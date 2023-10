Tổng hợp những bộ phim thần thoại hay nhất mọi thời đại

1. Hercules (VHS, 1998)

Ngày phát hành: 27 tháng 6 năm 1997

Thời lượng: 93 phút

Đạo diễn: Ron Clements

Diễn viên: Tate Donovan, Danny DeVito

Điểm IMDb: 7.3/10

Bài hát nổi bật: I Won't Say I'm In Love

Hercules là con trai của thần Zeus và Hera. Anh được các vị thần Hy Lạp đến chào đón và chúc mừng trong ngày thôi nôi. Mặc dù vậy, Hades nhìn ra được số mệnh Hercules nối tiếp theo bước chân của cha mình và là rào cản cho âm mưu thống trị thế giới của hắn ta. Do đó, đã bày trò hãm hại anh.

Hercules bị Hades cho người bắt cóc. Cậu bé bị hai thuộc hạ của hắn là Cry và Panic cho uống một lọ thuốc mà loại bỏ sự bất tử.

Hercules trở thành người trần. Tuy nhiên, ngay cả khi đã trở thành người trần, cậu vẫn còn sức mạnh siêu nhiên vì chưa uống giọt thuốc cuối cùng.

2. Troy

Ngày phát hành: 5 tháng 11 năm 2004 (Việt Nam)

Thời lượng: 163 phút

Đạo diễn: Wolfgang Petersen

Diễn viên: Brad Pitt, Eric Bana

Điểm IMDb: 7.2/10

Bài hát nổi bật: Remember

Bộ phim Troy tái hiện một cách sinh động trận chiến thành Troy trứ danh trong thần thoại Hy Lạp. Cuộc chiến này nảy sinh bắt nguồn từ mâu thuẫn từ nàng Helen xinh đẹp. Vốn là vợ vua Sparta Menelaus nhưng Helen lại muốn theo hoàng tử thành Troy là Paris.

Cùng với người anh Agamemnon, Menelaus đã kéo quân tiến đánh Troy. Khán giả sẽ được mãn nhãn với những cuộc đấu nảy lửa và hấp dẫn của Achilles và Hector.

3. Clash of The Titans

Ngày phát hành: 9 tháng 4 năm 2010 (Việt Nam)

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Louis Leterrier

Diễn viên: Sam Worthington, Mads Mikkelsen

Điểm IMDb: 5.8/10

Nhân vật chính của Phim Clash of The Titans là người anh hùng Perseus. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện vị á thần này đã hợp lực cùng với những người anh hùng ở Argos giết thuỷ quái Kraken và thách thức các vị thần.

Argos không may mắn bị thần Hades ra lời nguyền trong một lần nóng nắng. Argos sẽ bị quái vật khổng lồ Kraken hủy diệt. Hades đưa ra điều kiện đó là, để đổi lấy bình yên, Argos phải dâng hiến công chúa Andromeda cho quái vật.

Để đảm bảo tính mạng công chúa, những người anh hùng, trong đó có Perseus quyết định ra đi để tìm cách giết con quái vật Kraken.

4. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning

Ngày phát hành: 5 tháng 3 năm 2010 (Việt Nam)

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Logan Lerman, Brandon T. Jackson

Điểm IMDb: 5.9/10

Thần Zeus tuyên chiến với thần Poseidon về việc xảy ra cuộc chiến giữa các vị thần trên đỉnh Olympus. Lời buộc tội khiến Percy Jackson, con của Poseidon đã đánh cắp lưỡi tầm sét.

Để ngăn chặn cuộc chiến tiềm tàng thảm họa mang lại cho loài người này, cậu bé Percy buộc phải lao vào công cuộc phiêu lưu.

5. Immortals

Ngày phát hành: 11 tháng 11, 2011

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Tarsem Singh

Diễn viên: Henry Cavill, Stephen Dorff

Điểm IMDb: 6.0/10

Nội dung bộ phim Immortals xoay quanh cuộc chiến khốc liệt của các vị thần trên đỉnh Olympia và thần dân Hy Lạp nhằm chống lại đế chế Hyperion

Với âm mưu chiếm lĩnh toàn thế giới, một đội quân khát máu đã tiến vào Hy Lạp tàn sát không thương tiếc dân lành và tìm mọi cách chỉ để có trên tay một loại vũ khí chết người.

Số phận của nhân loại đang rơi vào vòng hiểm nguy, Theseus được Zeus vị thần tối cao trên đỉnh Olympia lựa chọn để lãnh đạo nhân dân chống lại Hyperion.

6. Jason and the Argonauts

Ngày phát hành: 19 tháng 06, 1963

Thời lượng: 104 phút

Đạo diễn: Don Chaffey

Diễn viên: Todd Armstrong, Nancy Kovack

Điểm IMDb: 7.3/10

Trở về nhà để đòi lại ngai vàng sau khi Pelios sát hại nhà vua Aristo, Jason buộc phải tìm cho được Bộ Lông Cừu Vàng để lật đổ sự thống trị của Helios.

Kế hoạch của Jake đó là đóng một con thuyền lớn đặt tên là Argo để lên đường đến Colchis, nơi cất giấu báu vật. Anh chọn những thuỷ thủ xuất sắc nhất.

Hành trình và âm mưu phá hoại kế hoạch của Jason lấy bộ lông cừu về cho cha có sự tham gia của con trai Helisos, Acostus.

Jason may mắn được Hera, nữ hoàng của các vị thần dành sự giúp đỡ tận tình. Sau khi vượt qua được nhiều chướng ngại vật, anh đã cứu được Media khỏi biển sâu.

7. Clash of the Titans (1981)

Ngày phát hành: 12 tháng 06, 1981

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Desmond Davis

Diễn viên: Laurence Olivier, Harry Hamlin

Điểm IMDb: 6.9/10

Bộ phim thần thoại Hy Lạp mang tên Clash of the Titans có nội dung xoay quanh câu chuyện về cuộc đời anh hùng Perseus là con trai của thần Zeus.

Hades cướp đi quyền lực của thần Zeus và biến sự sống thành địa ngục mà hắn cai trị. Mang mối thù thần bóng đêm đã Hades sát hại, giết chết gia đình và người yêu, Perseus đã tình nguyện nhận trọng trách đánh bại thần Hades.

8. Wrath of the Titans

Ngày phát hành: Ngày 6, tháng 4, năm 2012 (Việt Nam)

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Jonathan Liebesman

Diễn viên: Sam Worthington, Liam Neeson

Điểm IMDb: 5.7/10

Wrath of the Titans là phần tiếp theo có nội dung xoay quanh Perseus - con trai thần Zeus.

Vốn đang sống êm đềm bên làng chài cùng cậu con trai 10 tuổi tên là Helius. Tuy nhiên, sự tranh chấp giữa các vị thần, sự trỗi dậy của các Titan và Zeus bị giam cầm khiến người anh hùng này buộc phải tham gia vào nhiệm vụ đầy hiểm nguy mới.

9. Hercules: The Thracian Wars

Ngày phát hành: Ngày 25, tháng 7, năm 2014 (Việt Nam)

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Brett Ratner

Diễn viên: Dwayne Johnson, John Hurt

Điểm IMDb: 6.0/10

Nội dung phim Hercules: The Thracian Wars được dựa theo bộ truyện tranh “Hercules: The Thracian Wars”. Xoay quanh câu chuyện thần thoại về “Vị thần sức mạnh” trong bối cảnh một thế giới trần tục nơi không hề có sự can thiệp của các năng lực siêu nhiên thần thánh.

So với các phiên bản Hercules trước, chuyện phim lần này có điểm khác đó là không nói về sự tích ra đời của huyền thoại Hercules hay "12 kỳ công của Hercules".

10. 300 chiến binh

Ngày phát hành: Ngày 3, tháng 3, năm 2007 (Việt Nam)

Thời lượng: 117 phút

Đạo diễn: Zack Snyder

Diễn viên: Gerard Butler, Lena Headey

Điểm IMDb: 7.6/10

Bài hát nổi bật: Returns a king.

Đây là bộ phim sẽ khiến bạn mãn nhãn với những pha chiến đấu của những người lính anh hùng. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến không cân sức có thật của 300 chiến binh Sparta do vị vua Leonidas lãnh đạo với 1 triệu quân của đế chế Ba Tư.

II. Phim thần thoại Trung Quốc

Trung Quốc có nhiều bộ phim thần thoại nội dung đặc sắc và mang đến cảm giác lôi cuốn thích thú cho người xem. Sau đây là danh sách 9 phim thần thoại Trung Quốc hay nhất.

1. Tây Du Ký 1986

Điểm IMDb: 8.7/10

Ngày ra mắt: 01/10/1986

Thể loại phim: Phim thần thoại, phiêu lưu

Thời lượng phim: 41 tập (2 phần)

Đạo diễn: Dương Khiết

Diễn viên chính: Lục Tiểu Linh Đồng, Uông Việt, Từ Thiếu Hoa, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ

Giải thưởng: Tây Du Ký được bình chọn là 1 trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong suốt 30 năm phim truyền hình Trung Quốc

Được chuyển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Thừa Ân, nội dung phim kể về hành trình đi lấy kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng lên Tây Thiên. Họ gặp phải vô số những gian nan trắc trở với 81 kiếp nạn để đến được với đất Phật và trở về.

Tây Du Ký 1986

2. Painted Skin (Họa Bì)

Điểm IMDb: 6.3/10

Ngày ra mắt: Năm 2008

Thể loại phim: Phim hành động, lãng mạn, kinh dị

Thời lượng phim: 115 phút

Đạo diễn: Trần Gia Thượng

Diễn viên chính: Chân Tử Đan, Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy, Tôn Lệ

Giải thưởng nổi bật: Giải thưởng phim điện ảnh Hồng Kông lần thứ 28

Bộ phim truyền hình Hương mật tựa khói sương được chuyển tiếp từ tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Điện Tuyến. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đứa con gửi của Hoa thần Tử Phân, Cẩm Mịch (Dương Tử).

Khi còn nhỏ, cô bị Hoa thần dùng thuốc tuyệt tình nên đã phải trải qua 4000 năm cô đơn, lạnh lẽo. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian này, cô đã trở thành tiên nữ và được nhiều chàng yêu quý theo đuổi.

Painted Skin (Họa Bì)

4. The Journey of Flower (Hoa Thiên Cốt)

Điểm IMDb: 6.7/10 ()

Ngày ra mắt: 09/06/2015

Thể loại phim: phim lãng mạn, chính kịch

Thời lượng phim: 58 tập

Đạo diễn: Lương Thắng Quyền, Lâm Ngọc Phân

Diễn viên chính: Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Mã Khả, Tưởng Hân, Trương Đan Phong, Lý Thuần

Giải thưởng nổi bật: Giải "Phim truyền hình hay nhất năm": Hoa Thiên Cốt - Đêm hội iQiyi 2016

Nội dung phim Hoa Thiên Cốt xoay quanh tình thầy trò giữa Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Hoa. Họ đã phải trải qua không ít đau thương và biến cố. Bộ phim với những tình tiết hấp dẫn rất lôi cuốn.

The Journey of Flower (Hoa Thiên Cốt)

5. The Legends (Chiêu Diêu)

Điểm IMDb: 7.7/10

Ngày ra mắt: Đầu năm 2019

Thể loại phim: Phim cổ trang, kiếm hiệp

Thời lượng phim: 55 tập

Đạo diễn: Trịnh Vỹ văn

Diễn viên chính: Bạch Lộc, Hứa Khải, Tiểu Yến

Giải thưởng nổi bật: Giải Baidu Fudian Awards ở hạng mục 10 phim truyền hình hay nhất

Bộ phim truyền hình cổ trang kiếm hiệp Chiêu Diêu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa Lộ Chiêu Dao và Mạc Thanh. Khi biết Mạc Thanh thích mình, Lộ Chiêu Dao đã cố tình giấu diếm thân phận để lợi dụng Mạc Thanh. Tuy nhiên, cuối cùng nàng lại dành tình cảm cho chàng.

The Legends (Chiêu Diêu)

6. Listening Snow Town - Thính Tuyết Lâu

Điểm IMdb: 7.6/10

Ngày ra mắt: 06/05/2019

Thể loại phim: Phim cổ trang, võ hiệp, lãng mạn

Thời lượng phim: 56 tập

Đạo diễn: Doãn Đào, Lưu Quốc Đồng

Diễn viên chính: Tần Tuấn Kiệt, Viên Băng Nghiên, Hàn Thừa Vũ, Viên Lễ Lâm,...

Nội dung phim Thính Tuyết Lâu là câu chuyện về cuộc chiến đấu của Bái Nguyệt Giáo và 3 đại cao thủ võ lâm Bạch Đế - Tuyết Cốc - Huyết Ma. Một bên đại diên cho cá thiện, một bên là đại diện cho cái ác. Đây là bộ phim rất kịch tính và hấp dẫn.

Listening Snow Town - Thính Tuyết Lâu

7. The Legend Of White Snake - Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

Điểm IMdb: 7.6/10

Ngày ra mắt: 03/04/2019

Thể loại phim: Phim cổ trang, tâm lý, tình cảm

Thời lượng phim: 36 tập

Đạo diễn: Trí Lỗi

Diễn viên chính: Cúc Tịnh Y, Vu Mông Lung, Tiểu Yến, Bùi Tử Thiêm,...

Dựa trên truyền thuyết dân gian Trung Quốc về Bạch Xà, đây là bộ phim kể về chuyện tình của một xà yêu tu luyện ngàn năm tâm tính lương thiện tên là Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã vô tình gặp gỡ Hứa Tiên dung mạo khuynh thành. Để đến được với nhau, họ đã phải cùng trải qua không ít khó khăn.

The Legend Of White Snake - Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

8. Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ

Điểm IMdb: 7.0/10 (https://www.imdb.com/title/tt10635636/)

Ngày ra mắt: 27/05/2019

Thể loại phim: Phim giả tưởng, phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 48 tập

Đạo diễn: Mã Hoa Can, Trâu Hy

Diễn viên chính: Quý Thần, Hùng Nãi Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Trịnh Nguyên Sướng

Nhân vật chính là Kỳ Linh là người có bản tính đơn thuần, chất phác. Được chọn làm Sứ Đồ, cậu phải đi theo Vương Tước và cùng trải qua vô số những cuộc tranh đấu để rồi cũng không thể tách rời khỏi chúng.

Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ

9. Novoland : Eagle Flag (Cửu Châu Phiêu Miểu Lục)

Điểm IMdb: 7.2/10

Ngày ra mắt: Năm 2019

Thể loại phim: Phim võ thuật, cổ trang

Thời lượng phim: 56 tập

Đạo diễn: Trương Hiểu Ba

Diễn viên chính: Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhi, Trần Nhược Hiên, Trương Chí Kiên

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Nam, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục là bộ phim xoay quanh mối quan hệ của Lã Quy Trần, Cơ Dã và Vũ Nhiên. Với thân phận cao quý, cả ba đã hết lòng giúp đỡ, nguyện sống chết cùng nhau.

Novoland: Eagle Flag (Cửu Châu Phiêu Miểu Lục)

Hy vọng với bài viết trên bạn sẽ có một danh sách phim thần thoại hay nhất để xem và thư giãn trong thời gian nghỉ hoặc cuối tuần.