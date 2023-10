TOP phim Zombie Hàn Quốc đặc sắc nhất năm 2022 !!!

Độ dài: 116 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên chính: Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re

Điểm IMDb: 5.5/10

Nếu như bạn là fan hâm mộ của bộ phim Train to Busan (2016) thì chắc chắn không thể bỏ qua The Peninsula (2020). Được dàn dựng bởi vị đạo diễn làm nên thành công cho Train to Busan, The Peninsula lấy bối cảnh sau 4 năm của đại dịch zombie Hàn Quốc. Lúc này, Hàn Quốc đã hoàn toàn trở thành “bán đảo xác sống”.

Một viễn cảnh loạn lạc, khủng hoảng diễn ra. Không chỉ là cuộc chiến giữa người và thây ma, mà đó là cuộc chiến thiện ác diễn ra trong bản chất con người.

Trong bộ phim này, không chỉ diễn ra những pha hành động tập trung vào nam chính Jung Suk. Ba mẹ con Ava có nhiều đất diễn với khả năng bắn súng, đánh nhau và lái xe cực đỉnh.Đây là bộ phim phát huy cao lý tưởng nữ quyền. Ca ngợi sự mạnh mẽ, can đảm và lòng trắc ẩn của người phụ nữ. Đó là người mẹ yêu thương hết mực và sẵn sàng hi sinh cho con.

Bán Đảo Peninsula (Peninsula)

2. Sinh Tồn (#Alive)

Tên gọi khác: Alive: Tôi còn sống

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Kinh dị, Xác sống

Độ dài: 99 phút

Đạo diễn: Il Cho

Diễn viên chính: Yoo Ah-in, Park Shin-hye

Điểm IMDb: 6.2/10

Link xem phim: Alive trên ứng dụng Netflix

Joon Woo là chàng thanh niên vốn sống khép kín trong căn hộ của mình. Đại dịch bất ngờ bùng phát biến khiến mọi người trong phút chốc biến thành zombie hung hãn và khát máu. Anh buộc phải cố thủ trong nhà với một ít lương thực trữ sẵn và chờ sự giải cứu của lực lượng quân đội. Joon Woo chỉ biết ru rú trong nhà mặc cho số phận định đoạt đã thể hiện sự thiếu ý và khiến khán giả thấy tội nghiệp.

Mạch phim được đẩy nhanh hơn khi xuất hiện nhân vật Yoo Bin (Park Shin Hye).

Thay vì khai thác sự kinh dị, hỗn loạn xen lẫn máu me bên ngoài, đây là bộ phim đi vào đào sâu sự hỗn loạn bên trong tâm lý con người khi bị giam cầm và bị cắt đứt mọi liên hệ xã hội.

Tôi còn sống là bộ phim đi vào đào sâu sự hỗn loạn bên trong tâm lý con người khi bị giam cầm và bị cắt đứt mọi liên hệ xã hội

3. Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Kinh dị, Giật gân, Zombie

Độ dài: 121 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên chính: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Soo Ahn

Điểm IMDb: 7.6/10

Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Hạng mục Điện ảnh

Link xem phim: Chuyến Tàu Sinh Tử trên ứng dụng Netflix

Train To Busan là một trong những bộ phim zombie gây "ám ảnh" đối với nhiều người xem. Bằng nội dung sâu sắc, hình ảnh mãn nhãn cùng dàn diễn viên tài năng, bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, đồng thời giúp đoàn làm phim thu về thành công vang dội.

Bộ phim kể về hành trình của người đàn ông Seok Woo (do Gong Yoo thủ vai) và cô con gái nhỏ Su An (do Kim Soo Ah thủ vai) trên chuyến tàu đi từ Seoul đến Busan để gặp vợ. Đại dịch zombie bắt đầu bùng phát khi người soát tàu không cẩn thận để một cô gái trẻ đã bị nhiễm dịch bệnh trốn lên tàu. Tại đây, cô gái đã lây nhiễm dịch bệnh cho hầu hết các hành khách.

Với cấu trúc chặt chẽ, liền mạch, nhịp phim gay cấn, hồi hộp, bộ phim đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Bên cạnh đó, bộ phim cũng lấy đi không ít nước mắt của người xem về tình người, tình cha con cũng như lên án lối sống ích kỷ của con người.

4. Vương Triều Xác Sống (Kingdom) Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Kinh dị, Xác sống

Số phần: 2 phần

Đạo diễn: Kim Seong-hun

Diễn viên chính: Joo Ji-hoon, Kim Hye-jun, Ryu Seung-ryong, Kim Sung-kyu,...

Điểm IMDb: 8.4/10

Link xem phim: Vương Triều Xác Sống trên ứng dụng Netflix

Kingdom được biết đến là một trong những tác phẩm phim truyền hình zombie thành công tại Hàn Quốc.

Phim lấy bối cảnh ở triều đại Joseon, nơi toàn bộ vương quốc bất ngờ bị tấn công bởi một bệnh dịch kỳ lạ. Vì một lý do bí ẩn mà Vua bỗng dưng biến thành xác sống khiến cho Đại thần và Vương hậu lên kế hoạch chiếm ngôi. Tuy nhiên, họ cần phải diệt trừ được thế tử Lee Chang. Lúc này thế tử vừa phải đối mặt với những kẻ thù có âm mưu chính trị, vừa phải tìm cách để cứu người dân của mình.

Đây là bộ phim được đánh giá cao bởi khán giả và các nhà phê bình phim, các fan của phim xác sống đừng bỏ lỡ!

5. Dạ Quỷ (Rampant)

Năm công chiếu: 2018

Thể loại: Hành động, Kinh dị

Độ dài: 130 phút

Đạo diễn: Kim Sung-hoon

Diễn viên chính: Hyun Bin, Jang Dong-gun

Điểm IMDb: 6.3/10

Phim điện ảnh Rampant khắc họa đầy ám ảnh trận địa xác sống, mở đầu phim zombie thời cổ trang tại Hàn Quốc.

Xuyên suốt bộ phim là trận chiến "dạ quỷ" và cuộc chiến quyền lực ngai vàng giữa thời Joseon nhiều biến động.

Sau một thời gian dài làm con tin nhà Thanh, Hoàng tử Lee Chung (Hyun Bin) cuối cùng cũng được anh trai là thái tử Lee Young (Kim Tae Woo) đưa về quê nhà. Lee Chung vốn là một kiếm khách xuất chúng. Cùng Kim Ja Jun (Jang Dong Gun), anh được tin tưởng giao nhiệm vụ tiêu diệt bầy "dạ quỷ".

6. Zombie Đại Hạ Giá (The Odd Family: Zombie On Sale)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Hài, Kinh dị

Độ dài: 112 phút

Đạo diễn: Lee Min-jae

Diễn viên chính: Jung Jae-young, Kim Nam-gil, Uhm Ji-won, Lee Soo-kyung, Jung Ga-ram, Park In -hwan

Điểm IMDb: 6.5/10

Zombie Đại Hạ Giá - bộ phim về đề tài zombie với sắc thái hoàn toàn mới !

So với những bộ phim về đề tài zombie khác, Zombie Đại Hạ Giá mang một sắc thái hoàn toàn mới. Mạch phim nhẹ nhàng, đa phần là yếu tố hài hước, siêu nhây, pha một chút tình cảm gia đình.Bạn sẽ được chứng kiến một đàn zombie không hề đáng sợ. Cùng đó là hàng loạt tình tiết dở khóc dở cười cho khán giả.

Man Deok (Park In Hwa) vốn là nhân viên điều hành một trạm xăng ở vùng quê yên bình. Ông có ba người con gồm: Joon Gul (Jung Jae Young), Min Gul (Kim Nam Gil) và Hae Gul (Lee Soo Kyung).Ông luôn ấp ủ mơ ước sẽ được có thể tận hưởng phần đời còn lại ở vùng biển đẹp đẽ xanh mát tại Hawaii. Tuy nhiên, sự xuất hiện của gã trai kì lạ (Jung Ga Ram) đã khiến cả khu làng náo loạn.

7. Mật Ngữ Diệt Vong (Doomsday Book)

Doghouse (Nhà Chứa)

Ngày phát hành: 11/04/2012

Thời lượng: 115 phút

Thể loại: Hài hước, chính kịch, huyền ảo

Đạo diễn: Jee-woon Kim, Pil-sung Yim

Diễn viên: Duk-moon Choi, Gwi-hwa Choi, Ma Dong-seok

Điểm IMDb: 5.9/10

Doomsday Book là dòng phim kết hợp giữa khoa học viễn tưởng - zombie, từng thắng giải Phim xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Fantasia năm 2012.

Trái ngược hẳn với những bộ phim zombie Hàn Quốc, Doomsday Book là một bộ phim mang yếu tố khoa học viễn tưởng độc đáo vào phim. Bộ phim kể về Seok Woo (do Ryu Seung-beom thủ vai) đã sử dụng sức mạnh siêu phàm mà mình có được để trừng trị đám nhóc dám cản trở việc yêu đương của mình.

Nhưng cũng cùng lúc đó, biến cố đã xảy ra với Trái đất khi thiên thạch rơi xuống, con người đều bị biến thành zombie, robot bắt đầu nhìn thấy được mọi thứ với cái nhìn huyền bí… tất cả đều khiến Seok Woo sợ hãi và hoang mang tột độ.

8. Ga Seoul (Seoul Station)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Hoạt hình, Kinh dị

Độ dài: 100 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Điểm IMDb: 6.1/10

Bộ phim hoạt hình duy nhất trong danh sách này chính là Seoul Station và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bộ phim zombie Hàn Quốc này có nội dung vô cùng ý nghĩa, lấy bối cảnh tại một nhà ga Seoul.

Bộ phim kể về người đàn ông vô gia cư lang thang khắp nơi với vết thương ở cổ nhưng không ai hỏi han một lời hay quan tâm đến sự sống chết của ông. Cuối cùng, ông hóa thành zombie và lây lan dịch bệnh cho toàn người dân Seoul.

Cùng với đó, giữa đại dịch zombie, là cuộc hành trình đi tìm cô con gái Hye Sun đang bỏ trốn của một người cha. Phần lớn diễn biến của phim là công cuộc tìm kiếm nơi trú ẩn khi một loại virus lạ bắt đầu lan rộng khắp thành phố và gây ra "bão xác sống".

9. Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) -2022

Năm công chiếu: 2022

Thể loại: Kinh dị viễn tưởng, tận thế zombie

Độ dài: 53–72 phút/ tập (12 tập)

Đạo diễn: Lee Jae-kyoo, Kim Nam-su

Điểm IMDb: 7.5/10

All of Us Are Dead - Series phim zombie hot nhất 2022 !

Ngôi trường xác sống được chuyển thể dựa trên bộ truyện webtoon 18+ nổi tiếng mang tên Now At Out School của tác giả Joo Dong Gun.

Nội dung của phim kể về những học sinh bị mắc kẹt trong một ngôi trường đang bị zombie tấn công, vì mạng sống của mình họ phải chiến đấu để thoát khỏi ngôi trường đầy virus này.

Bộ phim không đơn giản chỉ là việc đấu tranh với loại virus đầy nguy hiểm này mà còn là thử thách khi đối diện với sự đố kỵ và lòng tham vô đáy của con người.

Trên đây là danh sách phim Zombie Hàn Quốc hay nhất 2022, được cộng đồng khán giả yêu thích. Các mọt phim có thể cho vào bộ sưu tập phim hay mỗi ngày của mình.