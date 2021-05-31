Từ lâu, các bộ phim cổ trang đã được xem là “đặc sản” của điện ảnh Trung Quốc. Để không bỏ lỡ những tác phẩm cực hay thì đừng quên xem ngay top 15 phim cổ trang Hoa Ngữ được yêu thích nhất. Trong những năm gần đây, các nhà làm phim đã không ngừng sản xuất vô số phim cổ trang chất lượng để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả.

Số tập: 56

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Nam kể về cuộc đời các anh hùng trẻ tuổi Lữ Quy Trần (Lưu Hạo Nhiên), Cơ Dã (Trần Nhược Hiên), Vũ Nhiên (Tống Tổ Nhi). Cùng với đó là cuộc đấu tranh của họ chống lại những thế lực tàn ác, xấu xa đang ngày càng bành trướng.

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục – Novoland : Eagle Flag

Ngay sau khi ra mắt tất cả 56 tập tại Trung Quốc, phim đã có trên các kênh truyền hình châu Á và phương Tây như Bắc Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Vương quốc Anh. Vì vậy, đây là bộ phim xứng đáng lọt top 15 phim cổ trang Hoa ngữ hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ.

2. Thần Tịch Duyên – Love And Destiny

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân, Nhậm Hải Đào, Lương Thắng Quyền

Diễn viên: Nghê Ni, Trương Chấn, Viên Hạo, Lý Đông Học, Hải Linh

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, lãng mạn, giả tưởng

Số tập: 60

Thần Tịch Duyên được đánh giá là phim cổ trang Hoa Ngữ hay nhất năm 2019 và nhận được vô số cơn mưa lời khen. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Chiến thần Cửu Thần (Trương Chấn) và tiểu tiên Linh Tịch (Nghê Ni). Họ yêu nhau và đều là những người giữ nhiệm vụ bảo vệ sáu cõi của dân thường.

Cửu Thần là vị thần chiến tranh, đã ngủ yên năm vạn năm, bỗng bị đánh thức bởi nàng tiên đất - Linh Tịch. Cửu Thần giữ Linh Tịch bên mình vì nghi ngờ thân phận của cô, nhưng cả hai bắt đầu phải lòng nhau. Linh Tịch được phát hiện là người sở hữu sát khí, vật giúp mở khóa phong ấn của Ma Thần. Điều này đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên ngăn cách.

Thần Tịch Duyên – Love And Destiny

3. Đại Minh Phong Hoa – Ming Dynasty

Đạo diễn: Trương Đỉnh

Diễn viên: Thang Duy, Chu Á Văn, Đặng Gia Giai, Kiều Chấn Vũ, Trương Nghệ Hưng, Ngô Việt, Du Hạo Minh, Lý Hân Lượng, Vương Học Kỳ

Thể loại: Cổ trang, tình cảm

Số tập: 62

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mang tên Lục Triều Kỷ Sự của tác giả Liên Tĩnh Trúc Y. Nội dung phim dựa trên một số sự kiện và nhân vật có thật trong phần đầu của triều đại nhà Minh, tập trung vào các âm mưu chính trị, các cuộc trả thù.

Trong năm đầu tiên của Hoàng đế Vĩnh Nhạc, Thái y ngự sử Cảnh Thanh cùng cả gia đình bị xử tử. Cô con gái lớn đã trốn thoát với sự giúp đỡ của phó tướng Tôn Ngu, sau đó đổi tên thành Tôn Nhược Vi.

Nhiều năm tiếp đó, giáo phái Thanh Chính Giáo liên tục thao túng Nhược Vi và bắt cô kết hôn với Hoàng tử Chu Cao Húc. Nhưng cuối cùng, Nhược Vi lại trở thành vợ lẽ của Thái tử Tuyên Đức.

Đại Minh Phong Hoa – Ming Dynasty

4. Trường An 12 Canh Giờ – The Longest Day In Chang’an

Đạo diễn: Tào Thuẫn

Diễn viên: Lôi Gia Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ

Thể loại: Cổ trang, hành động, lịch sử

Số tập: 60

Ngay sau khi phát sóng, phim đã lọt top những bộ phim cổ trang Hoa Ngữ được yêu thích nhất năm 2019 và được phát hành tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bác Dung. Bối cảnh chính là tại Trường An, cố đô của Trung Quốc, một vùng đất đô thị tráng lệ nhất thế giới vào thời nhà Đường (618-907 CN).

Nội dung xoay quanh tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Gia Âm) và Ty Thừa Ty Tĩnh An Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ). Cả hai đã hợp tác để ngăn chặn một cuộc tấn công của đội quân bí ẩn ở Trường An vào đêm trước Lễ hội Đèn lồng. Các sự kiện trong bộ phim chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 24 giờ.

Trường An 12 Canh Giờ – The Longest Day In Chang’an

5. Hạc Lệ Hoa Đình – Royal Nirvana

Đạo diễn: Dương Văn Quân

Diễn viên: La Tấn, Lý Nhất Đồng, Kim Hãn, Hoàng Chí Trung, Miêu Phổ, Trịnh Nghiệp Thành, Vương Vũ, Trình Tiểu Mông

Thể loại: Cổ trang, tình cảm

Số tập: 60

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tuyết Mãn Lương Viên. Nội dung phim thu hút bởi cốt truyện thiên về cảm xúc, diễn xuất chân thực cùng trang phục, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng.

Nhân vật hoàng Thái tử Tiêu Định Quyền vì là người thừa kế ngai vàng trong tương lai nên luôn phải đối mặt với những âm mưu, đe dọa của những kẻ có ý đồ tạo phản. Nhiều âm mưu nổ ra khiến tình cảm giữa Tiêu Định Quyền và vua cha dần bị chia rẽ, đồng thời những người thân bên cạnh buộc phải rời xa anh.

Sau nhiều biến cố, vị hoàng thái tử quyết định đứng lên đấu tranh để chống lại thế lực xấu. Đây cũng là lúc Tiêu Định Quyền gặp gỡ Lục Văn Tích, một cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng. Mặc dù cô được cài vào bên cạnh thái tử nhưng sau thời gian tiếp xúc, cả hai đã có tình cảm với nhau và cùng nhau chống lại những âm mưu nơi triều đình.

Hạc Lệ Hoa Đình – Royal Nirvana

6. Manh Y Điềm Thê – Dr. Cutie

Đạo diễn: Kha Hàn

Diễn viên: Hoàng Tuấn Tiệp, Tôn Thiên, Tra Kiệt, Hồng Sam Sam

Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, lãng mạn, nữ cải trang nam, hài hước

Số tập: 28

Phim được ra mắt vào năm 2020 với kịch bản đầy tính hài hước, nhưng cũng không kém phần lãng mạn đã làm rung động rất nhiều khán giả nữ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bệ Hạ Xin Tự Trọng của nhà văn Tửu Tiểu Thất.

Bộ phim xoay quanh mối thù gia tộc cùng tình yêu giữa Điền Thất hay Thẩm Chiêu Nhi (Tôn Thiên) và Kỷ Hành (Hoàng Tuấn Tiệp).Thẩm Chiêu Nhi giả danh thành người đàn ông tên Điền Thất với mục đích vào Kỷ gia nhằm trả thù diệt môn. Tại đây, cô làm công việc thái y riêng cho Quận chúa, cũng là vị hôn thê của Kỷ Hành.

Tuy nhiên, Quận chúa không may bị đầu độc mà qua đời. Để làm sáng tỏ cái chết của cô gái này, Kỷ Hành giữ Điền Thất bên mình để làm mồi nhử kẻ sát nhân ra tay. Điều này làm cho cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn do Điền Thất là một người đàn ông trong mắt mọi người, kể cả Kỷ Hành.

Manh Y Điềm Thê – Dr. Cutie

7. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – And The Winner Is Love

Đạo diễn: Hà Chú Bồi

Diễn viên: Trần Ngọc Kỳ, La Vân Hy, Trâu Đình Uy, Điền Y Đồng

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, kiếm hiệp

Số tập: 48

Nguyệt thượng trọng hỏa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Lại Chỉ Diên. Nội dung xoay quanh mối tình giữa con gái của Tiền Cung chủ Trùng Hỏa Cung là Trùng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) và Cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc là Thượng Quan Thấu (La Vân Hy).

Con gái của Tiền cung chủ Trung Diệp tên Trùng Tuyết Chi, lần đầu tiên dấn thân giang hồ và gặp Thượng Quan Thấu, là Cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc trong đại hội anh hùng.

Lúc này, Liên Thần Cửu Thức – là trấn cung chi bảo giữ một vai trò quan trọng trong Trùng Hỏa Cung bị đánh cắp. Trùng Tuyết Chi cũng bị trục xuất khỏi nhà và bị rất nhiều sát thủ theo dõi để ám sát. Cô sống sót nhờ sự giúp đỡ của Thượng Quan Thấu và cả hai đã yêu nhau.

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – And The Winner Is Love

8. Yến Vân Đài – The Legend Of Xiao Chuo

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Diễn viên: Đường Yên, Đậu Kiêu, Xa Thi Mạn, Kinh Siêu, Đàm Khải, Lưu Dịch Quân, Lư Sam, Quý Thần, Ninh Lý, Thịnh Nhất Luân, Mạnh Tử Nghĩa

Thể loại: Hành động, lịch sử, lãng mạn, cổ trang

Số tập: 48

Nội dung phim kể về Tiêu Yến Yến (Đường Yên), một cô gái thông minh, xinh đẹp sống ở triều đại Liêu. Là con gái út của tể tướng nên trong gia đình, Tiêu Yến Yến không chỉ được cha yêu thương mà còn được chị cả Tiêu Hồ Liễn (Xa Thi Mạn) và chị hai Tiêu Ô Cốt Lý (Lư Sam) tận tình chăm sóc.

Yến Vân Đài – The Legend Of Xiao Chuo

Tiêu Yến Yến và Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu) được sắp đặt một mối hôn ước từ nhỏ. Nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai, ba chị em nhà họ Tiêu được kết hôn với 3 nhánh của nhà Liêu, chị cả Tiêu Hồ Liễn lấy Thái Bình Vương (Đàm Khải), trong khi đó người chị thứ hai Tiêu Ô Cốt Lý lại kết hôn với Gia Luật Hỉ Ẩn và Tiêu Yến Yến được chọn sánh đôi cùng vua nước Liêu là Gia Luật Hiền (Kinh Siêu). Từ đây, Yến Yến bắt đầu một cuộc sống hoàng hậu của vua Liêu Cảnh Tông trong lịch sử.

9. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn – The Romance Of Tiger and Rose

Đạo diễn: Tra Truyền Nghị

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Đinh Vũ Hề, Châu Tử Hinh, Thịnh Anh Hào

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, hài hước, lãng mạn

Số tập: 24 tập

Trong top 15 phim cổ trang Hoa ngữ hay nhất thời gian gần đây thì Trần Thiên Thiên trong lời đồn là phim cổ trang xuyên không hài hước đã thu hút được rất nhiều người xem khi vừa mới ra mắt. Nội dung phim kể về mối tình giữa Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) và Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) trong thời cổ trang, đồng thời cả hai cũng là Trần Tiểu Thiên và Thầy Hàn trong thế giới hiện đại.

Bộ phim là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lãng mạn cùng với cốt truyện thú vị nhưng không phức tạp. Ngoài những cảnh phim đặc sắc giữa cặp đôi nam và nữ chính thì các nhân vật phụ cũng rất hài hước và dễ thương, tạo cho người xem cảm giác vô cùng thoải mái.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn – The Romance Of Tiger and Rose

10. Con Gái Là Thế Đó – A Girl Like Me

Đạo diễn: Trần Vĩ Tường, Dương Tiểu Ba

Diễn viên: Quan Hiểu Đồng, Hầu Minh Hạo, Lý Tông Lâm, Khương Hạo Mân, Hạ Nam, An Vịnh Sướng

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, lãng mạn, hài hước

Số tập: 40

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế của nhà văn Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa cô nương xinh đẹp Ban Họa (Quan Hiểu Đồng) và công tử Dung Hà (Hầu Minh Hạo). Cả hai cùng nhau lớn lên và hứa bên nhau trọn đời.

Trong khi Ban Họa nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, sôi nổi nên đã bị từ chối kết hôn ba lần mặc dù thực sự cô gái này rất tốt bụng và nhạy cảm. Còn Dung Hà là một chàng công tử điển trai với tài năng xuất chúng. Đây là một bộ phim cổ trang Hoa ngữ có cả yếu tố hài hước xen lẫn lãng mạn, không chỉ thu hút khán giả bởi nội dung thú vị, mà còn hấp dẫn bởi dàn diễn viên trẻ, đẹp.

Con Gái Là Thế Đó – A Girl Like Me

11. Đấu La Đại Lục – Douluo Continent

Đạo diễn: Dương Chấn Vũ

Diễn viên: Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi, Trần Diệc Nho

Thể loại: Hành động, giả tưởng, lãng mạn

Số tập: 40

Nội dung phim kể về Đường Tam (Tiêu Chiến) - chàng trai luôn kiên trì dùng sức mạnh của mình để vượt qua nhiều khó khăn. Mặc dù mất mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng cha, nhưng Đường Tam lại trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình.

Nhờ tài năng xuất chúng, Đường Tam được gửi đến học viện Sử Lai Khắc để tu luyện. Và tại nơi này, anh kết bạn cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch, Âu Tư Khách và Mã Hồng Tuấn. Cả bảy người đã kết hợp sức mạnh để tạo thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Tài năng của nhóm Thất Quái ngày càng được chú ý, vì thế họ đã bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực của hoàng gia.

Đấu La Đại Lục – Douluo Continent

12. Linh Lung – The Blessed Girl

Đạo diễn: Từ Dịch Minh

Diễn viên: Lâm Nhất, Viên Hoằng, Triệu Kim Mạch, Thái Văn Tịnh

Thể loại: Cổ trang, phiêu lưu, giả tưởng, lãng mạn

Số tập: 40

Bối cảnh chính của phim là vùng đất Tú Xuyên đại lục. Vào một ngày, thảm họa từ trên trời rơi xuống đã khiến Tú Xuyên bước vào một kỷ nguyên phân chia hỗn loạn. Linh Lung cùng với những người bạn của mình quyết tâm chống lại nguy hiểm với hy vọng dẫn dắt Tú Xuyên trở lại bình yên.

Nhiều năm sau, Nguyên Nhất (Lâm Nhất) lên ngôi vua và thề sẽ chấm dứt thời kỳ loạn lạc này. Đồng thời, anh cũng tin rằng sự hỗn loạn ngày có nguyên nhân từ sự sụp đổ của các vị thần. Do đó, anh đã rời bỏ kinh thành để đi tìm sự thật. Trong cuộc hành trình này, Nguyên Nhất đã gặp được Linh Lung (Triệu Kim Mạch)- cô gái được ban tặng sức mạnh của các vị thần.

Linh Lung – The Blessed Girl

13. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Love And Redemption

Đạo diễn: Doãn Đào, Mạch Quán Chi

Diễn viên: Viên Băng Nghiên, Thành Nghị, Trương Dư Hy, Lưu Học Nghĩa, Lý Tuấn Dật, Hoàng Hựu Minh

Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, huyền huyễn

Số tập: 59

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Thập Tứ Lang chấp bút. Nội dung xoay quanh mối tình đầy lãng mạn và ngược tâm giữa Chử Toàn Cơ (Vương Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị).

La Hầu Kế Đô của Thiên Giới vì một âm mưu phức tạp, đã đầu thai thành người và trở thành con gái của trưởng môn phái Thiếu Dương. Ở kiếp này, tên cô là Chử Toàn Cơ và bị mất hết giác quan. Trong đại hội luận võ, cô nàng đã kết bạn cùng Vũ Tư Phượng. Khi ở bên nhau nhiều hơn, cả hai đã dần yêu nhau và bắt đầu số phận nghiệt ngã.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Love And Redemption

14.Hữu Phỉ – Legend of Fei

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác, Trương Huệ Văn, Trần Nhược Hiên, Chu Khiết Quỳnh, Tôn Kiên, Đổng Tuyền, Hồ Binh

Thể loại: Kiếm hiệp, ngôn tình, cổ trang

Số tập: 51

Bộ phim ngôn tình kiếm hiệp của Hoa ngữ này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Bối cảnh là khi hai miền Nam Bắc đang có chiến tranh. Nội dung phim xoay quanh quá trình trưởng thành, lĩnh hội võ công của truyền nhân Nam Đao Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) khi hành tẩu giang hồ.

Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) do được nhờ vả nên đã vượt sông Tẩy Mặc đến 48 trại để gửi thư cho Chu Dĩ Đường là cha Chu Phỉ. Chu Phỉ và biểu ca của cô là Lý Thịnh tình cờ cũng muốn vượt sông Tẩy Mặc nhưng bất thành. Và Chu Phỉ đã được Tạ Doãn cứu, mặc dù cả hai đã có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp vì Tạ Doãn là người đã khiến cho Chu Dĩ Đường phải rời khỏi 48 trại.

Hữu Phỉ – Legend of Fei

15. Thanh Trâm Hành – The Golden Hairpin

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân, Lương Thăng Quyền

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Dương Tử, Tuyên Ngôn, Trần Triết Viễn. Lưu Dĩ Hàng, Vu Tiểu Vỹ, Khưu Tâm Chí, Triệu Anh Bác, Lý Dật Nam, Tùy Tuấn Ba

Thể loại: Cổ trang, phá án, tình cảm, bí ẩn, tội phạm

Số tập: Dự kiến chia 2 phần, phần 1 35 tập

Đây là tác phẩm truyền hình Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cổ đại Trâm Trung Lục của Châu Văn Văn. Nhân vật chính của phim là Hoàng Tử Hà - người có biệt tài phá án trong thời Vãn Đường.

Thần đồng điều tra Hoàng Từ Hà (Dương Tử) vào năm mười ba tuổi đã chứng tỏ bản thân bằng cách hỗ trợ cha mình giải quyết những kẻ chuyên gây sự. Ở tuổi mười bảy, cô gái trẻ lại phải trốn chạy vì bị buộc tội giết gia đình mình. Do bị truy đuổi nên Hoàng Từ Hà phải sử dụng tài năng của mình để lật lại vụ án và vạch mặt kẻ thủ ác thật sự, với mong muốn giải oan cho bản thân.

Thanh Trâm Hành – The Golden Hairpin

Các bộ phim Hoa ngữ lấy đề tài cổ trang luôn dễ dàng chinh phục được người xem bởi kịch bản hấp dẫn cùng diễn xuất chân thực của dàn diễn viên tài năng. Hy vọng top 15 phim cổ trang Hoa ngữ hay nhất và chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp bạn và người thân có thêm những giờ phút giải trí đầy thú vị.