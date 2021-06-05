Top 15 phim xã hội đen Mỹ hay nhất mọi thời đại

Phim xã hội đen Mỹ những năm gần đây đã chứng minh cho sự đa dạng của nền điện ảnh thế giới về thể loại cũng như nội dung phim, đáp ứng được đa số thị hiếu của khán giả. Các bộ phim với nội dung về "Thế giới ngầm" rất được các nhà làm phim ưu ái khai thác sâu sắc để đem đến những góc nhìn thú vị cho khán giả.

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: Matthew Vaughn

Diễn viên: Daniel Craig, Sienna Miller, Tom Hardy...

Điểm IMDb: 7.3/10

Bộ phim bắt đầu bằng việc một tay trùm ma túy thành danh, người rất được kính nể trong giới Mafia ưu tú của nước Anh, đã lên kế hoạch nghỉ hưu sớm tới các băng đảng.

Mặc dù vậy, ông chủ lớn Jimmy trước khi cho nghỉ hưu thì muốn anh ta phải thực hiện 2 phi vụ lớn cuối cùng: tìm cô con gái công chúa của bạn thân cũ không mấy giàu có tên Charlotte Ryder của Jimmy Edward - một người kinh doanh xây dựng nhỏ và làm các loại giấy tờ đồn mạnh mẽ trong xã hội.

Bánh Đa Tầng (Layer Cake)

2. Người Đàn Ông Ireland (The Irishman)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Tội phạm, Chính kịch

Thời lượng: 210 phút

Độ tuổi: 16+

Đạo diễn: Martin Scorsese

Diễn viên: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci...

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng: Giải BFCA cho dàn diễn viên xuất sắc nhất, Giải của hội phê bình phim New York cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Joe Pesci), Giải của hội phê bình phim New York cho phim hay nhất

Đây là bộ phim xứng đáng lọt top 15 phim Mỹ xã hội đen hay nhất. Nội dung phim kể về cuộc đời của 3 người đàn ông trung niên quốc tịch Ireland là Frank Sheeran, Russell Bufalino và Jimmy Hoffa. Chuyện phim chủ yếu xoay quanh những cuộc chiến giành quyền lực, tiền tài các tay "Bố già" quyền lực.

Người Đàn Ông Ireland (The Irishman)

3. Thiện Ác Đối Đầu (The Equalizer)

Năm công chiếu: 2014

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Thời lượng: 132 phút

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: Antoine Fuqua

Diễn viên: Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman...

Điểm IMDb: 7.2/10

Nhân vật chính của phim là Robert McCall - một người đã bỏ lại quá khứ nhiều uẩn khúc phía sau lưng để tận hưởng cuộc sống mới bình yên. Mặc dù vậy, khi phát hiện ra một cô gái trẻ bị nhóm xã hội đen người Nga bắt giữ và hành hạ, McCall đã không thể đứng yên xem như không biết gì. Những kỹ năng sát thủ được anh ẩn giấu bấy lâu nay lại có cơ hội sử dụng lại và Robert McCall bỗng trở thành người thực thi công lý bất đắc dĩ.

Thiện Ác Đối Đầu (The Equalizer) 2014

4. Phát Súng Cuối Cùng (Jack Reacher)

Năm công chiếu: 2012

Thể loại: Hành động

Thời lượng: 130 phút

Độ tuổi: 13+

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên: Tom Cruise, Lee Child, Rosamund Pike...

Điểm IMDb: 7.0/10

Nội dung phim xoay quanh cuộc điều tra một tên lính bắn tỉa được đào tạo từ quân đội, hắn ta khá nguy hiểm vì đã giết chết 5 người vô tội một cách không thương tiếc. Để có thể bắt được đối tượng nguy hiểm này thì cần phải có một người rất chuyên nghiệp.

Và cuối cùng, người được chọn là Jack Reacher, nhân vật mang trong mình đầy kĩ năng sau những trận chiến thành công.

Phát Súng Cuối Cùng (Jack Reacher)

5. Băng Cướp Bất Đắc Dĩ (Triple Frontier)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Hành động, Trộm cướp

Thời lượng: 125 phút

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: J.C chandor

Diễn viên: Ben Affleck, Oscar Isaac, Garrett Hedlund...

Điểm IMDb: 6.4/10

Chuyện phim xoay quanh nhiệm vụ bất đắc dĩ của một nhóm gồm 5 thành viên với người lãnh đạo là một sĩ quan chống ma túy - Pope.

Sau khi phát hiện được nơi tên trùm ma túy xuyên quốc gia cất giấu rất nhiều tiền của, Pope đã bí mật tập hợp cùng các cựu binh mà mình tin tưởng để thực hiện một phi vụ để đời cuối cùng, một nhiệm vụ cho chính bản thân mình chứ không phải cho quốc gia. Mọi hành động đều được chuẩn bị rất cẩn thận, không để lại một chút manh mối nào, cả nhóm muốn cướp tiền trong yên lặng nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đối với họ.

Băng Cướp Bất Đắc Dĩ (Triple Frontier)

6. Những Kẻ Man Rợ (Savages)

Năm công chiếu: 2012

Thể loại: Tội phạm, Tâm lý

Thời lượng: 131 phút

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: Oliver Stone

Diễn viên: Blake Lively, Taylor Kitsch, Salma Hayek...

Điểm IMDb: 6.5/10

Đề cử: Giải thưởng ALMA cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim (Salma Hayek),

Đây là bộ phim kể về hai người bạn thân tên Chon và Ben. Họ cùng yêu cô gái xinh đẹp tên Ophelia. Cuộc sống của mỗi người nhìn bề ngoài có vẻ rất thanh bình, nhưng ẩn giấu trong đó là một đường dây ma túy chất lượng cao.

Đến khi Chon và Ben muốn “rửa tay gác kiếm” thì họ bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt của bà trùm Elena. Bà ta đã cùng những tên tay sai đầy độc ác từng bước phá hoại cuộc sống của 3 người.

Những Kẻ Man Rợ (Savages)

7. Kẻ Ngoại Bang (The Outsider)

Năm công chiếu: 2018

Thể loại: Hình sự, Tội phạm

Thời lượng: 120 phút

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: Martin Zandvliet

Diễn viên: Jared Leto, Tadanobu Asano, Kippei Shiina...

Điểm IMDb: 6.3/10

Lọt vào danh sách top 15 phim xã hội đen Mỹ hay nhất những năm gần đây là Kẻ ngoại bang. Bộ phim lấy bối cảnh những năm Chiến tranh thế giới thứ II. Jared Leto trong vai một người lính Mỹ tên Nick Lowell, không may bị bắt cóc ở Nhật và vượt ngục nhờ sự giúp đỡ của một Yakuza ở chung buồng giam.

Giờ đây, Nick phải tìm cách lấy được sự tôn trọng của giới Yakuza và trả cho họ món nợ sinh mạng. Mặc dù vậy, anh vẫn còn dính líu với chính phủ Mỹ ngay trong lúc hoạt động tại của thế giới ngầm Châu Á đang làm cho mọi việc càng thêm phức tạp hơn.

Kẻ Ngoại Bang (The Outsider)

8. Cuộc Chiến Khốc Liệt (War)

Năm công chiếu: 2007

Thể loại: Hành động, Giật gân

Thời lượng: 103 phút

Độ tuổi: 18+

Đạo diễn: Philip Atwell

Diễn viên: Lý Liên Kiệt, Jason Statham, Devon Aoki...

Điểm IMDb: 6.2/10

Rouge đã thổi bùng lên một cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng xã hội đen Châu Á bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình. Jason là một nhân viên FBI với mục đích tiêu diệt tên giết người khát máu Rouge để trả thù cho người đồng nghiệp của mình đã hi sinh.

Và cuộc chiến đã thật sự bắt đầu không chỉ là những màn rượt đuổi ngoạn mục mà còn là những cảnh võ thuật hoành tráng với sự quy tụ của dàn ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

Cuộc Chiến Khốc Liệt (War)

9. Giờ Cao Điểm 3 (Rush Hour 3)

Năm công chiếu: 2007

Thể loại: Hành Động, Hài

Thời lượng: 91 phút

Độ tuổi: 16+

Đạo diễn: Brett Ratner

Diễn viên: Chris Tucker, Thành Long, Yvan Attal...

Điểm IMDb: 6.2/10

Giờ Cao Điểm 3 bắt đầu bằng một vụ ám sát nhắm vào Đại sứ Han. Viên thanh tra Lee và Carter Thám đã trở lại hành động bằng việc đi đến Paris để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ một người phụ nữ Pháp. Đây là người có kiến thức của các nhà lãnh đạo bí mật của Hội Tam Hoàng.

Lee đã nắm giữ các cuộc họp bí mật với một cơ quan của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó là cuộc đấu tranh của cá nhân anh ta với một chủ mưu tội phạm Trung Quốc tên là Kenji.

Giờ Cao Điểm 3 (Rush Hour 3)

10. Kẻ Săn Mồi - Marauders (2016)

Ngày phát hành: 08/07/2016

Thời lượng: 107 phút

Thể loại: Hành động, tội phạm, giết người

Đạo diễn: Steven C. Miller

Diễn viên: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista

Điểm IMDb: 5,5/10

Trong bộ phim này, một nhóm tội phạm giữ nhiệm vụ thực hiện các vụ cướp ngân hàng táo báo và đẫm máu. Ở vụ án mới nhất lần này, mọi bằng chứng và hiện trường để lại đều kết luận giám đốc ngân hàng là hung thủ, nhưng bằng những nghiệp vụ điều tra sắc bén, mọi sự thật phía sau nó dần hé lộ đầy bất ngờ. Cầm đầu băng nhóm là một người tài ba, xảo quyệt và rất nguy hiểm.

Kẻ Săn Mồi - Marauders (2016)

11. Gã Mặt Sẹo - Scarface (1983)

Ngày phát hành: 09/12/1983

Thời lượng: 170 phút

Thể loại: Tội phạm, chính kịch

Đạo diễn: Brian De Palma

Diễn viên: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

Điểm IMDb: 8,3/10

Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên rất nổi tiếng của đạo diễn Howard Hawks lừng danh được công chiếu năm 1932. Tuy nhiên, so với Scarface sản xuất năm 1932 kể về câu chuyện của tên trùm gangster Al Capone, thì Scarface năm 1983 lại nói về Tony Montana, một kẻ di cư từ Cuba đến Florida và sau đó trở thành ông trùm ma túy tại Mỹ vào thập niên 1980.

Scarface là mang lại những mảnh ghép vô cùng gai góc, đẫm máu, vô cùng khủng khiếp, đầy bạo lực nhưng cuối cùng lại trở nên đẹp lạ thường.

Gã Mặt Sẹo - Scarface (1983)

12. Chuyện Tào Lao - Pulp Fiction (1994)

Ngày phát hành: 14/10/1994

Thời lượng: 154 phút

Thể loại: Tội phạm, chính kịch

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson

Điểm IMDb: 8,9/10

Giải thưởng: Cành cọ Vàng, Giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Kịch bản hay nhất

Nội dung phim xoay quanh một cặp vợ chồng đang thực hiện một vụ cướp trong một quán cà phê. Đây cũng là lúc mà hai tên mafia (Jules và Vincent) đang ăn bữa sáng tại nơi này.

Khi hai tên mafia đang lấy lại tiền cho ông chủ Marcellus Wallace. Một trong hai tên là Vincent, đã dẫn vợ của Marcellus Wallace đi chơi và chẳng may bị sốc thuốc. Còn võ sĩ quyền anh Butch đã nhận tiền của Wallace để thua ở ván đấu thứ năm. Nhưng vì danh dự của mình, anh ta đã đánh tên võ sĩ kia đến chết.

Pulp Fiction được kể theo lối phi tuyến tính về những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng thực chất lại có sự gắn kết chặt chẽ bằng cách này hay cách khác thông qua những tình tiết phim đầy tính hài hước, cùng những màn đối thoại chân thật nặng về phong cách hơn là nội dung.

Chuyện Tào Lao - Pulp Fiction (1994)

13. Điệp Vụ Boston - The Departed (2006)

Ngày phát hành: 03/08/2007

Thời lượng: 151 phút

Thể loại: Tội phạm, chính kịch, giết người

Đạo diễn: Martin Scorsese

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

Điểm IMDb: 8,5/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Biên tập phim xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất

Bộ phim xoay 2 người đàn ông cùng cuộc sống giằng xé giữa bản chất và vỏ bọc ở chốn thành thị Boston đen tối, đầy rẫy hoạt động tội phạm. Cả 2 chưa bao giờ biết nhau và luôn tìm cách truy lùng gương mặt thực sự của người còn lại. Theo thời gian, nỗ lực giữa việc duy trì chiếc mặt nạ đang đeo và lòng trung thành đích thực đẩy cả 2 đi vào chỗ chết.

The Departed – tên tiếng Anh của bộ phim có ý chỉ về những người đã chết, cũng chính là kết cục đã được báo trước của 2 nhân vật này. Cuộc sống một khi đã vướng vào hoạt động phi pháp dù ở cương vị là nội gián hay cảnh sát ngầm, thì lưỡi hái tử thần vẫn sẽ luôn chực chờ họ.

Điệp Vụ Boston - The Departed (2006)

14. Không Thể Mua Chuộc - The Untouchables (1987)

Ngày phát hành: 03/06/1987

Thời lượng: 119 phút

Thể loại: Tội phạm, chính kịch. giết người

Đạo diễn: Brian De Palma

Diễn viên: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro

Điểm IMDb: 7,9/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất.

Link xem phim trên Netflix

Đây là bộ phim điển hình về thể loại phim xã hội đen M, được công chiếu vào năm 1987. The Untouchables đã tái hiện lại cuộc chiến đầy cam go giữa đặc vụ FBI với ông trùm buôn lậu của Mỹ - Al Capone vào những năm 30.Trớ trêu thay, chính phủ gần như bó tay không thể làm gì được hắn ta bởi Al Capone đã vươn vòi bạch tuộc mua chuộc được gần như tất cả các bộ máy chính quyền.

Thành phố Chicago vào những năm 1920 – 1930 được biết đến là thủ đô tội phạm của nước Mỹ. Kẻ đứng đầu thế giới ngầm tội ác này không ai khác chính là Al Capone, hắn đã khiến chính phủ gần như bó tay, không thể làm được gì. Tất cả những tội ác xuất hiện tại Chicago đều do Al Capone đứng đằng sau.

Không Thể Mua Chuộc - The Untouchables (1987)

15. Truy Bắt Trùm Mafia - Donnie Brasco (1997)

Ngày phát hành: 28/02/1997

Thời lượng: 127 phút

Thể loại: Tội phạm, chính kịch. tiểu sử

Đạo diễn: Mike Newell

Diễn viên: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen

Điểm IMDb: 7,7/10

Nội dung phim là câu chuyện có thật về cuộc đời của Joseph D. Pistone - cựu nhân viên FBI từng hoạt động chìm 6 năm trong băng đảng của Bonanno. Nhờ khả năng lái xe tải 18 bánh và máy ủi tuyệt vời, ban đầu Joe làm quen với những tên chuyên đánh cắp phương tiện cơ giới.

Nhờ sự xâm nhập thành công của Joe mà chiến dịch bắt giữ hơn 30 người ở các thành phố nằm tại vùng duyên hải phía đông nước Mỹ vào tháng 2/1976. Đây là một trong những mấu chốt quan trọng trong chiến dịch chống tội phạm có tổ chức của FBI.

Phim có nội dung phim lôi cuốn, hấp dẫn pha trộn yếu tố hài hước. Phim dung hòa tốt chất mafia với yếu tố tâm lý, tình cảm cùng những đoạn khiến người xem cảm động.

Truy Bắt Trùm Mafia - Donnie Brasco (1997)

Trên đây là top 15 phim xã hội đen Mỹ hay và đáng xem những năm gần đây. Các bộ phim đã được nhiều nhà phê bình phim đánh giá rất cao về tính chuyên môn và được nhiều khán giả yêu thích. Hy vọng độc giả sẽ có thêm nhiều giờ phút giải trí hấp dẫn cùng gia đình và bạn bè.