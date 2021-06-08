Top 15 phim hoạt hình đam mỹ Nhật Bản hay và đáng xem nhất

Anime đam mỹ với nội dung khai thác vấn đề tình yêu đồng giới nam. Dòng phim đam mỹ này có hai dạng là Anime Yaoi và Anime Shounen-ai. Nếu Anime Yaoi dùng để chỉ tình yêu mãnh liệt, kèm với đó là các theo yếu tố tình dục thì Anime Shounen-ai lại miêu tả tình cảm một cách nhẹ nhàng và chỉ dừng lại ở những cái ôm, nắm tay hoặc hôn nhẹ, không đề cập đến các yếu tố tình dục.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu top 15 phim hoạt hình đam mỹ hay nhất.

Số tập: 2 tập

Điểm IMDb:6,3/10

Đạo diễn: Keiji Kawakubo

Mặc dù chỉ có hai tập nhưng đây lại là bộ phim có số lượng người xem và truy cập cực lớn. Nội dung phim kể về câu chuyện của cậu sinh viên Tetsuhiro Morinaga cùng mối tình 4 năm với tiền bối của mình tên Souichi Tatsumi. Nhưng đây lại là một câu chuyện tình khá buồn vì Tetsuhiro Morinaga đã cho rằng Souichi ghét anh ấy do có tình cảm đồng giới.

Đáp lại, Souichi mong rằng Tetsuhiro sẽ quên đi chuyện đó và vẫn xem nhau là bạn. Tetsuhiro luôn dành tình cảm của mình cho tiền bối nhưng anh nghĩ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Bạo Chúa Cũng Biết Yêu (The Tyrant Falls in Love)

2. Thiên Đường Trai Đẹp (Gakuen Heaven)

Năm công chiếu: 2006

Thể loại: tình cảm, hài hước, học đường

Số tập: 13

Điểm IMDb:5,3/10

Đạo diễn: Takahashi Natsuko

Đây là bộ phim chuyển thể từ bộ manga cùng tên và được rất nhiều hủ nữ săn đón. Nội dung phim là câu chuyện về cậu thanh niên Keita Itō khi chuyển trường. Những tưởng một nam sinh bình thường như cậu sẽ có được quãng thời gian học tập yên ả tại mái trường mới nhưng không.

Ở ngôi trường đầy những học sinh ưu tú, Keita phải luôn cố gắng để mình trở nên thật khác biệt. Đến một ngày, cậu bị thu hút bởi một nam sinh bí ẩn khác mang tên Kazuki Endou. Kazuki trong sáng, thánh thiện và luôn quan tâm quá mức đến Keita. Liệu rằng chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?

Thiên Đường Trai Đẹp (Gakuen Heaven)

3. Kẻ Phản Bội (The Betrayal Knows My Name)

Năm công chiếu: 2010

Thể loại: phép thuật, tâm lý

Số tập: 24 tập

Điểm IMDb: 6,4/10

Đạo diễn: Katsushi Sakurabi

Lọt top 15 phim hoạt hình đam mỹ hay nhất là cái tên Kẻ phản bội. Đây là bộ phim có cốt truyện cực kỳ hay và chi tiết chính nói về một kẻ phản bội. Yếu tố đam mỹ trong phim được truyền đạt khá nhẹ nhàng và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Đặc biệt, phim thể hiện tâm lý của một người trẻ tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Kẻ Phản Bội mang lại cho khán giả những thước phim vừa đẹp lại vô cùng ý nghĩa.

Kẻ Phản Bội (The Betrayal Knows My Name)

4. Không Tình Yêu (Loveless)

Năm công chiếu: 2005

Thể loại: hành động, giả tưởng, siêu nhiên

Số tập: 12 tập

Điểm IMDb: 6,6/10

Đạo diễn: Yuu Kou

Vào thời điểm năm 2005, khi LGBT chưa được công chúng biết đến nhiều thì bộ manga Loveless vẫn được rất nhiều người yêu thích. Đây là bộ phim vừa mang đến sự kịch tính, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng bí ẩn.

Nội dung phim kể cậu bé Ritsuka Aoyagi bị mất trí nhớ và khá ít nói và hay bị mẹ mắng chửi. Vào một ngày đẹp trời năm 20 tuổi, Ritsuka tình cờ gặp gỡ người thanh niên tự nhận là bạn của anh trai mình tên Soubi. Vì yêu quý anh trai cũng như muốn tìm hiểu về cái chết của anh, Ritsuka đã tin tưởng Soubi và cả hai đều có cảm xúc kỳ lạ với đối phương. Nhưng thực sự, cậu không hề biết mình đang bị cuốn vào một cuộc chiến bí ẩn.

Không Tình Yêu (Loveless) kể cậu bé Ritsuka Aoyagi bị mất trí nhớ và khá ít nói và hay bị mẹ mắng chửi

5. Hồ Sơ Vụ Án Của Nhà Kim Hoàn Richard (The Case Files of Jeweler Richard)

Năm công chiếu: năm 2020

Thể loại: trinh thám, giả tưởng, tâm lý

Số tập: 12 tập

Điểm IMDb: 6,9/10

Đạo diễn: Tarou Iwasaki

Đây là bộ phim có khá ít yếu tố đam mỹ. Những tình tiết phim ly kỳ, đặc sắc khiến người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Nội dung phim kể về câu chuyện của nhà giám định kim hoàn Richard cùng sinh viên đại học Seigi. Cả hai cùng tham gia tìm lời giải đáp cho một chiếc nhẫn hồng ngọc chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện dài. Trong quá trình làm việc, hai người cũng có những phản ứng hóa học với nhau làm chị em hủ nữ vô cùng yêu thích.

Hồ Sơ Vụ Án Của Nhà Kim Hoàn Richard (The Case Files of Jeweler Richard) kể về câu chuyện của nhà giám định kim hoàn Richard cùng sinh viên đại học Seigi

6. Chuyện Tình Ca Sĩ Và Anh Nhà Văn (Gravitation)

Năm công chiếu: 2000

Thể loại: âm nhạc, hài hước, tình cảm

Số tập: 13 tập

Điểm IMDb: 7,1/10

Đạo diễn: Bob Shirohata

Trong top 15 phim hoạt hình đam mỹ hay và lâu đời nhất phải kể đến Gravitation. Tuy ra mắt khá lâu nhưng bộ phim vẫn có sức hút riêng đối với giới trẻ Nhật Bản.

Nội dung phim kể về thanh niên tên Shuichi Shindou đam mê ca hát. Cậu cùng với bạn bè của mình thành lập ban nhạc Bad Luck. Vào một buổi tối đẹp trời, khi đang tập trung viết nhạc thì tờ giấy của Shuichi bị gió thổi bay. Bỗng từ đâu, một thanh niên cao, tóc vàng đã nhặt được và xem tờ giấy ấy như rác. Từ đó, vô số tình huống đáng yêu, hài hước giữa anh chàng ca sĩ và anh chàng nhà văn diễn ra.

Chuyện Tình Ca Sĩ Và Anh Nhà Văn (Gravitation) kể về câu chuyện của nhà giám định kim hoàn Richard cùng sinh viên đại học Seigi

7. Yami No Matsuei (Hậu Duệ Của Bóng Đêm)

Năm công chiếu: 2000.

Thể loại: Đam mỹ, Siêu nhiên, Bí ẩn.

Số tập: 13 tập.

Điểm IMDb: 7,2/10.

Đạo diễn: Hiroko Tokita.

Phim lấy bối cảnh thế giới của những Shinigami - những linh hồn bảo vệ thần chết. Tsuzuki Asato, một Shinigami chính hiệu, đảm bảo người chết phải ở yên trong thế giới của họ.

Tsuzuki Asato là người khá là khó tính, do đó mà hơn 70 năm làm việc anh vẫn chưa tìm được cộng sự ưng ý. Đến một ngày nọ, anh gặp được Kurosaki Hisoka – người có tính cách bướng bỉnh nhưng phong cách làm việc rất nghiêm túc. Họ cùng nhau làm việc để giải quyết “Vụ án ma cà rồng”. Cùng trải qua nhiều sóng gió cũng là lúc cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

Yami No Matsuei (Hậu Duệ Của Bóng Đêm)

8. Trên Sàn Băng (Yuri On Ice)

Năm phát hành: 2016

Thể loại: thể thao, tình cảm

Số tập: 12 tập

Điểm IMDb: 8,3/10

Đây là anime thể thao ý nghĩa về việc theo đuổi niềm đam mê của giới trẻ, cụ thể là bộ môn trượt băng nghệ thuật. Nội dung phim miêu tả về cậu bé Yuri Katsuki yêu thích trượt băng nghệ thuật nhưng bất ngờ phải tạm dừng ước mơ.Sau đó, cậu về quê và tham gia chơi trượt băng với bạn thuở thơ ấu. Những hình ảnh ấy bất ngờ được ghi lại và tình cờ được nhà huấn luyện Victor xem qua.

Tuy nhiên, cũng đang có một cậu Yuri khác đến từ Nga mong muốn được Victor huấn luyện. Sau đó, Victor đã yêu cầu có một cuộc đấu với Katsuki. Những tình tiết về yếu tố đồng tính nam trong phim khá nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thu hút.

Trên Sàn Băng (Yuri On Ice) là anime thể thao ý nghĩa về việc theo đuổi niềm đam mê của giới trẻ, cụ thể là bộ môn trượt băng nghệ thuật

9. Given (Khơi Dậy Đam Mê)

Năm công chiếu: 2019.

Đạo diễn: Hikaru Yamaguchi.

Diễn viên: Shougo Yano, Yuuma Uchida.

Quốc gia: Nhật Bản.

Thể loại: Âm Nhạc, Anime.

Số Tập: 11.

Độ Dài: 24 phút.

Nội dung phim xoay quanh cậu học sinh trung học tên Ritsuka Uenoyama, có tài chơi guitar điện nhưng đang cảm thấy chán nản vì thiếu cảm xúc âm nhạc. Ngoài anh thì nhóm nhạc còn có tay bass Haruki Nakayama và tay trống Akihiko Kaji. Cuộc đời của Ritsuka Uenoyama trở nên xáo trộn khi trở thành gia sư bất đắc dĩ cho người bạn cùng lớp Mafuyu Satou.

Mafuyu có một người bạn không may qua đời và để lại cho anh một cây đàn guitar. Mafuyu Sato là người nhút nhát nhưng lại là một tài năng âm nhạc thật thụ. Phát hiện điều này Ritsuka đã mời Mafuyu tham gia cộng tác. Kể từ đó, nhóm nhạc đổi tên là “Given”.

Given (Khơi Dậy Đam Mê) xoay quanh cậu học sinh trung học tên Ritsuka Uenoyama, có tài chơi guitar điện nhưng đang cảm thấy chán nản vì thiếu cảm xúc âm nhạc

10. Love Stage (Giai Đoạn Tình Yêu)

Năm công chiếu: 2014.

Thể loại: Tình cảm, Đam mỹ.

Số tập: 10 tập.

Thời lượng: 23 phút/tập.

Điểm IMDb: 7,3/10.

Đạo diễn: Ken’ichi Kasai.

Nội dung phim kể về Sena Izumi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và nổi tiếng nhất nhì showbiz. Tiếc thay, anh ấy lại không có ý định nối nghiệp gia đình mà muốn thành một họa sĩ vẽ manga. Tuy nhiên, số phận đã đưa đẩy Izumi phải dấn thân vào showbiz với thân phận của một người con gái.

Trong một lần quay quảng cáo, anh tình cờ gặp lại nam diễn viên siêu nổi tiếng Ryouma, anh ta đã bị vẻ dễ thương, hồn nhiên của Izumi hớp hồn và cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Love Stage (Giai Đoạn Tình Yêu)

11. World’s First Great Love (Mối Tình Đầu Vĩ Đại Nhất Thế Giới)

Năm công chiếu: 2011.

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm.

Số tập: 12 tập.

Thời lượng: 24 phút/tập.

Điểm IMDb: 7,5/10.

Đạo diễn: Chiaki Kon.

Nhân vật chính là Ritsu, vốn dĩ là một biên tập viên trẻ tài giỏi. Vì bị đồng nghiệp ganh ghét nên anh phải thôi việc và đầu quân cho công ty mới. Tại nơi này, anh đã gặp lại chàng biên tập viên phong độ, đẹp trai Takano. Trớ trêu thay, trước đây Tanako từng tỏ tình với Ritsu nhưng bị anh từ chối. Lần này, Ritsu lại rơi vào lưới tình của Takano. Và anh đã tìm mọi cách khiến cho Tanako một lần nữa yêu mình.

World’s First Great Love (Mối Tình Đầu Vĩ Đại Nhất Thế Giới)

12. Hybrid Child (Con Lai)

Năm công chiếu: 2014.

Thể loại: Đam mỹ, Lãng mạn.

Số tập: 4 tập.

Thời lượng: 25 phút/tập.

Điểm IMDb: 7,1/10.

Đạo diễn: Michio Fukuda.

Đây là bộ phim kể về câu chuyện tình giữa con con lai và chủ nhân của mình. Con lai (Hybrid Child) do con người tạo ra, chúng không phải là máy móc, càng không giống búp bê, nhưng lại có cảm xúc như con người. Điểm khiến con lai trở nên khác biệt so với con người là chúng “không bao giờ chết”.

Kotarou Izumi, người thừa kế của gia đình quý tộc Izumi, vô tình tìm thấy con lai bị bỏ rơi trong thùng rác. Anh mang cậu bé về nhà nuôi và đặt tên là Hazuki. Từ đây con lai bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu chủ của mình.

Hybrid Child (Con Lai)

13. Hitorijime My Hero (Người Hùng Của Tôi)

Năm công chiếu: 2017.

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm.

Số tập: 12 tập.

Thời lượng: 24 phút/tập.

Điểm IMDb: 7,1/10.

Đạo diễn: Yukina Hiiro.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện giữa cậu học sinh Masahiro Setagawa và Kōsuke shiba - giáo viên kiêm võ sĩ đường phố khét tiếng. Masahiro Setagawa hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt. Vì thế, cậu bé luôn suy nghĩ anh hùng hoàn toàn không xuất hiện. Thế nhưng, kể từ khi Kōsuke shiba cứu cậu bé khỏi những người bắt nạt, Masahiro Setagawa đã thay đổi suy nghĩ bấy lâu nay.

Và cậu bé dần nảy sinh tình cảm với Kōsuke. Chuyện tình của họ tưởng chừng êm đẹp cho đến khi người bạn thời thơ ấu của Kōsuke xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ.

Hitorijime My Hero (Người Hùng Của Tôi)

14. Super Lovers (Người Yêu Siêu Cấp)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm.

Số tập: 10 tập.

Thời lượng: 24 phút/tập.

Điểm IMDb: 6,8/10.

Đạo diễn: Shinji Ishihira.

Bộ phim là câu chuyện về hai anh em nuôi Haru và Ren. Haru là người anh cả rất tận tụy với gia đình, thay mẹ chăm sóc cho đứa em nuôi nhỏ tuổi nhất, Ren. Ban đầu, hai anh em không hợp và thường xuyên đối nghịch nhau.

Sau kỳ nghỉ hè, cả hai dần trở nên thân thiết với nhau. Nhiều năm sau đó, người em trai đã dọn về sống chung với Haru. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn Haru dần mất hết những ký ức về mùa hè năm đó.

Super Lovers (Người Yêu Siêu Cấp)

15. Banana Fish (Song Nhân Trừ Đạo)

Năm công chiếu: 2018.

Thể loại: Đam mỹ, Hành động, Kinh dị tội phạm.

Số tập: 24 tập.

Điểm IMDb: 8/10.

Đạo diễn: Hiroko Utsumi.

Đây là bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Ash Lynx và Eiji Okamura. Ash Lynx là đứa trẻ mồ côi được ông trùm tội phạm khét tiếng nhận nuôi để huấn luyện trở thành tay sai của ông ta. Ash Lynx luo5n cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa và anh ấy đã tìm cách trốn khỏi sự kiểm soát của người cha giang hồ.

Trong một lần bỏ trốn, Ash Lynx gặp được Eiji Okamura (nhà nhiếp ảnh tự do Nhật Bản). Từ đây, cả hai đã bị cuốn vào những cuộc chiến thù hận đầy đẫm máu. Khi cả hai sát cánh bên nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm.

Banana Fish (Song Nhân Trừ Đạo)

Trên đây là top 15 phim hoạt hình đam mỹ hay và đáng xem nhất mà các hủ nữ không thể bỏ qua. Trong danh sách này, bạn thích nhất bộ phim nào? Còn chần chờ gì nữa mà không thưởng thức chúng ngay!