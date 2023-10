Top 15 phim tình cảm Âu Mỹ hay nhất mọi thời đại, mới nhất 2022 !!!

Điểm IMDb: 8.3/10

Đạo diễn: Michel Gondry

Diễn viên: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo

Link nhạc phim: Ký ức tình yêu OST tại Spotify

Dù mất đi ký ức nhưng hình ảnh người kia thì vẫn mãi trong tâm trí, trong trái tim của nhau, nên họ đã quyết định quay về bên nhau thêm một lần nữa !

Bộ phim tình cảm Mỹ đình đám phải kể đến trước tiên là Ký ức tình yêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Joel Barish và Clementine Kruczynski.

Joel là một người trầm tính, nhút nhát. Ngược lại, Clementine Kruczynski với mái tóc màu rực rỡ là người bốc đồng, nổi loạn.

Họ liên tục đụng độ và xảy ra một loạt những mâu thuẫn kéo theo. Hai con tim tan vỡ đã tìm cách quên lãng nhau trên đường đời. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ như có một sợi dây liên kết, dù mất đi ký ức nhưng hình ảnh người kia thì vẫn mãi trong tâm trí, trong trái tim của nhau. Để rồi cuối cùng, dù trải qua chuyện gì thì họ cũng sẽ tìm thấy nhau.

Nội dung phim "Ký ức tình yêu" xoay quanh câu chuyện tình yêu của Joel Barish và Clementine Kruczynski

2. Những kẻ khờ mộng mơ (La La Land) - 2016

Năm công chiếu: 31/08/2016

Thể loại: Ca nhạc, Lãng mạn

Thời lượng: 128 phút

Điểm IMDb: 8.0/10

Đạo diễn: Damien Chazelle

Diễn viên: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons,...

Link nhạc phim: Những kẻ khờ mộng mơ OST tại Spotify

Sebastian - chàng nghệ sĩ Piano tài hoa và Mia - nữ diễn viên kiêm pha chế đều là những con người vốn mang trong mình những ước mơ, hoài bão. Định mệnh đưa đẩy để rồi hai linh hồn lạc lối đến với nhau cùng một tình yêu ngọt ngào, đậm chất nhạc. Nhưng liệu rằng bài nhạc tình yêu của họ có kéo dài mãi mãi, hay rằng cả hai sẽ đành phải chọn lối đi không thuộc về nhau nơi Hollywood lộng lẫy, xa hoa này ?

Sebastian - chàng nghệ sĩ Piano tài hoa và Mia - nữ diễn viên kiêm pha chế đều là những con người vốn mang trong mình những ước mơ, hoài bão thành danh ở nơi Hollywood lộng lẫy này.

3. Câu chuyện tuổi Teen (The Perks of Being a Wallflower) - 2012

Năm công chiếu: 08/09/2012

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 103 phút

Điểm IMDb: 8.0/10

Đạo diễn: Stephen Chbosky

Diễn viên: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman,...

Link nhạc phim: Câu chuyện tuổi Teen OST tại Nhaccuatui

Charlie là cậu học sinh mới lớn vốn mắc chứng trầm cảm lâm sàng đang trốn chạy khỏi cuộc sống với những lá thư vô cùng kỳ quặc và độc đáo, không điểm đến. Khi gặp hai người bạn học Sam và Patrick, Charlie giống như được bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Họ đã cùng nhau trải nghiệm hương vị tuổi thanh thiếu niên cùng những sóng gió bất ngờ.

4. Nhật ký tình yêu (The notebook) – 2004

Năm công chiếu: 20/05/2004

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 124 phút

Điểm IMDb: 7.8/10

Đạo diễn: Nick Cassavetes

Diễn viên: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands

Link nhạc phim: Nhật ký tình yêu OST tại Nhaccuatui

Phim "Nhật ký tình yêu" với mở đầu là lời kể về một cuộc tình lãng mạn của cặp đôi Allie Hamilton và Noah Calhoun cho một cụ bà bị mắc bệnh đãng trí tuổi già ở viện dưỡng lão của một cụ ông. Họ tình cờ đã có cuộc gặp gỡ định mệnh tại đêm lễ hội và trúng ngay tiếng sét ái tình vào ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhau.

Tuy nhiên, tình yêu giữa chàng trai nghèo đầy đam mê và một cô tiểu thư trong gia đình giàu có thì không được gia đình ủng hộ. Gia đình Allie phản đối và đã tìm cách để đưa Allie đi thật xa. Sau nhiều năm biệt tích, theo sự sắp xếp của bố mẹ cô Allie giờ đây đã chấp nhận đính hôn với Lon - chàng lính điển trai.

Mặc dù vậy, khi biết nơi ở của Noah, cô vẫn quyết định ghé sang thăm. Họ nhận ra rằng dù cách xa bao năm thì tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Liệu rằng cô sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc cùng ai?

Cặp đôi Allie Hamilton và Noah Calhoun đã có cuộc tình lãng mạn sau khi tình cờ đã có cuộc gặp gỡ định mệnh tại đêm lễ hội

5. Kiêu hãnh và Định kiến (Pride & Prejudice) - 2005

Năm công chiếu: 11/09/2005

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 135 phút

Điểm IMDb: 7.8/10

Đạo diễn: Joe Wright

Diễn viên: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland

Link xem phim: Kiêu hãnh và Định kiến trên Netflix

Link nhạc phim: Kiêu hãnh và Định kiến OST tại Spotify

Kiêu hãnh và định kiến ( Pride & Prejudice) là một bộ phim tình cảm dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jane Austen xuất bản năm 1813. Phim xoay quanh câu chuyện của năm chị em trong một gia đình tiểu quý tộc tại Anh. Họ luôn phải đối mặt với những vấn đề trong hôn nhân, tư cách đạo đức và quan niệm sai lầm.

Cho đến khi xuất hiện một chàng trai hàng xóm tên Darcy, từ đây đã mở ra câu chuyện tình cảm của Darcy và Elizabeth.Họ đều có xuất thân từ dòng máu quý tộc. Tuy nhiên, sự ràng buộc về “kiêu hãnh và định kiến” của giai cấp khiến họ không thể đến với nhau.

Sau những gian truân, trắc trở, họ đã cùng vượt qua những rào cản về giai cấp, định kiến xã hội. Để rồi cảm hóa sự thù ghét trở thành tình yêu đích thực.

Nội dung phim "Kiêu hãnh và định kiến" tái hiện lại tầng lớp quý tộc ở Anh vào cuối thế kỷ XVIII

6. 500 ngày yêu (500 Days of Summer) - 2009

Năm công chiếu: 17/01/2009

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước

Thời lượng: 95 phút

Điểm IMDb: 7.7/10

Đạo diễn: Marc Webb

Diễn viên: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel

Link nhạc phim: 500 ngày yêu OST tại Spotify

500 Days of Summer cũng là một trong những cái tên trong danh sách phim Âu Mỹ kinh điển thuộc thể loại hài lãng mạn. 500 Days of Summer là một câu chuyện được kể không theo trình tự thời gian, dựa trên những lời tự sự của nhân vật nam chính - Tom Hansen và những hồi tưởng của anh về một tình yêu dang dở với cô gái tên Summer Finn.

Trong một buổi họp, Tom - chàng trai khờ khạo, đến từ New Jersey, đang làm việc tại LA, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Summer. Anh nhận ra rằng cô ấy là một nửa mình đang tìm kiếm.

Về phía Summer, bởi từng trải qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc nên cô không còn tin vào tình yêu đích thực nữa. Do đó, cô muốn được sống tự do và chưa bao giờ thích bó mình vào bất kì mối quan hệ chân thành nào.

Ngược lại, Tom vốn là một chàng trai lãng mạn và vẫn luôn đi tìm kiếm nửa kia thật sự của đời mình.

Tom nhận ra Summer là cô gái định mệnh đời mình. Đứng trước lập trường kiên định của đối phương, anh không nản lòng và quyết dồn mọi sức mạnh, can đảm để theo đuổi Summer và luôn bó buộc cô vào tình yêu màu hồng của mình. Nhưng liệu Tom có thật sự thay đổi và quan tâm hơn đến cảm xúc của Summer, liệu Summer có kiên nhẫn để ở lại bên chàng trai đã yêu mình bằng cả trái tim?

500 ngày yêu (500 Days of Summer)

7. Khi lỗi thuộc về những vì sao (The Fault in Our Stars) - 2014

Năm công chiếu: 16/05/2014

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 126 phút

Điểm IMDb: 7.7/10

Đạo diễn: Josh Boone

Diễn viên: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern

Link xem phim: Khi lỗi thuộc về những vì sao trên Netflix

Link nhạc phim: Khi lỗi thuộc về những vì sao OST tại Spotify

Hazel Grace Lancaster - cô gái 16 tuổi phải từng giây từng phút vật lộn với căn bệnh ung thư tuyến giáp quái ác. Cha mẹ đã đăng ký cho cô tham gia một Hội tương trợ.

Định mệnh đưa đẩy khiến cô đã yêu Augustus Waters - chàng trai có cùng cảnh ngộ với căn bệnh u xương ác tính.

Nhờ sự thấu hiểu, đồng điệu cho hoàn cảnh của nhau, họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và đau khổ của bệnh tật và cùng vẽ nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy cảm động của riêng mình.

Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình, khi đề cao phần diễn xuất của Woodley và diễn biến của phim. Phim cũng đạt ngôi vị đầu bảng tại các phòng vé ngay trong tuần lễ bắt đầu công chiếu và đạt doanh thu đến ngưỡng 300 triệu đô-la Mỹ, với kinh phí thực hiện chỉ 12 triệu đô-la.

Định mệnh đưa đẩy khiến Hazel Grace Lancaster đã yêu Augustus Waters - chàng trai có cùng cảnh ngộ

8. Thuyết vạn vật (The Theory of Everything) - 2014

Năm công chiếu:07/09/2014

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch âm hưởng

Thời lượng: 123 phút

Điểm IMDb: 7.7/10

Đạo diễn: James Marsh

Diễn viên: Eddie Redmayne, Felicity Jones

Link xem phim: Thuyết yêu thương trên Netflix

Link nhạc phim: Thuyết yêu thương OST tại Spotify

Thuyết Vạn Vật là câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thực !

Thuyết Vạn Vật - The Theory of Everything là câu chuyện phi thường về một trong những bộ óc sống vĩ đại nhất thế giới, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Stephen Hawking, người phải lòng cô sinh viên Cambridge Jane Wilde.

Đây là câu chuyện cổ tích về người đàn ông đã làm thay đổi thế giới và tình yêu đã làm thay đổi anh ta. Một thiên tài khoa học mắc căn bệnh liệt cả người thậm chí không thể ăn và nói từ lúc còn trẻ và được dự đoán sẽ chỉ sống được vài năm, nay đã gần 80 tuổi và có những đóng góp vĩ đại cho ngành Vật lý. Và vợ của ông - một cô sinh viên Văn học xinh đẹp và thông minh, kiên quyết lấy người yêu mình dù bị phản đối và một mình ở bên chăm sóc anh cùng ba người con của họ trong suốt hơn 30 năm.

Thuyết Vạn Vật đã kể một câu truyện cổ tích có thật của thế kỷ 21 một cách trung thực, đây sẽ là một bộ phim tuyệt vời cho những ai muốn tìm thấy niềm tin trong sự nghiệp và cả tình yêu.

9. Trước ngày em đến (Me Before You) - 2016

Năm công chiếu: 23/05/2016

Thể loại: Lãng mạn, Chính kịch

Thời lượng: 110 phút

Điểm IMDb: 7.4/10

Đạo diễn: Thea Sharrock

Diễn viên: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Link nhạc phim: Trước ngày em đến OST tại Spotify

"Trước ngày em đến" xoay quanh câu chuyện tình của cô gái 26 tuổi Louisa Clark sống ở một thị trấn cổ miền quê nước Anh.

Lou là cô gái có phong cách ăn mặc màu mè khác biệt, không có phương hướng và ước mơ cá nhân cụ thể nào cả, dù rất vui vẻ lạc quan nhưng Lou lại phải vất vả làm việc để giúp đỡ gia đình khó khăn của mình. Công việc mới của Lou làm chăm sóc cho Will Traynor, một chủ nhà băng trẻ tuổi giàu có bị liệt nửa người và phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn. Tai nạn thảm khốc 2 năm trước đã biến Will từ một chàng trai mạnh mẽ phóng khoáng trở thành một người cố chấp, chán ghét bản thân và đầu hàng số phận.

Trải qua những ngày ở bên cạnh Lou, tâm hồn Will như một cái cây khô vừa kịp tưới nước. Anh chàng dần yêu mến tính cách ngây ngô và cả guu thẩm mỹ kỳ dị, lạ thường của cô nàng Louisa Clark, cho dù Lou khác biệt hoàn toàn với những phụ nữ mà anh từng quen trước đó. Cuộc gặp gỡ cũng chính là một bước ngoặt lớn, đã làm thay đổi cuộc đời sau này của hai nhân vật..

Nội dung phim "Trước ngày em đến" xoay quanh câu chuyện tình của Louisa Clark và Will Traynor

10. Bồng bột tuổi dậy thì (Love, Rosie) - 2014

Năm công chiếu: 06/10/2014

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước

Thời lượng: 102 phút

Điểm IMDb: 7.1/10

Đạo diễn: Christian Ditter

Diễn viên: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke

Kịch bản phim dựa theo cuốn tiểu thuyết “Nơi cầu vồng kết thúc” của tác giả người Ireland - Cecelia Ahern, kể về đôi bạn thân từ thời thơ ấu Rosie và Alex.

Họ đã cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống ngay từ khi lên bảy. Họ đồng hành cùng nhau trưởng thành và cùng nhau vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Mặc dù nhận ra tình cảm của đối phương nhưng họ lại không có đủ can đảm để thổ lộ và cứ thể bỏ lỡ nhau.

Với tình tiết nhẹ nhàng mà sâu sắc, bộ phim giống như những thước phim thanh xuân đẹp đẽ của mỗi người nhưng chất chứa trong đó là những nuối tiếc về một thời tuổi trẻ nông nổi và bồng bột.

"Bồng bột tuổi dậy thì" xoay quanh câu chuyện về đôi bạn thân Alex và Rosie

11. Chuyện Tình Mùa Đông - Winter's Tale (2014)

Ngày phát hành: 7 tháng 5 năm 2014 (Việt Nam)

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Akiva Goldsman

Diễn viên: Colin Farrell, Jennifer Connelly

Điểm IMDb: 6.2/10

Chuyện tình mùa đông là bộ phim được xem là bản tình ca đẹp nhất thế gian. Không chỉ là câu chuyện tình lãng mạn, bộ phim còn là câu chuyện của phép màu, định mệnh đan xen và cuộc chiến muôn thuở giữa cái thiện và cái ác. Những tình tiết hồi hộp, gay cấn đầy cảm xúc khiến người xem không thể rời mắt. Không những vậy, diễn xuất tự nhiên của diễn viên đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Bộ phim Chuyện tình mùa đông xoay quanh những câu chuyện của phép màu, định mệnh đan xen, và cuộc chiến muôn thuở giữa cái thiện và cái ác

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của một tên siêu trộm Peter Lake và một nàng tiểu thư xinh đẹp và tài năng - Beverly Penn.

Trong một lần lẻn vào dinh thự để đi trộm, Peter Lake đã nhanh chóng bị mê hoặc trước vẻ đẹp và tài năng của Beverly. Tuy nhiên, mối tình đẹp vừa mới chớm nở đã bị dập tắt khi Beverly Penn chết. Thế rồi, một chú ngựa trắng xuất hiện và đưa anh đến thế giới của tương lai.

Ở xã hội hiện đại, Pete Lake may mắn được một người phụ nữ giúp đỡ, tìm cách để anh trở lại quá khứ và cứu lấy tình yêu của đời mình.

12. Điều Tuyệt Nhất Trong Tôi - The Best Of Me (2014)

Ngày phát hành: 2014

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Michael Hoffman

Diễn viên: James Marsden, Michelle Monaghan

Điểm IMDb: 6.7/10

Nội dung phim Điều Tuyệt Vời Nhất Trong Tôi xoay quanh 2 nhân vật Dawson và Amanda. Họ là tình nhân của nhau nhưng rồi phải trải qua 20 năm xa cách. Tình cờ họ gặp lại nhau và quyết định tiếp tục mối tình dang dở kia.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ vướng phải không ít những khó khăn và rắc rối đe dọa. Đây là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng được đạo diễn và biên kịch bởi Michael Hoffman với khung cảnh nên thơ, diễn viên tươi trẻ cùng lời thoại “tình bể bình” khiến dân tình điên đảo. Đặc biệt, hàng loạt cảnh quay nóng bỏng, cuồng nhiệt khiến người xem phải đỏ mặt. Có thể nói, bộ phim đã thành công vang dội khi khai thác tình yêu mãnh liệt trong nghịch cảnh.

Nội dung phim Điều Tuyệt Vời Nhất Trong Tôi xoay quanh 2 nhân vật Dawson và Amanda

13. Mãi đừng xa tôi- Never Let Me Go (2010)

Ngày phát hành: 16 tháng 9, 2010

Thời lượng: 104 phút

Đạo diễn: Mark Romanek

Diễn viên: Carey Mulligan, Keira Knightley

Điểm IMDb: 7.1/10

Mãi đừng xa tôi- Never Let Me Go (2010) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên thuộc thể loại ly kỳ của nhà văn người Nhật Kazuo Ishiguro.

Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Anh quốc như Keira Knightley, Carey Mulligan, Sally Hawkins và Charlotte Rampling.

Bối cảnh của phim diễn ra tại vùng quê thanh bình của nước Anh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của ba người bạn thân nhau từ bé. Họ cùng nhau học trong một trường nội trú và chia sẻ với nhau một bí mật kinh hoàng khi lớn lên.

Đây là bộ phim thực hiện bởi đạo diễn Mark Romanek - người rất thành công với phim kinh dị "One Hour Photo" vào năm 2002.

Mãi đừng xa tôi- Never Let Me Go (2010) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên thuộc thể loại ly kỳ của nhà văn người Nhật Kazuo Ishiguro

14. Bước ngoặt đáng nhớ - A Walk to Remember (2002)

Ngày phát hành: 2002

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Adam Shankman

Diễn viên: Shane West, Mandy Moore

Điểm IMDb: 7.4/10

Bộ phim tình cảm lãng mạn Bước ngoặt đáng nhớ đã khiến khán giả phải tốn rất nhiều nước mắt. Đây là chuyện tình đẹp và mang đến thông điệp sâu sắc về giá trị cuộc sống, sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh. Anh thanh niên hoang đàng (Landon) đã được cảm hóa bởi tình yêu của cô gái (Jamie). Vượt qua nhiều thử thách cam go, anh đã sống hướng thiện và cuối cùng tình yêu đó đã nảy nở thật đẹp.

Jamie nhận ra rằng mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác và không sống được bao lâu nữa. Trong lúc này, Landon đã chứng minh tình yêu bất diệt của mình bằng đám cưới với Jamie để thỏa ước nguyện cuối cùng của cô.

Bộ phim tình cảm lãng mạn Bước ngoặt đáng nhớ xoay quanh chuyện tình đẹp và mang đến thông điệp sâu sắc về giá trị cuộc sống, sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh

15. Năm bước để yêu - Five Feet Apart (2019)

Ngày phát hành: 15/03/2019

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Justin Baldoni

Diễn viên: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse

Điểm IMDb: 7.2/10

Là một bộ phim Âu Mỹ hay nhất nửa đầu 2019 lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình gắn liền với những căn bệnh quái ác. Five Feet Apart là một tác phẩm dành riêng cho hội những người có tâm hồn “dễ vỡ”.

5 Bước để yêu - một câu chuyện tình yêu bi thương nhưng cũng thật đẹp !

Five Feet Apart xoay quanh câu chuyện tình của Will và Stella. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau khi cả hai đang điều trị căn bệnh u xơ nang trong cùng một bệnh viện. Với những người mắc căn bệnh này, họ không thể tiếp xúc gần với nhau để phòng tránh lây lan vi khuẩn và khoảng cách 6 bước chân là quy tắc bất di bất dịch.

Câu chuyện tình yêu của hai người trẻ với kết cục đi đến kết cục định sẵn để có được những giây phút hạnh phúc bên nhau, khiến bao khán giả phải rơi nước mắt.

Trên đây là TOP 15 phim tình cảm Âu Mỹ hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn là tín đồ của dòng phim lãng mạn này thì nhất định đừng bỏ qua nhé !