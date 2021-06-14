Top 15+ phim hoạt hình chiếu rạp hay nhất thế giới

Nhiều bộ phim hoạt hình với nội dung hay và tạo hình nhân vật đáng yêu không chỉ thu hút trẻ em mà còn rất hấp dẫn đối với người lớn. Trong top 15+ phim hoạt hình chiếu rạp dưới đây có những phim từng đoạt giải Oscar và có điểm IMDb cực kỳ cao, chắc chắn xứng đáng để bạn xem đi xem lại nhiều lần.

Đạo diễn: Makoto Shinkai

Diễn viên chính: Ryunosuke Kamiki , Mone Kamishiraishi , Ryo Narita

Công chiếu: Ngày 7/4/2017

Thời lượng: 1h46 phút

Giải thưởng: 15 chiến thắng & 25 đề cử

Bộ phim diễn ra ở một ngôi làng nhỏ trên núi ở Nhật Bản. Nữ sinh trung học Mitsuha có một cuộc sống buồn tẻ và luôn khao khát được sống ở một thành phố lớn. Đến một ngày nọ, cô bé có ước muốn mình là con trai. Trong giấc mơ đó, cô đang sống trong một ngôi nhà xa lạ ở Tokyo và xung quanh là những người bạn mới. Dù rất bối rối nhưng Mitsuha lại cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi có một cuộc sống sang giàu ở đây.

Trong khi đó, một nam sinh trung học Tokyo tên Taki cũng có giấc mơ kỳ lạ rằng mình trở thành cô gái ở một ngôi làng trên núi. Đó là cách cả hai họ gặp nhau trong mơ…

Your Name

2. WALL·E

Điểm IMDb: 8.4/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu

Giới hạn tuổi: G

Đạo diễn: Andrew Stanton

Diễn viên chính: Ben Burtt , Elissa Knight , Jeff Garlin

Công chiếu: Ngày 27/6/2008 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h38 phút

Giải thưởng: 91 chiến thắng và 94 đề cử, trong đó có:

Giải Oscar 2009 cho Phim truyện hoạt hình hay nhất của năm

Quả cầu vàng 2009 cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng Phim BAFTA Phim hoạt hình hay nhất

Trong một tương lai không hề viển vông, nơi nhân loại đã bỏ rơi Trái Đất vì nó bị bao phủ bởi rác thải và ô nhiễm, chỉ còn robot thu gom rác tên WALL-E sót lại cuối cùng. Nhưng trong suốt 700 năm thực hiện công việc nhặt nhạnh rác, WALL-E đã phát triển một nhân cách mới với sở thích sưu tầm đồ cũ, nghe nhạc cổ điển và làm bạn với một chú gián.

Đến một ngày nọ, WALL-E phát hiện EVE - tàu thăm dò có kiểu dáng bắt mắt được gửi trở lại Trái đất với nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng cho thấy sự sống một lần nữa. Từ đó, WALL-E và EVE cùng nhau tham gia vào cuộc phiêu lưu ra ngoài dải ngân hà, nơi cậu robot nhặt rác được làm quen với những người bạn mới và thuyết phục loài người quay trở lại cùng nỗ lực cứu lấy Trái Đất một lần nữa.

WALL·E

3. Coco

Điểm IMDb: 8.4/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Gia đình

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Lee Unkrich, Adrian Molina (đồng đạo diễn)

Diễn viên chính: Anthony Gonzalez , Gael García Bernal , Benjamin Bratt…

Công chiếu: 22/11/2017

Thời lượng: 1h45 phút

Giải thưởng: Tổng số 108 chiến thắng và 37 đề cử

2 Giải Oscar cho Thành tựu xuất sắc nhất trong âm nhạc viết cho phim điện ảnh (Bài hát gốc) và Phim truyện hoạt hình hay nhất

Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng BAFTA 2018 cho Phim truyện hoạt hình hay nhất

Một cái tên vô cùng hấp dẫn trong top 15+ phim hoạt hình chiếu rạp hay nhất mọi thời đại là Coco. Nội dung kể về Miguel – cậu bé người Mexico 12 tuổi rất yêu âm nhạc và có khát khao trở thành nhạc sĩ. Nhưng gia đình cậu bé lại có một lệnh cấm đối bí ẩn không cho bất kỳ ai trong tộc của họ biểu diễn âm nhạc, lệnh cấn này đã có từ nhiều thế hệ và đã trở thành bất di bất dịch.

Không vì vậy là Miguel từ đó ước muốn trở thành một nhạc sĩ tài ba giống như thần tượng của mình - Ernesto de la Cruz. Miguel đã tìm thấy sức mạnh của bản thân cùng tình yêu âm nhạc tại Vùng đất chết chóc nhưng đầy màu sắc. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp kẻ lừa đảo quyến rũ Hector, và cùng nhau bắt đầu tìm ra câu chuyện thực sự đằng sau lệnh cấm âm nhạc bí ẩn của gia đình Miguel.

Coco

4. Toy Story (series)

Thể loại phim: Phim hoạt hình, phiêu lưu, hài

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: John Lasseter, Lee Unkrich, Josh Cooley

Diễn viên chính: Tom Hanks , Tim Allen , Annie Potts…

Công chiếu: 1995 – 2019

Số phần: 4 phần

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Bộ phim kể về "cuộc sống bí mật của đồ chơi" khi không có con người bên cạnh. Nội dung các phần xoay quanh nhân vật chủ nhân là cậu bé Andy cùng những món đồ chơi yêu thích là búp bê cao bồi Woody và Buzz Lightyear. Ban đầu khi vừa xuất hiện, Woody không thích Buzz vì cậu ta đã chiếm vị trí của Woody làm món đồ chơi yêu thích của Andy. Sau này, khi cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn, thậm chí phải bỏ nhà ra đường để giải cứu những người bạn đồ chơi, cặp đôi đã trở thành những người bạn thân thiết.

Toy Story (series)

5. Up

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài |

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Pete Docter , Bob Peterson

Diễn viên chính: Edward Asner , Jordan Nagai , John Ratzenberger…

Công chiếu: 29/5/2009 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h36 phút

Giải thưởng: 78 chiến thắng và 82 đề cử

2 giải Oscar Thành tựu xuất sắc nhất về âm nhạc viết cho phim điện ảnh và phim hoạt hình hay nhất của năm

Giải Quả Cầu Vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất

Nhân vật chính của phim là Carl Fredricksen, một cậu bé hay mơ mộng, thần tượng nhà thám hiểm Charles Muntz. Khi gặp được Ellie, người cũng tôn thờ Muntz, cả hai kết bạn và sau đó đi đến hôn nhân trong 64 năm.

Sau khi Ellie mất, Carl quyết tâm thực hiện ước mơ của 2 người lúc còn trẻ: du lịch thám hiểm Nam Mỹ và tìm ra Thác Thiên Đường bí ẩn. Ông đã thực hiện kế hoạch này bằng cách buộc hàng ngàn quả bóng bay vào căn nhà và bay đến Nam Mỹ. Tình cờ, một cậu bé hướng đạo sinh tên Boy Scout Russell đã trở thành bạn đồng hành của Carl.

Trên hành trình đến Nam Mỹ, cả hai đã được gặp nhiều người bạn mới, trong đó có một chú chó biết nói, và họ đã phát hiện ra rằng ai đó đang có kế hoạch xấu xa. Carl sớm nhận ra kẻ bất lương này chính là thần tượng thuở nhỏ của mình.

Nhân vật chính của phim là Carl Fredricksen, một cậu bé hay mơ mộng, thần tượng nhà thám hiểm Charles Muntz

6. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Điểm IMDb: 8.4/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Hành động, Phiêu lưu

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Bob Persichetti , Peter Ramsey

Diễn viên chính: Shameik Moore , Jake Johnson , Hailee Steinfeld

Công chiếu: 14/12/2018 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h57 phút

Giải thưởng: 80 chiến thắng và 55 đề cử

Giải Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất

Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải BAFTA cho Phim hoạt hình nổi bật hay nhất

Bộ phim xoay quanh Miles Morales - thiếu niên đến từ Brooklyn, đang phải chiến đấu với những vấn đề của chính mình khi chuyển đến một ngôi trường mới với trọng trách to lớn: cậu là Người Nhện duy nhất, sau khi Peter Parker – Người Nhện quen thuộc trong các bộ phim của Marvel đã chết.

Nhưng điều đó chỉ đúng duy nhất ở thế giới của Miles, còn ở những vũ trụ khác, có rất nhiều Người Nhện đang đến. Vào một ngày đẹp trời, Miles cuối cùng đã có cơ hội được gặp họ.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

7. A Silent Voice: The Movie

Điểm IMDb: 8.1/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Chính kịch, Gia đình

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Naoko Yamada

Diễn viên chính: Miyu Irino , Saori Hayami , Aoi Yuki…

Công chiếu: 12/5/2017 (Việt Nam)

Thời lượng: 2h10 phút

Giải thưởng: 4 chiến thắng và 5 đề cử

Nội dung phim kể về một học sinh khiếm thính mới chuyển đến trường - Shoko Nishimiya. Cô gái luôn cố gắng hòa nhập với các thành viên trong lớp nhưng cuối cùng lại bị Shoya và bạn của cậu bắt nạt. Khi vụ việc này lan truyền khắp trường, Shoya đã bị bạn bè bắt nạt y như cái cách cậu bắt nạt Shoko.

Vì việc này mà Shoya đã đổ lỗi cho Shoko, làm cô gái nhỏ tự trách và phải lặng lẽ chuyển trường. Sau đó, Shoya vô tình tìm thấy cuốn sổ của Shoko và nhận ra những việc làm sai lầm của bản thân. Cho đến khi lên trung học, Shoya vẫn không thoát được khỏi cái bóng của chuyện xưa. Nó khiến cậu ám ảnh và tự ti đến mức quyết định tự tử.

A Silent Voice: The Movie

8. Inside Out

Điểm IMDb: 8.1/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài | Ngày

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Pete Docter , Ronnie Del Carmen

Diễn viên chính: Amy Poehler, Phyllis Smith, Richard Kind, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias…

Công chiếu: 19/6/2015 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h35 phút

Giải thưởng: 97 chiến thắng và 115 đề cử

Giải Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất năm

Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng Lumiere Âm thanh nổi hay nhất – Hoạt hình

5 cảm xúc của con người là Vui vẻ, Buồn Bã, Sợ Hãi, Tức Giận và Ghê Tởm đã cùng nhau điều hành cuộc sống của cô bé Riley ngay từ khi cô mới chào đời. Phần lớn tuổi thơ của Riley đồng hành cùng Vui vẻ và những người bạn ngoài đời thực cũng như những người bạn tưởng tượng.

Đến một ngày nọ, gia đình Riley phải chuyển đến thành phố khác, điều này đã gây ra xáo trộn lớn trong cảm xúc của cô bé tuổi teen. Lúc này Vui vẻ đã không còn nắm quyền kiểm soát nữa, Riley trở nên buồn chán, thất vọng, cáu gắt và sợ hãi mọi thứ.

Tình cờ một sự cố xảy ra đã khiến 5 cảm xúc phải cố gắng giúp đỡ Riley vực dậy tinh thần, khôi phục lại sự vui tươi, lạc quan cho cô bé. Để rồi tất cả đều nhận ra rằng: cuộc đời này không phải lu1c nào cũng như ý muốn, và nước mắt, sự buồn bã không phải lúc nào cũng là điều xấu.

Inside Out

9. Ratatouille

Điểm IMDb: 8.0/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài | (Hoa Kỳ)

Giới hạn tuổi: Mọi độ tuổi

Đạo diễn: Brad Bird , Jan Pinkava

Diễn viên chính: Brad Garrett , Lou Romano , Patton Oswalt …

Công chiếu: 29/6/2007

Thời lượng: 1h51 phút

Giải thưởng: 66 chiến thắng và 42 đề cử

Giải Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất

Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng Phim BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng AFI cho Phim của năm

Bộ phim kể về một câu chuyện phi lý nhưng cũng rất phi thường về một con chuột biết nấu ăn. Remy là chú chuột có khứu giác tuyệt vời, ghét rác và cực kỳ đam mê nấu nướng, cậu cũng rất thần tượng vị đầu bếp 5 sao Anton Gusteau – tác giả cuốn sách “Ai cũng có thể nấu ăn”.

Remy bị cuốn trôi sau một cơn lũ và lạc đến Paris, vào đúng nhà hàng của Anton Gusteau và gặp được chàng thợ bếp…tệ hại nhất thế giới tên Linguini. Mọi chuyện càng trở nên hoang đường hơn khi Remy đã giúp Linguini nấu ăn bằng cách giật tóc cậu ta, làm cho nhân vật này trở thành một đầu bếp tài ba nổi tiếng và cứu nhà hàng Anton Gusteau khỏi bị mất sao.

Ratatouille

10. Finding Nemo

Điểm IMDb: 8.1/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu , Hài |

Giới hạn tuổi: Mọi độ tuổi

Đạo diễn: Andrew Stanton , Lee Unkrich

Diễn viên chính: Albert Brooks , Ellen DeGeneres , Alexander Gould…

Công chiếu: 30/5/2003 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h40 phút

Giải thưởng: 48 chiến thắng và 62 đề cử

Giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải thưởng Sao Thổ cho Phim hoạt hình hay nhất

Đề cử giải Quả cầu vàng cho phim hay nhất – Hài hoặc ca nhạc

Cái tên tiếp theo xứng đáng lọt top 15+ phim hoạt hình chiếu rạp hay nhất thế giới là Đi tìm Nemo. Nhân vật chính của phim là một chú cá hề nhỏ tên gọi Nemo đã bị bắt và bán đến một phòng khám nha khoa tại Cảng Sydney!

Cha của Nemo - Marlon đã quyết tâm rời khỏi ngôi nhà nhỏ an toàn để tìm kiếm cậu con trai mất tích. Trên đường đi, Marlon tình cờ gặp một con cá mờ và mất trí nhớ tên là Dory, sau này trở thành bạn đồng hành và giúp Marlon tìm Nemo. Trong lúc đó, Nemo và những con cá khác trong bể cá đã cùng nhau lên kế hoạch tìm cách quay trở về biển cả yên bình.

Finding Nemo

11. Big Hero 6

Điểm IMDb: 7.8/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình,, Hành động, Phiêu lưu

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Don Hall , Chris Williams

Diễn viên chính: Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney, TJ Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr., Genesis Rodriguez, James Cromwell

Công chiếu: 7/11/2014

Thời lượng: 1h42 phút

Giải thưởng: 17 chiến thắng và 58 đề cử

Giải Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất

Đề cử Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Bộ phim xoay quanh nhân vật Hiro Hamada - thiên tài 14 tuổi với những phát minh khoa học, lắp ráp robot cực kỳ tài tình. Nhưng cậu bé lại dùng chính tài năng của mình để kiếm tiền bằng những cuộc chiến robot bất hợp pháp.

Anh trai Hiro hiện là sinh viên đại học Tadashi, đã truyền cho Hiro động lực học tập khi giới thiệu về người máy y tá tên Baymax mà anh đang nghiên cứu, cùng nhóm bạn Go Go Tomago, Honey Lemon, Wasabi và Fred của mình.

Hiro luôn ước muốn được học đại học và giới thiệu phát minh robot microbot của mình. Nhưng không may khi sau đó, Takashi đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ và microbots của Hidro bị đánh cắp hết. Lúc này, Hiro cùng với người máy Baymax và nhóm bạn đại học của mình tìm ra kẻ đánh cắp microbots, để rồi phát hiện một âm mưu to lớn hơn có nguy cơ phá hủy cả thế giới.

Big Hero 6

12. Zootopia

Điểm IMDb: 8/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Byron Howard , Rich Moore

Diễn viên chính: Ginnifer Goodwin , Jason Bateman , Idris Elba…

Công chiếu: 4/3/2016

Thời lượng: 1h48 phút

Giải thưởng: 46 chiến thắng và 71 đề cử

Giải Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất

Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Giải BAFTA dành cho trẻ em cho Phim truyện hay nhất

Giải thưởng AAFCA cho Phim hoạt hình hay nhất

Thành phố Zootopia là một đô thị xinh đẹp, nơi tất cả các loài động vật chung sống hòa bình với nhau từ con voi lớn nhất đến con chuột chù nhỏ nhất. Judy Hopps luôn ước muốn trở thành cảnh sát thỏ đầu tiên từ khi còn bé, và khi chuyển đến Zootopia, ước mơ đó của cô đã trở thành hiện thực.

Với quyết tâm chứng tỏ bản thân, Judy nhanh chóng chớp lấy cơ hội để phá một vụ án bí ẩn. Thật không may, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải kết hợp với Nick Wilde, một con cáo ranh ma đã làm cho nhiệm vụ của Judy thậm chí còn khó khăn hơn bởi trong sâu thẳm: thỏ vẫn sợ cáo, như động vật nhỏ luôn sợ động vật lớn.

Zootopia

13. Tangled (Công Chúa Tóc Dài)

Điểm IMDb: 7.7/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu , Hài

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Nathan Greno , Byron Howard

Diễn viên chính: Mandy Moore , Zachary Levi , Donna Murphy

Công chiếu: 24/11/2010 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 1h40 phút

Giải thưởng: 10 chiến thắng và 40 đề cử

Một công chúa với mái tóc dài nhất thế giới tên Rapunzel, cô đã bị lãng quên trong một tòa tháp cô đơn, luôn mơ về thế giới bên ngoài với những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh.

Gothel - Mẹ của Rapunzel luôn nói với cô rằng thế giới ngoài kia rất đáng sợ, đầy nguy hiểm chực chờ khiến cô không dám tò mò khám phá. Đến một ngày kia có tên trộm bảnh trai, láu cá tên Flynn Rider đã đi lạc đến tòa tháp cô đơn của Rapunzel.

Nhân cơ hội này, Rapunzel yêu cầu Flynn dắt mình đi xem những chiếc đèn lồng thì mới đồng ý trả lại chiếc vương miện cho anh ta. Từ đây Flynn và Rapunzel cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình mà chính họ không bao giờ quên, đồng thời Rapunzel cũng bắt đầu khám phá ra cô ấy thực sự là ai.

Tangled (Công Chúa Tóc Dài)

14. Moana

Điểm IMDb: 7.6/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Ron Clements , John Musker

Diễn viên chính: Auli’i Cravalho , Dwayne Johnson , Rachel House…

Công chiếu: 23/11/2016

Thời lượng: 1h47 phút

Giải thưởng: 20 chiến thắng và 86 đề cử

2 đề cử Oscar cho Phim truyện hoạt hình hay nhất năm và Bài hát gốc hay nhất cho phim điện ảnh

Đề cử Quả cầu vàng cho Bài hát gốc hay nhất – Điện ảnh

Con gái của Tui trưởng Motunui tên Moana - một cô gái rất yêu thích biển cả và có tinh thần đam mê mạo hiểm, khám phá khơi xa. Nhưng cha cô luôn nghiêm cấm điều đó vì Moana có nhiệm vụ làm tù trưởng kế nhiệm ông, chăm lo cho dân làng.

Đến một ngày, hòn đảo xinh đẹp của Moana đã trở nên úa tàn vì nữ thần Te Fiti – người đem lại sự sống cho đại dương đã bị cướp mất trái tim. Moana là nhân vật đã được đại dương chọn để đi tìm và trả lại trái tim cho nữ thần, cũng là để cứu sống cả đại dương và bộ tộc của cô. Muốn làm được việc đó thì Moana phải đi tìm Á thần Maui – kẻ đánh cắp trái tim của Te Fiti để thuyết phục ông ta cùng cô quay trở lại cứu giúp vị nữ thần đang hấp hối.

Moana

15. The Incredibles

Điểm IMDb: 7.6/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Hành động , Phiêu lưu | (Hoa Kỳ)

Giới hạn tuổi: PG

Đạo diễn: Brad Bird

Diễn viên chính: Craig T. Nelson , Holly Hunter , Sarah Vowell

Công chiếu:

Phần 1: 5/11/2004

Phần 2: 15/6/2018

Giải thưởng: Tổng 77 chiến thắng và 129 đề cử

Bob Parr (Mr. Incredible) cùng vợ Helen (Elastigirl) là những siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới ở Metroville. Nhưng 15 năm sau đó, họ buộc phải “nghỉ hưu” để sống một cuộc sống bình thường với ba người con là Violet, Dash và Jack-Jack (những đứa trẻ cũng có siêu năng lực riêng).

Đến một ngày nọ, vì chán chường với công việc văn phòng, Bob quyết định được trở lại làm siêu anh hùng khi một tổ chức bí mật đã liên lạc và mời anh đến một hòn đảo xa xôi để thực hiện nhiệm vụ tối mật. Thế rồi nhanh chóng Bob đã nhận ra nhiệm vụ tối mật ấy chính là phá hủy cả thế giới. Và giờ đây, anh cần nỗ lực siêu hơn nữa để giải cứu thế giới khỏi sự hủy diệt hoàn toàn.

Còn phần 2 là câu chuyện tập trung nhiều hơn đến 3 đứa con của Bob và Helen, đặc biệt là cậu bé Jack-Jack đã từng được “hé lộ” ở phần 1 là sở hữu không chỉ một mà rất nhiều siêu năng lực. Còn Bob giờ đây không còn làm việc văn phòng nữa, mà trở thành anh chồng nội trợ ở nhà chăm con còn vợ anh – Elastigirl ra ngoài làm nhiệm vụ giải cứu thế giới.

The Incredibles

16. Frozen

Điểm IMDb: 7.4/10

Thể loại phim: Phim hoạt hình, Phiêu lưu, Hài | (Hoa Kỳ

Giới hạn tuổi: Mọi độ tuổi

Đạo diễn: Chris Buck , Jennifer Lee

Diễn viên chính: Kristen Bell, Idina Menzel , Jonathan Groff, Josh Gad…

Công chiếu:

Phần 1: 27/11/2013

Phần 2: 22/11/2019

Giải thưởng: Tổng 95 chiến thắng và 132 đề cử

2 giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất của năm và Bài hát gốc hay nhất (Phần 1)

Đề cử Oscar cho Bài hát gốc hay nhất (Phần 2)

Ở vương quốc Arendelle, công chúa Elsa có quyền năng đặc biệt là tạo ra và đóng băng băng tuyết. Khi Elsa vô tình làm cô em gái Anna của mình bị thương, cha mẹ cô đã yêu cầu Elsa phải giấu kín quyền năng đó.

Từ đây, Elsa luôn nhốt mình trong phòng, tránh né Anna và sợ hãi sức mạnh ngày càng tăng lên. Nhưng khi vua cha và hoàng hậu mất tích trên một chuyến tàu, Elsa buộc phải trở thành nữ hoàng Arendelle, cô phải thực hiện nhiệm vụ mở cổng thành để tiếp đón quần thần nước láng giềng. Đây cũng là lúc sức mạnh của cô bộc phát và đóng băng cả vương quốc Arendelle.

Vì quá sợ hãi, Elsa đã bỏ trốn lên núi để sống một cuộc đời cô độc. Anna cùng với sự giúp đỡ của anh nông dân Kristoff, tuần lộc Sven và người tuyết Olaf đã quyết định lên núi với hy vọng thuyết phục Elsa quay trở về giải cứu vương quốc. Nhưng hành trình ấy càng trở nên khó khăn hơn bởi âm mưu của hoàng tử Hans cũng như việc Anna bị trúng lời nguyền bí ẩn.

Frozen

Hy vọng top 15+ phim hoạt hình chiếu rạp hay nhất mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp bạn và gia đình có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc để thưởng thức vào những lúc rảnh rỗi.