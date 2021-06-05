Top 18 phim bom tấn của điện ảnh Mỹ hay nhất mọi thời đại

Diễn viên: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy

Điểm IMDb: 8.4/10

Phim lấy bối cảnh từ năm 1981. Nhân vật chính là Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix) - một diễn viên hài kịch thất bại.

Xoay quanh cuộc sống của chàng diễn viên hài mắc chứng bệnh kỳ lạ "cười không kiểm soát” và hay gặp nhiều xui xẻo.

Không chỉ vậy, tận cùng của đau khổ của Joker là khi anh bị người mẹ mắc chứng tâm thần lừa dối suốt nhiều năm. Cuối cùng, Joker đã hóa điên dại và thảm sát...

Joker 2019

2. Avengers: Hồi Kết - Avengers: Endgame

Thể loại: Siêu anh hùng, Hành động, Phiêu lưu

Thời gian công chiếu: 22/04/2019

Thời lượng: 181 phút

Đạo diễn: Anthony Russo và Joe Russo

Diễn viên: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner

Điểm IMDb: 8.4/10

Avengers: Hồi Kết có nội dung kết hợp hoàn hảo giữa hài kịch và những pha hành động mãn nhãn. Thuộc phần thứ tư của series Avengers, đây là bom tấn ra mắt năm 2019 giải quyết triệt để những khúc mắc đã vạch ra trước đó, tại vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Avengers: Hồi Kết - Avengers: Endgame

3. Đại Úy Marvel - Captain Marvel

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng

Thời gian công chiếu: 27/02/2019

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: Anna Boden và Ryan Fleck

Diễn viên: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

Điểm IMDb: 6.9/10

Bối cảnh của phim đó là những năm đầu thập niên 90. Đại Úy Marvel xoay quanh hành trình Carol Danvers (Brie Larson) - một nữ chiến binh tìm lại ký ức của mình.

Đội của Danvers trong lần làm nhiệm vụ đã bị phục kích. Cô bị lưu lạc đến hành tinh C-53.

Cũng chính tại đây, thân thế của Danvers đã dần được hé mở. Cô cũng khám phá ra nguyên nhân khiến bản thân bị mất đi ký ức cùng những bí mật chôn giấu nhiều năm qua...

Đại Úy Marvel - Captain Marvel

4. Shazam!

Thể loại: Siêu anh hùng, Hành động

Thời gian công chiếu: 05/04/2019

Thời lượng: 132 phút

Đạo diễn: David F. Sandberg

Diễn viên: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Djimon Hounsou

Điểm IMDb: 7.0/10

Nội dung phim là câu chuyện xoay quanh số phận của cậu nhóc mồ côi tên Billy Batson (Asher Angel). Vốn dĩ là trẻ mồ côi nên Billy được các cặp vợ chồng nhận nuôi. Cho đến khi, Billy được làm con nuôi trong gia đình thứ 17, mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Là thành viên của gia đình Vazquez, Billy bỗng chốc có thêm 5 người anh, chị, em khác. Billy trong lúc chạy trốn côn đồ đã vô tình tìm tới nơi ở của một vị phù thủy cổ đại.

Tại đây, cậu được ban quyền năng của các vị thần. Cứ mỗi khi đọc thần chú "Shazam!", cậu sẽ sở hữu quyền năng tối thượng và trở thành một siêu anh hùng. Cùng theo dõi bộ phim này để biết điều gì sẽ xảy đến với Billy.

Shazam!

5. Chuyện ngày xưa ở Hollywood - Once Upon a Time in Hollywood

Thể loại: Hài hước, Chính kịch

Thời gian công chiếu: 24/07/2019

Thời lượng: 161 phút

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Điểm IMDb: 7.6/10

Chuyện ngày xưa ở Hollywood kể về cuộc sống minh tinh ngành điện ảnh Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) cùng Cliff Booth (Brad Pitt) là nam diễn viên đóng thế của anh.

Ngành điện ảnh mà cả 2 đang theo đuổi xuất hiện những cải biên khiến cuộc sống của họ bỗng chốc trở nên chật vật hơn. Ngày tàn của sự nghiệp dường như không còn xa. Liệu Rick Dalton và cộng sự phải làm gì để có thể tiếp tục nghề diễn xuất?

Chuyện ngày xưa ở Hollywood - Once Upon a Time in Hollywood

6. Vua Sư Tử - Lion King

Thể loại: Phiêu lưu, Live action

Thời gian công chiếu: 09/07/2019

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Jon Favreau

Diễn viên: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner

Điểm IMDb: 6.9/10

Nội dung phim xoay quanh hành trình đi tìm lại cội nguồn và giành lại ngôi vị chúa tể rừng xanh của chú sư tử Simba.

Một sự cố ngoài ý muốn ập đến khiến cuộc sống cả Simba không còn hạnh phúc như đã từng. Không chỉ Mufasa (cha của Simba) thiệt mạng mà cậu còn bị người chú Scar bày mưu hãm hại và buộc phải bỏ đi biệt tích.

Sau thời gian dài sinh sống và trưởng thành ở vùng đất mới. Đến một ngày nọ, Nala - cô bạn thời thơ ấu tìm tới và khuyên cậu quay về giành lại những thứ thuộc về mình. Cũng từ đây, bắt đầu hành trình tìm về cội nguồn của vua sư tử...

Vua Sư Tử - Lion King

7. Quỷ Đỏ - Hellboy

Thể loại: Hành động

Thời gian công chiếu: 09/04/2019

Thời lượng: 121 phút

Đạo diễn: Neil Marshall

Diễn viên: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim

Điểm IMDb: 5.2/10

Bộ phim Quỷ Đỏ xoay quanh hành trình giải cứu thế giới khỏi thế lực tà ác của Hellboy.

Hellboy (David Harbour) là một sinh vật nửa người nửa quỷ, có sức mạnh phi thường và được triệu hồi từ địa ngục.

Hellboy được sáp nhập vào BPRD - Cục nghiên cứu và bảo vệ huyền bí.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nữ hoàng máu Nimue (Milla Jovovich) cùng âm mưu tiêu diệt loài người thâm độc đã buộc Hellboy phải bắt đầu hành trình giải cứu thế giới...

Quỷ Đỏ - Hellboy

8. X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối - Dark Phoenix

Thể loại: Phiêu lưu, Hành động

Thời gian công chiếu: 05/06/2019

Thời lượng: 114 phút

Đạo diễn: Simon Kinberg

Diễn viên: James McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult

Điểm IMDb: 5.7/10

Nội dung phim xoay quanh hành trình giải cứu những phi hành gia gặp nạn ngoài vũ trụ của các dị nhân trong nhóm X-Men.

Những người cộng sự trong quá trình làm nhiệm vụ có cơ hội tiếp xúc với một thực thể có tên Phoenix. Jean Grey (Sophie Turner) - một trong các thành viên của nhóm X-Men đã được Phoenix chọn để làm vật chủ cho mình.

Jean dần mất đi khả năng kiểm soát từ khi được sở hữu quyền năng tối thượng. Đó cũng chính là lý do khiến cô phải tìm được cách để điều phối sức mạnh của bản thân.

Điều gì sẽ xảy đến với cuộc sống của Jean? Liệu rằng ý thức của cô có bị Cô có bị thực thể ký sinh chi phối và chiếm lấy hay không?

X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối - Dark Phoenix

9. Người nhện trở về nhà - Spider Man Homecoming (2017)

Thời gian phát hành: 28/6/2017

Thời lượng: 133 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: Jon Watts

Diễn viên: Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover,...

Bài hát nổi bật: Spider-Man Theme

Giải thưởng: Giải Ngôi sao điện ảnh mùa hè: Nam, Giải Sự lựa chọn của Giới trẻ cho Bộ phim được yêu thích nhất của mùa hè

Điểm IMDb: 7,4/10

Link xem phim trên: Netflix

Suốt hơn một thập kỷ nay, Người Nhện luôn khẳng định vị trí rất lớn không thể thay thế trong văn hoá đương đại.

Xuyên suốt series đầu tiên năm 2002 tới series reboot tiếp theo năm 2012, đây là bom tấn luôn nhận được rất nhiều sự đón nhận của công chúng.

Với những cảnh quay được đầu tư công phu và đẹp mắt, khán giả sẽ được mãn nhãn với các phần của bộ phim.

Đặc biệt, tập Spider man homecoming năm 2017 càng khiến fan hài lòng hơn. Spider man là tạo hình nhân vật anh hùng nổi tiếng được tạo từ phần này.

Người nhện trở về nhà - Spider Man Homecoming (2017)

10. Thế giới khủng long - Jurassic World (2015)

Thời gian phát hành: 12/6/2015

Thời lượng: 124 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: Colin Trevorrow

Diễn viên: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Nick Robinson:

Điểm IMDb: 7.0/10

Link xem phim trên: Amazon.com

Các siêu phẩm điện ảnh nổi tiếng của Jurassic world được đánh giá cao và được nhắc đến với vị trí là những dòng phim về đề tài Kỷ Jura có một không hai trên thế giới. Cứ nhắc đến đề tài Kỷ Jura là nghĩ ngay đến Jurassic World.

“Thế giới khủng long” là tác phẩm có cốt truyện ly kỳ cùng những kỹ xảo tuyệt đỉnh thể diện dưới định dạng 3D đã đạt được sự thành công vang dội về mặt thương mại.

Thế giới khủng long - Jurassic World (2015)

11. Cuộc chiến giữa các vì sao - Star Wars (2015)

Năm công chiếu: 12/6/2015

Thời lượng: 124 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: J. J. Abrams

Diễn viên: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley,...

Điểm IMDb: 7,9/10

Link xem phim trên: Amazon.com

Hầu như các phần của Star wars khi cho ra mắt đều đạt thành công vang dội và được đón nhận nồng nhiệt.

Đây là những bộ phim về đề tài giả tưởng có sức hút mạnh. Sự trở lại của Star Wars sau 30 năm rất được mong chờ. Bên cạnh đó cũng nhận được đầu tư quảng bá rầm rộ từ Walt Disney.

Đặc biệt phải kể đến 2 phần phim được sản xuất năm 1999 và 2015 với doanh thu cực khủng.

Cuộc chiến giữa các vì sao - Star Wars (2015)

12. Kẻ hủy diệt - The Terminator (1984)

Năm công chiếu: 26/10/1984

Thời lượng: 126 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn:James Cameron

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn,...

Điểm IMDb: 8,0/10

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Kẻ hủy diệt - The Terminator (1984)

Kẻ hủy diệt là bộ phim bom tấn được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Các phần của bộ phim Kẻ hủy diệt với nội dung kịch tính, những phân cảnh gay cấn, kỹ xảo điện ảnh đầu tư công phu là lựa chọn không thể bỏ qua đối với những fan yêu thích cảm giác mạnh. Khởi chiếu năm 2014, đây là bộ phim khiến khán giả phải chạy theo nhịp của nhân vật.

Nếu chưa từng thưởng thức bom tấn này thì hãy note lại ngay nhé!

13. Avatar (2009)

Năm công chiếu: 18/12/2009

Thời lượng: 161 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn:James Cameron

Diễn viên: Sam Worthington, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver,...

Điểm IMDb: 7,8/10

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Avatar và là bước đột phá trong lĩnh vực làm phim với hình ảnh hành tinh Pandora đẹp huyền ảo.

Điểm đặc biệt của Avatar đó là được quay hoàn toàn bằng máy quay 3D, sử dụng công nghệ nắm bắt chuyển động motion-capture. Avatar của đạo diễn ông hoàng phim bom tấn James Cameron không chỉ đạt thành công về doanh thu, mà còn được nhắc đến là một “kỳ quan điện ảnh” xét về mặt công nghệ.

Avatar (2009)

14. Cướp biển vùng Ca-ri-bê - Pirates of the Caribbean (2007)

Năm công chiếu: 29/6/2007

Thời lượng: 168 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: Gore Verbinski

Diễn viên: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgård,...

Điểm IMDb: 7,1/10

Link xem phim trên: Amazon.com

Bộ phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê với cả 2 phần phim đều là siêu phẩm điện ảnh xuất sắc. Đặc biệt mang đến doanh thu lớn cho nhà sản xuất. Ước tính lên đến 1 tỷ USD.

Đây cũng là 1 trong những bộ phim hàng đầu trong trong danh sách những bộ phim đáng xem nhất của điện ảnh Hollywood.

Cướp biển vùng Ca-ri-bê - Pirates of the Caribbean (2007)

15. King Kong (2005)

Năm công chiếu: 14/12/2005

Thời lượng: 187 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn:Peter Jackson

Diễn viên: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann,...

Điểm IMDb: 7,2/10

Link xem phim trên: Netflix

King Kong là siêu phẩm điện ảnh tuyệt vời có sự hoàn hảo về cả nội dung và hình ảnh. Những cảnh quay không thể đẹp hơn cùng nội dung đặc sắc. Tuy nhiên, cái kết phim lại để lại nhiều nuối tiếc và nỗi buồn. Bộ phim giúp chúng ta cảm nhận được sâu sắc rằng chính con người với lòng tham của mình đang tàn phá sự đa dạng của tự nhiên.

Bộ phim King Kong (2005) hứa hẹn sẽ khiến khán giả đã xem một lần sẽ nhớ mãi.

King Kong

16. Harry Potter (2001)

Năm công chiếu: 4/7/2001

Thời lượng: 152 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris,...

Điểm IMDb: 7,6/10

Link xem phim trên: Amazon.com

Harry Potter là bộ phim có nội dung được chuyển thể từ bộ truyện của nữ nhà văn người Anh J.K.Rowling.

Xoay quanh cuộc phiêu lưu khám phá bí mật về thế giới phép thuật của cậu bé phù thủy Harry Potter thông minh và dũng cảm cùng những người bạn.

Phần 1 Harry Potter và Hòn đá Phù thủy được bắt đầu công chiếu vào năm 2001.

Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 2 được kết thúc với vào năm 2011.

Đây được biết đến là siêu phẩm điện ảnh sở hữu hình ảnh đẹp và nội dung đặc sắc. Bộ phim này được săn đón nhiều nhất trong những năm trở lại đây.

Harry Potter

17. Titanic (1997)

Năm công chiếu: 1/11/1997

Thời lượng: 194 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates,...

Điểm IMDb: 7,8/10

Link xem phim trên: Netflix

Mức độ nổi tiếng của Titanic phải xếp vào hàng huyền thoại. Bối cảnh phim dựa trên vụ đắm tàu Titanic. Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử ngành hàng hải. Khán giả sẽ được cùng đi qua từng cung bậc cảm xúc với nhân vật trong phim.

Cho đến ngày nay, khó có bộ phim điện ảnh nào có thể “vượt mặt” được Titanic trong đề tài đắm tàu.

Titanic (1997)

18. Nữ Hoàng Cleopatra (1963)

Năm công chiếu: 12/6/1963

Thời lượng: 168 phút

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Đạo diễn: Joseph L. Mankiewicz

Diễn viên: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Martin Landau,...

Điểm IMDb: 7,0/10

Link xem phim trên: Amazon.com

Xoay quanh cuộc đời của một nhân vật có thật trong lịch sử đó là nữ hoàng Cleopatra. Được biết đến là một trong những cái tên bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại. Bộ phim khiến nhiều người tò mò về cuộc đời của người đẹp này.

Được sản xuất vào những năm 60 của thế kỷ trước. Mặc dù đây là thời điểm nền điện ảnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đây vẫn là bộ phim gặt hái được thành công ấn tượng với doanh thu 340 triệu USD.

Nữ Hoàng Cleopatra (1963)

Trên đây là tổng hợp các bộ phim bom tấn của Hollywood. Lưu lại để thưởng thức quanh năm nhé!