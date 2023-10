Top 15 phim hoạt hình hay nhất thế giới ai cũng thích xem

Diễn viên: Hailee Steinfeld, Mahershala Ali.

Bài hát nổi bật: Sunflower (link YouTube tại đây).

Điểm IMDb: 8,4/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất,...

Đây là bộ phim siêu anh hùng hoạt hình do Mỹ sản xuất trên nhân vật Marvel Comics - Miles Morales. Lần đầu tiên Miles Morales được đưa lên màn ảnh rộng.

Nội dung phim là câu chuyện đầy cảm động về chủ nghĩa anh hùng, gia đình và tình bạn. Bộ phim là sự pha trộn giữa hoạt hình truyền thống và CGI hiện đại tạo nên sức thu hút đặc biệt với người xem.

2. Những mảnh ghép cảm xúc (Inside Out)

Năm phát sóng: 21 tháng 8, 2015 (Việt Nam).

Thời lượng: 95 phút.

Đạo diễn: Pete Docter.

Diễn viên: Amy Poehler, Phyllis Smith.

Điểm IMDb: 8,2/10.

Giải thưởng: Giải Quả Cầu Vàng, Giải do Các Nhà Phê Bình phim Bình chọn, Giải Annie, Giải Satellite, và Giải Hàn Lâm (Oscar) cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất năm 2015 tại Giải Oscar lần thứ 88 (2016).

Những mảnh ghép cảm xúc là câu chuyện về một cô bé 11 tuổi, bị buộc phải định cư ở một thành phố xa lạ khi bố cô chuyển công tác. Điều này mang đến cho cô bé 5 cảm xúc cốt lõi, tất cả đã được nhân cách hóa một cách đầy màu sắc thành các nhân vật với những tính cách riêng.

Đây là điều mà người xem rút ra sau khi thưởng thức bộ phim này, đó chính trạng thái vui buồn, tức giận, chán nản của con người, đó là những điều tất yếu và làm nên sự muôn màu cho cuộc sống. Qua bộ phim, chúng ta nên trân trọng và tập cân bằng những cảm xúc bên trong này.

Những mảnh ghép cảm xúc (Inside Out)

3. Câu chuyện đồ chơi 3 (Toy Story 3)

Ngày phát hành: 18 tháng 6, 2010 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 103 phút.

Đạo diễn: Lee Unkrich.

Diễn viên: Tom Hanks, Tim Allen.

Bài hát nổi bật: You've Got A Friend In Me (link Youtube tại đây)

Điểm IMDb: 8.3/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất.

Đây là phần thứ 3 của Câu chuyện đồ chơi. Nội dung phim tiếp tục kể về Andy, cậu bé ngày nào nay đã bước sang tuổi 17, cậu không còn chơi với các món đồ chơi cũ nữa và đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Bộ phim là hành trình đầy cảm động và giàu ý nghĩa khi những món đồ chơi tự tìm về với cậu chủ của mình, và một tình bạn thuần khiết đã được thể hiện đầy cảm xúc. Đây là bộ phim xứng đáng lọt top 15 phim hoạt hình hay nhất thế giới.

Câu chuyện đồ chơi 3 (Toy Story 3

4. Tên cậu là gì? (Your Name)

Ngày phát hành: 13 tháng 1, 2017 (Việt Nam).

Thời lượng: 107 phút.

Đạo diễn: Shinkai Makoto.

Diễn viên: Kamiki Ryunosuke, Kamishiraishi Mone.

Bài hát nổi bật: Your Name (link Youtube tại đây)

Điểm IMDb: 8.4/10.

Giải thưởng: Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản - Giải phổ biến, Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Kịch bản phim của năm.

Đây là bộ phim hoạt hình điện ảnh Nhật Bản thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, do Shinkai Makoto chỉ đạo sản xuất. Với những ai yêu thích dòng phim anime hoạt hình của Nhật Bản thì Your Name thật sự là một bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng nhờ cốt truyện ý nghĩa và hình ảnh đẹp mắt.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Mitsuha, một nữ sinh trung học đang cảm thấy buồn chán với cuộc sống đầy tẻ nhạt ở vùng thôn quê. Người còn lại là Taki, một chàng trai đến từ. Vì một lý do nào đó mà cả hai người bị hoán đổi cơ thể với nhau. Họ vốn có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau nhưng dần phải làm quen với cuộc sống của người kia.

Tên cậu là gì? (Your Name)

5. Phi vụ động trời (Zootopia)

Ngày phát hành: 19 tháng 2, 2016 (Việt Nam).

Thời lượng: 108 phút.

Đạo diễn: Byron Howard.

Diễn viên: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman.

Bài hát nổi bật: Try Everything (link Youtube tại đây)

Điểm IMDb: 8.0/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải thưởng của Hiệp hội các nhà sản xuất phim Mỹ cho Nhà sản xuất xuất sắc của phim hoạt hình chiếu rạp.

Bộ phim là một bức tranh đầy sinh động về thế giới loài vật khi được nhân cách hóa như một xã hội loài người. Những con vật biết nói đem đến thông điệp về nạn phân biệt chủng tộc trong bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh thú vị này.

Nhân vật nổi bật là nữ cảnh sát Judy Hopps, chú thỏ đầu tiên được đảm nhiệm vai trò do những loài động vật to lớn thực hiện. Từ đây, nội dung phim xoay quanh cuộc hành trình của một kẻ yếu (loài thỏ) đã nỗ lực để tìm thấy tiếng nói của mình trong thế giới mà mình bị xem nhẹ.

Phi vụ động trời (Zootopia)

6. Batman: Đối đầu mặt nạ đỏ (Batman: Under The Red Hood)

Ngày phát hành: 27 tháng 7, 2010.

Thời lượng: 75 phút.

Đạo diễn: Brandon Vietti.

Diễn viên: Bruce Greenwood, Jensen Ackles.

Điểm IMDb: 8,0/10.

Nội dung phim kể về cuộc chiến mới giữa Batman và Người mang mặt nạ đỏ. Đây là bộ phim hoạt hình dành cho người lớn chứa nhiều cảnh bạo lực nhưng được giới phê bình đánh giá rất cao.

Batman: Đối đầu mặt nạ đỏ đã mang đến những câu chuyện đen tối nhất trong lịch sử của Batman, đồng thời giải quyết một số câu hỏi rất thực tế về đạo đức của Batman.

Batman: Đối đầu mặt nạ đỏ (Batman: Under The Red Hood)

7. Nữ hoàng băng giá (Frozen)

Ngày phát hành: 13 tháng 12, 2013 (Việt Nam).

Thời lượng: 102 phút.

Đạo diễn: Chris Buck.

Diễn viên: Kristen Bell, Idina Menzel.

Bài hát nổi bật: Let it go (link YouTube tại đây).

Điểm IMDb: 7,5/10.

Giải thưởng: Hai giải Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất ("Let It Go"), một giải Quả cầu vàng cho phim hoạt hình hay nhất, giải BAFTA cho phim hoạt hình hay nhất.

Nhân vật chính của phim là một công chúa với nhiệm vụ cứu lấy vương quốc phép thuật khỏi mùa đông vĩnh cửu. Bộ phim nổi tiếng đến mức ngay cả những người chưa từng xem qua phim cũng ít nhất một lần nghe nhắc đến bộ phim này.

Trong top 15 phim hoạt hình hay nhất thế giới ở thập kỷ này, Nữ hoàng băng giá xuất sắc trở thành hiện tượng văn hóa lớn nhất, vì không ai trong chúng ta có thể cưỡng lại sự mê hoặc của nó.

Nữ hoàng băng giá (Frozen)

8. Bí kíp luyện rồng 2 (2014)

Ngày phát hành: 13 tháng 6, 2014 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 102 phút.

Đạo diễn: Dean DeBlois.

Diễn viên: Cate Blanchett, Gerard Butler.

Điểm IMDb: 7,8/10.

Bài hát nổi bật: Where No One Goes (link YouTube tại đây).

Giải thưởng: Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải Vệ tinh cho DVD dành cho thanh thiếu niên xuất sắc nhất.

Bí kíp luyện rồng 2 là câu chuyện kể về cuộc sống của Hiccup và rồng Toothless năm năm sau đó. Toothless (Răng Sún) cùng Hiccup sẽ trở lại với cuộc phiêu lưu lớn hơn, đặc biệt sẽ không thiếu những tràn cười cùng các trận đánh đầy kịch tính.

Cuộc phiêu lưu mới mẻ này sẽ dẫn dắt họ đến việc phát hiện ra một hang đá bí mật mà ở đó có đến hàng trăm con rồng hoang dã mới cùng bí ẩn Dragon Rider. Họ bị cuốn vào một cuộc chiến đầy thách thức để bảo vệ hòa bình.

Bí kíp luyện rồng 2 (2014)

9. Rango (Tắc kè nhát gan)

Ngày phát hành: 4 tháng 3, 2011.

Thời lượng: 107 phút.

Đạo diễn: Gore Verbinski.

Diễn viên: Johnny Depp, Abigail Breslin.

Điểm IMDb: 7,2/10.

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất, Giải BAFTA cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải Sự lựa chọn của Các nhà phê bình điện ảnh cho Phim Hoạt hình hay nhất.

Bộ phim là câu chuyện về một chú tắc kè hoa đang phải trải qua cuộc khủng hoảng lớn trong đời vì giấc mơ trở thành anh hùng đã biến mất.

Mặc dù vậy, khi đến thị trấn Dirt West, với tài ăn nói bẩm sinh của mình, Rango đã được bầu làm cảnh sát trưởng và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước. Johnny Depp đã đảm nhiệm trọng trách lồng tiếng cho nhân vật tí hon này.

Rango (Tắc kè nhát gan)

10. Paranorman và giác quan thứ 6 (ParaNorman)

Ngày phát hành: 17 tháng 8, 2012 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 92 phút.

Đạo diễn: Sam Fell.

Diễn viên: Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick.

Điểm IMDb: 7,0/10.

Ngoài việc lọt top 15 phim hoạt hình hay nhất thế giới, Paranorman và giác quan thứ 6 cũng trở thành một trong những bộ phim kinh dị hay nhất trong những năm trở lại đây. Mặc dù vậy, cách tiếp cận của ParaNorman vẫn rất thân thiện với trẻ em.

Thông điệp mà ParaNorman mang lại là hãy cứ là chính mình, bất kể người khác cảm thấy mình kỳ quặc ra sao, vì điều đó sẽ khiến bạn trở nên đặc biệt hơn.

Paranorman và giác quan thứ 6 (ParaNorman)

11. Đảo của những chú chó (Isle of Dogs)

Ngày phát hành: 1 tháng 6, 2018 (Việt Nam).

Thời lượng: 99 phút.

Đạo diễn: Wes Anderson.

Diễn viên: Bryan Cranston, Edward Norton.

Điểm IMDb: 7,9/10.

Giải thưởng: Giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đây là bộ phim hoạt hình rất hài hước đề tài khoa học viễn tưởng năm 2018 do Wes Anderson làm đạo diễn, sản xuất kiêm biên kịch.

Bối cảnh của phim đất nước Nhật Bản hậu tận thế, kể về câu chuyện của một cậu thiếu niên trên đường tìm kiếm chú chó của mình sau khi tất cả loài chó bị trục xuất đến một hòn đảo biệt lập do đại dịch cúm chó bùng phát.

Đảo của những chú chó (Isle of Dogs)

12. Anomalisa - Những Mảnh Ghép Của Nỗi Cô Đơn

Ngày phát hành: 30 tháng 12, 2015 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 90 phút.

Đạo diễn: Charlie Kaufman.

Diễn viên: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh.

Điểm IMDb: 7,3/10.

Giải thưởng: Bộ phim ngắn đầu tiên đoạt Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 72.

Nhân vật chính của Anomalisa là Michael Stone (David Thewlis), một nhà văn và diễn giả nổi tiếng về kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại.

Ông phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều giống hệt nhau đến khi ông gặp được một người phụ nữ đặc biệt có tên Lisa (Jennifer Jason Leigh) tại một khách sạn ở Cincinnati. Nhưng rồi sự yêu thích này không giữ được bao lâu khi Stone dần nhận ra Lisa trở nên giống với những người còn lại. Liệu hai người còn có thể tiếp tục ở bên nhau?

Anomalisa - Những Mảnh Ghép Của Nỗi Cô Đơn

13. Moana

Ngày phát hành: 23 tháng 11, 2016 (Hoa Kỳ).

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Ron Clements.

Diễn viên: Temuera Morrison, Jemaine Clement.

Điểm IMDb: 7,6/10.

Bài hát nổi bật: How Far I'll Go (link YouTube tại đây).

Giải thưởng: Giải Sự lựa chọn của Giới trẻ cho Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Giả tưởng.

Một cô gái trẻ tên Moana Waialiki, có niềm yêu thích đặc biệt với những chuyến du hành biển. Không may khi một lời nguyền khủng khiếp đã đến hòn đảo của cô, Moana lúc này phải thuyết phục thần Maui để giúp cô cứu lấy hòn đảo.

Dựa theo những câu chuyện từ thần thoại Polynesia, Moana đã thổi một làn gió mới với những hình ảnh ngoạn mục cùng cốt truyện được giữ nguyên bản nhưng cũng có nhiều điểm mới mẻ.

Moana

14. Công chúa tóc xù (Brave) (2012)

Ngày phát hành: 6 tháng 7, 2012 (Việt Nam).

Thời lượng: 93 phút.

Đạo diễn: Mark Andrews.

Diễn viên: Billy Connolly, Emma Thompson.

Điểm IMDb: 7,1/10.

Bài hát nổi bật: Touch the Sky (link YouTube tại đây).

Giải thưởng: Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, Giải Quả cầu vàng cho phim hoạt hình hay nhất, cùng với Giải BAFTA cho phim hoạt hình hay nhất.

Nội dung phim kể về một nàng công chúa tên là Merida, đã vô tình gây ra một vụ hỗn loạn trong vương quốc chỉ vì không đồng ý hứa hôn, đây vốn một tục lệ cổ xưa giữa các bộ lạc.

Sau khi tham khảo ý kiến của một mụ phù thuỷ, Merida đã vô tình biến mẹ mình thành một con gấu và buộc phải tìm cách hoá giải lời nguyền đó trước khi quá muộn.

Công chúa tóc xù (Brave) (2012)

15. Những đứa con của sói (Wolf Children)

Ngày phát hành: 21 tháng 7, 2012 (Nhật).

Thời lượng: 117 phút.

Đạo diễn: Hosoda Mamoru.

Diễn viên: Miyazaki Aoi, Osawa Takao.

Điểm IMDb: 8,1/10.

Bài hát nổi bật: Ookami Kodomo no (link YouTube tại đây).

Giải thưởng: Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về tình mẹ đơn thân, một góa phụ cùng hai đứa con của mình, khi họ cố gắng thích nghi với cuộc sống bình thường ở nông thôn. Và điều này trở nên thật khó khăn khi cả hai đứa trẻ thường xuyên biến thành sói.

Ngoài việc khám phá những thách thức của việc làm cha mẹ, bộ phim cũng tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Đạo diễn Hosoda đã sáng tạo nên những thế giới đầy màu sắc, phong phú, bằng nhiều chi tiết bổ sung, làm câu chuyện càng trở nên kỳ ​​diệu, tình cảm và không kém phần ly kỳ.

Những đứa con của sói (Wolf Children)

Hy vọng danh sách top 15 phim hoạt hình hay nhất thế giới sẽ giúp cha mẹ có thêm sự lựa chọn để cho con mình giải trí, học hỏi cũng như khám phá về thế giới rộng lớn đầy mới lạ.