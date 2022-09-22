TOP 20 phim luật sư hấp dẫn và gay cấn nhất của Hàn Quốc!

Top 20 phim về luật sư hay nhất do Hàn Quốc sản xuất dưới đây đã tạo nên những tình tiết kịch tính, các nút thắt then chốt quan trọng để rồi thỏa mãn người xem khi cái kết thật sự được phơi bày.

Đạo diễn: Kim Jin-min

Diễn viên chính: Lee Joon-gi, Seo Ye-ji

Điểm IMDb: 7.6/10

Đây là bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại luật sư, mang đến cho quý khán giả những giây phút xem phim thú vị nhờ nội dung giật gân và dàn diễn viên siêu xinh.

Nhân vật chính Bong Sang-pil (Lee Joon Gi đóng) từng tham gia băng đảng nhưng hiện giờ thì đã chuyển sang làm một luật sư tài giỏi với tỷ lệ thắng kiện rất cao. Vì có quá khứ bất hảo nên khi tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, Sang-pil đã nuôi dưỡng âm mưu trả thù và lợi dụng những sơ hở của pháp luật để trừng trị những kẻ dùng tiền, quyền lực để che đậy tội ác của mình.

Ngoài Lee Jun Ki - nam thần của dòng phim tâm lý tội phạm phức tạp, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Seo Ye Ji trong vai nữ chính, Lee Hye Young, Choi Min Soo và Ahn Nae Sang. Với nhiều tình tiết hấp dẫn và dàn diễn viên phái thực lực, đây chắc chắn sẽ là bộ phim mang đến những giây phút giải trí tuyệt vời cho người xem

Lawless lawyer – Luật sư vô pháp (2018)

2. Remember – Hồi ức (2015)

Ngày phát hành: 07/09/2015

Số lượng: 20 tập, 60 phút/tập

Đạo diễn: Lee Chang-min

Diễn viên: Yoo Seung Ho, Jung Yoo-Min, Park Min Young

Điểm IMDb: 7.8/10

Remember – Hồi ức (2015)

Nội dung phim xoay quanh cậu học sinh tên là Seo Jin Woo cùng hội chứng “trí nhớ siêu phàm”, nhờ đó cậu có khả năng ghi nhớ mọi thứ xảy ra từ quá khứ đến hiện tại đến từng chi tiết cụ thể và chân thật nhất.

Jin Woo đã tận dụng khả năng của mình để đến với con đường luật sư, với mong muốn tìm ra thủ phạm thật sự đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong vụ án oan của cha mình – người bị mắc chứng mất trí nhớ được gọi là Alzheimer. Luôn sát cánh cùng anh là nữ công tố viên Lee In Ah (Park Min Young) – người bạn thuở thơ ấu.

Jin Woo cố gắng mỗi ngày đấu tranh để chứng minh cha mình vô tội. Nhưng không ngờ ông lại đột ngột qua đời, liệu anh sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào, tiếp tục hay dừng lại?

Remember - Hồi Ức đã đạt tỉ suất người xem hơn 20% ở lãnh thổ Hàn Quốc. Mức rating cao ngất ngưởng này chứng tỏ độ phủ sóng và thành công vang dội của bộ phim vào thời điểm phát sóng.

3. Suspicious Partner – Đối tác đáng ngờ (2017)

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thể loại: Phim về luật, Hài hước, lãng mạn

Số lượng: 40 tập

Đạo diễn: Park Sun-ho

Diễn viên chính: Ji Chang-wook, Nam Ji-hyun, Choi Tae-joon, Kwon Na-ra

Điểm IMDb: 7.8/10

Suspicious Partner – Đối tác đáng ngờ (2017)

Đối tác đáng ngờ là một bộ phim hay xứng đáng lọt top 15 phim về luật sư hay nhất do Hàn Quốc sản xuất. Nội dung diễn ra phần lớn là ở khung cảnh tòa án. Cặp đôi Ji Chang-wook và Nam Ji-hyun đã kết hợp rất ăn ý và tạo nên nét lôi cuốn quý khán giả.

Noh Jin Wook (Ji Chang Wook) giữ vị trí công tố viên, có tính cách ngay thẳng kiểu “tsundere” (bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại khá yếu đuối). Trong khi đó, Eun Bong Hee ( Nam Ji Hyun) là một nhân viên tập sự của tòa án có tính cách nhiệt huyết và hăng say với công việc đã chọn. Trong công việc, họ đã vô tình gặp nhau và đồng hành giải quyết các vụ án “hách não” và dần nảy sinh tình cảm.

Bộ phim đã khắc họa chân thực những khó khăn và những niềm hạnh phúc của nghề luật sư, công tố viên.

4. Woman With A Suitcase – Gái già kéo vali (2016)

Ngày phát hành: 26/09/2016

Thể loại: luật sư, tình cảm

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kang Dae Sun, Lee Jae Jin

Diễn viên chính: Choi Ji-woo, Joo Jin-mo, Jeon Hye-bin, Lee Joon

Điểm IMDb: 7/10

Đây là bộ phim kể về câu chuyện đời sống và tâm tư tình cảm của một cô gái trẻ cùng những trắc trở trong con đường sự nghiệp của cô.

Cha Geum Joo (Choi Ji Woo đóng) là người quản lý ở một văn phòng luật sư. Vì sai sót, cô vô tình bị bắt giam, tưởng chừng như tương lai và sự nghiệp đã chấm dứt, thế nhưng chính sự kiên cường đã giúp cô vực dậy và ngày càng thành công hơn trong vai trò một luật sư tài giỏi.

Woman With A Suitcase – Gái già kéo vali

5. Masked Prosecutor – Mặt nạ công tố viên (2015)

Ngày phát hành: 20/05/2015

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jeon San, Kim Yong-soo

Diễn viên: Joo Sang-wook, Kim Sun-a, Uhm Ki-joon, Jun Kwang-ryul

Điểm IMDb: 6.3/10

Masked Prosecutor – Mặt nạ công tố viên (2015)

Đây là bộ phim Hàn Quốc về đề tài luật sư, kể về nhân vật chính là chàng công tố viên điển trai có tính tình ngay thẳng, luôn cố gắng giải quyết mọi việc theo hướng tốt đẹp và trừng trị những kẻ ác bằng pháp luật. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh trở thành một người hoàn toàn khác, vẫn là con người chính trực ấy nhưng lại đi trừng trị những kẻ khiến pháp luật bị thao túng.

Anh hoàn toàn không cô độc trên con đường tìm chính nghĩa của mình vì bên cạnh đã có nhiều người khác chung lý tưởng, một trong số đó là Yoo Min Hee – nữ thám tử điều tra tội phạm bạo lực. Hai người đã gặp gỡ và quyết định cùng nhau tiến bước trên con đường ấy.

Đây cũng là bộ phim về đề tài luật sự gây được tiếng vang lớn trong thời điểm phát sóng.

6. Look Out – Người Canh Gác (2017)

Ngày phát hành: 2017

Thể loại: Hành động, Giật gân, pháp luật

Số lượng: 32 tập

Đạo diễn: Kim Soo-eun

Diễn viên chính: Lee Si-young, Kim Young-kwang, Kim Seul-gi, Kim Tae-hoon, Key

Điểm IMDb: 7.6/10

Cái tên xuất sắc tiếp theo lọt top 15 phim về luật sư hay nhất do Hàn Quốc sản xuất là Người Canh Gác. Nội dung phim xoay quanh đề tài pháp luật và lồng ghép các tình tiết giật gân, hấp dẫn, kích thích người xem.

Công tố viên Jang Do Han là người đầy tham vọng, xuất thân từ một gia đình thấp kém nên luôn nung nấu ý định trả thù. Như một con thiêu thân, anh luôn đâm đầu vào việc trả thù và điều này đã khiến anh trở thành “một con quái vật”.

Còn Jo Soo Ji từng là một vận động viên bắn súng Olympic và là cựu cảnh sát của Cục phòng chống tội phạm, giờ đây công việc của cô là thành viên của đội canh gác.

Bộ phim đã thể hiện sức mạnh hủy diệt của quyết tâm trả thù, nó có thể hủy hoại con người. Ngoài ra, phim còn thể hiện những góc khuất không công bằng đằng sau luật pháp, chỉ có những người như Do Han mới dám đứng lên đòi lại công lý.

Look Out – Người Canh Gác (2017)

7. A new leaf – Một sự khởi đầu mới (2014)

Ngày phát hành: 30/04/2014

Thể loại: luật sư, tình cảm

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Park Jae-bum, Oh Hyun-jong

Diễn viên chính: Kim Myung-min, Park Min-young, Kim Sang-joong, Chae Jung-an

Điểm IMDb: 6.3/10

A new leaf - Một sự khởi đầu mới (2014)

Một sự khởi đầu mới - A new leaf là bộ phim Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống và khả năng xử lý những vụ án của luật sư nổi tiếng nhất trong giới luật sư - Kim Suk Joo, một luật sư lừng danh có tiếng tăm địa vị trong xã hội. Chưa có vụ kiện nào anh thua cuộc, dù phải làm bằng bất cứ giá nào, dù phải sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn và đê hèn của mình để hạ bệ đối thủ.

Nhưng sau một vụ tai nạn, anh lại bị mất trí nhớ, cũng nhờ đó mà dường như tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều. Trong khi đang dần ổn định với cuộc sống mới thì những ký ức về quá khứ đầy tội lỗi dần được khôi phục, làm cho Seok Joo cảm thấy hối hận về những gì đã làm và quyết định sửa lại lỗi lầm của bản thân bằng cách chiến đấu với những người bạn xấu xa của mình.

8. Divorce Lawyer In Love – Tình yêu luật sư (2015)

Ngày phát hành: 18/04/2015

Thể loại: luật sư, tình cảm, hài hước

Số lượng: 20 tập

Đạo diễn: Park Yong-soon

Diễn viên chính: Jo Yeo-jeong, Yeon Woo-jin

Điểm IMDb: 6.8/10

Go Cheok Hee là một nữ luật sư tài giỏi, có thể làm bất cứ việc gì để dành chiến thắng cho thân chủ của mình, còn Jo Sung Woo là cấp trên của Cheok Hee. Sung Woo luôn tìm cách bắt lỗi Cheok Hee, vì thế mà mối quan hệ của cả hai không mấy tốt đẹp. Đến một ngày, Cheok Hee không chịu đựng được nữa nên phải rời đi.

Nhiều năm sau đó, hai người tình cờ gặp lại nhau nhưng vị trí của cả hai đã bị đảo ngược hoàn toàn. Giờ đây Sung Woo vẫn là luật sư nhưng Cheok Hee đã là giám đốc của anh. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Divorce Lawyer In Love – Tình yêu luật sư (2015)

9. Prosecutor Princess – Nữ công tố viên sành điệu (2010)

Ngày phát hành: 31/03/2010

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jin Hyuk

Diễn viên chính: Kim So-yeon, Park Si-hoo

Điểm IMDb: 7/10

Phim là câu chuyện hấp dẫn về vị tiểu thư nhà giàu tên Ma Hye Ri, xinh đẹp, tốt bụng nhưng tính cách lại có phần trẻ con. Sở thích đặc biệt của cô gái trẻ này là shopping và dùng đồ hiệu. Với những nỗ lực không ngừng, cô đã vượt qua kỳ thi và vào làm trong viện kiểm sát của thành phố.

Tại đây, cô tình cờ gặp được chàng luật sư đẹp trai là Seo In Woo, mối nhân duyên của họ càng phát triển hơn khai cả hai trở thành hàng xóm của nhau. Nhưng sự thật nghiệt ngã đã ngăn cản chuyện tình của cặp đôi khi sự thật về công việc làm ăn phi pháp và những tội lỗi của cha cô phơi bày, mà người đã phơi bày sự thật ấy không ai khác chính là người mà cô đem lòng yêu thương – In Woo.

Prosecutor Princess – Nữ công tố viên sành điệu (2010)

10. Suits – Đấu trí (2018)

Ngày phát hành: 25/04/2018

Thể loại: chính kịch, gay cấn

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kim Jin-woo

Diễn viên chính: Jang Dong-gun, Park Hyung-sik

Điểm IMDb: 7.4/10

Suits – Đấu trí (2018)

Được xem như là một bản remake từ tác phẩm cùng tên của Mỹ, Suits bản Hàn được cho là bộ phim khá nặng đô về nội dung ngành luật. Tưởng chừng khó hút nhưng lại hút không tưởng, từ diễn xuất ăn ý của cặp đôi Jang Dong Gun và Park Hyung Sik đến những màn tranh luận, đấu trí thông minh được biên kịch lồng ghép vào phim.

Nội dung phim xoay quanh cặp đôi Choi Kang Seok – một luật sư nổi tiếng với sự uy tín và vẻ ngoài cực kì ấn tượng, là chủ của công ty luật đứng đầu Hàn Quốc và Go Yeon Woo – luật sư có trí tuệ tuyệt vời đang thực tập tại công ty của Choi Kang Seok. Cả hai đã cùng nhau bắt tay và kết hợp ăn ý để giải quyết những vụ án hóc búa, đưa sự thật ra ánh sáng, đánh bại những thế lực xấu xa và chứng minh rằng công lý luôn luôn chiến thắng.

11. I Hear Your Voice – Đôi Tai Ngoại Cảm (2013)

Ngày phát hành: 2013

Thể loại: Tình cảm, Luật pháp

Số lượng: 18 tập

Đạo diễn: Park Hye-ryun

Diễn viên chính: Lee Bo-young, Lee Jong-suk, Yoon Sang-hyun

Điểm IMDb: 8.1/10

I Hear Your Voice – Đôi Tai Ngoại Cảm (2013)

Đây là bộ phim luật sư đấu trí Hàn Quốc được mong chờ nhất vào mùa hè năm 2013. Sau một thời gian công chiếu, Đôi tai ngoại cảm nhiều tuần liền lọt top đầu trong những bộ phim có rating cao.

Nội dung kể về Park Soo Ha - người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt đối phương. Ngay từ nhỏ, anh đã chứng kiến cái chết của cha của mình, dù đã cố chứng minh là cha của mình bị sát hại chứ không phải do tai nạn, nhưng Park So ha không có đủ bằng chứng nên không thể giải oan cho cha.

May mắn thay, Jang Hye Sung - một nữ sinh đầy mạnh mẽ, vô tình chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra và đã đến phiên tòa làm chứng. Và như vậy, kẻ giết bố Soo Ha đã phải chịu tội trước pháp luật nhưng trước khi vào tù ông ta đã dọa sẽ tìm và giết Hye Sung. Cảm kích trước sự dũng cảm của Hye Sung, Soo Ha hứa sẽ bảo vệ cô.

Mười năm sau đó, khi Soo Ha – một nam sinh cấp ba gặp lại Hye Sung – một nữ luật sư, cùng lúc đó kẻ thủ ác năm xưa được ra tù, Soo Ha luôn bên cạnh và giúp đỡ Hye Sung, đồng thời thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ cô trước tên sát nhân ấy.

12. Nothing To Lose – Bước Đường Cùng (2017)

Ngày phát hành: 22/11/2017

Số lượng: 32 tập

Đạo diễn: Lee Gwang Young

Diễn viên chính: Park Eun-bin, Yeon Woo-jin, Dong Ha, Na Hae-ryung

Điểm IMDb: 6.7/10

Bộ phim xoay quanh thẩm phán Lee Jung Joo, là chủ tọa ở Tòa án Quận Seoul. Cô gái này có tính cách khá thẳng thắng, thỉnh thoảng cô hay buông những câu chửi thề trước mặt các bị cáo mặt dày khiến mọi người phải há hốc mồm.

Đồng hành cùng cô là thẩm phán Sa Ui Hyun. Anh rất được lòng mọi người bởi tính tận tình trong công việc.

Đến một ngày, Jung Joo gặp khó khăn khi phải đối mặt với một thế lực to lớn, người đã vu oan vụ giết người cho anh trai cô và đã giết người diệt khẩu. Liệu cô có đồng hành cùng với Ui Hyun đòi lại được công bằng cho anh của mình không.

Nothing To Lose – Bước Đường Cùng (2017)

13. While You Were Sleeping – Khi Nàng Say Giấc (2017)

Ngày phát hành: 2017

Thể loại: Lãng mạn, Kỳ ảo

Số lượng: 32 tập

Đạo diễn: Park Hye-ryun

Diễn viên chính: Lee Jong-suk, Bae Suzy

Điểm IMDb: 8.3/10

While You Were Sleeping – Khi Nàng Say Giấc (2017)

“Khi nàng say giấc” là một bộ phim siêu phẩm với sự hợp tác của nam diễn viên Lee Jong Suk và nữ ca sĩ, diễn viên Bae Suzy.

Nội dung kể về công tố viên Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) sở hữu vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút và lịch lãm trong trang phục công tố, anh cũng được nhận xét là người làm việc rất tận tâm.

Đồng hành cùng anh là Hong-joo, cô gái sở hữu khả năng kì lạ là nhìn thấy những điều không may sẽ xảy ra với mọi người thông qua giấc mơ của mình. Càng kì lạ hơn khi, công tố viên Jung Jae Chan cũng bắt đầu có những giấc mơ kì lạ.

Khi biết được sự thật này, Jae Chan đã cùng với Hong-joo tìm cách ngăn chặn những điều không may sẽ xảy ra, nhưng thật sự mọi thứ không hề dễ dàng đối với họ.

14. Defendant – Bị Cáo (2017)

Ngày phát hành: 2017

Thể loại: Chính kịch, Pháp lý, Giật gân

Số tập: 18 tập

Đạo diễn: Choi Soo-jin, Choi Chang-hwan

Diễn viên chính: Ji Sung, Uhm Ki-joon, Kwon Yuri

Điểm IMDb: 8.2/10

Defendant – Bị Cáo (2017)

Công tố viên Park Jung Woo là người đàn ông lý tưởng của gia đình và là mẫu người hoàn hảo của xã hội. Đâu ai có thể ngờ một người dường như có tất cả mọi thứ như thế bỗng nhiên mất tất cả khi anh ta vô tình trở thành nghi can số 1 trong vụ án giết người thân, vợ và con gái mình.

Trớ trêu thay, sau khi tỉnh lại anh lại bị mất trí nhớ. Thay vì ngồi yên chờ chết khi trở thành nghi can số 1, anh sẽ làm gì để chứng minh được sự vô tội của mình và đưa kẻ sát nhân thật sự ra ánh sáng?

Sự căng thẳng, gay cấn đến nghẹt thở cùng các vấn đề luân lý được đưa ra liên tục khiến người xem không thể rời mắt khỏi bộ phim.

15. Item – Vật Chứng (2019)

Ngày phát hành: 2019

Thể loại: Kỳ ảo, luật sư

Số lượng: 32 tập

Đạo diễn: Jung Yi-do

Diễn viên chính: Ju Ji-hoon, Jin Se-yeon, Kim Yoo-ri, Kim Kang-woo

Điểm IMDb: 6.4/10

Đây là bộ phim lấy đề tài luật sư chứa nhiều yếu tố giật gân, bí ẩn cùng với những hình ảnh siêu nhiên mà khoa học chưa thể giải thích.

Nội dung xoay quanh chàng công tố viên Kang Gon, người sống có lý tưởng cùng một trái tim ấm áp và luôn muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng công bằng nhất.

Đối mặt với việc cháu gái Da-In gặp nguy hiểm, với sức mạnh siêu nhiên có sẵn, anh sẵn sàng dấn thân vào vòng xoáy nguy hiểm ấy để tìm ra sự thật đằng sau.

Defendant – Bị Cáo (2019)

16. Hyena - Linh cẩu (2020)

Ngày phát hành: 21/02/2020

Thể loại: hình sự, tâm lý xã hội

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jang Tae-yoo, Lee Chang-woo

Diễn viên chính: Ju Ji-hoon, Kim Hye Soo

Điểm IMDb: 7.7/10

Hyena - Linh Cẩu (2020)

Hyena (Linh Cẩu) nói về những luật sư làm việc cho siêu giàu - 1% tại Hàn Quốc. Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) là một luật sư táo bạo và đầy tham vọng. Cô sẵn sàng vượt qua mọi ranh giới để thắng kiện. Mặt khác, Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) lại là một luật sư ưu tú và kiêu căng với xuất thân danh giá. Anh tin vào năng lực và sự ngay thẳng của mình khi giải quyết các vụ án.

Nhờ khai thác câu chuyện chiến đấu căng thẳng giữa các luật sư, nội dung kịch tính đã giúp Hyena nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Ngoài ra, diễn xuất đỉnh cao của “chị đại” Kim Hye Soo và Joo Ji Hoon cũng là một trong những yếu tố chính giúp Hyena thành công ngoài mong đợi.

17. Luật sư Vincenzo – Vincenzo (2021)

Ngày phát hành: 20/2/2021

Thể loại: tội phạm, kịch tính

Số lượng: 20 tập

Đạo diễn: Kim Hee Won

Diễn viên chính: Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin, Ok Taecyeon, Kim Yeo Jin, Kwak Dong Yeon, Yoon Byun Hee

Điểm IMDb: 8.4/10

Luật sự Vincenzo - Vincenzo (2021)

Vincenzo (2021) bom tấn truyền hình sắp tới của tvN xoay quanh nam chính Vincenzo Cassano (Song Joong Ki đóng), người sẵn sàng dùng những phương pháp cực đoan nhất để trừng phạt cái ác. Đây là bộ phim thuộc thể loại bạo lực, tội phạm pha chút hài hước mới lạ.

Vincenzo Cassano là một người Hàn Quốc được ông trùm mafia người Ý khét tiếng nhận nuôi từ bé. Anh vốn sở hữu sức hút vô song cùng kỹ năng đàm phán tuyệt đỉnh và sau này đã trở thành luật sư cố vấn cho băng đảng xã hội đen này.

Sau khi cha nuôi qua đời, anh trở về Hàn Quốc để thu hồi số vàng khổng lồ được giấu dưới tòa Geumga Plaza. Trong quá trình đó, anh gặp được Hong Cha Yeon (Jeon Yeo Bin) – nữ luật sư tài giỏi, luôn tìm mọi cách để thắng kiện. Cô chính là người đồng hành cùng Vincenzo phanh phui mọi mưu mô của kẻ thù. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên thần tượng đang rất thành công ở mảng diễn xuất là Ok Taecyeon trong vai Jang Joon Woo.

18.Trường luật - Law School (2021)

Ngày phát hành: 14/04/2021

Thể loại: Chính kịch, pháp luật

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kim Seok-yoon

Diễn viên chính: Kim Myung-min, Kim Bum, Ryu Hye-young, Lee Jung-eun,…

Điểm IMDb: 8/10

Trường Luật - Law School (2021)

Trường Luật lấy bối cảnh tại trường Đại học Luật Hankuk với cái chết bất thường của một giáo sư. Kẻ tình nghi là những vị giáo sư và sinh viên của trường. Chính vì vậy, tất cả họ đều phải ra sức thu thập bằng chứng để chứng minh bản thân không phải kẻ giết người.

Law School đã thành công trong việc tạo ra sự cân bằng giữa các tình tiết điều tra căng thẳng và câu chuyện cảm động của từng nhân vật. Đây sẽ là một bữa tiệc luật pháp ấn tượng với những câu thoại sâu sắc và tình huống thông minh.

Phim có sự tham gia đóng chính của Kim Kyung Min – tài tử từng 2 lần nhận giải Daesang – và nam diễn viên Vườn Sao băng – Kim Bum. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ thực lực là bảo chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và sức hút của phim.

19. The Devil Judge - Thẩm phán ác ma (2021)

Ngày phát hành: 03/07/2021

Thể loại: bí ẩn, chính kịch

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Choi Jung Gyu

Diễn viên chính: Ji Sung, Kim Min-jung, Park Jin-young, Park Gyu-young

Điểm IMDb: 8.3/10

The Devil Judge - Thẩm phán ác ma (2021)

Phim lấy bối cảnh ở một xã hội viễn tưởng mà ở đó, các phiên tòa xét xử được tổ chức thông qua truyền hình trực tiếp. Nam diễn viên tài năng Ji Sung vào vai Kang Yo Han – một vị luật sư chính trực và ngay thẳng. Anh luôn dùng những lập luận sắc sảo và cách xử lý tài tình để chinh phục mọi vụ án.

Đối thủ lớn nhất của Kang Yo Han là Jung Sun Ah (Kim Min Jung) – giám đốc điều hành của quỹ CSR (quỹ trách nhiệm xã hội). Vì có quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật cộm cán trong lĩnh vực chính trị, quyền hạn trong tay Jung Sun Ah rất lớn. Cô có thể thao túng bất cứ điều gì và là người duy nhất có thể đối đầu trực tiếp với thẩm phán Kang Yo Han.

Nhờ có sự bứt phá trong tỉ suất người xem, The Devil Judge (Thẩm Phán Ác Ma) trở thành một trong những phim truyền hình ăn khách nhất đài tvN năm 2021.

20. Juvenile Justice - Tòa án vị thành niên (2022)

Ngày phát hành: 25/02/2022

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, trinh thám

Số lượng: 16 tập

Đạo diễn: Hong Jong Chan

Diễn viên chính: Kim Hye Soo, Kim Moo Yeol, Lee Sung Min

Điểm IMDb: 8/10

Tòa Án Vị Thành Niên - Juvenile Justice (2022)

Tòa Án Vị Thành Niên - Juvenile Justice (2022) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do đạo diễn Hong Jong Chan cầm trịch sản xuất. Phim xoay quanh nữ thẩm phán nghiêm khắc cân bằng nỗi ác cảm với tội phạm vị thành niên bằng niềm tin vào công lý và hình phạt khi cô xử lý những vụ án khó ở tòa án vị thành niên.

Nội dung bắt đầu từ Sim Eun Seok (Kim Hye Soo thủ vai) - một thẩm phán ưu tú với tính cách gai góc, có ác cảm với tội phạm vị thành niên và cô được chỉ định vào một tòa án án dành cho trẻ vị thành niên địa phương tại quận Yeonhwa.

Tại đây Shim Eun Seok cố gắng cân bằng sự ác cảm của mình với những người phạm tội vị thành niên bằng niềm tin vững chắc vào công lý và sự trừng phạt. Cuối cùng qua từng vụ xét xử tại Tòa Án Vị Thành Niên cô nhận ra những vấn đề xã hội mà trẻ em phải đối mặt, Shim Eun Seok cố gắng phá vỡ phong tục cũng như thực hiện các cách riêng của mình để trừng phạt những người phạm tội.

Trên đây là top 20 phim về luật sư hay nhất và hấp dẫn nhất của xứ sở Kim Chi. Hy vọng bạn và gia đình sẽ có những giây phút giải trí thú vị với những bộ phim mà chúng tôi vừa giới thiệu.