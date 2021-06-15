Top 15 phim hôn nhân giả rất đáng xem một lần

Những hợp đồng kiểu này thường có kết thúc chung là cặp đôi sau khi trải qua mọi chuyện sẽ đem lòng yêu nhau thật. Những tưởng các mô típ kiểu này đã trở thành lối mòn nhàm chán nhưng lạ thay là chúng vẫn luôn thu hút một bộ phận lớn các khán giả mê phim truyền hình.

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả top 15 phim hôn nhân giả đáng xem nhất. Giữa vô số tình huống dẫn đến tình yêu thì các đạo diễn hiện nay hay chọn kiểu nội dung bắt đầu bằng một hợp đồng hôn nhân giả.

Lisa - nàng du học sinh sa cơ lỡ vận, nhận lời đề nghị của một triệu phú tên Don mà cô vô tình quen được từ khi còn là du học sinh. Cô nàng không hề biết mục đích chính của cuộc hôn nhân này là cô phải sinh cháu nối dõi cho gia tộc để giúp Don nhận được số tài sản thừa kế đúng theo điều kiện trong di chúc.

Đây là bộ phim truyền hình do Thái Lan sản xuất, gồm 17 tập của đạo diễn Thanapol Phangdee, phát sóng trên kênh Channel 7 (CH7) cùng sự tham gia của Mick Tongraya và Peechaya Wattanamontree.

Done luôn nghĩ Lisa là kẻ hám tiền còn những cô gái vây quanh anh thì luôn tìm cách phá rối Lisa. Vì là cuộc hôn nhân không có tình yêu nên cả hai chỉ làm một hợp đồng hôn nhân trong một năm. Lâu dần, tình yêu giữa hai người cũng nảy sinh, liệu cặp đôi có thành công đạt được mục đích của mình?

Cô dâu nhập khẩu

2. Sứ mệnh và con tim

Bộ phim truyền hình của Thái Lan này gồm 12 tập, do Ann Thongprasom làm đạo diễn, được phát sóng trên đài Channel 3 (CH3) Thái Lan, với sự tham gia của Urassaya Sperbund và Nadech Kugimiya.

Nội dung phim kể về nàng công chúa xinh đẹp của một tiểu vương quốc nhỏ - Alice, đồng thời là người kế vị ngai vàng tương lai của vương quốc. Đó là lý do cô gái trẻ luôn phải học cách trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Mặc dù vậy, đằng sau vẻ ngoài can đảm đó là một tâm hồn mong manh, yếu đuối và thực sự cần một bờ vai che chở.

Dưới áp lực của một người kế vị, nhiều thế lực thù địch trong vương quốc luôn muốn giết hại cô gái nhỏ để tranh giành quyền thừa kế. Còn Dawin là một người lính đầy bản lĩnh, một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, anh giữ chức trung sĩ của Bộ Tư lệnh Hải quân vừa được điều sang Trung tâm chống khủng bố Quốc tế, đã được phái đến bảo vệ sự an toàn cho công chúa Alice. Cả hai đã gặp nhau và trải qua nhiều tình huống bất ngờ, có cả những lúc nguy nan nhất để rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Sứ mệnh và con tim

3. Cặp đôi cay như ớt

Lọt top 15 phim hôn nhân giả hay nhất là bộ phim Thái Lan Cặp đôi cay như ớt, gồm 15 tập được chiếu trên đài CH7 với sự tham gia của Sukollawat Kanarot & Peechaya Wattanamontree.

Nội dung phim là chuyện tình yêu vô cùng hài hước giữa Rosarin Khoksungnern và Korapong. Rosarin là con gái của chủ xưởng mắm cá, vừa xinh đẹp vừa tài năng, là du học sinh theo học ngành kinh tế ở nước ngoài. Vì gia đình làm ăn không thuận lợi, rơi vào tình trạng thiếu vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, mẹ của cô đã đi mượn tiền của một người bạn thân nhiều năm về trước với điều kiện bà phải gà con gái cho con trai duy nhất nhà họ - Korapong.

Trong khi đó, Korapong là một công tử nhà giàu, suốt ngày chỉ biết chơi bời, gái gú. Khi biết bản thân buộc phải cưới một cô gái chưa từng gặp mặt, anh đã bí mật đến xem trộm mặt vợ tương lai và nhận lầm Rosarin với cô người hầu gái đen đúa, quê mùa.

Cặp đôi cay như ớt

4. Dục vọng tình yêu

Đây là bộ phim truyền hình Thái Lan chỉ có 22 tập với sự tham gia của các diễn viên Fluke Krekpon Mussayawanich, Yayaying Rhatha Phongam, Yardthip Rajpal,...

Nhân vật chính của phim là Orawee, một nữ doanh nhân thành đạt nhưng lại không có con. Orawee trong một lần tình cờ đã phát hiện ra chồng mình là Tharn, ngoại tình với chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Sau đó, cô quyết định ly hôn chồng.

Tharn đưa nhân tình cùng cậu con trai dọn đến nơi khác sống, để người con gái nuôi ở lại với Orawee. Sau 18 năm, vì thù hận, Orawee đã trở nên điên cuồng, cô không cho phép con gái mình liên lạc với người chồng và cậu con trai. Atcharee ngoài mặt vẫn nghe theo lời mẹ, nhưng cô vẫn âm thầm liên lạc với bố và anh trai của mình. Cho đến một ngày, bà Orawee phát hiện ra mọi chuyện và kể từ khi gặp lại chồng cũ, ngọn lửa hận thù lại càng bùng cháy trong bà.

Orawee ép con gái nuôi phải kết hôn với Ben - con trai một người bạn làm ăn của bà với suy nghĩ anh ta sẽ chế ngự được con gái mình và giúp chia rẽ tình cảm giữa Atcharee cùng Aekaong. Bên cạnh đó, bà ta còn cố tình đong đưa với chính con rể để tra tấn tinh thần cô con gái nuôi.

Dục vọng tình yêu

5. Trò chơi tình ái

Trò chơi tình ái là bộ phim hay xứng đáng lọt top 15 phim hôn nhân giả đáng xem nhất, do hãng Lakorn Thai sản xuất. Phim gồm 14 tập, được phát sóng trên đài Channel 3 (CH3) với sự tham gia của Jirayu Tangsrisuk và Natapohn Tameeruks.

Nội dung phim kể về Luckkhanai (Nai) - cháu của Thawat và Wisaka, yêu thầm Munechanok (Nok), con gái của bác anh nhưng sợ thân phận thấp kém nên không dám bày tỏ. Nok được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nếu được lựa chọn, Nai sẽ tìm một cách khác để đến bên Nok bình yên, dịu dàng hơn như chính con người anh.

Nhưng Nai đã chẳng thể lựa chọn được. Tình yêu của họ chứa đầy sự kiêu hãnh lẫn nước mắt. Thay vì ép buộc Nok, anh muốn đợi cho đến khi cô thật sự yêu anh và ngày đó cũng đến khi Nok mang thai, Lúc biết tin này cô vô cùng hạnh phúc định đợi chồng về để nói nhưng sự việc lại không xảy ra như mong đợi.

Trò chơi tình ái

6. The prime minister and I

Trong bộ phim về hợp đồng hôn nhân của Hàn Quốc này, Lee Bum Soo vào vai Kwon Yul - Thủ tướng Hàn Quốc, góa vợ và 1 mình nuôi 3 đứa con. Còn Yoona đảm nhiệm vai Nam Da Jung - cô phóng viên chuyên ngành giải trí của tạp chí Scandal.

Khi Da Jung được giao nhiệm vụ săn tin giật gân về thủ tướng, cả hai kẻ "oan gia" đụng độ với nhau không ít lần. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ chỉ thực sự bắt đầu khi Kwon Yul đối mặt với sức ép kết hôn từ các đảng phái chính trị với mục đích duy trì hình ảnh người đàn ông mẫu mực, còn Da Jung cần tìm chồng để thỏa nguyện ước của người cha mắc bệnh nan y của cô. Cả hai lúc đầu tìm đến nhau như một giải pháp tạm thời cho rắc rối của chính từng người nhưng rồi họ lại yêu nhau lúc nào không hay biết.

The prime minister and I

7. Full House bản Hàn

Đây là bộ phim Hàn Quốc lấy đề tài hôn nhân giả từng một thời làm mưa làm gió tại các nước châu Á bởi nội dung hấp dẫn, hài hước cùng diễn xuất tuyệt vời của cặp đôi Song Hye Kyo - Bi Rain.

Nữ chính của phim là Han Ji Eun (Song Hye Kyo) - một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã vậy cô còn bị bạn thân lừa bán nhà trong thời gian đi vắng. Điều đó đã trở thành cơ duyên để cô gặp Lee Young Jae (Bi Rain) - một ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc, đồng thời là chủ nhân mới của căn biệt thự xinh đẹp của Han Ji Hun.

Cặp đôi buộc phải ký hợp đồng thành "vợ chồng hờ" với mục đích giúp Young Jae lấy lại tên tuổi, còn Ji Eun đủ tiền trả nợ và lấy lại ngôi nhà. Dĩ nhiên cả hai không hề ưa gì nhau thời gian đầu, song sau khi cùng trải qua những khó khăn, hiểu nhầm, cuối cùng đôi tình nhân oan gia lại yêu nhau và có một cái kết vô cùng "mãn nhãn".

Full House bản Hàn

8. Lie to me

Mặc dù có nội dung “xưa như trái đất” là kết hôn giả và sau đó thì yêu thật nhưng phim vẫn có được số đông khán giả yêu thích đông đúc bởi sự dễ thương, hài hước của cặp đôi diễn viên chính.

Phim mở đầu bằng việc Gong Ah Jung - cô công vụ viên cấp 5 sắp bước sang tuổi 30, nói dối rằng mình đã kết hôn với CEO của khách sạn World Group Hyun Ki Joon (Kang Ji Hwan). Không ai ngờ rằng lời nói dối tưởng chừng vô nghĩa đó lại kéo cả hai vướng vào một scandal nghiêm trọng. Để thoát khỏi tình huống khó khăn này, Ah Jung quyết định cùng Ki Joon ký một hợp đồng hôn nhân giả.

Lie to me

9. Hoàng cung - Goong (2006)

Bối cảnh của phim là giả định, khi Đại Hàn Dân Quốc vẫn là một quốc gia quân chủ lập hiến. Cô học sinh trung học Shin Chae Kyeong (Yoon Eun Hye) vì giữa lời hứa với ông nội nên phải kết hôn với thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon). Phim mang đến màu sắc hài hước nhờ chuyện tình giữa cô nàng thái tử phi dân thường và chàng thái tử, cặp đôi phải trải nghiệm cuộc sống hôn nhân khi còn quá trẻ tuổi.

Đây là bộ phim đã làm sống lại những cung điện cổ kính của Hàn Quốc, giúp cho khán giả được chiêm ngưỡng các bộ trang phục truyền thống được thiết kế hết sức tinh xảo. Hoàng Cung đã gây sốt toàn châu Á cũng như đưa tên tuổi của “thái tử phi” Yoon Eun Hye lên hạng A của làng giải trí Hàn.

Hoàng cung - Goong (2006)

10. Đại Giá Phong Thượng

Nội dung phim xoay quanh cặp đôi oan gia ngõ hẹp là Kim Chí Hào (Kiều Chấn Vũ) và Hạ Nhiên (Dương Tử). Ngay từ lần đầu gặp mặt trong công việc, Hạ Nhiên và Kim Chí Hào đã xung đột, không ai chịu nhường ai. Trong lúc Hạ Nhiên mới bị bạn trai hủy bỏ hôn và không thể tìm một người phù hợp làm chú rể trong chương trình của công ty thì Kim Chí Hào thì muốn mẹ an lòng nên muốn tìm kiếm một cô bạn gái giả. Đó là lý do cặp đôi đã thỏa thuận sẽ cùng nhau giả vờ tổ chức đám cưới.

Thế rồi, sau khi cùng nhau trải qua những thử thách và khó khăn, Kim Chí Hào dần dần nảy sinh tình cảm với Hạ Nhiên. Đám cưới giả ban đầu cuối cùng lại trở thành thật.

Đại Giá Phong Thượng

11. My lovely Sam Soon

Đây là bộ phim kể về chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng hết sức khó khăn giữa nàng Lọ Lem mập mạp tuổi 30 tuổi - Kim Sam Soon (Kim Sun Ah) và chàng công tử hào hoa Hyun Jin Heon (Hyun Bin).

Với hy vọng thoát khỏi những cuộc hẹn xem mắt do người mẹ phiền nhiễu bày ra, Jin Heon quyết định ký hợp đồng tình yêu với cô nhân viên kỳ lạ tên Sam Soon. Cô gái sẽ nhận được 50 triệu won với điều kiện chấp nhận làm bạn gái hờ cho ông chủ, để giữ lại căn nhà suýt bị đem ra gán nợ của gia đình. Mặc dù trong hợp đồng đã ghi rõ họ không được yêu nhau nhưng cuối cùng, cả hai lại tự động vi phạm quy tắc khi đem lòng cảm mến đối phương.

My lovely Sam Soon

12. So Sanaeha (Móc xích tình duyên)

Nội dung phim kể về một chàng trai gia thế khủng, đẹp trai và tài giỏi Ramet (Porshe Saran Sirilak) lại phải thuê người đẻ con. Và Poum (Peak Pattarasaya Kreursuwansiri ) - một cô gái trẻ đẹp, có học thức lại đồng ý với hợp đồng đẻ mướn bằng phương pháp tự nhiên.

Đây là bản hợp đồng có giá trị lên tới 5 triệu baht. Sau khi đứa trẻ chào đời, Poum sẽ nhận tiền và rời khỏi cuộc sống của Ramet. Thế nhưng mọi chuyện có đơn giản như trên giấy tờ khi mà cả hai là trai chưa vợ, gái chưa chồng, liệu lửa gần rơm lâu ngày có bén?

So Sanaeha (Móc xích tình duyên)

13. Định mệnh anh yêu em bản Đài Loan

Đây là bộ phim không chỉ ăn khách ở Đài Loan mà còn ở rất nhiều nước Châu Á. Năm 2009, tỷ lệ rating của phim cực kỳ cao và trở thành hiện tượng mở ra bước ngoặt mới cho thể loại phim thần tượng Đài Loan, phim cũng được nhiều nước mua bản quyền phát sóng và luôn giữ được độ hot của mình.

Nội dung phim kể về một cô gái có ngoại hình không quá nổi bật. Cô cũng không mong muốn gì cao sang, kể cả cái tên của cô - Trân Hân Di cũng thuộc thể loại tên thông dụng của cả nước. Mỗi ngày, mong muốn đơn giản của cô gái trẻ là ông chủ đừng la mắng mình, bản thân có thể hòa đồng hơn với đồng nghiệp trong công ty và bạn trai sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Chính nỗi sợ hãi người khác sẽ không thích mình nên lúc nào cô cũng cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của những người xung quanh, lâu dần cô trở thành chân sai vặt cho những kẻ thích lợi dụng người khác.

Vai diễn của Nguyễn Kinh Thiên thì hoàn toàn trái ngược lại. Anh vào vai một công tử đẹp trai, giàu có và đã có bạn gái. Vô tình trong một “đêm định mệnh” 2 con người đã đi nhầm phòng và uống nhầm thuốc. Mặc dù bắt đầu khá rắc rối cho cả hai vì họ không xuất phát từ tình yêu nhưng sau thời gian chung sống và trải qua nhiều chuyện, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm và có cái kết hạnh phúc ở cuối phim.

Định mệnh anh yêu em bản Đài Loan

14. Lừa tình

Leh Ratree (Lừa tình) kể về cuộc đời của Kate (Esther Supreeleela), vì một khoản nợ mà cô phải gánh cho cha mình mà bị gắn chặt với Sake (Sean Jindachot)

Nguyên nhân là do cha của Kate, ông Pattapon đánh cắp 32 triệu baht tiền công quỹ của công ty Marisa của gia đình Sake. Ông ta biết gia đình Sake sớm muốn có cháu trai để thừa kế dòng họ Suttagarn nên đã quyết định bán con gái mình là Kate để gán nợ. Bản hợp đồng sẽ hết hiệu lực nếu Kate sinh được cho dòng họ Suttagarn một đứa cháu trai, đồng thời số tiền nợ của ông cũng sẽ được xóa sạch.

Sake đã từng có vợ nhưng không hạnh phúc và chưa có con. Vì thế, hai bên đã chấp nhận giao dịch này trong khi Kate vẫn không hề hay biết mọi chuyện. Từ đó, cô gái Kate đã bị lôi vào bản hợp đồng và trở thành con cờ để gia đình Mario đối phó với vợ cũ của Sake. Vì cha mà Kate sẵn lòng hy sinh mọi thứ kể cả sự trong trắng, thanh xuân và danh dự, thế nhưng thứ mà cô nhận được lại là sự hiểu lầm rằng của Sake rằng cô tham vọng, ham tiền mới bằng lòng trở thành người phụ nữ của anh.

Lừa tình

15. Wiwa Wah Woon (Cuộc chiến hôn nhân)

Một bản hợp đồng hôn nhân với nội dung cưới rồi thì sẽ phải ở bên nhau mãi mãi. Bên A và bên B trong hợp đồng này là Ken Theeradeth Wongpuapan và Chompoo Araya. Đây là bản hợp đồng nghe có vẻ hơi ngộ nghĩnh và buồn cười nhưng nếu phải cưới một tên tay chơi nhà giàu như Pavee (Ken Theeeradeth đóng) thì chắc chắn là cần thiết.

Phim bắt đầu bằng việc nữ thầy bói Airada (Chompoo Araya) dàn cảnh gạo nấu thành cơm để lừa kết hôn với đại gia đào hoa Pavee. Trong bản hợp đồng hôn nhân, nếu Pavee đòi li hôn trước, anh sẽ phải bồi thường cho Airada 40 triệu baht. Còn nếu Airada không thể chịu được người chồng trăng hoa mà đưa đơn ly dị trước thì Pavee sẽ không phải trả cho cô một đồng nào.

Cũng từ đây, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son bỗng trở thành cuộc chiến không cân sức. Khi Pavee tìm mọi cách chọc tức Airada để cô không chịu nổi mà đòi li hôn trước và trả tự do cho anh. Nhưng Airada cũng không phải dạng vừa, vì muốn có 40 triệu baht nên cô luôn cố gắng nhẫn nhịn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và dần bản hợp đồng chống ly hôn cũng trở thành lời hứa bên nhau trọn đời.

Wiwa Wah Woon (Cuộc chiến hôn nhân)

Trên đây là top 15 phim hôn nhân giả hay và đáng xem nhất. Mong rằng độc giả sẽ tìm được cho mình bộ phim phù hợp để có những giây phút giải trí thú vị bên bạn bè và người thân yêu.