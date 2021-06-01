Top 15 phim xã hội đen Hàn Quốc hay nhất để giải trí cuối tuần

Phim xã hội đen, hành động là đề tài luôn dành được sự thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Điểm nổi bật của những bộ phim xã hội đen Hàn Quốc là có nhiều sự độc đáo và ấn tượng. Những câu chuyện phim có đề tài xoay quanh các băng nhóm xã hội đen mang đậm chất Á Đông. Người xem sẽ được mãn nhãn với những hình ảnh bắt mắt mãn nhãn.

Nền điện ảnh Hàn Quốc đã thu lại nhiều tiếng vang lớn khi sản xuất thành công với nhiều bộ phim hành động giật gân, gây cấn về đề tài xã hội đen.

Dẫn đầu top 15 phim xã hội đen Hàn Quốc là The Call. Phim được sản xuất năm 2020, thuộc thể loại tâm lý tình cảm có pha trộn yếu tố kinh dị và bí ẩn. Nội dung xoay quanh chiếc điện thoại có thể liên kết giữa hiện tại với quá khứ. Và chiếc điện thoại này được sử dụng bởi hai người phụ nữ ở hai thời điểm khác nhau trong cùng một ngôi nhà, là Seo-yeon và Young-sook.

op 15 phim xã hội đen Hàn Quốc sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hành động đầy gây cấn, giật gân. Nếu là một “fan cứng” của phim Hàn Quốc chính hiệu, bạn chắc chắn không thể bỏ qua những bộ phim đầy hấp dẫn này.

Cả hai cô gái đã trở thành bạn tốt của nhau sau khi phát hiện ra sự thần kỳ này. Young-sook giúp Seo-yeon thay đổi quá khứ, còn Seo-yeon cho Young-Sook biết được câu chuyện ở tương lai. Tuy nhiên, từ khi Young-sook lộ rõ bản tính máu lạnh của mình thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn.

The Call được sản xuất năm 2020, thuộc thể loại tâm lý tình cảm có pha trộn yếu tố kinh dị và bí ẩn

2. Giờ săn đã điểm - Time to Hunt (2020)

Đây là bộ phim hành động rất hấp dẫn của Hàn Quốc, được sản xuất và phát hành trên Netflix vào năm 2020. Bối cảnh phim là thời kỳ loạn lạc của xã hội Hàn Quốc do khủng hoảng tài chính. Nhân vật chính là Jun-seok, một người vừa ra tù luôn mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh khổ cực hiện tại.

Jun Seok muốn đến một nơi được người bạn trong tù kể rằng đó là vùng đất thiên đường. Anh ta quyết tâm thực hiện phi vụ cướp sòng bạc để có tiền trốn đến nơi đó. Những tưởng phi vụ sẽ thành công tốt đẹp nhưng cả nhóm phải chịu sự truy sát của tên sát thủ được sòng bạc thuê.

Giờ săn đã điểm - Time to Hunt (2020) là bộ phim hành động rất hấp dẫn của Hàn Quốc, lấy bối cảnh phim là thời kỳ loạn lạc của xã hội Hàn Quốc do khủng hoảng tài chính

3. Bạn Bè (Friend)

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình bạn giữa bốn người Joon-suk, Dong-su, Sang-taek & Joong-ho.

Khác với các bạn đồng trang lứa trong thời kỳ học sinh phải chỉnh chu quần áo thì bốn người bạn này vẫn nghênh ngang, đầy bụi bặm và cá tính, khoác lên mình bộ đồng phục mang phong cách đường phố, đầu ngẩng cao, áo phanh ngực, vai thẳng và chẳng sợ bất cứ điều gì. Khi lớn lên, mỗi người có một cuộc đời rất khác nhau.

Nội dung phim Bạn Bè (Friend) xoay quanh câu chuyện tình bạn giữa bốn người Joon-suk, Dong-su, Sang-taek & Joon-ho

4. Đêm ký ức - Forgotten (2017)

Đây là bộ phim rất hay lọt top 15 phim xã hội đen Hàn Quốc được nhiều người yêu thích nhất. Đêm ký ức thuộc thể loại tâm lý kịch tính với nội dung bí ẩn. Nhân vật chính Jin-seok cùng gia đình dọn đến nhà mới với căn phòng kỳ lạ cùng những âm thanh khác thường.

Mọi chuyện bí ẩn xảy ra khi anh trai Jin-seok bị bắt cóc. Sau khi trở về từ vụ bắt cóc, người anh trai đã mất trí và dần dần, Jin-seok cũng phát hiện anh ta không phải anh trai của mình. Bộ phim càng trở nên hấp dẫn hơn bởi tình tiết Jin-seok không rõ những gì anh đang nhìn thấy là sự thật hay ảo giác bởi tác dụng của thuốc an thần.

Đêm ký ức - Forgotten (2017) thuộc thể loại tâm lý kịch tính với nội dung bí ẩn

5. Bác sĩ trại giam - Doctor Prisoner (2019)

Đây là bộ phim truyền hình chính kịch do Hàn Quốc sản xuất năm 2019 về đề tài y khoa được nhiều khán giả yêu thích. Nội dung phim kể về bác sĩ tài giỏi Na Yi Je, người rất giàu lòng nhân ái nhưng bị kẻ xấu đẩy vào con đường tù tội và bị tước giấy phép hành nghề.

Cuộc hành trình đi tìm công lý của nam bác sĩ bắt đầu, anh quyết tâm trả thù những kẻ đã hãm hại mình, đồng thời vạch trần các thế lực đen tối ở phía sau chúng. Anh cũng thường xuyên hỗ trợ đội ngũ y tế trong trại giam và đồng thời "kết giao" cùng các băng đảng với mong muốn thu thập chứng cứ cần thiết để trả thù.

Bác sĩ trại giam - Doctor Prisoner (2019) là bộ phim truyền hình chính kịch do Hàn Quốc sản xuất năm 2019 về đề tài y khoa

6. Vòng xoáy lừa đảo - The Swindlers (2017)

Bộ phim đầy những cảnh hành động gây cấn, giật gân cùng sự tham gia diễn xuất chân thực của nam tài tử điển trai Hyun Bin. Nội dung phim là cuộc rượt đuổi một kẻ lừa đảo bằng mô hình Ponzi - Jang Doo Chil, tên này đã ôm một số tiền lớn và chạy sang nước ngoài.

Để truy lùng tên lừa đảo họ Jang, một chàng trai trẻ đã giữ nhiệm vụ kết hợp cùng các công tố viên để trả thù cho người cha quá cố của mình. Khi đó, quan chức và người dân tuy có hiềm khích với nhau nhưng họ sẵn sàng gạt sang một bên để trừng trị tên Jang độc ác.

Vòng xoáy lừa đảo - The Swindlers (2017) đầy những cảnh hành động gây cấn, giật gân cùng sự tham gia diễn xuất chân thực của nam tài tử điển trai Hyun Bin

7. Kinh thiên đại nghịch chuyển - Tik Tok (2016)

Đây là bộ phim hành động đánh dấu sự hợp tác sản xuất giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng đến từ hai quốc gia này. Nội dung phim kể về quá trình phát hiện và ngăn chặn thảm họa đáng sợ tại trận bóng đá lớn.

Người đàn ông bị khuyết tật trên mặt tên Gwak Gi, hắn ta rất đam mê cá cược bóng đá. Sau khi không còn gì, anh ta bị trầm cảm và tìm đến bác sĩ tâm lý. Tại đây, bác sĩ và cảnh sát điều tra đã phát hiện ra Gwak Gi đặt quả bom hẹn giờ tại sân bóng đá mà có nhiều người đang tham dự.

Kinh thiên đại nghịch chuyển - Tik Tok (2016) là bộ phim hành động đánh dấu sự hợp tác sản xuất giữa Trung Quốc và Hàn Quốc

8. Illang: Lữ đoàn sói - Illang: The Wolf Brigade (2018)

Bộ phim hành động giật gân này được chuyển thể từ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật tên là Jin-Roh: The Wolf Brigade. Bối cảnh của phim diễn ra trong tương lai, khi chính phủ quyết định thống nhất hai miền Nam - Bắc Hàn sau một thời gian dài đàm phán.

Mặc dù vậy, để phản đối sự thống nhật đó, các thế lực khủng bố đã tập hợp lại và lần lượt nổi dậy ngăn chặn. Để đối phó lại bọn khủng bố, chính phủ phải lập ra một đội đặc nhiệm gồm cảnh sát tài giỏi Im Jung Kyung cùng mối tình ngang trái của anh với cô gái thuộc phần tử phe chống đối.

Illang: Lữ đoàn sói - Illang: The Wolf Brigade (2018) là bộ phim hành động giật gân này được chuyển thể từ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật tên là Jin-Roh: The Wolf Brigade

9. Đường hầm - Tunnel (2016)

Đây là bộ phim kể về vụ thảm họa sập đường Hầm cùng quá trình chiến đấu để sống sót của các nạn nhân trước bản án tử.

Trong đó Lee Jung Soo, người vừa nhận được một đơn hàng lớn đang rất hào hứng về nhà đón sinh nhật con gái thì bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trong quá trình chờ được giải cứu, sự sống của anh phải duy trì với hai chai nước suối và chiếc bánh sinh nhật của con gái.

Đường hầm - Tunnel (2016) kể về vụ thảm họa sập đường Hầm cùng quá trình chiến đấu để sống sót của các nạn nhân trước bản án tử

10. Ngọt Đắng Cuộc Đời (Bittersweet Life)

Đây là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Hàn Quốc Lee Byung-hun trong vai Sun-woo – tay sai trung thành của ông chủ Kang.Đến một ngày nọ, anh được ông chủ giao cho nhiệm vụ theo dõi người tình của hắn là Hee-soo.

Chỉ vì tha mạng cho người đàn ông đang lén lút hẹn hò cùng Hee-soo mà Sun-woo bị Kang tìm cách truy sát. Sau khi cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ông trùm, Sun-woo quyết định quay lại trả thù cả băng đảng.

Ngọt Đắng Cuộc Đời (Bittersweet Life) à bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Hàn Quốc Lee Byung-hun trong vai Sun-woo

11. Phi Vụ Bí Ẩn (A Dirty Carnival)

Nội dung phim nói về Byung-Doo - một tay xã hội đen, tình cờ gặp lại hai người bạn từ thời còn đi học. Min-Ho – một nhà làm phim với khát khao thực hiện các bộ phim đầu tay về mafia cùng cô bạn gái trước đây của anh là Hyun-Joo. Cả hai đã kết nối lại câu chuyện tình cảm cùng nhau.

Mặc dù vậy, cô nàng đã sớm phát hiện ra những chuyện đen tối của Byung-Doo và vô cùng hoảng sợ, đồng thời kể những chuyện của mình cho Min-Ho nghe và đã vi phạm lời hứa giữ bí mật của Byung-Doo với ông trùm.

Nội dung phim Phi Vụ Bí Ẩn (A Dirty Carnival) nói về Byung-Doo - một tay xã hội đen, tình cờ gặp lại hai người bạn từ thời còn đi học

12. Tứ Hải Huynh Đệ (Rough Cut)

Bộ phim kể về hai nhân vật là thủ lĩnh tội phạm có tổ chức ở địa phương tên Gang-pae và Soo-ta - một diễn viên kiêu kỳ và dễ kích động. Hai người đàn ông đã tình cờ gặp nhau và Soo-ta rủ Gang-pae tham gia sản xuất. Nhưng tay anh chị ngoài đời thực này sẽ chỉ tham gia sản xuất với điều kiện các cuộc chiến là có thật.

Tứ Hải Huynh Đệ (Rough Cut) kể về hai nhân vật là thủ lĩnh tội phạm có tổ chức ở địa phương tên Gang-pae và Soo-ta - một diễn viên kiêu kỳ và dễ kích động

13. Thảm họa hạt nhân - Pandora (2016)

Thảm họa hạt nhân là một bộ phim rất được yêu thích và xứng đáng lọt top 15 phim xã hội đen Hàn Quốc hay nhất. Nội dung phim xoay quanh đề tài thảm họa nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là vụ nổ nhà máy Han Byul chưa từng có trong lịch sử đã làm thiệt hại nhiều nhân mạng, đồng thời làm rò rỉ một lượng lớn chất phóng xạ độc hại.

Đặc biệt, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ này bắt nguồn từ sự tắc trách của những người đứng đầu nhà máy. Họ đã cố tình che giấu việc chất làm mát của nhà máy bị rò rỉ và gây ra thảm họa to lớn như vậy. Trong khi đó, một nhân viên của nhà máy - người có cha và anh trai chết trong vụ nổ, luôn muốn đứng ra vạch trần sự thật đáng sợ đó.

Thảm họa hạt nhân - Pandora (2016) xoay quanh đề tài thảm họa nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là vụ nổ nhà máy Han Byul chưa từng có trong lịch sử đã làm thiệt hại nhiều nhân mạng

14. Đội quân siêu trộm - The Thieves (2012)

Đây là bộ phim kể về các siêu đạo chích ở xứ sở kim chi, họ đang nung nấu ý định trộm viên kim cương mang tên Giọt Lệ Thái Dương có giá trị đến 20 triệu USD. Những người này đã kết hợp với Macao Park - một siêu trộm đã rửa tay gác kiếm nhằm thực hiện phi vụ lớn này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch, Macao Park đã xảy ra mâu thuẫn cùng một thành viên trong đội. Ngay sau đó, lòng tham và sự nghi ngờ đã khiến tất cả các thành viên đối đầu với nhau, thậm chí họ còn ra tay sát hại lẫn nhau để đạt được mục đích.

Đội quân siêu trộm - The Thieves (2012) là bộ phim kể về các siêu đạo chích ở xứ sở kim chi, họ đang nung nấu ý định trộm viên kim cương mang tên Giọt Lệ Thái Dương có giá trị đến 20 triệu USD

15. Vợ Tôi Là Một Gangster (My Wife Is A Gangster)

Nội dung phim kể về nhân vật Eunjin – một huyền thoại sống của các băng đảng xã hội đen, thống trị thế giới ngầm tập trung vào nam giới, người này chỉ sử dụng một đôi thanh kiếm đặc trưng của mình. Eun-jin bị chia cắt cùng người chị gái tên Yu-jin và trở thành trùm xã hội đen Kkangpae với biệt danh là “Bọ ngựa”, nhưng cô phải kết hôn vì đó là mong muốn tha thiết của người chị gái trước khi mất.

Nội dung phim Vợ Tôi Là Một Gangster (My Wife Is A Gangster) kể về nhân vật Eunjin – một huyền thoại sống của các băng đảng xã hội đen, thống trị thế giới ngầm tập trung vào nam giới

Trên đây là chia sẻ những bộ phim về chủ đề này hay và thú vị nhất bạn không nên bỏ lỡ . Với top 15 phim xã hội đen Hàn Quốc đáng xem nhất này, bạn có thể thêm vào bộ sưu tập phim của mình để thưởng thức cùng gia đình, bạn bè trong mùa dịch.