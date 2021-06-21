Top 15+ phim về chó hay và đáng yêu nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Những bộ phim về các chú chó trung thành luôn là đề tài được nhiều nhà làm phim ưu tiên khai thác. Dưới đây là top 15+ phim về chó hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ.
Nếu bạn là người yêu động vật hay chỉ đơn giản là người thích các chú cún cưng dễ thương thì top 15+ phim về chó hay nhất sau đây sẽ là món ăn tinh thần dành cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ khó lòng cưỡng lại sự thông minh và lòng trung thành của những người bạn bốn chân đáng yêu này.
1. A Dog’s Purpose (2017)
Nhà sản xuất: Gavin Polone
Đạo diễn: Lasse Hallström
Biên kịch: W. Bruce Cameron, Cathryn Michon
Diễn viên chính: Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton
Nội dung phim dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên năm 2010 của nhà văn W. Bruce Cameron. Chuyện phim kể về một chú chó tận tụy tìm kiếm mục đích sống qua nhiều kiếp và nhiều đời chủ nhân. Đây là một bộ phim thú vị và nhiều ý nghĩa mà bạn không thể bỏ lỡ.
2. Marley & Me (2008)
Nhà sản xuất: Karen Rosenfelt, Gil Netter
Đạo diễn: David Frankel
Biên kịch: Scott Frank, Don Roos
Diễn viên chính: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane
Hai diễn viên nổi tiếng là Owen Wilson và Jennifer Aniston, đã đảm nhận vai chính của bộ phim này dựa theo cuốn sách nổi tiếng của nhà văn John Grogan. Cặp đôi đã nhận nuôi một chú chó Labrador có tính cách nghịch ngợm nhưng khá đáng yêu. Họ đã học được nhiều điều và tìm được giá trị cuộc sống thông qua việc nhận nuôi bé cún dễ thương này.
3. Lady and The Tramp (1955)
Nhà sản xuất: Walt Disney
Đạo diễn: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
Biên kịch: Ward Greene , Erdman Penner
Diễn viên chính (lồng tiếng): Barbara Luddy, Larry Roberts, Peggy Lee
Trong top 15+ phim về chó hay nhất là cái tên Lady and The Tramp. Nội dung phim dựa theo truyện ngắn Happy Dan, The Whistling Dog của nhà văn Ward Greene. Đây là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney với nội dung kể về chuyện tình lãng mạn giữa một cô chó quý tộc và chàng chó lang thang. Cả hai đã phải trải qua nhiều thử thách và thay đổi phù hợp với đối phương để có cái kết hạnh phúc.
4. 101 Dalmatians (1996)
Nhà sản xuất: John Hughes, Ricardo Mestres
Đạo diễn: Stephen Herek
Biên kịch: John Hughes
Diễn viên chính: Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson, Joan Plowright
Nội dung phim xoay quanh một nhà thiết kế thời trang cao cấp có tính tình độc ác, luôn âm mưu đánh cắp những chú chó đốm để tạo ra một chiếc áo khoác lông lộng lẫy, nhưng thay vào đó lại tạo ra một mớ hỗn độn đầy hài hước.
5. The Secret Life of Pets (2016)
Nhà sản xuất: Chris Meledandri, Janet Healy
Đạo diễn: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Biên kịch: Cinco Paul, Ken Daurio
Diễn viên chính (lồng tiếng): Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart
Đây là bộ phim hoạt hình hài hước, vui nhộn này kể về cuộc sống yên tĩnh của một chú chó sục tên Max đã kết thúc khi chủ nhân của nó nhận nuôi thêm Duke - một kẻ đi lạc mà Max không thể ưa nổi.
6. Isle of Dogs (2018)
Nhà sản xuất: Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson
Đạo diễn: Wes Anderson
Biên kịch: Wes Anderson, Roman Coppola
Diễn viên chính (lồng tiếng): Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton
Đây là bộ phim hoạt hình đề tài khoa học viễn tưởng, vô cùng vui nhộn lấy bối cảnh Nhật Bản, nội dung xoay quanh một cậu bé với chuyến phiêu lưu tìm kiếm chú chó bị thất lạc của mình.
7. Benji (1974)
Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch: Joe Camp
Diễn viên chính: Peter Breck, Christopher Connelly, Patsy Garrett, Tom Lester, Mark Slade, Herb Vigran, Deborah Walley, Frances Bavier, Edgar Buchanan, Terry Carter
Phim là câu chuyện về Benji - một chú chó hoang rất thân thiện, được người dân thị trấn vô cùng yêu mến, trong đó có hai đứa trẻ là Cindy và Paul. Cả hai đã cầu xin bố của mình để Benji được lưu lại nhưng ông đã không đồng ý. Cho đến khi cả Cindy lẫn Paul bị bắt cóc, chú cún Benji dũng cảm đã tìm mọi cách để cứu hai đứa trẻ trốn thoát.
8. Dogs Day (2018)
Nhà sản xuất: Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Jennifer Monroe
Đạo diễn: Ken Marino
Biên kịch: Elissa Matsueda, Erica Oyama
Diễn viên chính: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally
Đây là một bộ phim hài lãng mạn nói về cuộc sống của những chú chó cùng chủ nhân của chúng, và những người có chung sở thích yêu động vật xung quanh Los Angeles.
9. Homeward Bound The Incredible Journey (1993)
Nhà sản xuất: Jeffrey Chernov, Franklin R. Levy
Đạo diễn: Duwayne Dunham
Biên kịch: Caroline Thompson, Linda Woolverton, Jonathan Roberts (không được công nhận)
Diễn viên chính: Michael J. Fox, Don Ameche, Sally Field, Robert Hays, Kim Greist, Veronica Lauren, Kevin Chevalia, Benj Thall
Đây là bản remake của bộ phim The Incredible Journey (1963), dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sheila Burnford, xuất bản năm 1961. Phim là hành trình của một chú chó bulldog Mỹ vui tính, một chú chó săn lông vàng già khôn ngoan và một chú mèo Himalaya vui nhộn. Cả ba đã cùng bắt tay nhau thực hiện chuyến đi dài xuyên qua vùng hoang dã hiểm trở của dãy núi Sierra Nevada để tìm về nhà cùng những người chủ thương yêu.
10. Eight Below (2006)
Nhà sản xuất: Patrick Crowley, David Hoberman
Đạo diễn: Frank Marshall
Biên kịch: David DiGillio
Diễn viên chính: Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood
Bộ phim là phiên bản remake dựa theo tác phẩm điện ảnh Antarctica (1983) của Toshiro Ishido, Koreyoshi Kurahara, Tatsuo Nogami và Susumu Saji. Nội dung phim xoay quanh tình bạn, lòng trung thành. Ba nhà khoa học trong chuyến thám hiểm Nam Cực đã phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt để duy trì sự sống. Và một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra buộc họ phải bỏ lại những chú chó kéo xe của mình.
11. All Dogs Go To Heaven (1989)
Nhà sản xuất: Don Bluth, Gary Goldman, John Pomeroy
Đạo diễn: Don Bluth
Biên kịch: Don Bluth, Ken Cromar
Diễn viên chính (lồng tiếng): Dom DeLuise, Burt Reynolds, Judith Barsi
Nội dung phim kể về linh hồn của chú chó Charlie từ thiên đường lẻn trở về Trái Đất, sau đó chú đã kết bạn với một cô gái mồ côi có thể nói chuyện với động vật. Từ dây, Charlie đã học hỏi được nhiều điều tuyệt vời từ tình bạn đáng quý.
12. Air Bud (1997)
Nhà sản xuất: Robert Vince, William Vince
Đạo diễn: Charles Martin Smith
Biên kịch: Kevin DiCicco, Paul Tamasy
Diễn viên chính: Michael Jeter, Kevin Zegers, Wendy Makkena, Eric Christmas, Bill Cobbs, Buddy
Air Bud là cái tên tiếp theo có mặt trong top 15+ phim về chó đáng xem nhất. Nội dung kể về việc chú chó cố gắng trốn thoát khỏi người chủ độc ác ở rạp xiếc và tình cờ tham gia đội bóng rổ. Đây là bộ phim hài thể thao mang đến cho khán giả những phút giây thú vị về chú chó lông vàng sở hữu kỹ năng chơi bóng rổ tuyệt vời.
13. Beethoven (1992)
Nhà sản xuất: Joe Medjuck, Michael C. Gross, Ivan Reitman
Đạo diễn: Brian Levant
Biên kịch: John Hughes, Amy Holden Jones
Diễn viên chính: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones
Câu chuyện kể về chú chó St. Bernard, được đặt theo tên của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ludwig van Beethoven, do gia đình Newton nuôi dưỡng. Mọi rắc rối bắt đầu từ khi gia đình Newton bị một tay bác sĩ thú y chuyên thực hiện những thí nghiệm động vật vô đạo đức kết luận rằng Beethoven có thể gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.
14. Bolt (2008)
Nhà sản xuất: Clark Spencer, John Lasseter
Đạo diễn: Byron Howard, Chris Williams
Biên kịch: Dan Fogelman, Chris Williams
Diễn viên chính: John Travolta, Miley Cyrus, Susie Essman
Nội dung phim kể về Bolt, một chú chó ngôi sao truyền hình. Cuộc sống mỗi ngày của chú là cháy hết mình với vai diễn siêu nhân chó trên phim trường. Một ngày nọ, Bolt vô tình đi lạc đến New York, sau đó phải thực hiện chuyến phiêu lưu đầy thử thách để trở về với cô chủ Penny của mình.
15. Lassie (2005)
Nhà sản xuất: Charles Sturridge, Ed Guiney, Francesca Barra
Đạo diễn: Charles Sturridge
Biên kịch: Eric Knight (tiểu thuyết), Charles Sturridge
Diễn viên chính: John Lynch, Samantha Morton, Peter O'Toole
Bộ phim xoay quanh một gia đình gặp khủng hoảng tài chính buộc phải bán chú chó mà họ yêu quý. Phim là cuộc hành trình tìm đường trở về nhà của Lassie sau khi trốn thoát khỏi những tay buôn chó. Bạn sẽ không khỏi cảm động vì sự trung thành của Lassie với chủ của mình.
16. Because of Winn-Dixie (2005)
Nhà sản xuất: Trevor Albert, Joan Singleton
Đạo diễn: Wayne Wang
Biên kịch: Kate DiCamillo (tiểu thuyết), Joan Singleton
Diễn viên chính: AnnaSophia Robb, Jeff Daniels, Eva Marie Saint
Đây là bộ phim về chó được thực hiện dựa trên cuốn sách cùng tên của Kate DiCamillo, kể về một cô bé 10 tuổi (do AnnaSophia Robb thủ vai), đã nhận nuôi một chú chó tên Winn-Dixie. Chú cún đã giúp chủ nhân của mình có cuộc sống thoải mái hơn tại thị trấn nhỏ của mình.
17. Cujo (1983)
Nhà sản xuất: Robert Singer, Daniel H. Blatt
Đạo diễn: Lewis Teague
Biên kịch: Stephen King (tiểu thuyết), Don Carlos Dunaway
Diễn viên chính: Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly, Danny Pintauro
Cujo là bộ phim kinh dị dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen King. Nội dung kể về một chú chó thuộc giống St. Bernard có tên Cujo. Vốn rất thân thiện, nhưng sau khi bị dơi cắn, chú chó bị mắc bệnh dại và trở nên hung bạo, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho một thị trấn nhỏ ở Mỹ.
18. Show Dogs (2018)
Nhà sản xuất: Deepak Nayar, Philip von Alvensleben
Đạo diễn: Raja Gosnell
Biên kịch: Max Botkin, Marc Hyman
Diễn viên chính: Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne
Bộ phim là câu chuyện thú vị xoay quanh về chú chó cảnh sát hoạt động bí mật. Chú chó đã giúp một đặc vụ FBI tìm bé gấu trúc con bị đánh cắp. Không chỉ vậy còn ngăn chặn hoạt động buôn lậu động vật trái phép.
19. The Adventures of Milo and Otis (1986)
Nhà sản xuất: Masuru Kakutani, Satoru Ogata
Đạo diễn: Masanori Hata
Biên kịch: Masanori Hata, Mark Saltzman
Diễn viên chính: Kyoko Koizumi, Dudley Moore, Chatran
The Adventures of Milo and Otis (1986) xoay quanh câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chú mèo mướp Milo và chú chó pug Otis. Vô tình chúng bị chia cắt và bị cuốn vào hành trình đầy nguy hiểm.
20. Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã
Nội dung bộ phim dựa trên tác phẩm văn học của nhà văn Jack London. Xoay quanh cuộc đời chú chó tên Buck. Vốn có cuộc sống êm đềm từ khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, đến một ngày nọ Buck bị bán cho những kẻ tìm vàng ở vùng hoang dã Alaska để trở thành một chú chó kéo xe. Cuộc sống của cậu trở nên hoàn toàn đảo loạn. Buck cũng quay về với bản tính hoang dã sau khi trải qua nhiều sóng gió và trở lại rừng và sống chung với bầy sói.
Loài chó từ lâu đã nổi tiếng với sự trung thành và gắn bó với con người. Chúng không những rất thông minh mà còn có lòng trung thành khiến chúng ta phải ngưỡng mộ. Hy vọng top 15+ phim về chó mà chúng tôi giới thiệu ở trên sẽ mang đến cho mọi người những khoảng thời gian giải trí thú vị. Mỗi bộ phim lại có một nét riêng và sức thu hút, hấp dẫn khác nhau. Chúc bạn và thân, bạn bè sẽ có những giây phút thư giãn với những bộ phim này.