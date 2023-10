Top 15 phim hoạt hình hài hước người lớn trẻ nhỏ đều mê

Thời lượng phim: 2-5 phút/ tập

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Joo-Gong Maeng

Diễn viên: Beom-gi Hong

Đây là bộ phim hoạt hình hài hước xứng đáng có mặt trong top 15 phim hoạt hình hài hước nhất thế giới. Ra mắt từ năm 2011 với những tập đầu tiên được upload trên Youtube. “Larva” đã trở thành một “hiện tượng đặc biệt” trong làng phim hoạt hình vào lúc bấy giờ bằng những tình tiết vui nhộn, tinh nghịch và mang tính giải trí rất cao. “Larva” không chỉ được trẻ em yêu thích mà người lớn cũng bị chinh phục bởi bộ phim này.

Phim gồm nhiều tập phim và các phần khác nhau. Mỗi phần kể là một câu chuyện hài hước và đôi lúc kèm theo những bài học ý nghĩa về cuộc sống của 2 chú sâu vàng và đỏ cùng những người bạn.

Larva - Những chú ấu trùng tinh nghịch

2. Despicable Me 1 - Kẻ cắp mặt trăng

Điểm IMDb: 7.6/10

Ngày ra mắt: 20/07/2010

Thể loại phim: Hoạt hình, phiêu lưu, hài hước

Thời lượng phim: 95 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Pierre Coffin, Chris Renaud

Diễn viên: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand

Giải thưởng nổi bật: Giải phim chiếu rạp xuất sắc nhất năm của ASCAP Film and Television Music Awards 2011

Không chỉ có phần nội dung đột phá mà “Despicable Me 1” còn đánh dấu cột mốc mới trong làng phim hoạt hình hiện đại khi tạo ra một nhân vật rất được mọi người yêu quý đó chính là Minions - những sinh vật một mắt, ngoại hình kỳ lạ cùng màu vàng tinh nghịch mà bất cứ ai nhìn vào đều mê mẩn. Bộ phim tuy có nhiều phần nhưng phần 1 được đánh giá là vui nhộn và hài hước nhất.

Despicable Me 1 - Kẻ cắp mặt trăng

3. Stork - Tiểu đội cò bay

Điểm IMDb: 6.8/10

Ngày ra mắt: 23/09/2016

Thể loại phim: Hoạt hình, phiêu lưu, hài hước

Thời lượng phim: 87 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Nicholas Stoller

Diễn viên: Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer

Giải thưởng nổi bật: Giải nhạc phim xuất sắc nhất của BMI Film & TV, Giải sáng tác nhạc xuất sắc nhất của Heartland film.

Tuy bộ phim không mang lại nhiều giá trị hay bài học sâu sắc nhưng Stork đảm bảo đem đến những tiếng cười thoải mái, sảng khoái nhất của thể loại phim hoạt hình giải trí.

Nội dung của Stork là hành trình “ bị sa thải” của cô bé Tulip - loài người duy nhất, mồ côi ra khỏi công ty vận chuyển của chú cò sắp được thăng chức. Từ đây, những tình tiết “dở khóc dở cười” lần lượt diễn ra cùng với đó là vô số rắc rối khi Tulp tạo ra một bé gái nằm ngoài kế hoạch sản xuất của nhà máy.

Stork - Tiểu đội cò bay

4. Zootopia - Phi vụ động trời

Điểm IMDb: 8.0/10

Ngày ra mắt: 19/02/2016

Thể loại phim: Hoạt hình, hài hước, phiêu lưu

Thời lượng phim: 108 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Byron Howard, Rich Moore

Diễn viên: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2017

Phim kể về cuộc hành trình trở thành một nhân viên cảnh sát gương mẫu của cô thỏ Judy Hopps. Đó là chặng đường đầy cam go nhưng cũng rất vui nhộn với nhiều tình huống hài hước nhẹ nhàng, mang đến sự thư giãn cho khán giả.

Trong quá trình gìn giữ trật tự cho thành phố, Judy đã phát hiện ra một bí mật động trời. Và từ đó, cô cảnh sát thỏ bé nhỏ đã sát cánh cùng chú cáo tinh ranh Nick Wilde để chống lại thế lực xấu xa.

Zootopia - Phi vụ động trời

5. Inside Out - Những mảnh ghép cảm xúc

Điểm IMDb: 8.1/10

Ngày ra mắt: 21/08/2015

Thể loại phim: Hoạt hình, hài hước, phiêu lưu

Thời lượng phim: 95 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Diễn viên: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, giải Quả cầu vàng cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Đây là bộ phim không những khiến người xem hài lòng mà còn làm lay động trái tim con người. Vì thế, Inside Out đã càn quét vô số giải thưởng danh giá từ BAFTA, Quả cầu vàng cho đến Oscar.

Như tên gọi của mình, nội dung phim không chỉ mang đến sự vui vẻ, hài hước bởi những tình huống “dở khóc dở cười” mà còn đưa người xem đến các cung bậc cảm xúc khác trong con người như sợ hãi, giận dữ, chán ghét và buồn rầu. Tất cả cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên một cuộc phiêu lưu giúp cô bé Riley tìm lại hạnh phúc của bản thân.

Inside Out - Những mảnh ghép cảm xúc

6. Tom and Jerry - Mèo và chuột

Điểm IMDb: 9.4/10

Ngày ra mắt: 1940

Thể loại phim: Hoạt hình, hài hước

Thời lượng phim: 8-10 phút/ 1 tập

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Nhiều đạo diễn

Mặc dù đã ra đời từ những năm 1940 nhưng bộ phim đã tạo ra tiếng vang lớn từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ. Cái tên Tom and Jerry đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ em trên thế giới.

Mỗi phần phim dù có thời lượng không quá nhiều nhưng đã mang đến cho người xem những giây phút giải trí tuyệt vời nhất. Ngoài yếu tố hài hước, “Tom and Jerry” thỉnh thoảng vẫn lồng ghép các ý nghĩa trong cuộc sống vào phim.

Tom and Jerry - Mèo và chuột

7. The screcet life of Pets - Đẳng cấp thú cưng

Điểm IMDb: 6.5/10

Ngày ra mắt: 01/07/2016

Thể loại phim: Hoạt hình, hài hước, phiêu lưu

Thời lượng phim: 87 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Diễn viên: Louis C.K, Eric Stonestreet, Kevin Hart

Giải thưởng nổi bật: Giải phim hoạt hình có mở màn tại rạp hay nhất của International Film Music Critics Award (IFMCA)

Đẳng cấp thú cưng mang đến chủ đề về đời sống vui nhộn và thú vị và của những con thú cưng đáng yêu, năng động.

Nội dung phim là cuộc hành trình của những con vật nuôi trong nhà chống lại chú thỏ trắng tuy có ngoại hình dễ thương nhưng rất xấu xa. Các tình tiết trong phim đảm bảo sẽ khiến bạn bật cười không ngừng, đặc biệt là sự tinh nghịch, ngáo ngơ của những chú chó, chú mèo trong đời sống của chúng.

The screcet life of Pets - Đẳng cấp thú cưng

8. Người Nhện: Vũ Trụ Mới (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Năm phát sóng: 14 tháng 12, 2018 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 95 phút.

Đạo diễn: Bob Persichetti.

Diễn viên: Hailee Steinfeld, Mahershala Ali.

Bài hát nổi bật: Sunflower (link YouTube tại đây).

Điểm IMDb: 8,4/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất,...

Trong danh sách top 15 phim hoạt hình hài hước đáng xem nhất không thể thiếu vắng cái tên Người Nhện: Vũ trụ mới là một bộ phim siêu anh hùng hoạt hình của Mỹ dựa trên nhân vật Marvel Comics - Miles Morales. Ở phần phim này, lần đầu tiên nhân vật Miles Morales được đưa lên màn ảnh rộng, nội dung phim thực sự cảm động về chủ nghĩa anh hùng, gia đình và tình bạn.

Người Nhện: Vũ Trụ Mới (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

9. Rango (Tắc kè nhát gan)

Ngày phát hành: 4 tháng 3, 2011.

Thời lượng: 107 phút.

Đạo diễn: Gore Verbinski.

Diễn viên: Johnny Depp, Abigail Breslin.

Điểm IMDb: 7,2/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải Sự lựa chọn của Các nhà phê bình điện ảnh cho Phim Hoạt hình hay nhất.

Nội dung phim là câu chuyện của một chú tắc kè hoa đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần vì giấc mơ trở thành anh hùng đã vụt khỏi tầm tay.

Tuy nhiên, khi đến với thị trấn Dirt West, nhờ tài ăn nói hoạt bát của mình, Rango đã được bầu làm cảnh sát trưởng và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chính diễn viên Johnny Depp đã đảm nhiệm trọng trách lồng tiếng cho nhân vật tí hon này.

10. Moana

Ngày phát hành: 23 tháng 11, 2016 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Ron Clements.

Diễn viên: Temuera Morrison, Jemaine Clement.

Điểm IMDb: 7,6/10.

Bài hát nổi bật: How Far I'll Go (link YouTube tại đây).

Nội dung phim theo chân một cô gái trẻ - Moana Waialiki, một người yêu thích những chuyến du hành biển. Khi một lời nguyền khủng khiếp xuất hiện tại hòn đảo của cô, Moana phải thuyết phục được thần Maui để giúp cô cứu lấy hòn đảo.

Dựa theo những câu chuyện từ thần thoại Polynesia, phim đã thổi một làn gió mới với hình ảnh ngoạn mục với cốt truyện giữ nguyên bản nhưng cũng vừa mới mẻ.

11. Ráp-phờ đập phá (Wreck-It Ralph)

Ngày phát hành: 2 tháng 11, 2012 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 101 phút.

Đạo diễn: Rich Moore.

Diễn viên: John C. Reilly, Sarah Silverman.

Điểm IMDb: 7,7/10.

Bài hát nổi bật: When Can I See You Again? (link YouTube tại đây)

Giải thưởng: giải Annie Awards cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Nội dung phim kể về nhân vật phản diện Ralph trong một trò chơi với giấc mơ trở thành một anh hùng. Ralph nhận nhiệm vụ đi giữa các trò chơi trong cửa hàng, và cuối cùng phải tìm cách loại bỏ một mối đe dọa nghiêm trọng mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi, mà Ralph là người vô tình gây ra.

Bộ phim hoạt hình này đã gợi nhớ cho nhiều thế hệ trưởng thành về tuổi thơ với những chiếc máy chơi game cũ kĩ, vốn đã ít nhìn thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

12. Công chúa tóc xù (Brave) (2012)

Ngày phát hành: 6 tháng 7, 2012 (Việt Nam).

Thời lượng: 93 phút.

Đạo diễn: Mark Andrews.

Diễn viên: Billy Connolly, Emma Thompson.

Điểm IMDb: 7,1/10.

Bài hát nổi bật: Touch the Sky (link YouTube tại đây).

Giải thưởng: Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, Giải Quả cầu vàng cho phim hoạt Atari Kobayashi và chú chó của mình đầy xúc động.

Bộ phim kể về nàng công chúa tên là Merida, vô tình gây ra một vụ hỗn loạn trong vương quốc vì phản đối việc hứa hôn, một tục lệ cổ xưa giữa các bộ lạc. Sau khi nghe lời một mụ phù thuỷ, Merida đã vô tình khiến mẹ mình thành một con gấu và cô buộc phải hoá giải lời nguyền ấy trước khi quá muộn.

Phim mang đến ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình, hình ảnh những con người không đầu hàng trước khó khăn được thể hiện bằng hình ảnh đẹp mắt và âm thanh sống động đã để lại ấn tượng đặc biệt cho người xem.

13. Biệt đội siêu anh hùng Teen Titans (Teen Titans Go! To the Movies)

Ngày phát hành: 2018.

Thời lượng: 88 phút.

Đạo diễn: Aaron Horvath.

Diễn viên: Greg Cipes, Scott Menville.

Điểm IMDb: 6,8/10.

Đây là bộ phim hoạt hình mang đến nhiều tiếng cười cho tất cả các thành viên trong gia đình. Hãng phim DC đã chú tâm vào việc tạo dựng những chi tiết thú vị trong các bộ phim phát hành gần đây. Để tạo nên một bộ phim thú vị thế này, chắc hẳn người làm ra nó cũng phải có đầu óc vô cùng “lầy lội”.

Biệt đội siêu anh hùng Teen Titans (Teen Titans Go! To the Movies)

14. Batman: Đối đầu mặt nạ đỏ (Batman: Under The Red Hood)

Ngày phát hành: 27 tháng 7, 2010.

Thời lượng: 75 phút.

Đạo diễn: Brandon Vietti.

Diễn viên: Bruce Greenwood, Jensen Ackles.

Điểm IMDb: 8,0/10.

Nội dung phim kể về cuộc chiến mới giữa Batman và Người mang mặt nạ đỏ. Đây là phim hoạt hình dành cho người lớn với nhiều cảnh bạo lực và được giới phê bình đánh giá rất cao.

Bộ phim nhận nhiệm vụ chuyển thể một trong những câu chuyện đen tối nhất trong lịch sử của Batman, đồng thời giúp giải quyết những câu hỏi rất thực về đạo đức của Batman.

Batman: Đối đầu mặt nạ đỏ (Batman: Under The Red Hood)

15. Hataraku Maou-sama (Ma Vương Đi Làm)

Thể loại: Hành động, hài hước, lãng mạn

Đạo diễn: Hosoda Masahiro

Hãng phim: White Fox

Số tập: 13 tập

Ngày công chiếu: 04/04/2013

Đây là bộ phim kể về ma vương Maoh phải đi làm thêm kiếm phí sinh hoạt sau khi thất bại trong cuộc chiến chinh phục thế giới bởi sự ngăn chặn kịp thời của nữ dũng sĩ Emilia Justina.

Là tướng bại trận mất toàn bộ sức mạnh, anh lại bị lưu đày đến Trái Đất, cựu ma vương lừng lẫy một thời phải làm việc 24/7 tại cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Làm việc vất vả, chi tiêu tiết kiệm mà ma vương còn phải ngăn cản kẻ thù ở thế giới fantasy cứ nhăm nhe phá hoại trái đất.

Chính tình tiết hài hước, ý tưởng độc đáo cùng tính cách nhân vật lại đáng yêu, Hataraku Maou-sama đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Hataraku Maou-sama (Ma Vương Đi Làm)

Hy vọng top 15 phim hoạt hình hài hước nhất thế giới sẽ giúp các em nhỏ nhà bạn có được những giây phút giải trí thú vị, hấp dẫn.