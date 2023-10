Top 15+ phim về chó hay và đáng yêu nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Diễn viên chính: Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton

Nội dung phim dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên năm 2010 của nhà văn W. Bruce Cameron. Chuyện phim kể về một chú chó tận tụy tìm kiếm mục đích sống qua nhiều kiếp và nhiều đời chủ nhân. Đây là một bộ phim thú vị và nhiều ý nghĩa mà bạn không thể bỏ lỡ.

A Dog’s Purpose (2017)kể về một chú chó tận tụy tìm kiếm mục đích sống qua nhiều kiếp và nhiều đời chủ nhân

2. Marley & Me (2008)

Nhà sản xuất: Karen Rosenfelt, Gil Netter

Đạo diễn: David Frankel

Biên kịch: Scott Frank, Don Roos

Diễn viên chính: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane

Hai diễn viên nổi tiếng là Owen Wilson và Jennifer Aniston, đã đảm nhận vai chính của bộ phim này dựa theo cuốn sách nổi tiếng của nhà văn John Grogan. Cặp đôi đã nhận nuôi một chú chó Labrador có tính cách nghịch ngợm nhưng khá đáng yêu. Họ đã học được nhiều điều và tìm được giá trị cuộc sống thông qua việc nhận nuôi bé cún dễ thương này.

Hai diễn viên nổi tiếng là Owen Wilson và Jennifer Aniston, đã đảm nhận vai chính của bộ phim Marley & Me (2008) này dựa theo cuốn sách nổi tiếng của nhà văn John Grogan

3. Lady and The Tramp (1955)

Nhà sản xuất: Walt Disney

Đạo diễn: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson

Biên kịch: Ward Greene , Erdman Penner

Diễn viên chính (lồng tiếng): Barbara Luddy, Larry Roberts, Peggy Lee

Trong top 15+ phim về chó hay nhất là cái tên Lady and The Tramp. Nội dung phim dựa theo truyện ngắn Happy Dan, The Whistling Dog của nhà văn Ward Greene. Đây là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney với nội dung kể về chuyện tình lãng mạn giữa một cô chó quý tộc và chàng chó lang thang. Cả hai đã phải trải qua nhiều thử thách và thay đổi phù hợp với đối phương để có cái kết hạnh phúc.

Lady and The Tramp (1955) là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney với nội dung kể về chuyện tình lãng mạn giữa một cô chó quý tộc và chàng chó lang thang

4. 101 Dalmatians (1996)

Nhà sản xuất: John Hughes, Ricardo Mestres

Đạo diễn: Stephen Herek

Biên kịch: John Hughes

Diễn viên chính: Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson, Joan Plowright

Nội dung phim xoay quanh một nhà thiết kế thời trang cao cấp có tính tình độc ác, luôn âm mưu đánh cắp những chú chó đốm để tạo ra một chiếc áo khoác lông lộng lẫy, nhưng thay vào đó lại tạo ra một mớ hỗn độn đầy hài hước.

101 Dalmatians (1996) xoay quanh một nhà thiết kế thời trang cao cấp có tính tình độc ác, luôn âm mưu đánh cắp những chú chó đốm

5. The Secret Life of Pets (2016)

Nhà sản xuất: Chris Meledandri, Janet Healy

Đạo diễn: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Biên kịch: Cinco Paul, Ken Daurio

Diễn viên chính (lồng tiếng): Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart

Đây là bộ phim hoạt hình hài hước, vui nhộn này kể về cuộc sống yên tĩnh của một chú chó sục tên Max đã kết thúc khi chủ nhân của nó nhận nuôi thêm Duke - một kẻ đi lạc mà Max không thể ưa nổi.

The Secret Life of Pets (2016) là bộ phim hoạt hình hài hước, vui nhộn này kể về cuộc sống yên tĩnh của một chú chó sục tên Max

6. Isle of Dogs (2018)

Nhà sản xuất: Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson

Đạo diễn: Wes Anderson

Biên kịch: Wes Anderson, Roman Coppola

Diễn viên chính (lồng tiếng): Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton

Đây là bộ phim hoạt hình đề tài khoa học viễn tưởng, vô cùng vui nhộn lấy bối cảnh Nhật Bản, nội dung xoay quanh một cậu bé với chuyến phiêu lưu tìm kiếm chú chó bị thất lạc của mình.

7. Benji (1974)

Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch: Joe Camp

Diễn viên chính: Peter Breck, Christopher Connelly, Patsy Garrett, Tom Lester, Mark Slade, Herb Vigran, Deborah Walley, Frances Bavier, Edgar Buchanan, Terry Carter

Phim là câu chuyện về Benji - một chú chó hoang rất thân thiện, được người dân thị trấn vô cùng yêu mến, trong đó có hai đứa trẻ là Cindy và Paul. Cả hai đã cầu xin bố của mình để Benji được lưu lại nhưng ông đã không đồng ý. Cho đến khi cả Cindy lẫn Paul bị bắt cóc, chú cún Benji dũng cảm đã tìm mọi cách để cứu hai đứa trẻ trốn thoát.

Phim là câu chuyện về Benji - một chú chó hoang rất thân thiện, được người dân thị trấn vô cùng yêu mến, trong đó có hai đứa trẻ là Cindy và Paul

8. Dogs Day (2018)

Nhà sản xuất: Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Jennifer Monroe

Đạo diễn: Ken Marino

Biên kịch: Elissa Matsueda, Erica Oyama

Diễn viên chính: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally

Đây là một bộ phim hài lãng mạn nói về cuộc sống của những chú chó cùng chủ nhân của chúng, và những người có chung sở thích yêu động vật xung quanh Los Angeles.

Dogs Day (2018) là một bộ phim hài lãng mạn nói về cuộc sống của những chú chó cùng chủ nhân của chúng

9. Homeward Bound The Incredible Journey (1993)

Nhà sản xuất: Jeffrey Chernov, Franklin R. Levy

Đạo diễn: Duwayne Dunham

Biên kịch: Caroline Thompson, Linda Woolverton, Jonathan Roberts (không được công nhận)

Diễn viên chính: Michael J. Fox, Don Ameche, Sally Field, Robert Hays, Kim Greist, Veronica Lauren, Kevin Chevalia, Benj Thall

Đây là bản remake của bộ phim The Incredible Journey (1963), dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sheila Burnford, xuất bản năm 1961. Phim là hành trình của một chú chó bulldog Mỹ vui tính, một chú chó săn lông vàng già khôn ngoan và một chú mèo Himalaya vui nhộn. Cả ba đã cùng bắt tay nhau thực hiện chuyến đi dài xuyên qua vùng hoang dã hiểm trở của dãy núi Sierra Nevada để tìm về nhà cùng những người chủ thương yêu.

Homeward Bound The Incredible Journey (1993) là hành trình của một chú chó bulldog Mỹ vui tính, một chú chó săn lông vàng già khôn ngoan và một chú mèo Himalaya vui nhộn

10. Eight Below (2006)

Nhà sản xuất: Patrick Crowley, David Hoberman

Đạo diễn: Frank Marshall

Biên kịch: David DiGillio

Diễn viên chính: Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood

Bộ phim là phiên bản remake dựa theo tác phẩm điện ảnh Antarctica (1983) của Toshiro Ishido, Koreyoshi Kurahara, Tatsuo Nogami và Susumu Saji. Nội dung phim xoay quanh tình bạn, lòng trung thành. Ba nhà khoa học trong chuyến thám hiểm Nam Cực đã phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt để duy trì sự sống. Và một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra buộc họ phải bỏ lại những chú chó kéo xe của mình.

Eight Below (2006) là phiên bản remake dựa theo tác phẩm điện ảnh Antarctica (1983) của Toshiro Ishido, Koreyoshi Kurahara, Tatsuo Nogami và Susumu Saji

11. All Dogs Go To Heaven (1989)

Nhà sản xuất: Don Bluth, Gary Goldman, John Pomeroy

Đạo diễn: Don Bluth

Biên kịch: Don Bluth, Ken Cromar

Diễn viên chính (lồng tiếng): Dom DeLuise, Burt Reynolds, Judith Barsi

Nội dung phim kể về linh hồn của chú chó Charlie từ thiên đường lẻn trở về Trái Đất, sau đó chú đã kết bạn với một cô gái mồ côi có thể nói chuyện với động vật. Từ dây, Charlie đã học hỏi được nhiều điều tuyệt vời từ tình bạn đáng quý.

All Dogs Go To Heaven (1989) kể về linh hồn của chú chó Charlie từ thiên đường lẻn trở về Trái Đất

12. Air Bud (1997)

Nhà sản xuất: Robert Vince, William Vince

Đạo diễn: Charles Martin Smith

Biên kịch: Kevin DiCicco, Paul Tamasy

Diễn viên chính: Michael Jeter, Kevin Zegers, Wendy Makkena, Eric Christmas, Bill Cobbs, Buddy

Air Bud là cái tên tiếp theo có mặt trong top 15+ phim về chó đáng xem nhất. Nội dung kể về việc chú chó cố gắng trốn thoát khỏi người chủ độc ác ở rạp xiếc và tình cờ tham gia đội bóng rổ. Đây là bộ phim hài thể thao mang đến cho khán giả những phút giây thú vị về chú chó lông vàng sở hữu kỹ năng chơi bóng rổ tuyệt vời.

Air Bud kể về việc chú chó cố gắng trốn thoát khỏi người chủ độc ác ở rạp xiếc và tình cờ tham gia đội bóng rổ

13. Beethoven (1992)

Nhà sản xuất: Joe Medjuck, Michael C. Gross, Ivan Reitman

Đạo diễn: Brian Levant

Biên kịch: John Hughes, Amy Holden Jones

Diễn viên chính: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones

Câu chuyện kể về chú chó St. Bernard, được đặt theo tên của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ludwig van Beethoven, do gia đình Newton nuôi dưỡng. Mọi rắc rối bắt đầu từ khi gia đình Newton bị một tay bác sĩ thú y chuyên thực hiện những thí nghiệm động vật vô đạo đức kết luận rằng Beethoven có thể gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

Câu chuyện kể về chú chó St. Bernard, được đặt theo tên của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ludwig van Beethoven, do gia đình Newton nuôi dưỡng

14. Bolt (2008)

Nhà sản xuất: Clark Spencer, John Lasseter

Đạo diễn: Byron Howard, Chris Williams

Biên kịch: Dan Fogelman, Chris Williams

Diễn viên chính: John Travolta, Miley Cyrus, Susie Essman

Nội dung phim kể về Bolt, một chú chó ngôi sao truyền hình. Cuộc sống mỗi ngày của chú là cháy hết mình với vai diễn siêu nhân chó trên phim trường. Một ngày nọ, Bolt vô tình đi lạc đến New York, sau đó phải thực hiện chuyến phiêu lưu đầy thử thách để trở về với cô chủ Penny của mình.

Bolt vô tình đi lạc đến New York, sau đó phải thực hiện chuyến phiêu lưu đầy thử thách để trở về với cô chủ Penny của mình

15. Lassie (2005)

Nhà sản xuất: Charles Sturridge, Ed Guiney, Francesca Barra

Đạo diễn: Charles Sturridge

Biên kịch: Eric Knight (tiểu thuyết), Charles Sturridge

Diễn viên chính: John Lynch, Samantha Morton, Peter O'Toole

Bộ phim xoay quanh một gia đình gặp khủng hoảng tài chính buộc phải bán chú chó mà họ yêu quý. Phim là cuộc hành trình tìm đường trở về nhà của Lassie sau khi trốn thoát khỏi những tay buôn chó. Bạn sẽ không khỏi cảm động vì sự trung thành của Lassie với chủ của mình.

Phim là cuộc hành trình tìm đường trở về nhà của Lassie sau khi trốn thoát khỏi những tay buôn chó

16. Because of Winn-Dixie (2005)

Nhà sản xuất: Trevor Albert, Joan Singleton

Đạo diễn: Wayne Wang

Biên kịch: Kate DiCamillo (tiểu thuyết), Joan Singleton

Diễn viên chính: AnnaSophia Robb, Jeff Daniels, Eva Marie Saint

Đây là bộ phim về chó được thực hiện dựa trên cuốn sách cùng tên của Kate DiCamillo, kể về một cô bé 10 tuổi (do AnnaSophia Robb thủ vai), đã nhận nuôi một chú chó tên Winn-Dixie. Chú cún đã giúp chủ nhân của mình có cuộc sống thoải mái hơn tại thị trấn nhỏ của mình.

Because of Winn-Dixie (2005) kể về một cô bé 10 tuổi (do AnnaSophia Robb thủ vai), đã nhận nuôi một chú chó tên Winn-Dixie

17. Cujo (1983)

Nhà sản xuất: Robert Singer, Daniel H. Blatt

Đạo diễn: Lewis Teague

Biên kịch: Stephen King (tiểu thuyết), Don Carlos Dunaway

Diễn viên chính: Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly, Danny Pintauro

Cujo là bộ phim kinh dị dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen King. Nội dung kể về một chú chó thuộc giống St. Bernard có tên Cujo. Vốn rất thân thiện, nhưng sau khi bị dơi cắn, chú chó bị mắc bệnh dại và trở nên hung bạo, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho một thị trấn nhỏ ở Mỹ.

Cujo

18. Show Dogs (2018)

Nhà sản xuất: Deepak Nayar, Philip von Alvensleben

Đạo diễn: Raja Gosnell

Biên kịch: Max Botkin, Marc Hyman

Diễn viên chính: Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne

Bộ phim là câu chuyện thú vị xoay quanh về chú chó cảnh sát hoạt động bí mật. Chú chó đã giúp một đặc vụ FBI tìm bé gấu trúc con bị đánh cắp. Không chỉ vậy còn ngăn chặn hoạt động buôn lậu động vật trái phép.

Show Dogs (2018) là câu chuyện thú vị xoay quanh về chú chó cảnh sát hoạt động bí mật

19. The Adventures of Milo and Otis (1986)

Nhà sản xuất: Masuru Kakutani, Satoru Ogata

Đạo diễn: Masanori Hata

Biên kịch: Masanori Hata, Mark Saltzman

Diễn viên chính: Kyoko Koizumi, Dudley Moore, Chatran

The Adventures of Milo and Otis (1986) xoay quanh câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chú mèo mướp Milo và chú chó pug Otis. Vô tình chúng bị chia cắt và bị cuốn vào hành trình đầy nguy hiểm.

The Adventures of Milo and Otis (1986) xoay quanh câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chú mèo mướp Milo và chú chó pug Otis

20. Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

Nội dung bộ phim dựa trên tác phẩm văn học của nhà văn Jack London. Xoay quanh cuộc đời chú chó tên Buck. Vốn có cuộc sống êm đềm từ khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, đến một ngày nọ Buck bị bán cho những kẻ tìm vàng ở vùng hoang dã Alaska để trở thành một chú chó kéo xe. Cuộc sống của cậu trở nên hoàn toàn đảo loạn. Buck cũng quay về với bản tính hoang dã sau khi trải qua nhiều sóng gió và trở lại rừng và sống chung với bầy sói.

Tiếng gọi nơi hoang dã

Loài chó từ lâu đã nổi tiếng với sự trung thành và gắn bó với con người. Chúng không những rất thông minh mà còn có lòng trung thành khiến chúng ta phải ngưỡng mộ. Hy vọng top 15+ phim về chó mà chúng tôi giới thiệu ở trên sẽ mang đến cho mọi người những khoảng thời gian giải trí thú vị. Mỗi bộ phim lại có một nét riêng và sức thu hút, hấp dẫn khác nhau. Chúc bạn và thân, bạn bè sẽ có những giây phút thư giãn với những bộ phim này.