Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Louise Brealey, Mark Gatiss, Andrew Scott

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2010

Số tập: 15 tập

Thời lượng: 1h 28 phút/tập

Các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của Conan Doyle, Sherlock Holmes ở thời hiện đại sinh sống ở London vào đầu thế kỷ 21. Còn bác sĩ Watson giờ đây là một cựu chiến binh khá trẻ trong cuộc chiến Afghanistan, năng động và ít tôn sùng hơn.

Nhân vật John Watson là một bác sĩ quân đội, bị thương trong quân đội khi ở Afghanistan. Lúc trở lại London, việc tìm kiếm nơi ở đã khiến anh phải sống chung căn hộ với Sherlock Holmes, một thám tử tư tài ba nhưng kì dị.

Họ đã cùng nhau giải quyết những bí ẩn tại các vụ giết người kỳ quái và khác thường. Đồng thời, cả hai phải cạnh tranh với kẻ thù không đội trời chung của Holmes, chính là tên tội phạm thiên tài Moriarty.

Sherlock

2. Mindhunter

Điểm IMDB: 8.6/10

Thể loại:Tội phạm, Chính kịch, Kinh dị

Đạo diễn: Joe Penhall

Diễn viên: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Sonny Valicenti, Stacey Roca, Hannah Gross, Joe Tuttle, Zachary Scott Ross

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2017

Số tập: 19 tập (2 mùa)

Phim lấy bối cảnh những năm 1979, xoay quanh đặc vụ Holden Ford trực thuộc Đơn vị Khoa học Hành vi của FBI, được đứng đầu bởi đặc vụ kỳ cựu Bill Tench.

Có một tên sát thủ mới đang xuất hiện trong thời gian gần đây và thường xuyên giết người không có động cơ rõ ràng, lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Do không có động cơ hay mục tiêu cụ thể, càng không sát định được thói quen của kẻ sát nhân hay khoanh vùng được đối tượng nên các cảnh sát đã gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm và bắt giữ tội phạm.

Để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, Tench và Ford đã đặt ra câu hỏi về những ‘kẻ giết người theo trình tự’ hiện đang bị giam giữ, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch, động cơ, hành của chúng để giúp việc truy bắt các tên tội phạm như vậy dễ dàng hơn trong tương lai.

Mindhunter

3. Hannibal

Điểm IMDB: 8.5/10

Thể loại: Trinh thám, tội phạm, kinh dị

Đạo diễn: Bryan Fuller

Diễn viên: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas, Laurence Fishburne, Scott Thompson, Aaron Abrams, Gillian Anderson…

Số tập: 39 tập

Thời lượng: 44 phút/tập

Nhà tư vấn đặc biệt của FBI - Will Graham, người có một năng lực đặc biệt là có thể đồng cảm với bất kỳ ai và đặt mình vào vị trí của họ. Điều này đã giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết các vụ án khó của FBI. Lý do là vì Will có thể tìm ra động cơ, phương pháp và thậm chí là tính cách, thói quen của hung thủ khi quan sát hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, Will đã bị hoang tưởng khi sống trong tâm trí người khác quá lâu. Do đó, anh đã tìm đến Hannibal Lecter - bác sĩ tâm lý nổi tiếng để điều trị. Tiến sĩ Hannibal là một bác sĩ tài giỏi và được nhiều người ca tụng, nhưng hắn ta còn có cái tên nổi tiếng hơn là The Chesapeake Ripper - kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã gắt gao nhất trong những năm gần đây.

Khi Jack, Hannibal và Will phát triển tình bạn, Hannibal đã dùng vị trí của mình để không chỉ chơi những trò chơi nguy hiểm với FBI, mà còn để thực hiện hành vi phá vỡ trạng thái tinh thần của Will.

Hannibal

4. Black Mirror

Điểm IMDb: 8,8/10

Thể loại: Chính kịch , Khoa học viễn tưởng , Kinh dị

Đạo diễn: Charlie Brooker

Diễn viên: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel, Beatrice Robertson-Jones

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2011

Số tập: 22 tập (5 season, còn tiếp)

Thời lượng: 60 phút/tập

Có mặt trong top 15 phim tâm lý tội phạm hay nhất mọi thời đại là Black Mirror. Đây là series phim khoa học viễn tưởng khám phá một đa vũ trụ xoắn, nơi chứa các phát kiến ​​vĩ đại nhất của con người và những bản năng đen tối nhất va chạm.

Trong phim cũng sử dụng các hiện tượng đương đại (từ sự phổ biến rộng rãi của các chương trình tài năng, sự phát triển của điện thoại thông minh đến tác động của mạng xã hội,…) làm điểm khởi đầu, từ đó đưa ra những suy đoán xem các hiện tượng đó có thể hoặc sẽ sẽ phát triển ra sao trong tương lai.

Mỗi tập phim là một câu chuyện được kể với các nhân vật chính khác nhau và tập trung vào một chủ đề riêng biệt.

Black Mirror

5. Dexter

Điểm IMDB: 8.6/10

Thể loại: Phim trinh thám, tội phạm, huyền bí, kinh dị

Đạo diễn: James Manos Jr

Diễn viên: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar, CS Lee, Luna Lauren Velez, Desmond Harrington, Julie Benz, Christina Robinson…

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2006

Số tập: 106 tập

Thời lượng: 53 phút/tập

Dexter Morgan ở tuổi lên 3 đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại dã man. Từ đó, trong cậu bé đã hình thành khuynh hướng khát máu, yêu thích việc giết người.

Cha nuôi của Dexter Morgan là cảnh sát Miami nổi tiếng tên Harry Morgan. Ông đã định hướng cho con trai đi theo con đường có ích hơn là: chỉ giết những kẻ giết người, các tội phạm trốn tránh công lý do sơ hở luật pháp hoặc thiếu bằng chứng.

Dexter sau đó đã trở thành một nhà phân tích vết máu tài giỏi của cảnh sát Miami, anh có quyền truy cập vào các hiện trường tội phạm, đồng thời tiến hành thu thập manh mối và kiểm tra ADN để xác nhận tội lỗi của mục tiêu trước khi giết họ.

Vì thế, ban ngày Dexter là một nhân viên vui tính của phòng pháp y của sở cảnh sát, và về đêm lại trở thành một “quái vật” khát máu, trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của những tên tội phạm khét tiếng.

Dexter

6. The Haunting of Hill House

Điểm IMDb: 8.6/10

Thể loại: Chính kịch , Kinh dị , Bí ẩn

Đạo diễn: Mike Flanagan

Diễn viên: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Paxton Singleton, Julian Hilliard, Violet McGraw, Timothy Hutton

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2018

Số tập: 10 tập

Thời lượng: 71 phút/tập

Nội dung phim dựa trên 1959 cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Shirley Jackson. The Haunting of Hill House có 2 dòng thời gian trong phim xen kẽ nhau là năm 1992 và năm 2018.

Ở hiện tại, Crain – Steven, Shirley, Theodora, Luke và Eleanor (Nell) là 5 anh em đã trưởng thành nhưng vẫn bị bóng ma tâm lý khi sống tại căn dinh thự cũ của gia đình – Hill House. Những đoạn hồi tưởng mô tả các sự kiện đưa đến đêm đầy biến cố vào năm 1992 khi cả gia đình chạy trốn khỏi dinh thự.

Sau đó, một loạt phim tiếp theo của mini-series này với tựa đề The Haunting of Bly Manor đã được phát hành vào ngày 9/10/2020 và được khán giả đánh giá khá cao.

The Haunting of Hill House

7. Penny Dreadful

Điểm IMDb: 8.2 / 10

Thể loại: Phim tâm lý, giả tưởng, kinh dị

Đạo diễn: John Logan

Diễn viên: Reeve Carney, Timothy Dalton, Eva Green, Rory Kinnear, Billie Piper, Harry Treadaway, Josh Hartnett…

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2014

Số tập: 27 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Penny Dreadfuls xuất phát từ tên tác phẩm văn học bình dân rẻ tiền được sản xuất trong thế kỷ XIX ở Vương quốc Anh. Đây là cũng là tác phẩm văn học khởi đầu cho dòng văn học tâm lý, kinh dị cùng các nhân vật nổi tiếng thế giới như Dr. Dorian Gray, Frankenstein, người sói hay ma cà rồng Dracula.

Cho đến series phim Penny Dreadful năm 2014 thì tất cả các nhân vật kinh hoàng này đều được tập hợp trong cùng một thời đại Victoria, từ đó mở ra một thế giới riêng của những biểu tượng đầy kinh dị nổi tiếng tại Anh quốc.

Penny Dreadful là series phim thuộc thể loại tâm lý và kinh dị. Phim được đầu tư rất công phu về bối cảnh, trang phục và đặc biệt là nội dung kịch bản. Phim nằm trong top 10 show truyền hình hay nhất thế giới năm 2015, mang về một đề cử Quả Cầu Vàng danh giá cho Eva Green và xứng đáng lọt top 15 phim tâm lý tội phạm hay nhất mọi thời đại.

Penny Dreadful

8. Dark

Điểm IMDb: 8,8/10

Thể loại: Tội phạm , chính kịch , bí ẩn

Đạo diễn: Baran bo Odar, Jantje Friese

Diễn viên: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Maja Schöne, Stephan Kampwirth, Jördis Triebel, Andreas Pietschmann, Paul Lux, Moritz Jahn, Christian Hutcherson…

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2017

Số tập: 26 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Chuyện phim bắt đầu bằng việc những đứa trẻ bắt đầu biến mất khỏi thị trấn Widen, một vùng quê nước Đức. Đồng thời những ân oán, mâu thuẫn và rạn nứt cùng quá khứ đen tối của 4 gia đình Kahnwald, Doppler Nielsen và Tiedemann cũng lộ diện.

Bối cảnh phần đầu của phim là năm năm 2019, nhưng sau đó phát triển các mốc thời gian ở năm 1986 và 1953 thông qua du hành thời gian.

Phần tiếp theo là những nỗ lực của các gia đình để đoàn tụ với những người thân yêu đã mất tích vào các năm 2020, 1987 và 1954.

Trong khi đó thì phần ba và phần cuối cùng theo chân 4 gia đình xuyên thời gian sau ngày tận thế ở năm 2020. Phim đã giới thiệu đến khán giả một thế giới song song nối liền với phần đầu tiên.

Dark

9. Bates Motel

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại: Chính kịch , Kinh dị , Bí ẩn

Đạo diễn: Anthony Cipriano, Carlton Cuse, Kerry Ehrin

Diễn viên: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot, Olivia Cooke, Nestor Carbonell, Kenny Johnson

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2013

Số tập: 50 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đây là phần tiền truyện của bộ phim tâm lý kinh dị nổi tiếng Psycho(1960). Nhân vật chính của phim là Norman Bates – một thanh niên với vẻ ngoài tri thức và dịu dàng nhưng lại là một kẻ giết người hàng loạt điên loạn.

Phim bắt đầu khi Norman Bates còn là một chàng trai tuổi 17, sống cùng người mẹ tên Norma và cả hai cùng trông coi một khách sạn nhỏ của gia đình. Nội dung phim tập trung khai thác nội tâm đen tối, tâm lý lệch lạc của Norman Bates và mối quan hệ phức tạp sâu sắc của anh ta cùng mẹ mình, thực sự tất cả là như thế nào?

Bates Motel

10. You

Điểm IMDb: 7.7/10

Thể loại: Tội phạm , chính kịch , lãng mạn

Đạo diễn: Sera Gamble , Greg Berlanti

Diễn viên: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Jenna Ortega, Zach Cherry, James Scully, Carmela Zumbado…

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2018

Số tập: 30 tập (3 season, còn tiếp)

Thời lượng: 45 phút/tập

Đây là bộ phim tâm lý kinh dị với nhân vật chính là Joe Goldberg – một quản lý hiệu sách ở New York, đồng thời cũng là kẻ giết người hàng loạt.

Hắn ta đã phải lòng một khách hàng tên Guinevere Beck và nhanh chóng phát triển một nỗi ám ảnh cực đoan, độc hại và đầy ảo tưởng. Anh ta đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ hiện đại để theo dõi cô ấy cũng như loại bỏ những “trở ngại” cho chuyện tình cảm của họ.

Đây là bộ phim tâm lý kinh dị với nhân vật chính là Joe Goldberg – một quản lý hiệu sách ở New York, đồng thời cũng là kẻ giết người hàng loạt

11. American Horror Story

Điểm IMDb: 8.0/10

Thể loại: Chính kịch, kinh dị, giật gân

Đạo diễn: Brad Falchuk , Ryan Murphy

Diễn viên: Evan Peters, Sarah Paulson, Denis O’Hare, Kathy Bates, Frances Conroy, Jessica Lange, Lily Rabe, Angela Bassett, Emma Roberts, Cheyenne Jackson…

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2011

Số tập: 115 tập (10 season, còn tiếp)

Thời lượng: 60 phút/tập

American Horror Story là series phim tâm lý kinh dị rất nổi tiếng tại Mỹ. Mỗi mùa phim mới được hình thành như một miniseries khép kín, tuân theo các bối cảnh và một loạt nhân vật khác nhau, khán giả hoàn toàn có thể xem riêng biệt mà không sợ khó hiểu.

Trong một ngôi nhà bị ám bởi các linh hồn giết người là một nhóm phù thủy, một nhà tị nạn điên loạn của Công giáo từ những năm 1960, một rạp xiếc quái gở và biến thái. Một khách sạn đầy những kẻ giết người hàng loạt được điều hành bởi nữ bá tước ma cà rồng. Một giáo phái đang lên từ sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Một tiền đồn che giấu số ít người sống sót sau Ngày Tận thế cùng một trại hè trở thành mục tiêu của một kẻ giết người hàng loạt,…

Mỗi mùa phim mới là những điều mới lạ, tất cả là những nỗi ám ảnh kinh hoàng của nước Mỹ khiến khán giả sợ cứng người.

American Horror Story

12. The Sinner

Điểm IMDb: 7.9/10

Rotten Tomatoes: 90%

Thể loại: Tội phạm , chính kịch , bí ẩn

Đạo diễn: Derek Simonds

Diễn viên: Bill Pullman, Jessica Biel, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby Miller, Carrie Coon, Natalie Paul, Hannah Gross, Elisha Henig, Tracy Letts, Jessica Hecht…

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2017

Số tập: 25 tập (4 season, còn tiếp)

Thời lượng: 45 phút/tập

Đây là series phim trinh thám tâm lý tội phạm do Mỹ sản xuất, được đặt tên theo cuốn tiểu thuyết năm 1999 của Petra Hammesfahr. Thám tử Harry Ambrose (Bill Pullman) là nhân vật quan trọng xuất hiện trong các mùa phim, với phần còn lại của dàn diễn viên thay đổi theo câu chuyện của mỗi mùa.

Phim xoay quanh việc thám tử Ambrose điều tra các vụ án tưởng chừng như đơn giản, nhưng hung thủ lại luôn ngạc nhiên và không thể lý giải được động cơ và lý do khiến bản thân gây án.

The Sinner

13. The Fall

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại: Tội phạm , Chính kịch , Kinh dị

Đạo diễn: Allan Cubitt

Diễn viên: Gillian Anderson, Jamie Dornan, John Lynch, Aisling Franciosi, Niamh McGrady, Bronagh Waugh, Sarah Beattie

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2013

Số tập: 17 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Giám đốc cảnh sát tên Metropolitan Stella Gibson được biệt phái đến Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) với nhiệm vụ đánh giá tiến trình của một cuộc điều tra án mạng vẫn chưa có kết quả sau 28 ngày.

Sau khi xác định được đây là vụ án giết người hàng loạt và kẻ thủ ác ngày càng điên cuồng, các cảnh sát cùng thám tử địa phương phải phối hợp với Stella để điều tra và nhanh chóng truy bắt tên tội phạm khát máu.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mặc dù nhóm của Stella đã làm việc không mệt mỏi để phá án, nhưng họ lại gặp phải rất nhiều khó khăn cùng sự phức tạp về cả vụ án lẫn trong nội bộ sở cảnh sát.

The Fall

14. Stranger Things

Điểm IMDb: 8.7/10

Thể loại: Chính kịch , giả tưởng , kinh dị

Đạo diễn: Matt Duffer , Ross Duffer

Diễn viên: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton…

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2016

Số tập: 34 tập (4 mùa, còn tiếp)

Thời lượng: 50 phút/tập

Tại một thị trấn nhỏ có tên Hawkins tại Indiana, có một sự cố kỳ lạ dẫn đến việc mất tích của một cậu bé, bắt đầu xé nát sự yên bình của nơi đây.

Cậu bé Will Byers trong một lần đạp xe xuyên rừng, tình cờ đi ngang qua phòng thí nghiệm Hawkins và rồi mất tích đầy bí ẩn. Mẹ của cậu bé đã nhờ đến sự giúp đỡ của cả thị trấn để tìm kiếm con trai mình.

Và rồi mọi người bắt đầu khám phá ra những bí mật về phòng thí nghiệm của chính phủ, một cánh cổng dẫn dắt đến thế giới khác cùng những con quái vật đầy nham hiểm. Bất ngờ hơn nữa là việc một cô bé kỳ lạ xuất hiện tại quán ăn đêm, đây cũng là người có sức mạnh đáng sợ và đang chạy trốn khỏi “những người đàn ông xấu”.

Stranger Things

15. True Detective

Điểm IMDB: 9.0/10

Thể loại: Phim trinh thám, tội phạm, bí ẩn

Đạo diễn: Nic Pizzolatto

Diễn viên: Vince Vaughn , Colin Farrell , Rachel McAdams

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2014

Số tập: 24 tập (3 mùa, còn tiếp)

Thời lượng: 55 phút/tập

Giải thưởng: Được đề cử 4 Quả cầu vàng cùng với 30 chiến thắng và 86 đề cử khác

Bối cảnh phần một diễn ra ở Louisiana, theo chân cặp thám tử của Cảnh sát Bang Louisiana trong hành trình truy đuổi tên sát nhân hàng loạt trong khoảng thời gian 17 năm.

Phần hai được phát sóng vào năm 2015, bối cảnh chính tại California. Trong phần này, mọi sự chú ý tập trung vào ba thám tử từ ba sở cảnh sát khác nhau, họ cùng hợp tác điều tra một loạt tội ác mà cả ba tin rằng nó có liên quan đến vụ sát hại một chính trị gia tham nhũng.

Bối cảnh phần thứ ba diễn ra ở Ozarks, được phát sóng vào năm 2019, với một cặp thám tử, cảnh sát đến từ bang Arkansas, điều tra một tội ác rùng rợn có liên quan đến 2 đứa trẻ mất tích.

True Detective

Hy vọng top 15 phim tâm lý tội phạm hay nhất thời gian gần đây mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp độc giả cùng gia đình có thêm nhiều giây phút giải trí thú vị và hấp dẫn.