngày ở công sở Nhật Bản sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn.

リッチマン、プアウーマン (Rich man, Poor Woman) xoay quanh nhân vật một người đàn ông thành đạt và giàu có tên Toru (Oguri Shun) cùng cô gái nghèo có nhưng giàu nghị lực trong công việc - Makoto (Satomi Ishihara)

8. Phim Nhật Bản MONSTERS

Phim có sự góp mặt của ca sĩ Shingo Katori đến từ nhóm nhạc quốc dân SMAP. Nội dung phim kể về một thám tử kỳ quặc, anh ta luôn mỉm cười và tỏ thái độ lịch sự, nhưng lại không được ưa thích vì chỉ làm những gì mình thích vào những lúc mình muốn.

MONSTERS được xem là tác phẩm truyền hình thuộc thể loại trinh thám - hình sự khá hay và ấn tượng. Bên cạnh các tình tiết lôi cuốn, đầy li kì xoay quanh các vụ án thì xét về phương diện ngôn ngữ tiếng Nhật trong phim cũng rất đáng để những ai đang học tiếng Nhật phải quan tâm và học hỏi.

Phim Nhật Bản MONSTERS có sự góp mặt của ca sĩ Shingo Katori đến từ nhóm nhạc quốc dân SMAP

9. 35歳の高校生 (35-sai no koukousei)

Đây là bộ phim thuộc top 10+ phim Nhật Bản hay nhất được lấy bối cảnh học đường. Phim có khởi đầu không bình thường khi một học sinh mới đến trường cấp ba với số tuổi là 35 tuổi.

Đương nhiên, nhân vật này đã tạo nên sự tò mò của rất nhiều người trong trường, nhất là các “bạn cùng lớp” của nữ sinh quá tuổi này. Bộ phim tập trung khai thác các chủ đề nhức nhối vốn đã quen thuộc của dòng phim học đường Nhật Bản: nạn bắt nạt học đường, phân biệt đối xử, cô lập, phân chia giai cấp...

Xuyên suốt tác phẩm, nữ chính sẽ phải làm quen với các câu chuyện khác nhau của những đứa trẻ ở trường cấp ba mà cô theo học, đồng thời giúp đỡ họ trong từng tình huống khác nhau. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với khán giả đã qua tuổi thiếu niên để có một góc nhìn mới mẻ hơn về các vấn đề của chính con em mình.

Phim có khởi đầu không bình thường khi một học sinh mới đến trường cấp ba với số tuổi là 35 tuổi

10. 大切なことはすべて君が教えてくれた (Taisetsu na koto wa subete kimi ga oshiete kureta)

Tiêu đề tiếng Việt của phim có thể tạm dịch là“Người đã dạy cho tôi tất cả những điều quan trọng nhất”. Nội dung phim xoay quanh đề tài về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Đây sẽ là điều rất hữu ích cho khả năng giao tiếp của bạn.

Haruma Miura vào vai một giáo viên say xỉn, sau khi tỉnh dậy, anh ta đã phát hiện một nữ sinh nằm cạnh mình. Vì phải vội đi làm nên anh ta chưa kịp nhìn rõ mặt cô bé kia nhưng lại để chìa khóa lại cho cô khóa cửa.

Sau đó, người thầy giáo này phát hiện ra cô bé kia là một trong các học sinh của mình. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi anh ta đã đính hôn với một giáo viên khác trong trường.

Nội dung phim xoay quanh đề tài về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh

Giờ đây, không chỉ phải đối mặt với cảm giác tội lỗi mà anh còn phải đối mặt với việc cô bé học sinh kia không ngừng chen chân vào mối quan hệ của anh với hôn thê.

Đây là một bức tranh đan xen của nhiều cá nhân với những sợi dây nối kết giữa họ và cuối cùng người xem sẽ biết được cách mà các nhân vật giải quyết các tình huống gặp phải.

11. 電車男 (Densha Otoko)

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một anh chàng otaku, câu chuyện đời của anh ta đã được đăng lên một diễn đàn công cộng. Đó là những khó khăn và thách thức mà một anh chàng otaku gặp phải khi cố gắng giúp đỡ một cô gái bị quấy rối bởi gã say xỉn trên tàu điện ngầm.

Chuyện tình lãng mạn của phim như một cách chứng minh rằng otaku cũng giống như người bình thường, họ cũng có có tấm lòng lương thiện và mong muốn giúp đỡ những người xung quanh. Và chính họ cũng mong muốn tìm được tình yêu đích thực của mình và sẵn sàng thay đổi bản thân để trở thành những người tốt đẹp hơn.

Chuyện tình lãng mạn của phim như một cách chứng minh rằng otaku cũng giống như người bình thường, họ cũng có có tấm lòng lương thiện và mong muốn giúp đỡ những người xung quanh

12. Nobody Knows (2004) - Ai biết cho chăng

Nội dung phim xoay quanh bốn người con: Akira, Kyoko, Shigeru và Yuki. Họ là anh chị em cùng mẹ khác cha và đang ở độ tuổi từ năm đến mười hai tuổi. Sống trong một căn hộ bất hợp pháp. Họ buộc phải ở yên trong căn hộ và không được đi ra ngoài hoặc để bị nhìn thấy trong căn hộ.

Họ bị bỏ rơi và tìm cách để sinh tồn. Không được đi học đầy đủ, họ nương tựa vào nhau và tìm cách để đối mặt với rất nhiều thách thức ở phía trước của họ.

Nobody Knows (2004) - Ai biết cho chăng

13. Linda Linda Linda (2005)

Đây là bộ phim có kịch bản đầy sôi động tươi vui. Người xem còn được thưởng thức rất nhiều ca khúc mang âm hưởng của một Nhật Bản hiện đại và sôi động.

Bộ phim kể về ban nhạc của một nhóm nữ sinh trung học người Nhật. Trước khi diễn ra liên hoan âm nhạc của trường, ọ đang xoay sở để tìm ra được một ca sĩ chính cho nhóm nhạc của mình.

Cuối cùng, khi không còn hy vọng, họ đành phải quyết định tuyển lựa một du học sinh người Hàn Quốc tên là Son.

Những hoàn cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười diễn ra trong quá trình tập luyện. Sau đó, họ hiểu nhau hơn và nhờ vậy tình bạn xuyên quốc gia cũng ngày càng thêm thắm thiết.

Linda Linda Linda (2005)

Chúng tôi vừa giới thiệu đến độc giả top 10+ phim Nhật Bản hay nhất. Tin rằng bạn chỉ cần dành chút thời gian để xem thì sẽ nhận ra rất nhiều ẩn ý cũng như triết lý mà các nhà làm phim Nhật Bản mang lại đồng thời có thể nâng cao khả năng giao tiếp bằng Tiếng Nhật nhiều hơn.