Top 15+ phim đoạt giải Oscar hay và đáng xem nhất

Diễn viên: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt, Meagen Fay,...

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2016

Phim mở đầu bằng việc Mia (Emma Stone) là một nữ diễn viên không chuyên kiêm nhân viên pha chế đã gặp gỡ một nhạc công jazz tên Sebastian (Ryan Gosling). Với những thất bại trong sự nghiệp, Mia và Sebastian đã trở nên đồng cảm với nhau trong nghệ thuật.

Sebastian dắt Mia đến một hộp đêm jazz, bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt của mình với jazz và ước muốn được làm chủ một hộp đêm, rồi động viên nàng trở thành một diễn viên.

Bộ phim khép lại bằng cảnh 5 năm sau, Mia giờ đây đã là một diễn viên nổi tiếng và kết hôn với một người đàn ông khác (Tom Everett Scott). Một đêm nọ, chồng của nàng để ý tới một quán jazz sau bữa tối. Mia nhận ra đó là hộp đêm của Sebastian, nhờ vào logo Seb's mà cô đã tạo nên cho chàng lúc trước. Sebastian đã nhìn thấy Mia trong đám đông khán giả.

La La Land – Những Kẻ Khờ Mộng Mơ (2016)

2. Parasite - Ký sinh trùng (2019)

Ngày phát hành: 21 tháng 6, 2019 (Việt Nam)

Thời lượng: 132 phút

Đạo diễn: Bong Joon-ho

Diễn viên: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam,...

Điểm IMDb: 8.6/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2019

Bối cảnh phim là một gia đình nghèo gồm 4 thành viên. Ông bố Ki-taek (Song Kang-ho) và bà mẹ Choong-sook (Jang Hye-jin) đang thất nghiệp ở nhà, hàng ngày nhận gấp hộp bánh pizza để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cậu con trai cả Ki-woo (Choi Woo-sik) của họ cũng ở nhà phụ việc sau 4 lần thi trượt đại học, cô em gái Ki-jung (Park So-dam) cũng nghỉ học do không đóng nổi học phí.

Một ngày nọ, Ki-woo được người bạn thân giới thiệu công việc gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Sau đó, cậu đã lên kế hoạch đưa cả gia đình mình thâm nhập vào ngôi nhà giàu có nhưng dễ tin người kia.

Bằng cách này hay cách khác, lần lượt từng người đã được trở thành một phần của gia đình giàu có dưới các vai trò khác nhau. Những tưởng họ sẽ nhanh chóng đổi đời sau khi có thể ăn bám nhà đại gia, nhưng hàng loạt biến cố xảy đến khiến cuộc sống của tất cả họ bỗng chốc đảo lộn.

Parasite - Kí sinh trùng (2019)

3. 12 Years A Slave – 12 Năm Nô Lệ

Ngày phát hành: 13 tháng 5, 2013 (Việt Nam)

Thời lượng: 134 phút

Đạo diễn: Steve McQueen

Diễn viên: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o, Sarah Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard,…

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2013

Nhân vật chính của phim là nghệ sĩ vĩ cầm Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) - một người da màu tự do có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và hai con tại New York. Đến một ngày nọ, anh gặp hai người đàn ông da trắng và nhận lời tham gia cùng họ để chơi nhạc với mức lương hậu hĩnh.

Sau một đêm uống rượu cùng hai gã đàn ông, Solomon tỉnh dậy trong một căn phòng phủ đầy rơm rạ cùng chân tay bị xiềng xích. Giờ đây, anh mới hiểu rằng mình đã bị chuốc rượu đến mê man để những kẻ nhẫn tâm kia bán anh đi làm nô lệ. Đối diện với những kẻ giam giữ mình, Solomon vẫn khẳng định mình là một người tự do.

12 Years A Slave – 12 Năm Nô Lệ

4. The Artist (2011)

Ngày phát hành: 8 tháng 9, 2011 (Việt Nam)

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Michel Hazanavicius

Diễn viên: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,...

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2011

Bộ phim câm The Artist có nội dung kể về cuộc hành trình ngược dòng thời gian đưa người xem trở về những năm 1920 tại Hollywood, cái nôi kỹ nghệ điện ảnh thế giới.

Nhân vật chính của phim là George Valentin, một diễn viên hàng đầu thành danh nhờ các bộ phim câm. Tướng mạo bảnh bao, vóc dáng chải chuốt, cặp mắt đa tình, râu mép tỉa gọn, nhân vật Valentin (xây dựng theo phong cách của Douglas Fairbanks và Rudolph Valentino) đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim của các cô gái.

Trong số những fan hâm mộ của anh, có cô diễn viên phụ tên Peppy Miller (do Bérénice Bejo thủ vai), về sau lại trở thành một ngôi sao màn bạc. Hai người tình cờ gặp nhau lần đầu vào năm 1927. Ngã rẽ cuộc đời đã khiến cho mỗi người chọn một con đường khác biệt trước khi tái ngộ vài năm sau đó.

The Artist (2011)

5. Avatar – Thế Thân (2009)

Ngày phát hành: 18 tháng 12, 2009 (Việt Nam)

Thời lượng: 161 phút

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Sam Worthington, Zoë Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2009

Đây là bộ phim kể về người anh hùng “bất đắc dĩ” Jake Sully – một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến bị liệt nửa thân. Người anh em sinh đôi của anh đã được chọn để tham gia vào chương trình cấy gen với người ngoài hành tinh tên Na’vi, với hy vọng tìm ra một giống loài mới có thể hít thở không khí tại hành tinh Pandora. Giống người mới này có cái tên là Avatar.

Sau khi anh của Jake bị giết, anh được chọn để thay thế anh trai và đã trở thành một Avatar đích thực, Jake có nhiệm vụ phải tìm hiểu và nghiên cứu hành tinh Pandora. Những thông tin mà anh thu thập được rất quý giá cho chiến dịch xâm chiếm hành tinh xanh thứ hai này của loài người.

Avatar – Thế Thân (2009)

6. Inception – Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)

Ngày phát hành: 6 tháng 8, 2010 (Việt Nam)

Thời lượng: 148 phút

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine,…

Điểm IMDb: 8.8/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2010

Bộ phim nói về Dom Cobb, một đạo chích đẳng cấp, có thể xâm nhập vào cõi vô thức của bất kỳ người nào để đánh cắp những bí mật thầm kín nhất của họ. Muốn thực hiện nhiệm vụ này, anh ta bước phải thâm nhập vào giấc mơ của người đó.

Nhưng đã đến lúc Cobb cảm thấy mệt mỏi với những tội phạm thực hiện theo yêu cầu của các tổng công ty và muốn quay trở lại cuộc sống bình thường như mọi người.

Để thực hiện được điều đó, anh phải làm một công tác cuối cùng cho Saito - một đại gia nắm tẩy của Cobb trước nhà chức trách Mỹ. Nhưng thay vì đánh cắp thông tin, Saito muốn cấy một ý tưởng vào óc của đại diện tổng công ty đối thủ cạnh tranh với hy vọng đối thủ phải dẹp tiệm.

Inception – Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)

7. Slumdog Millionaire – Triệu Phú Khu Ổ Chuột (2008)

Ngày phát hành: 26 tháng 12, 2008

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Danny Boyle, Loveleen Tandan

Diễn viên: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor, Irrfan Khan,…

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2008

Nội dung phim kể về câu chuyện của một chàng trai trẻ xuất thân từ khu ổ chuột Juhu ở Mumbai. Khi được tham gia vào trò chơi truyền hình Who Wants to Be a Millionaire? (tức Ai là triệu phú?) phiên bản Ấn Độ (Kaun Banega Crorepati, tiếng Hindi), cậu đã trả lời được chính xác tất cả những câu hỏi, vượt quá kỳ vọng của mọi người và khiến người dẫn chương trình lẫn các cảnh sát phải nghi ngờ.

Phim đã khơi dậy những tranh cãi liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ, phác họa chân dung người Ấn Độ và Đạo Hindu cùng vấn đề chăm sóc cho các diễn viên nhí tham gia đóng phim.

8. No Country For Old Men – Không Chốn Dung Thân (2007)

Ngày phát hành: 11 tháng 04, 2008 (Việt Nam)

Thời lượng: 122 phút

Đạo diễn: Joel Coen, Ethan Coen

Diễn viên: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin,…

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2007

Bối cảnh của phim là thời đại mới, khi ma túy vượt mặt, trộm cắp trở nên vô cùng nguy hiểm và súng được sử dụng tự do tại một thị trấn nhỏ. Nhân vật Llewelyn Moss tình cờ tìm thấy chiếc xe tải chất đầy ma túy và 200 triệu USD tiền mặt.

Khi Moss lấy đi số tiền cũng là lúc anh ấn nút khởi động cho guồng quay tội ác mà thậm chí cả luật pháp cũng không thể ngăn cản. Cũng vì số tiền này mà Moss trở thành nạn nhân của Chigurh -gã tội phạm máu lạnh độc ác, thích quyết định số phận nạn nhân bằng trò chơi tung đồng xu.

No Country For Old Men – Không Chốn Dung Thân (2007)

9. The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2003)

Ngày phát hành: 1 tháng 12, 2003

Thời lượng: 200 phút

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, Viggo Mortensen, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, Liv Tyler,…

Điểm IMDb: 8.9/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2004

Nhân vật Sauron của phim đã huy động toàn lực cho trận chiến khốc liệt cuối cùng là tấn công vào Gondor - vùng đất huyết mạch của loài người. Nơi đây dưới sự lãnh đạo của vị vua nhu nhược đã trở nên quá mong manh và nguy cấp. Đó chính là lúc những người anh hùng xuất hiện.

Cùng với sự hỗ trợ của các chiến binh Rohan và lực lượng những hồn ma bị nguyền rủa trong khe núi, Aragorn đã thống lĩnh người Gondor chống lại Sauron, anh đã hoàn thành sứ mệnh và thành Vua của Gondor.

The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2003)

10. Brokeback Mountain – Chuyện Tình Sau Núi (2005)

Ngày phát hành: 9 tháng 12, 2005

Thời lượng: 134 phút

Đạo diễn: Lý An

Diễn viên: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams, Linda Cardellini, Anna Faris, Randy Quaid,…

Điểm IMDb: 7.7/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2006

Đây là một trong những bộ phim xứng đáng lọt top 15+ phim đoạt giải Oscar hay nhất mọi thời đại. Nội dung kể về hai chàng cao bồi Jack Twist và Ennis Del Mar. Vào mùa hè năm 1963, họ gặp nhau khi cùng được thuê đến vùng núi Wyoming để chăm nom một đàn cừu khổng lồ khỏi bọn thú dữ. Jack và Ennis đã phát hiện cảm xúc lạ của mình dành cho đối phương.

Trong một đêm giá lạnh, cả hai đã không kiềm chế được cảm xúc và trải qua cảm giác đầy kinh ngạc lẫn thích thú mà họ chưa từng trải qua. Tình cảm thầm kín này vẫn kéo dài đến tận 20 năm sau, khi mà cả Jack lẫn Ennis đều đã cưới vợ.

Bộ phim mang đậm tính nhân văn khi không chỉ nói về tấn bi kịch của một mối tình đồng giới mà đằng sau đó còn là cái kết buồn của những mối tình vấp phải rào cản phi lý của xã hội.

Brokeback Mountain – Chuyện Tình Sau Núi (2005)

11. Titanic (1997)

Ngày phát hành: 19 tháng 12, 1997

Thời lượng: 194 phút

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates,…

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 1998

Rose Dewitt Bukater bị buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cuộc đời của cô đã thay đổi khi bước chân lên con tàu Titanic. Chính nơi đây cô gái xinh đẹp đã gặp được Jack Dawson, một họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp bình dân. Cô gái quý tộc đã từ bỏ tất cả để hòa nhập vào những điệu nhảy nhịp nhàng, các câu chuyện đời thường, đó là những gì đầy mới mẻ với Rose.

Thế nhưng, một thảm họa đã xảy ra làm cho mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo của nó, tàu Titanic va phải một tảng băng trôi. Lúc này, mọi người nhốn nháo tranh nhau một suất xuống thuyền cứu hộ, cướp từng cái áo phao.

Jack lúc này đang bị kẹt bên một đường ống dẫn nước vì vướng vào một vụ án oan, người ta nghi ngờ anh ăn cắp một chuỗi trang sức giá trị. Bộ phim có cái kết buồn nhưng để lại nhiều suy nghĩ trong người xem.

12. Gladiator – Võ Sĩ Giác Đấu (2000)

Ngày phát hành: 12 tháng 5, 2000

Thời lượng: 164 phút

Đạo diễn: Ridley Scott

Diễn viên: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi, Djimon Hounsou,…

Điểm IMDb: 8.5/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 2000

Gladiator – Võ Sĩ Giác Đấu (2000)

Võ sĩ giác đấu là cái tên xuất sắc tiếp theo lọt top 15+ phim đoạt giải Oscar hay nhất mọi thời đại. Nội dung xoay quanh nhân vật Maximus - một viên tướng La Mã tài năng, sau chiến tích chinh phục nước Đức đã nhận được sự sủng ái của Hoàng đế Marcus Aurelius và được chọn làm người kế thừa ngai vàng.

Tin này đã lọt đến tai Commodus, con trai duy nhất của Hoàng đế Marcus vốn là một kẻ luôn muốn có chiếc ngai vàng thống trị Rome, lồng lên vì ghen tức. Commodus bày ra một âm mưu thâm độc với hy vọng đoạt ngai vàng và triệt hạ đối thủ Maximus.

13. Dances With Wolves – Khiêu Vũ Với Bầy Sói (1990)

Ngày phát hành: 9 tháng 11, 1990

Thời lượng: 181 phút

Đạo diễn: Kevin Costner

Diễn viên: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney Grant,…

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 1990

Nội dung phim xoay quanh viên trung úy quân đội Mỹ thời nội chiến, phải đến biên giới Mỹ để tìm một đồn quân sự. Sau đó được bộ lạc người da đỏ Sioux cưu mang và gọi tên là "Dances With Wolves".

Ngày qua ngày, Dunbar đã dần trở thành một thành viên của bộ lạc Sioux. Anh cũng quên hẳn cuộc sống hiện đại mà trước kia mình đã từng sống. Nhưng khi quân đội Fort Sedgewick đặt chân đến vùng đất này và tìm ra anh, Dunbar phải đứng trước những sự lựa chọn đầy nghiệt ngã.

Dances With Wolves – Khiêu Vũ Với Bầy Sói (1990)

14. Annie Hall – Nàng Annie Hall (1977)

Ngày phát hành: 20 tháng 4, 1977

Thời lượng: 93 phút

Đạo diễn: Woody Allen

Diễn viên: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon,…

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 1977

Bộ phim kể về chuyện tình của diễn viên hài New York Alvy Singer (Woody Allen) và một người phụ nữ nhí nhảnh tên Annie Hall (Diane Keaton).

Hai người đều thích lý sự và rất hay tranh cãi với đối phương. Nhiều lúc mâu thuẫn đến tột độ và họ phải bỏ đi. Bỏ nhau xong quay lại, rồi lại bỏ nhau. Giữa hai người dường như tồn tại nhiều tình cảm nhưng họ không sống được bên nhau vì không giải quyết được những xung khắc.

15. The Godfather – Bố Già (1972)

Ngày phát hành: 15 tháng 3, 1972

Thời lượng: 175 phút

Đạo diễn: Francis Ford Coppola

Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton,…

Điểm IMDb: 9.2/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 1972

Phim bắt đầu bằng cảnh đám cưới của Connie Corleone, con gái duy nhất của ông trùm Vito Corleone với Carlo Rizzi vào cuối mùa hè năm 1945 tại Long Island, New York.

Cũng bởi phong tục "không người Sicilia nào được từ chối những đề nghị vào ngày cưới của con gái họ" mà Vito Corleone thường được bạn bè và đồng nghiệp gọi là "Bố già", và người cố vấn Tom Hagen phải ngồi nghe những thỉnh cầu từ bạn bè và đối tác làm ăn.

Con trai út của nhà Corleone, Michael, người vừa trở về sau chiến tranh và được ca ngợi là anh hùng, đã kể cho bạn gái của anh là Kay Adams những giai thoại về cuộc đời tội ác của cha mình và cam đoan với cô rằng anh không giống với họ.

The Godfather – Bố Già (1972)

16. The Sound Of Music – Giai Điệu Hạnh Phúc (1965)

Ngày phát hành: 2 tháng 3, 1965

Thời lượng: 174 phút

Đạo diễn: Robert Wise

Diễn viên: Julie Andrews, Christopher Plummer,…

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng: Giải Oscar phim hay nhất 1966

Đây là bộ phim giàu tình cảm, mở đầu là hình ảnh núi non nước Áo đẹp đến mê hồn, cô gái trẻ Maria trên đồi như ôm trọn cả thế giới trong tay. Cô gái luôn tự tin và tràn đầy sức sống, yêu phong cảnh núi Alpine hùng vĩ hơn là nhiệm vụ tu hành.

Sau đó, Maria đã rời tu viện để đến làm gia sư cho gia đình vị tướng giàu có Georg von Trapp, với nhiệm vụ dạy dỗ cho 7 đứa con của ông ta. Chúng là những đứa trẻ thông minh, nghịch ngợm nhưng rất trong sáng. Cô đến bên chúng bằng sự chân thành và những câu hát du dương. Sau khi gắn bó với lũ trẻ, đến một ngày, cô đã nhận ra rằng mình yêu cha của chúng, vị tướng đẹp trai nhưng vô cùng cứng nhắc.

Bạn đã sẵn sàng để xem hết top 15+ phim đoạt giải oscar này chưa nào? Chúng tôi hy vọng chúng sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn thật thú vị bên gia đình và những người thân yêu.