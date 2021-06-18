Top 15 phim hoạt hình 3d hay nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời cả về nội dung gây cấn lẫn hình ảnh đẹp xuất sắc. Các nhân vật được xây dựng sắc nét thể hiện tinh tế qua tạo hình, tiếng nói, tính cách.

Nội dung kể về nhân vật Tiêu Viêm, thiên tài tu luyện đấu khí của nhà họ Tiêu. Vào năm 11 tuổi, cậu bé đã đột phá Thập Đoạn Đấu Chi Khí và trở thành đấu thủ trẻ tuổi nhất của gia tộc họ Tiêu suốt trăm năm qua. Đến năm 12 tuổi, Tiêu Viêm không may mất đi khả năng tu luyện, chỉ còn lại Tam Đoạn Đấu Chi Khí.

Nhà họ Tiêu cũng liên tiếp gặp nhiều bất trắc trong 3 năm sau đó. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, một linh hồn xuất hiện từ trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, từ đây đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sau đó cha Tiêu Viêm đã bị Vân Lam tông bắt đi. Từ đó, cậu bé lại bắt đầu cuộc hành trình nhiều thử thách nhằm cứu thoát cha mình.

Đấu Phá Thương Khung - Battle through the heavens (2017)

2. Đấu la đại lục - Soul Land (2018)

Năm phát hành: 2018

Thời lượng: đang phát hành đến tập 125 (cập nhật ngày 28/09/2020), 25 phút/tập

Đấu La là một đại lục rộng lớn với số dân đông đúc. Tại nơi này, mỗi người sinh ra đều có một vũ hồn bẩm sinh, được điều khiển bằng hồn lực và có thể tu luyện để trở nên cực mạnh.

Vũ hồn có thể là cái cuốc, cái cày, liêm đao,... (thuộc khối công cụ), hay một đóa hoa cúc, một cành mai,... (thuộc thực vật hệ). Nếu muốn trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, người luyện còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn thì càng cần hồn lực cao hơn. Hành trình tu luyện, tìm hiểu nguyên nhân chết của mẹ cùng bí mật tông sư của cha nhân vật chính sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị.

Đấu la đại lục - Soul Land (2018)

3. Thiên hành Cửu Ca - Nine Songs of Moving Heavens (2016)

Năm phát hành: 2016

Thời lượng: 90 tập, 25 phút/tập

Đạo diễn: Ôn Thế Nhân

Có mặt trong top 15 phim hoạt hình 3d hay nhất thế giới của Trung Quốc là cái tên Thiên hành cửu ca. Đây là phim hoạt hình dài tập của Tần Thời Minh Nguyệt. Bối cảnh lịch sử là trước khi Tần Thời Minh Nguyệt xảy ra, khi Tần Thủy Hoàng chưa thống nhất 7 nước chư hầu thành một.

Cửu công tử Hàn Phi - hoàng tử của Hàn quốc, một trong số 7 nước nói trên. Sau khi tầm sư học đạo thì Hàn Phi quyết định quay trở về để giải thoát đất nước khỏi những bè lũ vây cánh phản quốc.

Thiên hành cửu ca là phim hoạt hình dài tập của Tần Thời Minh Nguyệt

4. The Legend of Qin/Qin's Moon (2007)

Năm phát hành: 2007

Đạo diễn: Thẩm Nhạc Bình

Thời lượng: 5 phần, 174 tập, 20 phút/tập

Đây là một phim hoạt hình võ thuật 3D đầu tiên do công ty khoa kỹ Huyền cơ Hàng Châu (Hangzhou StarQ) ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc sản xuất. Phim lấy bối cảnh Thời Tần Thủy Hoàng đang trị vì, sau khi thống nhất thành công 7 nước chư hầu. Trong khi các thế lực ngoại bang đang tìm cách để lật đổ nhà Tần hùng mạnh thì chính trong cung cũng xuất hiện những âm mưu khó lường. Các cuộc chiến kịch tính trong phim bắt đầu từ đây.

Tới nay, phim đã ra đầy đủ 5 phần với 174 tập. Trailer của Tần Thời Minh Nguyệt phần 6 đã được tung ra với cái tên Thưởng Hải Hành Lưu, nhưng vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể cho phần 6 này.

The Legend of Qin/Qin's Moon (2007)

5. Vạn Giới Thần Chủ - Lord Of The Universe (2019)

Năm phát hành: 2019

Thời lượng: 108 tập, 10 phút/tập

Nội dung phim kể về Diệp Thần, người đã xuyên không từ thế giới hiện đại đến Thương Lam và trở thành cung chủ của Hoa Thần Cung từ 200 năm trước. Vì muốn ngăn cản chiến tranh bùng nổ trên Thương Lam giới, Diệp Thần quyết định đi đến Bắc Địch và nhận lời giải cứu thánh nữ Tuyết Ảnh tộc - Mộ Thanh Tuyết, đồng thời đưa nàng an toàn về gia hương.

Hành trình của cả hai vô cùng gian nan và nguy hiểm, luôn phải tránh sự truy sát của Vua Bắc Địch. Nhiều trận đánh lớn đã xảy ra đầy cam go và buộc họ phải chiến đấu. Liệu rằng Diệp Thần có đưa được thánh nữ trở về Tuyết Ảnh tộc?

Vạn Giới Thần Chủ - Lord Of The Universe (2019)

6. Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế - The Legend of Nezha (2019)

Ngày phát hành: 26/7/2019

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Yu Yang

Tinh hoa đất trời hội từ thUở xa Xưa đã tụ thành một viên ngọc chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phân tách viên ngọc này thành 2 viên ngọc nhỏ là Linh Châu và Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ đầu thai thành một anh hùng cứu thế, phò trợ nhà Chu. Trong khi đó, Ma Hoàn lại tạo ra một Ma Vương tàn sát thiên hạ.

Vì muốn ngăn chặn thảm họa nổ ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú để sau 3 năm Ma Vương sẽ bị Thiên kiếp tiêu diệt. Liệu Na Tra có đủ sức để thay đổi Thiên mệnh?

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế - The Legend of Nezha (2019)

7. Mộ vương chi vương - Great King Of The Grave/Mu Wang Zhi Wang (2016)

Năm phát hành: 2016

Thời lượng: 4 phần (87 tập), 10 phút/tập

Bộ phim mở đầu bằng việc Lạc Vũ Tử qua đời đã truyền lại chức vị Mộ Vương cho Đại đệ tử Mộ Dung Hưu, điều này đã khiến cho con cháu Lạc gia bất mãn. Hai đại gia tộc giao hẹn trước mặt Thiên tử rằng nếu phá giải được chín ngôi kỳ mộ, thì có thể thay phiên nhau giữ chức Mộ Vương.

Cũng từ đây, Lạc thị rời khỏi Mộ Vương thành và tự sáng lập nên môn hộ gọi là Công Mộ phái. Hai đại môn phái cứ thế như nước với lửa, một bên công, một bên thủ giằng co mãi không có hồi kết. Trên giang hồ, phường yêu ma quỷ quái đang thèm thuồng bảo tàng của mấy ngôi kỳ mộ, mà triều đình quan phủ cũng ham muốn tranh giành ngôi vị Mộ Vương này.

Mộ vương chi vương - Great King Of The Grave/Mu Wang Zhi Wang (2016)

8. Vũ Canh Kỷ - Chronicles of Wu Geng/The Legend And The Hero (2016)

Năm phát hành: 2016

Thời lượng: đang phát hành đến tập 41, phần 3 (cập nhật ngày 28/09/2020), 15 phút/tập

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Vũ Canh - con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương đã nghịch "Thiên", trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ.

Khi Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự vận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh may mắn sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu nhưng bị đưa vào hầm mỏ để khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái.

Sống trong kiếp nô lệ, liệu rằng Vũ Canh có thể trưởng thành và tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ hay không?

Vũ Canh Kỷ - Chronicles of Wu Geng/The Legend And The Hero (2016)

9. Tinh Thần Biến - Legend of Immortal (2020)

Ngày phát hành: 03/05/2020

Thời lượng: đang phát hành đến tập 12 (phần 2), 20 phút/tập

Nội dung của Tinh Thần Biến là câu chuyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên tên Tần Vũ, ngày ngày tu luyện gian khổ vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm để đến với Thần Giới tìm người yêu.

Tần Vũ may mắn học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ để làm cho người thân mình an toàn, cùng với sự giúp sức của Lan thúc và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới. Nhưng tại thần giới, cuộc đấu tranh với thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn,...

Với nghị lực phi thường cùng ý chí sắt đá, Tần Vũ đã vượt qua chính bản thân và tu luyện để trở thành tiên thiên ngoại công cao thủ.

Nội dung của Tinh Thần Biến là câu chuyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên tên Tần Vũ

10. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Snow Eagle Lord (2018)

Năm phát hành: 2018

Thời lượng: 26 tập, 20 phút/tập + 4 tập OVA

Nhân vật chính là Thiếu chủ Tuyết Ưng lĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng vì muốn bảo vệ người thân nên đã quyết đấu cùng với ma thú tà ác ẩn nấp giữa loài người là Hạng Bàng Vân trên đỉnh Hắc Phong nhai. Cuối cùng đôi bên rơi xuống vực sâu sau khi trận ác chiến kết thúc.

Trong lúc rơi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng vì muốn bảo vệ đám người đệ đệ Thanh Thạch đang muốn cứu mình nên đã hy sinh bản thân và trúng đòn của Hạng Bàng Vân. Còn Đông Bá Tuyết Ưng sau khi trọng thương đã liều thân xuyên qua lá chắn thần bí, nhờ ý chí kiên cường đã sống sót và bình an rơi xuống nơi sâu nhất của Hắc Phong uyên.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Snow Eagle Lord (2018)

11. Tây Du - The Westward (2018)

Năm phát hành: 2018

Thời lượng: 38 tập, 20 phút/tập

Bộ phim lấy bối cảnh là thời đại thần linh viễn cổ. Ở nơi Thiên tộc Long Tộc, A-tu-la, Dạ xoa, Ma hầu la, yêu quái và con người cùng tồn tại. Mở đầu câu chuyện là sự kiện 16 năm trước khi Đường Tam Tạng cùng 3 người đệ tử của mình thỉnh được “Kỳ kinh” ở Tây Thiên trở về trung thổ.

Mặc dù vậy, sau khi giao bộ kinh này cho Đế Thích Thiên, nhiều rắc rối khác đã xảy ra. Bộ kinh này đã không phổ độ được chúng sinh mà còn là khiến bao thế lực đổ máu để giành lấy. Bản thân Đường Tam Tạng cũng đã bị lừa trong cuộc chiến giành quyền lực này.

Với mong muốn mọi thứ yên ổn trở lại, Đường Tam Tạng cùng các học trò buộc phải bắt đầu lại cuộc hành trình về Tây phương để trả Kinh, đồng thời tránh được sự truy sát của yêu quái.

Tây Du - The Westward (2018) lấy bối cảnh là thời đại thần linh viễn cổ, nơi Thiên tộc Long Tộc, A-tu-la, Dạ xoa, Ma hầu la, yêu quái và con người cùng tồn tại

12. Họa giang hồ chi linh chủ - Hua Jianghu Zhi Ling Zhu (2015)

Ngày phát hành: 08/10/2015

Thời lượng: 54 tập, 20 phút/tập

Đạo diễn: Lưu Khoát

Đây là bộ phim hoạt hình 3d xoay quanh câu chuyện cuối thời Đường. Các thế lực đấu nhau để tìm kiếm sức mạnh sau khi nhà Đường diệt vong. Trong lúc này, 3 thế lực lớn trong giang hồ là: Huyền Minh Giáo, Huyễn Âm Phường, Thông Văn Quán bắt đầu tranh giành Long Tuyền Kiếm nhằm thống nhất thiên hạ. Bộ phim mang đến nhiều triết lý thâm sâu và xoay quanh chuyện diệt gian trừ tà.

Họa giang hồ chi linh chủ - Hua Jianghu Zhi Ling Zhu (2015)

13. Thiếu niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards (2017)

Ngày phát hành: 9/2/2017

Thời lượng: 52 tập, 20 phút/tập

Nội dung phim xoay quanh cậu thiếu niên tên Viên Tiểu Đường, đã vượt qua cuộc khảo thí nhập môn và trở thành Cẩm Y Vệ năm 16 tuổi, vốn tưởng rằng bản thân đã có thể bước vào con đường nhân sinh huy hoàng. Nhưng cậu không ngờ rằng để trở thành một cẩm y vệ thực thụ, Viên Tiểu Đường phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách để có thể bảo vệ triều đình và bách tính.

Trên con đường đầy chông gai ấy, Viên Tiểu Đường luôn có nàng Viên Tiếu Chi sát cánh bên cạnh mình. Cả 2 là thanh mai trúc mã từ nhỏ và cùng nhau trở thành Cẩm Y Vệ năm 16 tuổi.

Thiếu niên Cẩm Ỷ Vệ - The Young Imperial Guards (2017)

14. Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)

Ngày phát hành: 11/01/2019

Thời lượng: 99 phút

Bối cảnh phim diễn ra vào những năm cuối thời Đường, khi quốc sư vì mối hận với xà tộc nên đã phát động dân chúng tham gia bắt rắn. Bạch Xà - Tiểu Bạch trên đường ám sát quốc sư đã không may bị mất trí nhớ, được người bắt rắn A Tuyên cứu giúp, A Tuyên cũng chính là tiền kiếp của Hứa Tiên.

Tiểu Bạch dưới sự giúp đỡ của A Tuyên đã dấn thân vào con đường mạo hiểm tìm lại ký ức. Hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau, thế nhưng đây cũng là lúc thân phận xà yêu của nàng lại bị tiết lộ.

Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)

15. Vạn Giới Tiên Tung - Wonderland/Wan Jie Xian Zong (2018)

Năm phát hành: 2018

Thời lượng: 128 tập, 8 phút/tập

Mỗi bông hoa là một thế giới riêng biệt, phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma. Tiên ma một ý niệm, nhân thế trôi qua trong vạn năm, sông núi vạn dặm cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương. Con người thì có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới. Nơi sâu của tinh không chính là đạo tràng của tiên ma được lưu truyền trong nhân gian.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Diệp Tinh Vân, vị Tông chủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Thần Tông trên con đường khổ luyện tu tiên cùng hồng nhan tri kỷ của y.

Vạn Giới Tiên Tung - Wonderland/Wan Jie Xian Zong (2018)

Trên đây là top 15 phim hoạt hình 3D hay nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất mà bạn không nên bỏ lỡ. Tạo hình nhân vật xuất sắc, nội dung hấp dẫn là những điều giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về các bộ phim này.