Top phim 15 phim phá án hay nhất của Hàn Quốc không xem thật phí

Top 15 phim phá án Hàn Quốc sẽ mang đến sức hút đặc biệt đối với những khán giả có tính cách mạnh mẽ, đam mê yếu tố bí ẩn, ly kỳ. Hàn Quốc là quốc gia có nền điện ảnh rất phát triển, bên cạnh những dòng phim đã quá quen thuộc như tình cảm, lãng mạn thì các năm gần đây, phim trinh thám cũng đang trở nên vô cùng hấp dẫn trên thị trường quốc tế.

Diễn viên: TaecYeon, Lee Yeon-Hee, Lim Ju-Hwan

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 22/1/2022

Số tập: 32 tập

Thời lượng: 35 phút/tập

Nhân vật chính của phim là Kim Tae Pyung, người sở hữu một năng lực kỳ lạ là mỗi khi anh ta nhìn vào mắt bất kỳ ai, Kim sẽ thấy được khoảnh khắc ngay trước khi họ chết. Anh đã tận dụng khả năng trời phú này để kiếm tiền bằng cách bán thông tin cho những người cần nó.

Đến một ngày, Tae Pyung nhìn vào mắt của thám tử Seo Joon Young và vô cùng ngạc nhiên khi không thể thấy trước khoảnh khắc mà cô sẽ chết. Tae Pyung vì lo sợ cô gái này sẽ làm mất đi năng lực kiếm tiền của mình nên đã tránh xa cô. Nhưng sau đó anh vô tình bị cuốn vào một vụ án bắt cóc lớn mà Joon Young cũng có liên quan. Để rồi lần này, Tae Pyung không dùng năng lực đoán cái chết để kiếm tiền mà là để giúp cảnh sát điều tra án mạng và tìm ra các tử thi.

The Game: Towards Zero

2. The Cursed – Lời Nguyền Bí Ẩn

Điểm IMDb: 7.2/10

Thể loại phim: Phim trinh thám, giả tưởng, bí ẩn

Đạo diễn: Kim Yong-Wan

Diễn viên: Uhm Ji-Won, Jung Ji-So, Sung Dong-Il, Jo Min-Soo, Kim Min-Jae, Kim Shin-rok…

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 10/2/2020

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 60p/tập

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Im Jin-Hee (Uhm Ji-Won) - một phóng viên điều tra rất dũng cảm và nhiệt tình, không sợ cái chết hay các quyền lực chính trị. Cô gái trẻ đang theo đuổi một vụ án bạo lực có liên quan đến công ty CNTT lớn nhất ở Hàn Quốc – Forest.

Chủ tịch của công ty này là Jin Jong-Hyun (Sung Dong-Il) - người tôn thờ giáo phái Shaman. Lần theo thông tin này, Im Jin-Hee đã tìm đến đến một tổ chức tư vấn tâm linh có liên kết với Forest.

Từ đây, Jin Hee gặp được một cô gái có khả năng đặc biệt liên quan đến các linh hồn đã chết tên So-Jin. Và cả hai cũng dần bị lún sâu vào những bí ẩn tâm linh, các nghi thức tà giáo và những vụ án đầy ám ảnh.

The Cursed – Lời Nguyền Bí Ẩn

3. 365 Ngày Tái Sinh

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại phim: Phim trinh thám, chính kịch, giả tưởng , bí ẩn

Đạo diễn: Kim Kyung-hee

Diễn viên: Lee Joon-hyuk, Nam Ji-hyun, Kim Ji-soo, Yang Dong-geun

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 23/3/2020

Số tập: 24 tập

Thời lượng: 30 phút/tập

Đây là bộ phim xứng đáng lọt top 15 phim phá án hay nhất, dựa trên tiểu thuyết Lặp Lại của Kurumi Inui (2004), nội dung xoay quanh 10 người với cuộc sống thảm hại, ngoài ý muốn và mơ ước được thay đổi và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ hoặc giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Những người này đã được cho cơ hội đó bởi một lời đề nghị “du hành thời gian”. S4 có mười người được trở về quá khứ đúng 1 năm trước, khi mà những vấn đề vất vả, khó khăn hay những tai nạn thương tâm của họ chưa xảy ra để có thể thay đổi tương lai.

1 trong 10 người là thám tử Ji Hyung-Joo (Lee Joon-Hyuk), sau khi du hành thời gian đã phát hiện bản thân và 9 người kia đang bị lôi kéo vào một vụ án bí ẩn cùng những tính toán, âm mưu đáng sợ đằng sau đó. Do đó, anh cố gắng tìm kiếm 9 người du hành để cảnh báo họ. Đồng hành cùng anh là một tiểu thuyết gia du hành ngược thời gian Shin Ga-Hyun (Nam Ji-Hyun), để cứu sống bản thân khỏi tai nạn, nhưng lại rơi vào một bi kịch khác kinh khủng hơn nhiều.

365 Ngày Tái Sinh

4. Tell Me What You Saw

Điểm IMDb: 7.6 / 10

Thể loại phim: Phim trinh thám, Bí ẩn, giật gân

Đạo diễn: Lee Joon-Hyeong

Diễn viên: Jang Hyuk, Soo Young, Jin Seo-Yeon

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 1/2/2020

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 60 phút

Oh Hyun-Jae (Jang Hyuk) từng là một thám tử tài giỏi. Anh ta đã phá thành công nhiều vụ án bằng kinh nghiệm và năng lực suy luận của mình. Một kẻ giết người hàng loạt đã gây ra vụ nổ nhằm cướp đi mạng sống vị hôn phu của Hyun Jae. Vì quá đau lòng, anh từ bỏ công việc và chọn cuộc sống ẩn dật đầy cô đơn.

Năm năm sau, một vụ giết người mới lại xuất hiện với cách thức giết người tương tự như vụ án năm xưa, khiến Hyun Jae không thể làm ngơ. Anh tham gia không chính thức vào vụ điều tra và hợp tác với nữ thám tử “tân binh” Cha Soo-young, người có siêu năng lực ghi nhớ mọi thứ mình từng nhìn thấy.

Tell Me What You Saw

5. Extracurricular

Điểm IMDb: 7.7 / 10

Thể loại phim: Phim trinh thám, tội phạm, chính kịch, giật gân

Đạo diễn: Kim Jin-Min

Diễn viên: Kim Dong-hee, Jung Da-bin, Park Ju-hyun, Nam Yoon-soo, Choi Min-soo, Park Hyuk-kwon, Kim Yeo-jin

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 29/4/2020

Số tập: 10 tập

Thời lượng: 50 phút/tập

Extracurricular là cái tên tiếp theo có mặt trong top 15 phim phá án hay nhất của Hàn Quốc. Nội dung phim kể về Oh Ji Soo - nam sinh cấp 3 có tính cách trầm lặng, hướng nội nhưng luôn có thành tích đầu bảng, là hình mẫu “ưu tú” trong mắt thầy cô và bạn bè.

Vào năm lớp 9, bố mẹ bỏ đi, vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống, Ji Soo đã tự mình tạo ra và điều hành một đường dây mại dâm qua ứng dụng Deng Deng, ẩn trong cái tên mỹ miều là “hẹn hò trả tiền”.

Tại trường học, Ji Soo âm thầm thương cô bạn Bae Gyu Ri, một nữ sinh vừa giàu có lại vô cùng xinh đẹp, nhưng không ai biết là cô luôn phải chịu áp lực từ gia đình. Cho nên khi phát hiện ra hoạt động “làm thêm” trái phép của Ji Soo, Bae Gyu Ri đã không ngần ngại tham gia. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi, cho đến khi một nữ sinh trong đường dây của Ji Soo bị cảnh sát phát hiện.

Extracurricular

6. Hồi Ức – Memorist

Điểm IMDb: 7.6 / 10

Thể loại phim: Phim trinh thám, Giả tưởng , Bí ẩn, Kinh dị

Đạo diễn: Kim Whee, So Jae-Hyun

Diễn viên: Yoo Seung-Ho, Lee Se-Young, Cho Seong-Ha, Yoon Ji-On, Jung Ha-Joon, Jo Sung-ha, Jun Hyo-Seong, Kim Seo-Kyung

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 11/3/2020

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Memorist là bộ phim thuộc thể loại kinh dị bí ẩn kể về nhân vật Dong Baek – thám tử có năng lực đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai khi chạm vào họ.Khác với những motif “dị nhân” khác, Dong Baek đã công khai năng lực của mình và tham gia nghiên cứu khoa học để danh chính ngôn thuận trở thành một cảnh sát điều tra tài giỏi.

Đến ngày nọ, một kẻ giết người hàng loạt xuất hiện cùng hàng chục nạn nhân, Dong Baek đã làm việc với nhà phân tích tội phạm tài năng Han Sun-mi để điều tra và nhanh chóng ngăn chặn tên giết người biến thái này.

Thân phận và nguồn gốc năng lực đặc biệt của Dong Baek cũng dần hé lộ thông qua quá trình điều tra, với rất nhiều tội ác ghê rợn trong quá khứ được lật lại, từ đó kéo theo rất nhiều cái chết khác để chặn đầu mối. Liệu rằng Dong Baek có tìm ra chân tướng sự thật trước khi thế lực ngầm kia giết chết tất cả những người liên quan?

Hồi Ức – Memorist

7. Người Vợ Nguy Hiểm Của Tôi

Điểm IMDb: 7.9/10

Thể loại: Phim trinh thám, Tội phạm , Bí ẩn , Kinh dị

Đạo diễn: Lee Hyeong-min

Diễn viên: Kim Jung-Eun, Choi Won-Young, Choi Yu-hwa, Ahn Nae-sang, Shim Hye-jin, Lee Jun-hyeok

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 5/10/2020

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Sim Jae-Kyeong là một người tốt bụng, thông minh và giàu có. Cô đã kết hôn với Kim Yoon-Cheol (Choi Won-Young) và trải qua 6 năm hôn nhân hạnh phúc.Chồng cô là một đầu bếp kiêm người điều hành một nhà hàng Ý nổi tiếng. Cuộc sống của anh vốn rất hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp cho đến khi gặp Jin Sun Mi (Choi Yu Hwa) – một nhân viên làm việc tại nhà hàng của mình.

Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và họ bắt đầu lên kế hoạch sát hại Shim Jae Kyung nhằm chiếm đoạt tài sản của cô và danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Kim Yoon Cheol lại phát hiện ra vợ mình đã biến mất cùng những vết máu khắp nhà.

Jae Kyung được kết luận bị bắt cóc. Yoon Cheol lo lắng và quyết tâm tìm kiếm bằng được vợ mình. Nhưng điều anh ta không ngờ là người vợ vốn rất tốt bụng của mình một khi muốn trả thù lại có thể trở nên nguy hiểm và tàn độc đến thế.

Người Vợ Nguy Hiểm Của Tôi

8. The Model Detective

Điểm IMDb: 7,5 / 10

Thể loại: Phim trinh thám, Hành động , Chính kịch , Bí ẩn

Đạo diễn: Jo Nam-Kook

Diễn viên: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah, Oh Jung-Se, Ji Seung-Hyun

Giới hạn tuổi: PG 13

Khởi chiếu: 6/7/2020

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Nhân vật chính của phim là vị cảnh sát kỳ cựu 18 năm kinh nghiệm Kang Do-Chang (Son Hyun-Joo), anh luôn phá án dựa kinh nghiệm và trực giác cá nhân. Trong khi đó, càng cảnh sát trẻ Oh Ji-Hyeok (Jang Seung-Jo) là người có óc suy luận, mắt quan sát tin tường, luôn tin vào chứng cứ và phân tích tâm lý tội phạm, Người còn lại là cô phóng viên đam mê công việc Jin Seo-Kyung (Lee Elijah).

The Model Detective xoay quanh hành trình điều tra, phá án bằng mọi cách của bộ ba cảnh sát – phóng viên kể trên. Ngoài việc phải đối mặt với những kẻ giết người biến thái, điên loạn, họ còn phải vượt qua sự điều khiển của những thế lực chính trị quyền lực.

The Model Detective

9. Thế Giới Song Song – Train

Điểm IMDb: 8.0 / 10

Thể loại: Phim trinh thám, Giả tưởng, Bí ẩn

Đạo diễn:Ryu Seung Jin

Diễn viên: Yoon Shi-Yoon, Soo-jin Kyung, Jo Wan-gi, Lee Hang-na, Shin So-yul

Giới hạn tuổi: 15+

Khởi chiếu: 11/7/2020

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Nhân vật chính của phim là Seo Do Won, một thám tử sống vì chính nghĩa, không ngừng nỗ lực để đưa tội phạm ra trước vành móng ngựa. Khi người con gái anh yêu bị sát hại trong đêm định mệnh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Seo Do Won. lúc này, anh phát hiện ra mình có khả năng di chuyển giữa 2 thế giới song song. Trong thế giới kia, cũng có một Seo Do Won khác có tính cách biến chất, tham nhũng. Ở thế giới đó, người yêu anh vẫn còn sống rất vui vẻ.

Anh đã thề rằng sẽ truy tìm bằng được giết hại người yêu mình ở thế giới hiện thực, đồng thời bảo vệ cô ấy ở thế giới song song. Sau đó, anh hanh chóng nhận ra một mình không thể làm được điều này, đó là lý do anh tìm kiếm sự giúp đỡ ở cả 2 thế giới.

Công tố viên Han Seo Kyung chính trực ở thế giới hiện thực lại là thám tử lạnh lùng, vô cảm ở thế giới song song. Cùng với Lee Jung Min, một thành viên ngoan cường trong đơn vị điều tra khoa học, họ sẽ tìm mọi cách để truy bắt kẻ giết người ở thế giới này và bảo vệ tình yêu của Seo Do Won ở thế giới kia.

Thế Giới Song Song – Train

10. Cheat On Me, If You Can

Điểm IMDb: 8.1/10

Thể loại: Phim trinh thám, Hài , Bí ẩn , Lãng mạn

Đạo diễn: Kim Hyung-seok

Diễn viên: Cho Yeo-jeong, Go Jun, Yeon Woo, Kim Ye-won, Kim Young-dae

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2/12/2020

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 65 phút/tập

Kang Yeo-Joo (Cho Yeo-Jeong) là một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết trinh thám bán chạy, cô luôn tự tìm hiểu cách giết người và giải quyết các vụ án mạng trong truyện của mình. Hiện tại, cô đang nghiên cứu cách biến một vụ giết người giống như một vụ án do tai nạn.

Woo Sung, người chồng trẻ tuổi của cô, là một luật sư chuyên về ly hôn. Gần đây, người luôn có tư tưởng thà trở thành góa phụ cũng không muốn là phụ nữ đã ly hôn tên Yeo Joo, đã nhận thấy người chồng trẻ có những hành vi đáng ngờ. Liệu rằng Woo Sung có thực sự đang lừa dối vợ mình?

Cheat On Me, If You Can

11. Flower Of Evil

Điểm IMDb: 8,7 / 10

Thể loại: Phim trinh thám, Tội phạm , Bí ẩn , Lãng mạn

Đạo diễn: Kim Cheol-Kyu

Diễn viên: Lee Joon-Gi, Moon Chae-Won, Jang Hee-Jin, Seo Hyun-Woo

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 29/7/2020

Số tập: 17 tập

Thời lượng: 70 phút/tập

Thám tử đầy nhiệt huyết tên Cha Ji-Won (Moon Chae-Won), luôn theo đuổi sự thật và công lý. Hiện cô đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng Baek Hee-Sung và cô con gái xinh xắn Eun Ha.

Baek Hee-Sung vốn rất thương vợ, luôn tận tụy, thân thiện với hàng xóm và là một ông chủ tiệm kim hoàn thành đạt. Nhưng bên trong, Baek Hee Sung lại che giấu một con người hoàn toàn khác, một quá khứ đẫm máu với hàng chục mạng người đã bị sát hại dưới tay hắn.

Hiện tại, ban ngày anh ta luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng buổi tối lại trở thành kẻ biến thái tra tấn, giết người không chớp mắt. Sẽ ra sao nếu Cha Ji-Won biết được kẻ giết người máu lạnh đang bị truy nã lại chính là chồng mình.

Flower Of Evil

12. Beyond Evil

Điểm IMDb: 8.3/10

Thể loại: Phim trinh thám, Chính kịch , Bí ẩn , Kinh dị

Đạo diễn:

Diễn viên: Shin Ha-kyun, Yeo Jin-gu, Choi Sung-eun, Chun Ho-jin, Choi Dae-Hoon, Choi Jin-ho, Kim Shin-rok, Baek Suk-Kwang, Nam Yoon-Su

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 19/2/2021

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 70 phút/tập

Lee Dong-Sik (Shin Ha-Kyun) từng là thám tử tài giỏi nhưng giờ đây chỉ làm một nhân viên văn phòng tẻ nhạt tại đồn cảnh sát Manyang. Đến một ngày, thám tử Han Joo-Won (Yeo Jin-Goo) chuyển đến đồn cảnh sát và trở thành sếp của Lee Dong-Sik.

Han Joo-Won có cha là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ trưởng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Mặc dù có địa vị xã hội cùng những phẩm chất đáng ngưỡng mộ, nhưng trong Joo Won lại ẩn chứa một bí mật.

Khi một chuỗi các vụ án mạng ghê rợn xảy ra, lại có sự tương đồng kỳ lạ với vụ án giết người hàng loạt của 20 về năm trước mà Dong Sik từng vướng vào. Đó là lý do mà Dong Sik và Joo Won đã hợp sức, thề sẽ tìm được kẻ thủ ác. Và trong hành trình điều tra gian nan đó, họ buộc phải xem xét sâu xa hơn những gì bằng chứng thể hiện, đặt câu hỏi về khả năng phạm tội của những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Beyond Evil

13. Secret Forest

Điểm IMDb: 8.6/10

Thể loại: Phim trinh thám, Tội phạm , Chính kịch , Bí ẩn

Đạo diễn: Park Hyun-Suk

Diễn viên: Cho Seung-Woo, Bae Doo-Na, Joon-hyuk Lee, Jae-woong Choi, Bae-soo Jeon, Yun Se-ah, Yoon Jong-In, Ji-Ho Song, Park Sung-Geun

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: Season 1 – 2017, Season 2 – 2020

Số tập: 32 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Secret Forest (Stranger) có phần một xoay quanh nhân vật Hwang Shi Mok - công tố viên gương mẫu, bị chứng quá mẫn cảm với một số âm thanh. Anh ấy gần như mất đi cảm giác đồng cảm sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật não khi còn trẻ.

Anh gặp được nữ trung úy cảnh sát Han Yeo Jin, cô đã hỗ trợ anh điều tra một chuỗi vụ án mạng kỳ lạ, tưởng như mất dấu. Mặc dù họ rất tài giỏi nhưng có một thế lực ngầm luôn cản trở cả hai tiếp cận các bằng chứng cũng như tiếp tục cuộc điều tra. Từ đây, hai người đã phát hiện ra một âm mưu tham nhũng rất lớn liên quan đến Văn phòng Công tố viên của chính phủ và một tập đoàn tư nhân.

Secret Forest

14. Mouse – Kẻ Săn Đầu Người

Điểm IMDb: 8.7/10

Thể loại: Phim trinh thám, Hành động, Tội phạm, Bí ẩn

Đạo diễn: Choi Joon-bae, Kang Cheol-woo

Diễn viên: Lee Seung-gi, Lee Hee-joon, Park Ju-hyun, Kyung Soo-jin

Giới hạn tuổi: 19+

Khởi chiếu: 3/3/2021

Số tập: 20 tập

Thời lượng: 80 phút/tập

Bộ phim đặt ra vấn đề về việc có thể xét nghiệm ra mã gen tâm thần phân liệt cho thai nhi và mang ra thảo luận rằng đất nước có đồng ý phá bỏ những thai nhi có 1% gen đó hay không. Vợ của tên sát nhân hàng loạt biến thái có biệt danh là “Kẻ săn đầu người” đang trong thai kỳ thứ 9 khi chồng mình bị cảnh sát bắt giữ. Đứa bé có 1% gen tâm thần phân liệt, nhưng người mẹ vẫn quyết định sinh nó ra để chứng minh việc xét nghiệm kia là sai.

Hiện tại, Jeong Ba-reum là một tuần cảnh tốt bụng, lương thiện và nhiệt tình. Nhưng thành phố anh đang sống đã trở nên nguy hiểm bởi sự xuất hiện của một kẻ giết người hàng loạt. Từ đây anh cùng cảnh sát Go Moo-chi, người có bề ngoài khá bệ rạc và bất cần nhưng lại có óc suy luận tuyệt vời, cả hai quyết định điều tra chân tướng đằng sau những vụ giết người kỳ lạ kia.

Mouse – Kẻ Săn Đầu Người

15. Times – Vòng Thời Gian

Điểm IMDb: 7.7/10

Thể loại: Phim trinh thám, Giả tưởng , Kinh dị

Đạo diễn: Yoon Jong-Ho

Diễn viên: Lee Seo-jin, Lee Joo-young, Kim Yeong-cheol, Moon Jeong-hee

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 20/2/2021

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Lee Jin-Woo ở thời điểm năm 2015 là một phóng viên chính trực, nhiệt huyết, luôn theo đuổi sự thật. Năm 2020, Seo Jung-In cũng là một phóng viên yêu nghề. Bằng cách nào đó, cả hai người đã kết nối với nhau qua một cuộc điện thoại. Họ cùng nhau cố gắng ngăn chặn cái chết của Tổng thống Hàn Quốc Seo Ki-Tae, cũng là cha của Seo Jung-In.

Jin Woo và Jung In bắt đầu một cuộc truy tìm sự thật đầy nguy hiểm dù sống và làm việc ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau. Liệu rằng họ có thể ngăn chặn những kẻ thủ ác âm mưu tội ác tày trời này trước khi quá muộn?

Times – Vòng Thời Gian

Trên đây là top 15 phim phá án Hàn Quốc hay và đáng xem nhất. Chúng tôi hy vọng đã giúp bạn có thêm sự lựa chọn để giải trí trong những ngày cách ly tại nhà này.