Tiểu sử Chung Tử Đơn và những bộ phim đình đám hay nhất

Chung Tử Đơn đang hạnh phúc bên Uông Thi Thi

Hiện Chung Tử Đơn là diễn viên võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Sự nghiệp thành công rạng rỡ và cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người vợ xinh đẹp là Uông Thi Thi. Hiện tại anh có hai con 1 trai, 1 gái.

Tuy nhiên, trước khi kết hôn với Uông Thi Thi, ngôi sao hành động Hồng Kông đã kết hôn với người vợ đầu tiên là Lương Tĩnh Từ khi anh chưa hề nổi tiếng. Sau 3 tháng hò hẹn, cả hai đã làm đám cưới tại Mỹ. Nhưng chưa đầy 1 năm cả hai đường ai nấy đi. Khi làm thủ tục ly dị cũng là lúc Tĩnh Từ phát hiện cô mang bầu. Con trai chào đời vào năm 1995 và luôn sống thiếu thốn tình cảm cũng như sự quan tâm của cha ruột. Vì vậy, sau khi Chân Tử Đan kết hôn với Uông Thi Thi, anh vẫn luôn bị báo chí “réo tên” vì phân biệt đối xử với vợ cũ, vợ mới, con riêng, con chung.

Con đường bén duyên võ thuật và nghiệp diễn

Võ thuật Chung Tử Đơn rất lợi hại. Anh được người ta xếp hạng 4 trong số 10 ngôi sao võ thuật Trung Hoa nguy hiểm nhất khi thực chiến. Nguyên nhân là do ngay từ khi còn nhỏ anh đã nghiên cứu võ học dưới sự chỉ bảo của người mẹ tài ba. Hơn nữa anh còn bái sư và làm đệ tử của Thái Cực Quyền, Wushu cùng nhiều môn phái võ học cổ truyền của Trung Quốc. Vì vậy, các đường quyền của anh rất nhanh, bén, hạ gục đối thủ nhanh chóng.

Ngay từ nhỏ, Chung Tử Đơn đã rất ngưỡng mộ Lý Tiểu Long. Vì vậy, anh thường dành rất nhiều thời gian để xem phim do Lý Tiểu Long đóng và bắt chước những động tác võ. Thậm chí anh còn bỏ học để ngồi nhà xem phim khiến bố mẹ cực kỳ tức giận. Với niềm đam mê võ thuật, anh tự mày mò học thêm nhiều môn phái võ cổ truyền và hiện đại để hiểu được cặn kẽ quy luật bên trong và ngoài của võ thuật.

Nhờ tài năng võ thuật xuất chúng Chung Tử Đơn được mời đóng phim

Từ năm 17 tuổi, bố mẹ cho anh về Trung Quốc sinh sống. Ở đây, anh đã theo học trường Thể dục thể thao Shichahai Bắc Kinh trong thời gian 2 năm. Chung Tử Đơn cũng là học sinh đầu tiên không phải người Trung Quốc đại lục theo học tại Shichahai, đồng thời nhận được đai đen Taekwondo cấp 6.

Sau đó vào năm 1982, anh trở lại Mỹ và tham gia thi đấu, đã giành được hàng loạt giải thưởng trong các cuộc thi võ thuật, đặc biệt là giải nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Khả năng thực chiến của anh cũng được cải thiện đáng kể, nhiều người kiêng nể và có phần kinh sợ.

Nhờ vào khả năng võ thuật hơn người, Chung Tử Đơn được mời tham gia đóng các phim hành động võ thuật. Năm 1993, anh tham gia phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng. Trong phim, Chung Tử Đơn thể hiện khả năng võ thuật của mình, khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Anh sử dụng võ tự do để chiến đấu với kĩ năng dùng vũ khí thuần thục cùng các động tác thăng bằng.

Phần lớn những các màn đánh nhau, phải thực hiện các cảnh hành động, các diễn viên luôn muốn sử dụng người đóng thế nhưng Chung Tử Đơn lại luôn muốn tự mình thực hiện những cảnh này. Anh muốn cảnh hành động phải thật nhất, phô diễn được những chiêu thức võ học một cách chân thực nhất và tạo nên hiệu quả tốt nhất.

Chung Tử Đơn luôn muốn đóng những cảnh võ thuật chân thực nhất

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, series phim Diệp Vấn 1 năm 2008, Diệp Vấn 2 năm 2010, và Diệp Vấn 3 năm 2015 thể hiện đỉnh cao hành động võ thuật, khán giả vô cùng mãn nhãn khi xem. Trong phim, anh sử dụng Vịnh Xuân Quyền một cách đầy biến hóa. Cách ra đòn cực nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Còn trong bộ phim mới nhất anh tham gia có tên là Kungfu Jungle có tổng cộng 7 trận đánh. Chung Tử Đơn đã khéo léo kết hợp phong cách võ thuật truyền thống cùng các thế võ hiện đại, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Góp phần tạo nên sự thành công cho bộ phim.

Tinh hoa võ học của Chung Tử Đơn ngày càng được truyền bá rộng rãi, tạo nên dấu ấn tích cực về võ thuật Trung Hoa trên trường quốc tế. Hiện nay, không chỉ trên màn ảnh, Chung Tử Đơn còn là một võ sư khiến nhiều đối thủ e ngại, nể phục. Bởi anh còn vận dụng các trải nghiệm sống của mình vào võ thuật chứ không chỉ dựa vào sức mạnh thể lực.

Những bộ phim đình đám hay nhất của Chung Tử Đơn

Ngoài series phim Diệp Vấn 1 năm 2008, Diệp Vấn 2 năm 2010 và Diệp Vấn 3 năm 2015, Kungfu Jungle thì Chung Tử Đơn còn có nhiều bộ phim hay để đời khác. Phải kể đến như là:

Đảo Hỏa Quyền - Flash Point (2007): Đây là bộ phim đạt được giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất. Bộ phim này xoay quanh nhân vật Mã Quân (Chung Tử Đơn), thành viên của đội trọng án Hong Kong. Anh ghét cay ghét đắng những kẻ sống ngoài lề pháp luật. Vậy nên anh thường hành động nhanh như chớp, nhiều khi khá thô bạo, không ít lần anh bị kỷ luật vì đánh tội phạm thừa sống thiếu chết.

Phi Vụ Mật - Special ID (2013): Nội dung bộ phim xoay quanh Chung Tử Đơn đảm nhận vai Dragon Chan, một cảnh sát chìm Hong Kong nằm sâu trong hàng ngũ của một trong những băng đảng thế giới ngầm tàn nhẫn nhất Trung Quốc. Thủ lĩnh của băng đảng Hung (Collin Chou), đã tiêu diệt những kẻ xâm nhập là người của chính phủ. Chan phải đấu tranh mạo hiểm mọi thứ để đánh bại tổ chức, phải làm mọi cách để bảo vệ danh tính của mình.

Chung Tử Đơn góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách

Huyền Thoại Trần Chân - Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen (2010): Bộ phim này Chung Tử Đơn đảm nhiệm vai Trần Chân tham gia vào cuộc kháng chiến ngầm ngăn chặn quân Nhật. Tuy nhiên chiến dịch thất bại, Tokyo gửi một danh sách những nhà hoạt động chống Nhật, ai có tên đều phải chết đến lãnh đạo cơ quan gián điệp của Nhật. Trần Chân đã phải hành động bảo vệ những người có tên trong danh sách và giết những sát thủ tới tìm họ.

Trùm Hương Cảng- Chasing The Dragon (2017): Phim này đạt rất nhiều giải thưởng như Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Dựng phim xuất sắc nhất, Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Quay phim xuất sắc nhất. Bộ phim xoay quanh Chung Tử Đơn hóa thân vào vai phản diện khi là một ông trùm ma túy khét tiếng ở Hong Kong là Hào Què những năm 1960. Lần nảy, Chung Tử Đơn đã kiêm luôn vai trò sản xuất và đảm nhận vai chính. Anh muốn phá vỡ khuôn mẫu mang danh mình chỉ là một “ngôi sao võ thuật” đơn thuần. Cũng từ bộ phim này mà từ khóa Chung Tử Đơn tiểu sử và những bộ phim đình đám luôn nằm trong top tìm kiếm nhiều nhất trên trang mạng xã hội của Trung Quốc.

Qua đây có thể thấy được tiểu sử Chung Tử Đơn có một niềm đam mê rất lớn với võ thuật. Nhờ đó mà anh cũng đã rất thành công với những bộ phim đình đám về hành động, mang tên tuổi của anh vượt ra khỏi khu vực, được nhiều người trên thế giới biết đến.