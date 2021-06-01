Top 15 phim Thành Long hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Rất hiếm khi người ta thấy Thành Long sử dụng diễn viên đóng thế, chính ông luôn là người thực hiện những cảnh quay cho dù là nguy hiểm đến mấy như lăn qua than, leo trèo, ngã,… Thành Long hiện đang giữ kỷ lục Guiness “Diễn viên đương đại đã đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất”.

Top 15 phim Thành Long hay nhất chủ yếu thuộc thể loại hành động gây cấn, luôn thu hút khán giả không thể rời mắt từ đầu đến cuối tập phim. Sau hơn nửa đời người nỗ lực cống hiến cho ngành công nghiệp điện ảnh, Thành Long đã tích lũy một “gia tài” đồ sộ toàn những phim bom tấn hành động võ thuật và cả sự nghiệp sản xuất phim rất thành công của mình.

Đây là bộ phim nằm trong top 15 phim Thành Long hay nhất đã đưa ông đến với Hollywood và giành luôn giải thưởng Chỉ đạo võ thuật xuất sắc tại LHP Kim Tượng. Điều này là minh chứng rõ nét cho vị thế của dòng phim võ thuật Châu Á tại kinh đô điện ảnh thế giới.

Nội dung phim kể về việc một viên cảnh sát Hong Kong giỏi võ đã đến New York để dự đám cưới của chú mình. Không may là anh ta lại bị cuốn vào một cuộc xung đột với trùm xã hội đen - Keung.

Sau bộ phim này, tên tuổi của Thành Long càng được chú ý khi nhận về vô số lời khen từ các nhà phê bình điện ảnh. Người xem sẽ bị cuốn vào những màn võ thuật thông minh, hài hước và mang đậm chất hành động Mỹ.

2. Who Am I? (1998) – Tôi Là Ai?

Đây là bộ phim võ thuật có yếu tố tâm lý do Thành Long đảm nhận vai chính, đồng thời cũng là đạo diễn. Nam diễn viên đã thể hiện xuất sắc chiều sâu nhân vật và được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá rất cao.

Nhân vật chính của phim đã bị mất trí nhớ sau khi nhảy xuống từ một chiếc trực thăng. Tiếp đó là cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa nam chính và một tổ chức điệp viên muốn truy sát anh. Cuộc trốn chạy mang đầy các yếu tố nội tâm được lồng ghép vào để nam chính tìm lại bản thân, cùng với đó là những pha hành động võ thuật cực kỳ mãn nhãn mang đậm thương hiệu Thành Long.

Who Am I? (1998) – Tôi Là Ai? là bộ phim võ thuật có yếu tố tâm lý do Thành Long đảm nhận vai chính, đồng thời cũng là đạo diễn

3. Mr. Nice Guy (1997) – Anh chàng tốt bụng

Đây là bộ phim có sự kết hợp đỉnh cao giữa Thành Long và đạo diễn kiêm diễn viên Hồng Kim Bảo. Tác phẩm điện ảnh này đã vinh dự nhận giải thưởng Chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất của LHP Kim Mã.

Chuyện phim xoay quanh một anh chàng đầu bếp phải trở thành người hùng “bất đắc dĩ” sau khi va phải cô phóng viên Diana – người đang nắm giữ những bằng chứng quan trọng chống lại một băng đảng xã hội đen. Nhiều pha võ thuật mãn nhãn xen lẫn những tiếng cười sảng khoái được thể hiện qua trong cuộc đấu tranh với ông trùm hàng trắng.

Mr. Nice Guy (1997) – Anh chàng tốt bụng là bộ phim có sự kết hợp đỉnh cao giữa Thành Long và đạo diễn kiêm diễn viên Hồng Kim Bảo

4. The Legend of Drunken Master – Túy Quyền

Túy Quyền là bộ môn võ thuật mang đặc trưng riêng mà lối thi triển tượng hình của người say rượu. Trong phim thì nhân vật càng uống say thì đánh càng hăng nhưng thực tế thì sẽ không như vậy.

Đây là 2 phần phim thuộc top 15 phim Thành Long hay nhất mọi thời đại đã làm nên tên tuổi của nam diễn viên và tạo nên cơn sốt thời bấy giờ.

The Legend of Drunken Master – Túy Quyền

Túy Quyền 1 (1978)

Thành Long vào vai Hoàng Phi Hồng, một kẻ vì quá nghịch ngợm nên bị cha của mình gửi cho Tô Khất Di – một vị sư phụ tính tình khá dị hợm, nổi tiếng hay đánh đồ đệ.

Sau khi bị hành hạ đến cùng cực, Hoàng Phi Hồng mới nhận ra rằng sư phụ đang luyện công cho mình theo cách rất riêng. Và anh đã thành tài sau những ngày rèn luyện gian khổ. Lúc Hoàng Phi Hồng trở về nhà cũng là lúc cha mình đang bị kẻ thù truy sát. Câu chuyện trở nên lôi cuốn nhờ những màn múa võ say rượu tuyệt đỉnh của Thành Long thời con trẻ.

Túy Quyền 1 (1978)

Túy Quyền 2 (1994)

Túy Quyền 2 vẫn là câu chuyện về Hoàng Phi Hồng, nhưng lần này ông đã sử dụng môn võ Túy Quyền thượng thừa của mình để trả thù cho Phúc Dân Kỳ và giành lại chiếc ấn ngọc – một báu vật Trung Hoa từ tay đại sứ Anh. Đây cũng là một phần phim rất đáng xem của Thành Long sau phần một thành công vang dội...

Túy Quyền 2 (1994)

5. Police Story – Câu chuyện cảnh sát (6 phần)

Phim là cuộc hành trình của vị cảnh sát luôn đấu tranh vì công lý. Trong một lần vì cố gắng bảo vệ nhân chứng, anh đã bị gài bẫy hãm hại bởi tay trùm ma túy Hong Kong. Và chặng đường chạy trốn khỏi sở cảnh sát và cả những tên tội phạm đã đưa anh tìm lại công lý cho bản thân.

Những màn đấu gay cấn trong phim được dàn dựng công phu và chân thực đến nỗi nó được ngợi ca là bộ phim hành động Hong Kong hay nhất nhất từng được thực hiện trên thế giới.

Câu chuyện cảnh sát cho đến nay đã có đến 6 phần phim:

Police Story 1 (1985)

Police Story 2 (1988)

Police Story 3: Supercop (1992)

Police Story 4: Fist Strike (1996)

New Police Story 5 (2004)

Police Story 6 (2013)

Police Story – Câu chuyện cảnh sát (6 phần) là cuộc hành trình của vị cảnh sát luôn đấu tranh vì công lý

6. The Forbidden Kingdom (2008) – Vua Kung Fu

Nội dung câu chuyện được phóng tác từ bộ phim Tây Du Ký với chàng Tam Tạng tới từ Mỹ tên Jason.

Mặc dù bị một phần khán giả Trung Quốc ném đá vì “chế biến” quá nhiều so với bản phim góc nhưng nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao võ thuật đình đám Trung Hoa là Thành Long và Lý Liên Kiệt vẫn giúp bộ phim nhận được nhiều sự thu hút của khán giả.

The Forbidden Kingdom (2008) – Vua Kung Fu

7. Kung Fu Yoga (2017)

Kung Fu Yoga 2017 là bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa điện ảnh Trung Quốc và Ấn Độ. Vẫn giữ phong cách hành động đầy hài hước và “bán mạng” cho những phân cảnh nguy hiểm, Thành Long đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến một chuyện phim lôi cuốn và hấp dẫn.

Kung Fu Yoga (2017)

Bộ phim kể về vị giáo sư khảo cổ học tên Jack do Thành Long đóng. Trên đường đi tìm kiếm kho báu, cả nhóm của Jack đã vô tình phát hiện xương cốt của quân đội hoàng gia bị biến mất cùng một kho báu trong hang động băng. Sau đó, họ đã cùng nhau đi đến Dubai để tiếp tục cuộc hành trình.

8. CZ12 (2012) – 12 Con Giáp

Đây là tác phẩm điện ảnh được ra mắt năm 2012 và trở thành một trong những bộ phim của Thành Long có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc. Ngoài ra, anh còn nhận luôn hai kỉ lục Guinness là người đóng nhiều vai trò nhất trong một phim và diễn viên tự thực hiện nhiều cảnh mạo hiểm nhất.

Thành Long trong vai người cầm đầu một nhóm trộm chuyên đi săn lùng cổ vật tên JC. Nhiệm vụ mới nhất của anh là tìm ra 6 đầu tượng đồng quý giá vốn là bộ tượng đại diện cho 12 con giáp được đặt ở đài phun nước Viên Minh Viên.

CZ12 (2012) – 12 Con Giáp

Những cảnh phim được quay tại nhiều quốc gia với vô số màn rượt đuổi, đánh đấm đầy kịch tính nhưng cũng đầy giải trí.

9. The Karate Kid (2010) – Cậu Bé Karate

Bộ phim này đã giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về tình thầy trò, về những giá trị sống đích thực. Phim còn đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa Thành Long và quý tử Jaden Smith (Con trai của Will Smith)

Nội dung phim kể về cậu bé Dre Paker khi chuyển đến trường mới đã bị bạn bè bắt nạt. Trong một lần khi cậu bé đang bị cả đám vây đánh thì may mắn thay được thầy Han (Thành Long thủ vai) cứu giúp.

The Karate Kid (2010) – Cậu Bé Karate

Tiểu Dre phải học võ để thi đấu với những cậu bạn đó để bảo đảm sự an toàn cho bản thân. và chính thầy Han là người sư phụ chỉ dạy võ công cho cậu.

10. The Foreigner (2017) – Kẻ Ngoại Tộc

Trong phim này, Thành Long thủ vai người cha bị mất đi đứa con gái sau một vụ nổ và anh đã quyết tâm trả thù những kẻ gây ra chuyện này.

Với diễn biến tâm lý sâu sắc cùng sự đau đớn tột độ khi mất đi đứa con của mình, Thành Long đã thể hiện rất xuất sắc chiều sâu nội tâm của nhân vật từ một người cha thương con đến một người đàn ông mang đầy lòng thù hận. Đó là lý do mà Kẻ Ngoại Tộc lọt top 15 phim Thành Long được yêu thích nhất trên toàn thế giới.

The Foreigner (2017) – Kẻ Ngoại Tộc

11. The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019) – Đại Chiến Âm Dương

Vào năm 2019, Thành Long đã quay trở lại với lối diễn xuất hài hước trong bộ phim Đại Chiến Âm Dương. Lần này, anh sẽ vào vai nhà văn của loạt tiểu thuyết về ma quỷ nổi tiếng là Thiến Nữ U Hồn, Liêu Trai Chí Dị,…

Câu chuyện của Đại Chiến Âm Dương sẽ mang màu sắc khá ma mị kèm những pha chiến đấu múa phép đẹp mắt. Và dĩ nhiên là không thể nào thiếu vắng những tình huống gây cười đặc trưng của nam diễn viên gạo cội này.

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019) – Đại Chiến Âm Dương

12. Skiptrace (2016) – Tẩu thoát ngoạn mục

Bộ phim có sự góp mặt của cặp đôi Thành Long và Phạm Băng Băng. Thành Long vào vai thám tử lừng danh Bennie Chan đang truy cứu cô gái Samantha (Phạm Băng Băng), người đang vướng vào rắc rối với tên trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng.

Và nhân vật duy nhất nắm giữ thông tin có thể giúp Chan hạ gục kẻ thù lại chính là Connor Watts – một người đàn ông ăn chơi đến từ nước Mỹ. Bộ đôi bất đắc dĩ này đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu khắp Trung Quốc.

Skiptrace (2016) – Tẩu thoát ngoạn mục

Bên cạnh những các yếu tố hành động miễn chê thì các diễn viên của phim cũng sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười không ngớt với những tình huống đầy tính giải trí.

13. Bộ Vest Tuxedo (2002)

Bộ phim có nội dung hấp dẫn với diễn xuất của Thành Long và nữ diễn viên Jennifer Love Hewitt, được công chiếu vào năm 2002. Trong phim, Jimmy Tong (Thành Long đóng) là một tài xế lái xe bình thường cho 1 tỷ phú.

Khi nhà vị tỷ phú gặp nạn, trong lúc tìm kiếm một vài vật dụng cho chủ mình thì Jimmy Tong có mặc thử bộ vest Tuxedo. Lúc này, anh đã phát hiện ra nó có điều đặc biệt. Cũng chính lần mặc thử đồ này đã đẩy anh tài xế lái xe vào một chuỗi rắc rối và đầy hài hước

Bộ Vest Tuxedo (2002)

14. Bleeding Steel (2017) – Quả tim thép

Thành Long vào vai một đặc nhiệm Trung Quốc nhận nhiệm vụ bảo vệ 1 nhà khoa học tài ba khỏi sự săn lùng của 1 tổ chức tội phạm nguy hiểm.

Trong thời gian làm việc cùng nhà khoa học, ông dần phát hiện những góc khuất mờ ám trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học này, đặc biệt nhất là chương trình chế tạo ra cô gái có trái tim thép.

Bleeding Steel (2017) – Quả tim thép

15. Rush Hour – Giờ Cao Điểm (3 phần)

Rush Hour đã giúp tên tuổi Thành Long được biết đến rộng rãi và khẳng định được vị trí của mình trong nền điện ảnh thế giới.

Bộ phim là sự kết hợp giữa anh chàng hài hước Chris Tucker và nhân vật hành động Lee (Thành Long đóng). Cả hai cùng nhau chống lại những thế lực xấu xa và liên tục rơi vào các tình thế nguy hiểm nhưng cũng dở khóc dở cười.

Rush Hour – Giờ Cao Điểm (3 phần)

Rush Hour 1 (1998)

Từ khi ra mắt, bộ phim đã đem lại lợi nhuận đáng kể khi thu về 200 triệu USD toàn cầu (một con số lớn thời đó). Sự thành công vang dội này đã giúp phim được sản xuất thêm hai phần nữa là Rush Hour 2 (2001) và Rush Hour 3 (2007)

Rush Hour 2 (2001)

Mở đầu phim là một vụ đánh bom tại Tòa Đại Sứ Quán Mỹ ở Hong Kong. Thay vì được nghỉ phép thì hai anh chàng lại phải tiếp tục lăn xả vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, Lee (Thành Long) cũng tìm ra kẻ đã giết cha anh năm xưa.

Rush Hour 3 (2007)

Một bí mật được Hội Tam Hoàng bảo vệ bằng mạng sống của các thành viên là gì? Nhưng bí mật đó đang có nguy cơ bị tiết lộ trong cuộc họp Liên hợp quốc về tội phạm quốc tế.

Cuộc điều tra này có thể khiến đế chế tội phạm cực kỳ hùng mạnh của châu Á với hơn 500.000 thành viên trên thế giới bị lung lay. Quy tụ những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, Hội Tam Hoàng nổi tiếng với các hoạt động đen như ma tuý, tình dục và buôn bán nô lệ trên toàn cầu. Và nhiệm vụ lần này của Lee là bảo vệ đại sứ Han (người chủ trì cuộc họp).

Những bộ phim của Thành Long có phần kịch bản không quá xuất sắc, nhưng sự kết hợp của võ thuật hành động và yếu tố hài hước mới là điều khiến phim của ông có nét riêng. Hy vọng top 15 phim Thành Long hay nhất sẽ giúp bạn và gia đình có thêm nhiều thời gian giải trí hấp dẫn.