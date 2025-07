Ngày 5/7, Đồn Công an KCN Kim Huy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm việc với Đặng Thị Tuyết N (28 tuổi, quê An Giang) về tin báo bị cướp trên đường D1, thuộc KCN Kim Huy.