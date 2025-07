Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú ấp An Hương 2, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản”.