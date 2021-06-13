Những bộ phim hay nhất mọi thời đại rất đáng xem, bạn không nên bỏ lỡ

Những bộ phim hay nhất mọi thời đại đáng xem nhất dưới đây không chỉ mang đến cho người xem những giây phút giải trí thú vị, vui vẻ mà còn đọng lại những thông điệp, triết lý sống sâu sắc thể hiện qua nội dung hấp dẫn và diễn xuất của dàn diễn viên thực lực.

Điểm IMDb: 9.2/10

Đạo diễn: Francis Ford Coppola

Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 - 1955. Ông trùm khét tiếng nhất tại Mỹ thời ấy là Vito Corleone, nhưng cậu con trai út của ông - Michael lại quyết định không tham gia vào bất kỳ phi vụ nào của gia đình sau khi trở về từ Thế chiến II. Mặc dù vậy, cuộc đời lại đưa đẩy cậu bước vào cuộc hành trình đẫm máu để báo thù cho cha khi chứng kiến cái chết của ông ta do Mafia gây ra.

Bố già (The Godfather) xoay quanh cuộc sống của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 - 1955

2. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List)

Năm công chiếu: 30/11/1993

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 197 phút

Điểm IMDb: 8.9/10

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Liam Neeson, Ben Kingsley

Đây là bộ phim về câu chuyện có thật của một doanh nhân Đức Oskar Schindler, ông ta còn giữ vị trí đảng viên của đảng chủ nghĩa phát xít Đức, Nazi. Oskar Schindler đã dùng tiền bạc cùng các mối quan hệ của mình để cứu sống được hơn 1200 người Do Thái từ trẻ nhỏ đến người nhà và cả những người phụ nữ yếu thế.

Bản danh sách của Schindler (Schindler's List) là bộ phim về câu chuyện có thật của một doanh nhân Đức Oskar Schindler, ông ta còn giữ vị trí đảng viên của đảng chủ nghĩa phát xít Đức, Nazi

3. Hiệp sĩ bóng đêm (The Dark Knight)

Năm công chiếu: 14/07/2008

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Thời lượng: 152 phút

Điểm IMDb: 9.0/10

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine

Nội dung phim là những góc khuất về cuộc sống ở thành phố Gotham, nơi đang xảy ra hàng loạt vụ giết người do Joker thực hiện với mục đích khử Batman mà không một ai hay biết. Sau khi tìm ra tung tích của kẻ ủ mưu, Batman đã đứng lên hành động để bảo vệ cả thành phố khỏi âm mưu xấu xa của Joker.

Hiệp sĩ bóng đêm (The Dark Knight)

4. Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

Năm công chiếu: 19/12/2001

Thể loại: Kỳ ảo, Phiêu lưu

Thời lượng: 228 phút

Điểm IMDb: 8.8/10

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen

Một trong những bộ phim kinh điển hay nhất thế giới là "Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần". Nội dung phim kể về chiếc nhẫn huyền bí cùng sức mạnh bá chủ - thống trị cả thế giới cho chủ sở hữu của nó.

Frodo Baggins đã may mắn thừa hưởng chiếc nhẫn này khiến Sauron muốn giành lấy bằng được để tăng thêm sức mạnh và đạt mục tiêu thống trị toàn thế giới. Đó là lý do khiến Frodo Baggins phải phiêu lưu đến ngọn núi Doom để có thể phá bỏ chiếc nhẫn thần kỳ - ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Liệu rằng tên bạo chúa kia có đạt được mục đích của hắn?

Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) kể về chiếc nhẫn huyền bí cùng sức mạnh bá chủ - thống trị cả thế giới cho chủ sở hữu của nó

5. Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại (The Good, the Bad and the Ugly)

Năm công chiếu: 23/12/1996

Thể loại: Viễn Tây, Cao bồi Ý

Thời lượng: 178 phút

Điểm IMDb: 8.8/10

Đạo diễn: Sergio Leone

Diễn viên: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

Đây là bộ phim kể về 3 người đàn ông gồm: người tố vô danh Blondie, Angel Eyes - tên xấu xa và một gã vô lại tên Tuco. Hai người đàn ông đã cùng nhau tham gia vào một trò lừa đảo săn tiền thưởng nhưng họ không dễ dàng gì chống lại kẻ thứ ba trong cuộc chạy đua để tìm ra khối tài sản bằng vàng khổng lồ được chôn trong một nghĩa trang hẻo lánh.

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại (The Good, the Bad and the Ugly) là bộ phim kể về 3 người đàn ông gồm: người tố vô danh Blondie, Angel Eyes - tên xấu xa và một gã vô lại tên Tuco

6. Cuộc đời Forrest Gump (Forrest Gump)

Năm công chiếu: 23/06/1994

Thể loại: Chính kịch, Lãng mạn

Thời lượng: 142 phút

Điểm IMDb: 8.8/10

Đạo diễn: Robert Zemeckis

Diễn viên: Tom Hanks, Robin Wright

Nội dung phim kể về cuộc đời của đứa trẻ mồ côi thiểu năng Forrest Gump, luôn bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc và bắt nạt. Forrest có người bạn tốt duy nhất là Jenny. Sau này, khi Forrest nhập ngũ và tham gia chiến tranh tại Việt Nam, Bubba trở thành bạn thứ hai của anh.

Cuộc đời của Forrest tựa như một bản giao hưởng du dương, đầy xúc động trước tình mẫu tử của mẹ con Forrest, cùng với đó là niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và tình yêu giản dị mà chân thành Forrest dành cho Jenny.

Cuộc đời Forrest Gump (Forrest Gump) kể về cuộc đời của đứa trẻ mồ côi thiểu năng Forrest Gump, luôn bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc và bắt nạt

7. Bảy tội lỗi chết người (Se7en)

Năm công chiếu: 15/09/1995

Thể loại: Chính kịch, Tội phạm

Thời lượng: 128 phút

Điểm IMDb: 8.6/10

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên: Brad Pitt, Morgan Freeman

Nội dung của "Bảy tội lỗi chết người" xoay quanh vụ án do hai cảnh sát William Somerset và David Mills phối hợp điều tra, liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh. 7 tội lỗi trong kinh thánh là: kiêu hãnh, ghen tị, ham ăn, sắc dục, tức giận, tham lam và lười biếng. Kẻ thủ ác đã lần lượt giết chết người dựa trên 7 tội lỗi trong Kinh thánh mà hắn gán cho họ.

Bảy tội lỗi chết người (Se7en) xoay quanh vụ án do hai cảnh sát William Somerset và David Mills phối hợp điều tra, liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh

8. Vua sư tử (The Lion King)

Năm công chiếu: 15/06/1994

Thể loại: Hoạt hình, Phiêu lưu

Thời lượng: 88 phút

Điểm IMDb: 8.5/10

Đạo diễn: Roger Allers, Rob Minkoff

Diễn viên: Brenda Chapman, Barry Johnson

Trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại đáng xem nhất không thể thiếu vắng cái tên Vua sư tử. Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu phi thường của Simba "sắp trưởng thành". Chú sư tử con không thể chờ đợi đến ngày được làm vua nên đã lên đường tìm kiếm vận mệnh của mình trong "vòng tròn sự sống" vĩ đại.

Vua sư tử (The Lion King) kể về cuộc phiêu lưu phi thường của Simba "sắp trưởng thành"

9. Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích (Raiders of the Lost Ark)

Năm công chiếu: 12/06/1981

Thể loại: Phiêu lưu, Hành động

Thời lượng: 115 phút

Điểm IMDb: 8.4/10

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Harrison Ford, Karen Allen

Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu của Indiana Jones - giáo sư khảo cổ được thuê bởi chính phủ Mỹ với mục đích xác định vị trí của chiếc rương chứa tấm bia khắc 10 điều răn của Chúa. Đây là chiếc rương ẩn chứa một năng lượng thần bí và tuyệt đối không được rơi vào tay quân phát xít. Dường như anh đang cố gắng một mình chống lại toàn bộ chế độ Đức Quốc xã.

Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích (Raiders of the Lost Ark) kể về cuộc phiêu lưu của Indiana Jones - giáo sư khảo cổ được thuê bởi chính phủ Mỹ với mục đích xác định vị trí của chiếc rương chứa tấm bia khắc 10 điều răn của Chúa

10. Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist)

Năm công chiếu: 06/09/2002

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 150 phút

Điểm IMDb: 8.5/10

Đạo diễn: Roman Polanski

Diễn viên: Adrien Brody, Thomas Kretschmann

Đây là bộ phim kể về chàng trai có máu nghệ thuật bất diệt người Do Thái. Anh ta bị bắt vào trại tập trung trong thời kỳ nạn diệt chủng của Hitler.

Bản thân không chịu nổi khi phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong trại, anh đã trốn khỏi trại và bắt đầu sống cuộc đời chui lủi trước sự truy bắt của phát xít Đức. Giữa cảnh tượng hoang tàn của chiến tranh cũng là nơi những âm thanh ngân nga của tiếng đàn Piano vang lên.

Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist) à bộ phim kể về chàng trai có máu nghệ thuật bất diệt người Do Thái. Anh ta bị bắt vào trại tập trung trong thời kỳ nạn diệt chủng của Hitler

11. Thiên nga đen (Black Swan)

Năm công chiếu: 17/12/2010

Thể loại: Chính kịch, Giật gân

Thời lượng: 108 phút

Điểm IMDb: 8.0/10

Đạo diễn: Darren Aronofsky

Diễn viên: Natalie Portman, Vincent Cassel

Nội dung phim xoay quanh hai cô vũ công cùng một tình bạn hời hợt: Nina - cô vũ công xinh đẹp đang cạnh tranh để có được vai chính trong tác phẩm Hồ Thiên Nga và Lily - một vũ công mới nổi tài năng. Hai cô gái là hiện thân của hai mặt tính cách trái ngược nhau khi Nina đại diện cho Thiên nga trắng còn Lily lại mang những khía cạnh đen tối trong vai Thiên nga đen.

Thiên nga đen (Black Swan) xoay quanh hai cô vũ công cùng một tình bạn hời hợt: Nina - cô vũ công xinh đẹp đang cạnh tranh để có được vai chính trong tác phẩm Hồ Thiên Nga và Lily - một vũ công mới nổi tài năng

12. Chuyến tàu định mệnh (Titanic)

Năm công chiếu: 01/11/1997

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 194 phút

Điểm IMDb: 7.8/10

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

Khi nhắc đến những bộ phim kinh điển nhất thế giới, nhiều người nhớ ngay đến cái tên "Chuyến tàu định mệnh". Đây là câu chuyện tình ngang trái giữa chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson và tiểu thư xinh đẹp Rose.

Rose cùng với mẹ của mình là Ruth DeWitt Bukater và vị hôn phu "ép buộc" Caledon Hockley đi cùng những hành khách thuộc tầng lớp thượng khởi hành chuyến tàu định mệnh. Cũng chính trên con tàu định mệnh ấy, Jack và Rose - hai con người thuộc 2 tầng lớp, giai cấp xã hội đã gặp nhau và những bi kịch bắt xảy ra.

Chuyến tàu định mệnh (Titanic) là câu chuyện tình ngang trái giữa chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson và tiểu thư xinh đẹp Rose

13. Phi vụ triệu đô (Money Heist)

Năm công chiếu: 02/07/2017

Thể loại: Giật gân. Hành động

Thời lượng: 2 mùa

Điểm IMDb: 8.3/10

Đạo diễn: Álex Pina

Diễn viên: Úrsula Corberó, Álvaro Morte

"Phi vụ triệu đô" là bộ phim kể về tám tên trộm đang lên kế hoạch chi tiết để bắt giữ hàng nghìn con tin và nhốt mình trong Xưởng đúc tiền Hoàng gia Tây Ban Nha với tư cách kẻ chủ mưu tội phạm để điều khiển cảnh sát thực hiện kế hoạch của mình.

"Phi vụ triệu đô" là bộ phim kể về tám tên trộm đang lên kế hoạch chi tiết để bắt giữ hàng nghìn con tin và nhốt mình trong Xưởng đúc tiền

14. Ở nhà một mình (Home Alone)

Năm công chiếu: 10/11/1990

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Thời lượng: 103 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci

Đây là câu chuyện kể về lễ Giáng Sinh, khi hai gia đình bác Frank và Kevin đi nghỉ lễ cùng nhau. Khi ra sân bay vào buổi sáng, cả nhà lộn xộn vì trễ giờ thì cậu bé Kenvin đã vô tình "bị" bỏ lại ở nhà một mình. Thật không mau khi vào ngày hôm ấy có hai tên trộm đột nhập vào nhà cậu. Vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình, cậu bé đã một mình "tuyên chiến" với hai tên trộm xấu xa làm cho người xem được một trận cười bể bụng.

Ở nhà một mình (Home Alone) là câu chuyện kể về lễ Giáng Sinh, khi hai gia đình bác Frank và Kevin đi nghỉ lễ cùng nhau

15. Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét - Terminator 2: Judgment Day (1991)

Thời gian phát hành: 03/07/1991

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

Thời lượng: 137 phút

Âm nhạc: Brad Fiedel

Thể loại: Hành động

Thành tựu: Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh quốc cho Âm thanh tốt nhất, Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt tốt nhất

Điểm IMDb: 8.5/10

Bối cảnh của phim là 15 năm sau phần 1. sau thất bại trước đó, Skynet gửi thêm một robot khác, để tiêu diệt Sarah Connor và đứa con của bà, John Connor.

Chính Kẻ Hủy Diệt trong phần 1 lần này sẽ bảo vệ hai mẹ con. Robot này được phe kháng chiến sửa chữa và gửi về từ tương lai.

Bộ phim đạt được thành công về cả doanh thu và nghệ thuật. Mang đến tác động mạnh đến nền văn hóa đại chúng. Không chỉ vậy, còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến thể loại phim hành động và khoa học giả tưởng.

Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét - Terminator 2: Judgment Day (1991) có tác động mạnh đến nền văn hóa đại chúng, còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến thể loại phim hành động và khoa học giả tưởng

16. Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - Et - The Extra Terrestrial (1982)

Thời gian phát hành: 11/06/1982

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Dee Wallace, Peter Coyote, Henry Thomas

Thời lượng: 114 phút

Âm nhạc: John Williams

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Điểm IMDb: 7.8/10

Phim điện ảnh khoa học viễn tưởng ET - The Extra Terrestrial xoay quanh một sinh vật ngoài trái đất bé nhỏ bị lạc đến Trái đất.

Cậu gặp được nhóm bạn trái đất giúp đỡ che giấu mọi tin tức. Nhờ nhóm bạn này mà E.T chế tạo"điện thoại" và có thể liên lạc để người nhà cách trái đất 3 triệu năm ánh sáng đón về.

Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - Et - The Extra Terrestrial (1982)

Trên đây là gợi ý những bộ phim hay nhất mọi thời đại và đáng xem nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua. Còn chần chừ gì mà không dành thời gian rảnh rỗi để “cày” ngay những bộ phim hấp dẫn này cùng gia đình và bạn bè.