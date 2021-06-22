Top 15 phim thảm họa hấp dẫn nhất mọi thời đại phải xem bằng được

Thảm họa thiên nhiên, tận thế luôn là chủ đề hấp dẫn được nhiều nhà làm phim khai thác. Top 15 phim thảm họa hay nhất được giới thiệu sẽ đưa người xem đến với những thiên tai, thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá khủng khiếp và hậu quả nặng nề cho nhân loại. Đây cũng là lời cảnh báo đến loài người vốn đang tỏ ra thờ ơ và không ngừng tàn phá Trái Đất mỗi ngày.

Điểm IMDb: 5.3/10

Đạo diễn: Dean Devlin

Diễn viên:Jim Sturgess, Gerard Butler,...

Nội dung của phim tập trung vào hoạt động của hệ thống vệ tính kiểm soát khí hậu mang tên là Dutch Boy. Trong một lần gặp hệ thống trong trục trặc, Jake Lawson và anh trai của mình là Max đã cùng với trạm Ute Fassbinder do Sarah Wilson chỉ huy tìm ra bí mật đằng sau những trận bão liên tiếp đang đe dọa đến an nguy thế giới.

Siêu bão địa cầu (Geostorm) tập trung vào hoạt động của hệ thống vệ tính kiểm soát khí hậu mang tên là Dutch Boy

2. Năm đại họa (2012)

Năm công chiếu: 13/11/2009

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 158 phút

Điểm IMDb: 5.8/10

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: John Cusack, Chiwetel Ejiofor,...

Đây là bộ phim có nội dung hấp dẫn, xứng đáng lọt top 15 phim thảm họa hay nhất mọi thời đại, kể về ngày tận thế được dự báo trước sẽ diễn ra vào năm 2012. Theo dân tộc cổ đại Maya thì năm 2012 sẽ là một năm đặc biệt nguy hiểm đối với thế giới loài người. Vào năm này, cả nhân loại có khả năng cao sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn như các cuộc diệt chủng trước đây trên Trái Đất.

Một nhà địa chất người Mỹ tên Adrian Helmsley đã tìm thấy một loại neutrino mới kỳ lạ có nguồn gốc từ ngọn lửa mặt trời khổng lồ đang đốt nóng lõi Trái đất và gây hiểm hiểm rất lớn cho con người. Từ đây, chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu để giúp những chiếc tàu giúp thoát khỏi thảm cảnh này. Một gia đình nhà văn khoa học viễn tưởng Jackson Curtis đã phải vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để sinh tồn vào năm 2012.

Năm đại họa (2012) có nội dung hấp dẫn, xứng đáng lọt top 15 phim thảm họa hay nhất mọi thời đại, kể về ngày tận thế được dự báo trước sẽ diễn ra vào năm 2012

3. Thế chiến Z (World War Z)

Năm công chiếu: 21/06/2013

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 116 phút

Điểm IMDb: 7.0/10

Đạo diễn: Marc Forster

Diễn viên: Brad Pitt, Mireille Enos,...

Nội dung phim xoay quanh nạn diệt vong của con người khi phải đối mặt với đại dịch Zombie. Trong bối cảnh phim, cựu Thanh tra Liên Hợp Quốc Garry Lane đang tìm mọi cách để kiếm được phương thuốc đặc trị, với mong muốn cứu chữa căn bệnh Zombie - mối nguy hại đang đe dọa đến sự sống còn của loài người.

Thế chiến Z (World War Z) xoay quanh nạn diệt vong của con người khi phải đối mặt với đại dịch Zombie

4. Ngày kinh hoàng (The Day After Tomorrow)

Năm công chiếu: 28/5/2004

Thể loại: Thảm họa

Thời lượng: 123 phút

Điểm IMDb: 6.3/10

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal,...

Đây là bộ phim kể về hoạt động của nhóm các nhà nghiên cứu gồm: Jack Hall - một nhà cổ sinh vật học người Mỹ, nhà khí tượng học Janet Tokada của NASA và giáo sư Terry Rapson - một nhà hải dương học của Trung tâm Hedland ở Scotland.

Họ đã cùng nhau xây dựng một mô hình dự báo dựa theo nghiên cứu của Jack về việc chống lại những hậu quả của tình trạng nóng lên toàn cầu, cùng với đó là những cơn địa chấn khủng khiếp,cơn lũ quét hoành hành khắp mọi nơi, cột sóng thần cao hàng trăm mét và thời tiết trở nên ngày một khốc liệt hơn,…

Ngày kinh hoàng (The Day After Tomorrow) là bộ phim kể về hoạt động của nhóm các nhà nghiên cứu gồm: Jack Hall - một nhà cổ sinh vật học người Mỹ, nhà khí tượng học Janet Tokada của NASA và giáo sư Terry Rapson - một nhà hải dương học của Trung tâm Hedland ở Scotland

5. Ngày tận thế (Armageddon)

Năm công chiếu: 1/7/1998

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, thảm họa

Thời lượng: 151 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Michael Bay

Diễn viên: Bruce Willis, Ben Affleck,...

Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ những người thợ khoan tại NASA. Đội ngũ này chính là những người sẽ gánh trên vai sứ mệnh nặng nề nhưng cũng đầy vĩ đại là cứu nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng do một siêu thiên thạch đang tấn công trái đất với tốc độ lên đến 1000 dặm/ giờ. Chỉ chưa đến 30 ngày này, đội ngũ thợ khoan đã làm việc cực lực với hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, cứu sống nhân loại.

Ngày tận thế (Armageddon) là bộ phim được lấy cảm hứng từ những người thợ khoan tại NASA

6. Đại chiến thế giới (War of the Worlds)

Năm công chiếu: 29/6/2005

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 116 phút

Điểm IMDb: 5.7/10

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Tom Cruise, Dakota Fanning,...

Nội dung phim nói về một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình tên Ray Ferrier. Đến một ngày nọ, vì bận việc nên vợ đã nhờ Ray trông hai đứa con của họ. Tuy nhiên, đó cũng chính là ngày những thế lực xấu bên ngoài hành tinh tiến hành cuộc xâm lăng Trái Đất.

Đại chiến thế giới (War of the Worlds) - 2005 nói về một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình tên Ray Ferrier

7. Bình minh chết (Dawn Of The Dead)

Năm công chiếu: 19/03/2004

Thể loại: Hành động, kinh dị

Thời lượng: 100 phút

Điểm IMDb: 7.3/10

Đạo diễn: Zachary Edward Snyder

Diễn viên: Ving Rhames, Sarah E. Polley

Nội dung phim là quá trình tìm kiếm sự sống của một nhóm người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần gồm: cảnh sát Kenneth, y tá Ana Clark, một cặp vợ chồng trẻ Andre và Luda và nhân viên bán hàng Michael Shaunessy.

Họ đã may mắn sống sót trong trận dịch hạch toàn thế giới. Đây là dịch bệnh sản sinh ra những thây ma ăn thịt hung hãn, dữ tợn, chúng trú ẩn trong một trung tâm mua sắm lớn ở miền Trung phía Tây nước Mỹ.

Nội dung phim là quá trình tìm kiếm sự sống của một nhóm người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần gồm: cảnh sát Kenneth, y tá Ana Clark, một cặp vợ chồng trẻ Andre và Luda và nhân viên bán hàng Michael Shaunessy

8. 28 ngày sau (28 days later)

Năm công chiếu: 1/11/2002

Thể loại: Thảm họa, kinh dị

Thời lượng: 113 phút

Điểm IMDb: 6.3/10

Đạo diễn: Danny Boyle

Diễn viên: Cillian Murphy, Naomie Harris,...

Đây là bộ phim kể về cuộc xâm lăng của chủng vi rút Rage - Inducing có khả năng lây qua nước bọt và máu, làm cho người nhiễm bệnh trở thành Zombie ăn thịt người. Jim - một bệnh nhân hôn mê sau khi tỉnh dậy đã phải đối mặt với thế giới đầy nguy hiểm, chết chóc và chứng kiến sự sống của loài người đang rơi vào trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc".

28 ngày sau (28 days later) là bộ phim kể về cuộc xâm lăng của chủng vi rút Rage - Inducing có khả năng lây qua nước bọt và máu, làm cho người nhiễm bệnh trở thành Zombie ăn thịt người

9. Thảm họa toàn cầu (The Happening)

Năm công chiếu: 13/06/2008

Thể loại: Tâm lý, kinh dị

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 5.0/10

Đạo diễn: M. Night Shyamalan

Diễn viên: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel,...

Đây là một bộ phim tâm lý của Mỹ rất hay và xứng đáng lọt vào top 15 phim thảm họa hay nhất mọi thời đại. Nội dung kể về hành trình tìm kiếm sự sống trong cái chết của gia đình Elliot Moore cùng người vợ tên Alma và con gái Jess. Để duy trì sự sống, họ buộc phải tìm ra lý do thật sự đằng sau cái chết của hàng loạt người là vì một cuộc tấn công khủng bố sinh học sử dụng chất độc thần kinh trong không khí hay là do một nguyên nhân nào khác.

Thảm họa toàn cầu (The Happening) kể về hành trình tìm kiếm sự sống trong cái chết của gia đình Elliot Moore cùng người vợ tên Alma và con gái Jess

10. Thảm họa sóng thần (The Impossible)

Năm công chiếu: 9/9/2012

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 113 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Đạo diễn: J. A. Bayona

Diễn viên: Naomi Watts, Ewan McGregor, ...

Bộ phim được lấy cảm hứng từ cơn đại sóng thần ở châu Á vào năm 2004. Gia đình của bác sĩ Maria Bennett cùng người chồng tên Henry và ba cậu con trai Lucas, Thomas và Simon đã không may gặp phải cơn đại hồng thủy ở Thái Lan khi đi du lịch. Trong khoảnh khắc vật lộn giữa sự sống và cái chết, tình cảm gia đình được đặt lên hàng đầu được xem là một phần nguyên nhân khiến cả gia đình của Maria đều may mắn sống sót một cách thần kỳ.

Trong khoảnh khắc vật lộn giữa sự sống và cái chết, tình cảm gia đình được đặt lên hàng đầu được xem là một phần nguyên nhân khiến cả gia đình của Maria đều may mắn sống sót một cách thần kỳ

11. Khe nứt San Andreas (San Andreas)

Năm công chiếu: 27/5/2015

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, tình cảm và hành động

Thời lượng: 114 phút

Điểm IMDb: 6.0/10

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên: Dwayne Johnson, Carla Gugino,...

Nội dung phim kể về cuộc hành trình tìm kiếm con gái Blake Gaines đầy nguy hiểm và gian nan của phi công Raymond "Ray" Gaines. Ông phải giải cứu cô bé trước khi cả bang California của Mỹ bị nhấn chìm hoàn toàn dưới cơn sóng thần khủng khiếp.

Nội dung phim kể về cuộc hành trình tìm kiếm con gái Blake Gaines đầy nguy hiểm và gian nan của phi công Raymond "Ray" Gaines

12. Thảm họa hủy diệt (Deep Impact)

Năm công chiếu: 8/5/1998

Thể loại: Thảm họa, hành động

Thời lượng: 121 phút

Điểm IMDb: 6.2/10

Đạo diễn: Mimi Leder

Diễn viên: Robert Duvall, Téa Leoni,...

Đây là tác phẩm điện ảnh có mạch phim bắt đầu bằng việc nhà thiên văn nghiệp dư trẻ tuổi Leo Biederman tình cờ phát hiện ra một vật thể lạ có thể là sao chổi, nó đang chuẩn bị rơi xuống Trái Đất. Sau sự kiện này, hàng loạt cơn sóng thần đã đổ bộ vào nước Mỹ.

Để cứu người dân thoát khỏi đại nạn, các phi hành đoàn của Messiah đã quyết định tiêu diệt sao chổi Wolf bằng cách "tự sát". Họ thực hiện việc lái con tàu vào một hố sâu và sử dụng đầu đạn hạt nhân còn lại để thổi Wolf thành những mảnh nhỏ hơn và bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất.

Thảm họa hủy diệt (Deep Impact) là tác phẩm điện ảnh có mạch phim bắt đầu bằng việc nhà thiên văn nghiệp dư trẻ tuổi Leo Beiderman tình cờ phát hiện ra một vật thể lạ có thể là sao chổi, nó đang chuẩn bị rơi xuống Trái Đất

13. Cơn bão kinh hoàng (The Perfect Storm)

Năm công chiếu: 30/06/2000

Thể loại: Chính kịch, thảm họa

Thời lượng: 130 phút

Điểm IMDb: 6.4/10

Đạo diễn: Wolfgang Petersen

Diễn viên: George Clooney, Mark Wahlberg,...

Nội dung phim kể về con tàu đánh bắt của chủ thuyền tên Bob Brown. Mặc dù đã được cảnh báo trước là sẽ có một siêu bão trên biển sắp tấn công, nhưng nhóm tàu vẫn quyết định ra khơi để đánh được một mẻ cá lớn. Nhóm người này phải đối diện với cánh cửa sinh tử để giành lấy sự sống vì giữa đại dương mênh mông cơn bão sẽ không chừa bất cứ một ai.

Nội dung phim xoay quanh con tàu đánh bắt của chủ thuyền tên Bob Brown phải đối diện với cánh cửa sinh tử để giành lấy sự sống vì giữa đại dương mênh mông cơn bão sẽ không chừa bất cứ một ai

14. Ngày độc lập (Independence Day)

Năm công chiếu: 02/07/1996

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Thảm họa

Thời lượng: 145 phút

Điểm IMDb: 7.0/10

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: Will Smith, Bill Pullman,...

Ngày độc lập có nội dung kể về nhân viên kỹ thuật vệ tinh tên David Levinson, anh đã phát hiện cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh khi chỉ còn rất gần ngày độc lập của nước Mỹ. Con người không hề biết rằng họ đang đứng trước một thảm họa hết sức khốc liệt và tàn bạo. Các chiến sĩ không quân cùng những nhà khoa học đã tận dụng tối đa các vũ khí công nghệ cao để đánh bại kẻ thù.

Ngày độc lập là bộ phim có nội dung kể về nhân viên kỹ thuật vệ tinh tên David Levinson, anh đã phát hiện cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh khi chỉ còn rất gần ngày độc lập của nước Mỹ

15. Sóng tử thần (The Wave)

Năm công chiếu: 28/01/2015

Thể loại: Thảm họa, tình cảm

Thời lượng: 105 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Roar Uthaug

Diễn viên: Ane Dahl Torp, Kristian Eikjord,...

Đây là tác phẩm điện ảnh do Na Uy sản xuất, và có sức ảnh hưởng lớn trong các bộ phim về thể loại phim thảm họa. Nội dung xoay quanh hành trình vượt qua cửa tử của gia đình nhà địa chất Kristian Eikjord. Xen lẫn những cảnh chạy thoát nghẹt thở là thông điệp nhân văn đầy tính về tình cảm gia đình.

Sóng tử thần (The Wave) có nội dung xoay quanh hành trình vượt qua cửa tử của gia đình nhà địa chất Kristian Eikjord

Trên đây là top 15 phim thảm họa hay nhất mà bạn nên xem thử một lần. Chúng tôi hy vọng bạn và người thân sẽ có được những giờ phút giải trí đầy thú vị và hấp dẫn.