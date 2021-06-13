Những bộ phim hay nhất mọi thời đại rất đáng xem, bạn không nên bỏ lỡ

Điện ảnh giúp chúng ta giải trí hiệu quả sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Sau đây là giới thiệu những bộ phim hay nhất mọi thời đại đáng xem nhất.
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Những bộ phim hay nhất mọi thời đại đáng xem nhất dưới đây không chỉ mang đến cho người xem những giây phút giải trí thú vị, vui vẻ mà còn đọng lại những thông điệp, triết lý sống sâu sắc thể hiện qua nội dung hấp dẫn và diễn xuất của dàn diễn viên thực lực.
1. Bố già (The Godfather)
Năm công chiếu: 15/03/1972
Thể loại: Tội phạm, Mafia
Thời lượng: 177 phút
Điểm IMDb: 9.2/10
Đạo diễn: Francis Ford Coppola
Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino
Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 - 1955. Ông trùm khét tiếng nhất tại Mỹ thời ấy là Vito Corleone, nhưng cậu con trai út của ông - Michael lại quyết định không tham gia vào bất kỳ phi vụ nào của gia đình sau khi trở về từ Thế chiến II. Mặc dù vậy, cuộc đời lại đưa đẩy cậu bước vào cuộc hành trình đẫm máu để báo thù cho cha khi chứng kiến cái chết của ông ta do Mafia gây ra.
2. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List)
Năm công chiếu: 30/11/1993
Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch
Thời lượng: 197 phút
Điểm IMDb: 8.9/10
Đạo diễn: Steven Spielberg
Diễn viên: Liam Neeson, Ben Kingsley
Đây là bộ phim về câu chuyện có thật của một doanh nhân Đức Oskar Schindler, ông ta còn giữ vị trí đảng viên của đảng chủ nghĩa phát xít Đức, Nazi. Oskar Schindler đã dùng tiền bạc cùng các mối quan hệ của mình để cứu sống được hơn 1200 người Do Thái từ trẻ nhỏ đến người nhà và cả những người phụ nữ yếu thế.
3. Hiệp sĩ bóng đêm (The Dark Knight)
Năm công chiếu: 14/07/2008
Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Thời lượng: 152 phút
Điểm IMDb: 9.0/10
Đạo diễn: Christopher Nolan
Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine
Nội dung phim là những góc khuất về cuộc sống ở thành phố Gotham, nơi đang xảy ra hàng loạt vụ giết người do Joker thực hiện với mục đích khử Batman mà không một ai hay biết. Sau khi tìm ra tung tích của kẻ ủ mưu, Batman đã đứng lên hành động để bảo vệ cả thành phố khỏi âm mưu xấu xa của Joker.
4. Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Năm công chiếu: 19/12/2001
Thể loại: Kỳ ảo, Phiêu lưu
Thời lượng: 228 phút
Điểm IMDb: 8.8/10
Đạo diễn: Peter Jackson
Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen
Một trong những bộ phim kinh điển hay nhất thế giới là "Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần". Nội dung phim kể về chiếc nhẫn huyền bí cùng sức mạnh bá chủ - thống trị cả thế giới cho chủ sở hữu của nó.
Frodo Baggins đã may mắn thừa hưởng chiếc nhẫn này khiến Sauron muốn giành lấy bằng được để tăng thêm sức mạnh và đạt mục tiêu thống trị toàn thế giới. Đó là lý do khiến Frodo Baggins phải phiêu lưu đến ngọn núi Doom để có thể phá bỏ chiếc nhẫn thần kỳ - ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Liệu rằng tên bạo chúa kia có đạt được mục đích của hắn?
5. Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại (The Good, the Bad and the Ugly)
Năm công chiếu: 23/12/1996
Thể loại: Viễn Tây, Cao bồi Ý
Thời lượng: 178 phút
Điểm IMDb: 8.8/10
Đạo diễn: Sergio Leone
Diễn viên: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
Đây là bộ phim kể về 3 người đàn ông gồm: người tố vô danh Blondie, Angel Eyes - tên xấu xa và một gã vô lại tên Tuco. Hai người đàn ông đã cùng nhau tham gia vào một trò lừa đảo săn tiền thưởng nhưng họ không dễ dàng gì chống lại kẻ thứ ba trong cuộc chạy đua để tìm ra khối tài sản bằng vàng khổng lồ được chôn trong một nghĩa trang hẻo lánh.
6. Cuộc đời Forrest Gump (Forrest Gump)
Năm công chiếu: 23/06/1994
Thể loại: Chính kịch, Lãng mạn
Thời lượng: 142 phút
Điểm IMDb: 8.8/10
Đạo diễn: Robert Zemeckis
Diễn viên: Tom Hanks, Robin Wright
Nội dung phim kể về cuộc đời của đứa trẻ mồ côi thiểu năng Forrest Gump, luôn bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc và bắt nạt. Forrest có người bạn tốt duy nhất là Jenny. Sau này, khi Forrest nhập ngũ và tham gia chiến tranh tại Việt Nam, Bubba trở thành bạn thứ hai của anh.
Cuộc đời của Forrest tựa như một bản giao hưởng du dương, đầy xúc động trước tình mẫu tử của mẹ con Forrest, cùng với đó là niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và tình yêu giản dị mà chân thành Forrest dành cho Jenny.
7. Bảy tội lỗi chết người (Se7en)
Năm công chiếu: 15/09/1995
Thể loại: Chính kịch, Tội phạm
Thời lượng: 128 phút
Điểm IMDb: 8.6/10
Đạo diễn: David Fincher
Diễn viên: Brad Pitt, Morgan Freeman
Nội dung của "Bảy tội lỗi chết người" xoay quanh vụ án do hai cảnh sát William Somerset và David Mills phối hợp điều tra, liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh. 7 tội lỗi trong kinh thánh là: kiêu hãnh, ghen tị, ham ăn, sắc dục, tức giận, tham lam và lười biếng. Kẻ thủ ác đã lần lượt giết chết người dựa trên 7 tội lỗi trong Kinh thánh mà hắn gán cho họ.
8. Vua sư tử (The Lion King)
Năm công chiếu: 15/06/1994
Thể loại: Hoạt hình, Phiêu lưu
Thời lượng: 88 phút
Điểm IMDb: 8.5/10
Đạo diễn: Roger Allers, Rob Minkoff
Diễn viên: Brenda Chapman, Barry Johnson
Trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại đáng xem nhất không thể thiếu vắng cái tên Vua sư tử. Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu phi thường của Simba "sắp trưởng thành". Chú sư tử con không thể chờ đợi đến ngày được làm vua nên đã lên đường tìm kiếm vận mệnh của mình trong "vòng tròn sự sống" vĩ đại.
9. Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích (Raiders of the Lost Ark)
Năm công chiếu: 12/06/1981
Thể loại: Phiêu lưu, Hành động
Thời lượng: 115 phút
Điểm IMDb: 8.4/10
Đạo diễn: Steven Spielberg
Diễn viên: Harrison Ford, Karen Allen
Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu của Indiana Jones - giáo sư khảo cổ được thuê bởi chính phủ Mỹ với mục đích xác định vị trí của chiếc rương chứa tấm bia khắc 10 điều răn của Chúa. Đây là chiếc rương ẩn chứa một năng lượng thần bí và tuyệt đối không được rơi vào tay quân phát xít. Dường như anh đang cố gắng một mình chống lại toàn bộ chế độ Đức Quốc xã.
10. Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist)
Năm công chiếu: 06/09/2002
Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch
Thời lượng: 150 phút
Điểm IMDb: 8.5/10
Đạo diễn: Roman Polanski
Diễn viên: Adrien Brody, Thomas Kretschmann
Đây là bộ phim kể về chàng trai có máu nghệ thuật bất diệt người Do Thái. Anh ta bị bắt vào trại tập trung trong thời kỳ nạn diệt chủng của Hitler.
Bản thân không chịu nổi khi phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong trại, anh đã trốn khỏi trại và bắt đầu sống cuộc đời chui lủi trước sự truy bắt của phát xít Đức. Giữa cảnh tượng hoang tàn của chiến tranh cũng là nơi những âm thanh ngân nga của tiếng đàn Piano vang lên.
11. Thiên nga đen (Black Swan)
Năm công chiếu: 17/12/2010
Thể loại: Chính kịch, Giật gân
Thời lượng: 108 phút
Điểm IMDb: 8.0/10
Đạo diễn: Darren Aronofsky
Diễn viên: Natalie Portman, Vincent Cassel
Nội dung phim xoay quanh hai cô vũ công cùng một tình bạn hời hợt: Nina - cô vũ công xinh đẹp đang cạnh tranh để có được vai chính trong tác phẩm Hồ Thiên Nga và Lily - một vũ công mới nổi tài năng. Hai cô gái là hiện thân của hai mặt tính cách trái ngược nhau khi Nina đại diện cho Thiên nga trắng còn Lily lại mang những khía cạnh đen tối trong vai Thiên nga đen.
12. Chuyến tàu định mệnh (Titanic)
Năm công chiếu: 01/11/1997
Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch
Thời lượng: 194 phút
Điểm IMDb: 7.8/10
Đạo diễn: James Cameron
Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet
Khi nhắc đến những bộ phim kinh điển nhất thế giới, nhiều người nhớ ngay đến cái tên "Chuyến tàu định mệnh". Đây là câu chuyện tình ngang trái giữa chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson và tiểu thư xinh đẹp Rose.
Rose cùng với mẹ của mình là Ruth DeWitt Bukater và vị hôn phu "ép buộc" Caledon Hockley đi cùng những hành khách thuộc tầng lớp thượng khởi hành chuyến tàu định mệnh. Cũng chính trên con tàu định mệnh ấy, Jack và Rose - hai con người thuộc 2 tầng lớp, giai cấp xã hội đã gặp nhau và những bi kịch bắt xảy ra.
13. Phi vụ triệu đô (Money Heist)
Năm công chiếu: 02/07/2017
Thể loại: Giật gân. Hành động
Thời lượng: 2 mùa
Điểm IMDb: 8.3/10
Đạo diễn: Álex Pina
Diễn viên: Úrsula Corberó, Álvaro Morte
"Phi vụ triệu đô" là bộ phim kể về tám tên trộm đang lên kế hoạch chi tiết để bắt giữ hàng nghìn con tin và nhốt mình trong Xưởng đúc tiền Hoàng gia Tây Ban Nha với tư cách kẻ chủ mưu tội phạm để điều khiển cảnh sát thực hiện kế hoạch của mình.
14. Ở nhà một mình (Home Alone)
Năm công chiếu: 10/11/1990
Thể loại: Hài hước, Gia đình
Thời lượng: 103 phút
Điểm IMDb: 7.6/10
Đạo diễn: Chris Columbus
Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci
Đây là câu chuyện kể về lễ Giáng Sinh, khi hai gia đình bác Frank và Kevin đi nghỉ lễ cùng nhau. Khi ra sân bay vào buổi sáng, cả nhà lộn xộn vì trễ giờ thì cậu bé Kenvin đã vô tình "bị" bỏ lại ở nhà một mình. Thật không mau khi vào ngày hôm ấy có hai tên trộm đột nhập vào nhà cậu. Vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình, cậu bé đã một mình "tuyên chiến" với hai tên trộm xấu xa làm cho người xem được một trận cười bể bụng.
15. Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét - Terminator 2: Judgment Day (1991)
Thời gian phát hành: 03/07/1991
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: James Cameron
Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong
Thời lượng: 137 phút
Âm nhạc: Brad Fiedel
Thể loại: Hành động
Thành tựu: Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh quốc cho Âm thanh tốt nhất, Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt tốt nhất
Điểm IMDb: 8.5/10
Bối cảnh của phim là 15 năm sau phần 1. sau thất bại trước đó, Skynet gửi thêm một robot khác, để tiêu diệt Sarah Connor và đứa con của bà, John Connor.
Chính Kẻ Hủy Diệt trong phần 1 lần này sẽ bảo vệ hai mẹ con. Robot này được phe kháng chiến sửa chữa và gửi về từ tương lai.
Bộ phim đạt được thành công về cả doanh thu và nghệ thuật. Mang đến tác động mạnh đến nền văn hóa đại chúng. Không chỉ vậy, còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến thể loại phim hành động và khoa học giả tưởng.
16. Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - Et - The Extra Terrestrial (1982)
Thời gian phát hành: 11/06/1982
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Steven Spielberg
Diễn viên: Dee Wallace, Peter Coyote, Henry Thomas
Thời lượng: 114 phút
Âm nhạc: John Williams
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
Điểm IMDb: 7.8/10
Phim điện ảnh khoa học viễn tưởng ET - The Extra Terrestrial xoay quanh một sinh vật ngoài trái đất bé nhỏ bị lạc đến Trái đất.
Cậu gặp được nhóm bạn trái đất giúp đỡ che giấu mọi tin tức. Nhờ nhóm bạn này mà E.T chế tạo"điện thoại" và có thể liên lạc để người nhà cách trái đất 3 triệu năm ánh sáng đón về.
Trên đây là gợi ý những bộ phim hay nhất mọi thời đại và đáng xem nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua. Còn chần chừ gì mà không dành thời gian rảnh rỗi để “cày” ngay những bộ phim hấp dẫn này cùng gia đình và bạn bè.