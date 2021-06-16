Top 15 phim anime hay và đáng xem nhất về chủ đề học đường

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu top 15 phim anime hay về đề tài học đường, tình cảm lãng mạn mà bạn không nên bỏ lỡ. Thể loại hoạt hình Nhật Bản hay còn được gọi là anime luôn có sức hút đặc biệt đối với cộng đồng mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Các bộ phim anime lấy chủ đề học đường đan xen tình cảm lãng mạn cuốn hút bởi nét vẽ đẹp, sống động, nội dung hay và mang đến nhiều thông điệp nhân văn.

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Yasuhiro Takemoto

Nội dung phim xoay quanh chàng học sinh người Nhật tên Houtarou, với tính cách khá nhạt nhẽo, xa cách mọi người và thờ ơ với cuộc sống. Anh chàng luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể bằng việc không tham gia hay quan tâm vào chuyện của bất kỳ ai. Thế nhưng, Houtarou lại bị chị gái của mình ép phải gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển.

Khi bước chân vào câu lạc bộ, cậu trai trẻ đã gặp được Eru Chitanda, một cô gái thông minh nhất trường và cô cũng là một thành viên mà cậu tham gia. Từ đó cuộc sống vốn nhạt nhòa của Houtarou bỗng trở nên thay đổi.

Hyouka (Kem Đá)

2. Sukitte Ii Na Yo (Hãy Nói Anh Yêu Em)

Năm phát hành: 2012

Thể loại: Chính kịch, Lãng mạn, Trường học, Shoujo

Số tập: 13 tập

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Takuya Satō

Lọt top 15 phim anime hay nhất là cái tên Hãy Nói Anh Yêu Em. Nhân vật chính của phim là Mei Tachibana - cô bé 16 tuổi có lối sống khép kín, khiêm tốn và trầm lặng . Đó là lý do cô bé không có bạn bè và cũng chưa từng yêu ai.

Cuộc sống bình lặng của Mei bỗng thay đổi khi cô vô tình làm bị thương Yamato Kurosawa - anh chàng nổi tiếng nhất trường. Không biết vì lý do gì mà Yamato rất quan tâm và muốn làm bạn với Mei, từ đó cả hai người đã trở thành bạn thân và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Liệu cuối cùng Mei có có thể chấm dứt cuộc sống độc thân bao năm nay và có được hạnh phúc với Yamato?

Sukitte Ii Na Yo (Hãy Nói Anh Yêu Em)

3. Golden Time (Thời Hoàng Kim)

Năm phát hành: 2013

Thể loại: Học đường, Tình yêu, Hài hước, Lãng mạn

Số tập: 24 tập

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Chiaki Kon

Đây là bộ phim anime chủ đề học đường xoay quanh cậu chuyện tình yêu của cặp đôi Banri Tada - Koko Kaga. Banri Tada là một sinh viên trường đại học luật ở Tokyo, không may bị ngã cầu sau khi tốt nghiệp trung học nên mất trí nhớ tạm thời.

Vào ngày đầu nhập học, anh đã quen được Mitsuo, bạn thời thơ ấu của Koko. Lúc này Koko vẫn chưa hề quan tâm đến người bạn mới Banri, trong lòng cô chỉ có mỗi hình bóng Mitsuo, nhưng sau khi bị Mitsuo từ chối tình cảm và Banri luôn ở bên cạnh an ủi, cô gái đã dần thích Banri và cả hai đã yêu nhau. Đến một ngày, những kí ức cũ của Banri đột nhiên quay trở lại và làm xáo trộn mọi thứ, liệu cuối cùng Banri sẽ lựa chọn ra sao?

Golden Time (Thời Hoàng Kim)

4. Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru (Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm)

Năm phát hành: 2013

Thể Loại: Học đường, Đời thường, Tình cảm

Số tập: 13 tập (phần 1)

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Yoshimura Ai

Nhân vật chính của phim là một nam sinh trung học mang tâm lý chống đối xã hội - Hikigaya Hachiman. Cuộc sống của cậu khá chán và không hề có một nào là bạn. Vì muốn thay đổi thái độ sống của cậu, giáo viên đã ép chàng trai tham gia vào "Câu lạc bộ tình nguyện".

Ở đây, cậu đã gặp được Yukinoshita Yukino - cô gái xinh đẹp nhất trường, họ cùng nhau giúp đỡ mọi người và chàng trai đã dần có cái nhìn khác hơn về xã hội, đồng thời quan niệm sống cũng đổi mới hơn. Bộ phim gồm 3 phần, phần một phát hành vào năm 2013, phần hai công chiếu năm 2015 và phần cuối ra mắt năm 2020.

Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru (Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm)

5. Ao Haru Ride (Con Đường Mùa Xuân)

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Học đường, Tình yêu, Hài hước

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Ai Yoshimura

Đây là bộ phim anime học đường ngọt ngào, nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc đời của nhân vật Yoshioka Futaba - một nữ sinh trung học, có quá khứ bị các bạn nữ ganh tị và tẩy chay. Sau này, cô gái trẻ quyết tâm thay đổi và cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng đây cũng là lý do mà cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị. Một ngày nọ ,cô gặp lại mối tình đầu Kou Tanaka, nhưng bây giờ cậu đã đổi tên thành Mabuchi Koi.

Tanaka cũng nói ra cảm giác của mình đối với Yoshika khi cả hai còn học cấp 2, nhưng bây giờ mọi thứ đã không thể trở lại như trước. Liệu cuối cùng hai người có thể quay về bên nhau không?

Ao Haru Ride (Con Đường Mùa Xuân)

6. Gekkan Shoujo Nozaki-Kun (Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ)

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Học đường, Đời thường, Hài hước, Tình cảm

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Yamazaki Mitsue

Nội dung phim kể về hành trình theo đuổi Nozaki của cô bạn cùng lớp Sakura Chiyo. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái trẻ tỏ tình với cậu trai nhưng lại bị hiểu lầm rằng cô chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ tác phẩm manga shoujo của mình. Và chính sự hiểu lầm đấy đã trở thành sợi dây kết nối hai người lại gần nhau hơn, liệu cuối cùng Sakura có thể thành công thể hiện tình cảm của mình và Nozaki có chấp nhận tình cảm mà Sakura dành cho.

Gekkan Shoujo Nozaki-Kun (Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ)

7. Ookami Shoujo To Kuro Ouji (Lang Nữ Và Hoàng Tử Hắc Ám)

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Tình cảm, Học đường, Hài hước

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Ken'ichi Kasai

Nội dung phim xoay quanh tình yêu của cặp đôi Erika Shinohara và Kyoya Sata. Erika là một cô gái bình thường và không muốn thời học sinh của mình phải trải qua trong cô đơn. Đó là lý do cô quyết định gia nhập một nhóm các cô gái sành điệu. Vì những người bạn trong nhóm đều có bạn trai nên để không bị cô lập, cô đã nói dối rằng mình cũng có một người bạn trai. Khi bị các bạn nghi ngờ, cô đã đem tấm hình mà mình chụp cùng một chàng trai trên phố và nói rằng đây là người yêu.

Nhưng bất ngờ hơn là người trong ảnh lại học cùng trường với Erika, chính là Kyoya Shata. Biết được chuyện này, anh đã đồng ý giả làm bạn trai của cô với điều kiện cô phải trở thành cún cưng của anh. Chuyện tình của họ rồi sẽ đi về đâu nếu một ngày bí mật bị phát hiện.

Ookami Shoujo To Kuro Ouji (Lang Nữ Và Hoàng Tử Hắc Ám)

8. Nisekoi (Tình Yêu Giả Tạo)

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Học đường, Tình yêu

Số tập: 20 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Tatsuwa Naoyuki, Akiyuki Shinbo

Nằm trong top 15 phim anime hay về chủ đề học đường là cái tên Tình Yêu Giả Tạo. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình tay ba của Ichijou Raku, Kirisaki Chitoge và Onodera Kosaki. Ichijou Raku có xuất thân là cháu trai của ông trùm Yakuza Nhật Bản, cậu yêu đơn phương cô bạn cùng lớp là Onodera Kosaki. Còn Kirisaki Chitoge là con gái của trùm xã hội đen, kẻ địch của gia đình Ichijou Raku. Trong ngày đầu tiên đi học cậu trai đã gặp Kirisaki Chitoge và bị cô vô tình đạp vào đầu, làm rơi mất chiếc vòng chứa một lời hứa về người con gái cậu yêu.

Vì muốn giữ hòa bình cho hai gia tộc, ông của Raku và cha của Chitoge đã ra một điều kiện cho cặp đôi phải giả làm người yêu. Cũng từ đây, vô vàn tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra. Liệu rằng cuối cùng cô gái mà Raku luôn tìm kiếm là ai và mối tình giữa cậu và Chitoge sẽ có kết cục như thế nào?

Nisekoi (Tình Yêu Giả Tạo)

9. Relife (Làm Lại Cuộc Đời)

Năm phát hành: 2016

Thể loại: Học đường, Đời thường

Số tập: 13 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Kosaka Tomo

Nhân vật chính của phim là Kaizaki Arata, một người đàn ông thất nghiệp 27 tuổi. Sau khi nghỉ việc, anh quyết định đi làm bán thời gian tại một siêu thị mini. Đến một ngày nọ, có một người đàn ông bí ẩn đến và trao cho anh cơ hội làm lại cuộc đời, Ô ta đưa cho anh chàng một viên thuốc có thể khiến diện mạo trở về lúc 17 tuổi.

Kể từ lúc đó, cuộc sống của thanh niên 27 tuổi đã thay đổi, quay trở về lúc 17 tuổi và vào học một trường cao trung. Liệu rằng quyết định của anh chàng này là đúng hay sai?

Relife (Làm Lại Cuộc Đời)

10. Shigatsu Wa Kimi No Uso (Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em)

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Học đường, Tình cảm

Số tập: 22 tập

Thời lượng: 23 phút

Đạo diễn: Ishiguro Kyōhei

Đây là bộ phim anime chủ đề tình yêu rất cảm động. Thần đồng piano Arima Kousei, từng đạt rất nhiều giải trong các cuộc thi piano lúc nhỏ. Nhưng sau khi mẹ cậu qua đời, người ta đã không còn nghe được âm thanh tuyệt đẹp của piano nữa và cậu trở thành một học sinh trung học bình thường. Cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ violin Miyazono Kaori đã làm thay đổi cuộc đời cậu, niềm đam mê âm nhạc của cô đã làm anh chàng rung động.

Một lần nữa, thế giới âm nhạc của cậu lại tràn ngập âm thanh, tưởng chừng hạnh phúc đang tới nhưng Kaori lại có một bí mật không thể tiết lộ. Cuối cùng chuyện tình cảm giữa họ sẽ ra sao và bí mật của Kaori là gì?

Shigatsu Wa Kimi No Uso (Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em)

11. Itsudatte Bokura No Koi Wa 10Cm Datta (Chúng Ta Luôn Cách Nhau 10 Cm)

Năm phát hành: 2017

Thể loại: Học đường, Tình yêu

Số tập: 6 tập

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Hitoshi Nanba

Đây là một trong ba chuỗi Anime tình yêu lãng mạn vô cùng nổi tiếng trong làng Anime. Nối tiếp phần 1 "Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou Iinkai" và phần 2 "Suki ni Naru Sono Shunkan wo.: Kokuhaku Jikkou Iinkai", phần 3 của phim kể về câu chuyện tình yêu dễ thương và đầy ngọt ngào của cặp đôi Haruki Serizawa và Miou Aida. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai đã trở nên thân thiết và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Đến một ngày, Haruki nhận được giấy báo du học, Miou muốn thổ lộ tình cảm của mình trước khi Haruki rời đi, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn là 10cm. Liệu rằng Miou có đủ dũng khí để thú nhận tình cảm của mình dành cho đối phương và bước ra khỏi ranh giới 10 cm để nắm chặt lấy tay Haruki.

Itsudatte Bokura No Koi Wa 10Cm Datta (Chúng Ta Luôn Cách Nhau 10 Cm)

12. Koe No Katachi (Dáng Hình Thanh Âm)

Năm phát hành: 2016

Thể loại: Học đường, Tình yêu

Thời lượng: 129 phút

Đạo diễn: Yamada Naoko

Đây là bộ phim anime rất cảm động kể về cuộc đời của cô gái khiếm thính bẩm sinh Shoko, cô phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người. Lâu dần, mọi người trở nên ngán ngẩm và bắt đầu tìm cách bắt nạt cô. Shoya chính là người khơi mào việc bắt nạt cô gái tội nghiệp, trong vòng 5 tháng, Shoko đã mất đến 8 cái máy trợ thính. Cuối cùng Shoko phải chuyển trường, lúc này Shoya đã bị bạn bè quay lưng và trở thành người bị bắt nạt.

Vài năm sau đó, Shoya gặp lại Shoko, lần này anh muốn làm bạn với cô. Shoko ghi danh tham gia câu lạc bộ Ngôn ngữ ám hiệu với hy vọng có thể giao tiếp với Shoko. Liệu rằng cuối cùng Shoko có tha thứ cho Shoya và đồng ý trở thành bạn với anh?

Koe No Katachi (Dáng Hình Thanh Âm)

13. Koi To Uso (Tình Yêu Và Sự Dối Trá)

Năm phát hành: 2017

Thể loại: Học đường, Tình cảm

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Seiki Takuno

Bối cảnh của phim là tương lai gần nhằm tăng tỷ lệ sinh của đất nước. Chính phủ Nhật Bản đưa ra một chính sách rằng những đứa trẻ khi bước qua tuổi 16 sẽ được chính phủ lựa chọn cho một người để kết hôn, nếu ai không chấp nhận sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Một nam sinh 15 tuổi tên Yukari Nejima, tất cả mọi thứ về anh chàng này đều ở mức trung bình. Yukari đã đem lòng yêu cô bạn cùng lớp và đến lúc anh 16 tuổi, người được chính phủ chỉ định kết hôn với anh lại là một cô gái khác. Liệu rằng chàng trai trẻ có chấp nhận đối tượng mà chính phủ chỉ định hay sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình.

Koi To Uso (Tình Yêu Và Sự Dối Trá)

14. Kaguya-Sama: Love Is War (Cuộc Chiến Tỏ Tình)

Năm phát hành: 2019

Thể loại: Học đường, Tình cảm, Tình yêu, Hài hước

Số tập: 25 tập

Thời lượng: 24 phút

Đạo diễn: Shinichi Omata

Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật là Shirogane Miyuki và Shinomiya Kaguya, hội trưởng và hội phó của Học Viện Shuchiin cao quý, nơi chỉ dành cho con cái nhà giàu và các thiên tài. Cả hai đã có một quy luật đặc biệt trong tình yêu là "Ai tỏ tình trước sẽ là người thua cuộc.", vì thế không ai chịu tỏ tình trước.

Cách duy nhất để hai người có thể đến được với nhau là phải khiến cho đối phương tỏ tình trước. Cũng từ đây, những âm mưu, các màn chơi khăm và những tình huống dở khóc dở cười giữa hai con người có IQ cao bắt đầu, cuối cùng ai sẽ là người tỏ tình trước đây?

Kaguya-Sama: Love Is War (Cuộc Chiến Tỏ Tình)

15. Kimi No Suizou Wo Tabetai (Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu)

Năm phát hành: 2018

Thể loại: Học đường, Tình cảm

Thời lượng: 108 phút

Đạo diễn: Shinichiro Ushijima

Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu là câu chuyện tình yêu dang dở của một chàng nam sinh cao trung. Anh đã nhặt được một cuốn nhật ký có tên "Sống cùng với cái chết" của người bạn cùng lớp Yamauchi Sakura trong một lần đến bệnh viện và hay tin cô bị mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Cậu quyết định dành thời gian để giúp cô hoàn thành các nguyện vọng cuối đời.

Kaguya-Sama: Love Is War (Cuộc Chiến Tỏ Tình)

Trên đây là top 15 phim anime hay về chủ đề học đường, tình cảm lãng mạn mà bạn không nên bỏ qua. Chúng tôi chắc rằng, sau khi xem xong các bạn sẽ tìm được cho mình những bộ anime đúng với sở thích của bản thân.