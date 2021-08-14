Danh sách 15 bộ phim Thái mới nhất 2021, mọt phim đừng bỏ lỡ

Xuyên suốt bộ phim là hành trình cặp đôi song sinh Kaew và Chidchanok đoàn tụ, gặp lại nhau. Cùng đó là hành trình chạy trốn sự truy đuổi của người dì độc ác, đang chiếm giữ gia sản của gia đình họ.

Mọi chuyện bắt đầu khi bố của Kaew và Chidchanok gặp sự truy đuổi ráo riết và phải trốn sang Pháp.Đây cũng là lúc người mẹ hạ sinh cặp song sinh này.

Với âm mưu chiếm đoạt gia sản, người chú ruột của hai đứa trẻ này đã hạ lệnh bắt cóc và giết bọn họ. Riêng hắn thì tìm đủ cách để thủ tiêu người cha...

2. Raeya - Thủ đoạn tình trường

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

Dự kiến công chiếu: 11/01/2021

Đạo diễn: Tha Sataporn

Diễn viên chính: Ploy Chermarn, New Wongsakorn

Nối tiếp thành công của tác phẩm nổi tiếng Dok Som See Thong, trong phần 2 này, nhân vật chính là một cô gái đầy tham vọng bước chân vào xã hội thượng lưu, nắm giữ quyền lực. Cô không từ thủ đoạn để đạt được mong muốn. Thậm chí là ngủ với chồng của bạn thân...

3. Mia Jum Pen - Cô Vợ Bắt Buộc

Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

Dự kiến công chiếu: 22/01/2021

Số tập dự kiến: 20 tập

Diễn viên chính: Mai Warit, Pie Rinrada

Mia Jum Pen là phiên bản remake thứ 3 của cuốn tiểu thuyết cùng tên. Bởi lời hứa từ những người lớn trong gia đình ngày xưa, nên Toe và Tawan đành bước vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ.

Đáng lẽ chị gái (con chú) của Tawan là người phải kết hôn với Toe. Tuy nhiên, bởi cho rằng Toe là một kẻ nghèo hèn nên cô đã cao chạy xa bay cùng một gã người yêu có tiền.

Sở dĩ Tawan chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì mang ơn người chú của mình. Nhưng rồi Toe cũng phát hiện Tawan đang giả chị gái của mình để kết hôn. Giả dối là điều khiến Toe căm ghét nhất...

4. Dao Khon La Duang - Mỗi Vì sao lạc

Thể loại: Hành động, Tâm lý

Dự kiến công chiếu: 25/01/2021

Đạo diễn: Nong Krissanapong

Diễn viên chính: Great Warintorn, Suphaphorn Wongthuaithong, Pop Thagoon, Mew Lucknara

Để trở thành những cảnh sát tài giỏi giống như cha mình, hai anh em Wasan và Thanat đã rất nỗ lực. Trong vụ án phá đường dây mua bán ma túy, Supika và Chalanthorn vô tình trở thành đồng đội của họ. Phim cũng xoay quanh câu chuyện về tình yêu của họ với hai cô gái này.

5. Duang Jai Nai Montra - Trái Tim Chàng Si Tình

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

Dự kiến công chiếu: 27/01/2021

Diễn viên chính: Tono Pakin, Nychaa Nuttanicha

Pachara gặp phải lời nguyền từ người yêu của mình Matira. Anh sẽ bất tử và phải sống suốt đời trong đau khổ.

Sau 2000 năm, vô tình anh gặp được Prao Ploy - một nghệ sĩ Thái luôn mong sẽ được trưng bày những tác phẩm tại phòng triển lãm của anh.

Matira là người có khả năng hóa giải lời nguyền mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm. Trong mắt Pachara, Prao loy chính là hóa thân kiếp này của Matira.

6. Talay Luang - Biển Xanh Trêu Đùa 01/2021

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

Dự kiến công chiếu: 01/2021

Diễn viên chính: Mik Thongraya, Sammy Cowell

Talay Luang được biết đến là tác phẩm tình yêu ngược tâm có nội dung xoay quanh cầu thủ Talay.

Một tai nạn xảy ra đã khiến anh bị trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ. Anh may mắn được cứu thoát chết bởi Moya. Sau sự kiện này,

Talay đã mất trí và không thể nhớ những việc trước đó từ sự kiện này. Tại nơi biển nhỏ yên bình này, họ tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm.

Giữa Talay và Moya đã bùng cháy ngọn lửa tình yêu. Mặc sự ngăn cản từ bạn bè Moya, họ vẫn đến với nhau. Đến một ngày nọ, bất ngờ đã một người phụ nữ xuất hiện với cái bụng bầu và nói rằng, Talay chính là chồng cô...

7. You’re My Heartbeat - Mùa Hè Của Hồ Ly (bản Thái)

Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Hài hước

Dự kiến công chiếu: đầu năm 2021

Đạo diễn: Jooy Warattaya

Diễn viên chính: Push Puttichai, Mai Davika

Sau thành công của bộ phim cùng tên bản Trung Quốc, You're My Heartbeat bản Thái được remake và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thước phim thú vị cho khán giả.

Nguyên gốc bộ phim này xoay quanh câu chuyện tình hài hước. Một anh chàng ưa sạch sẽ, ghét nói dối đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái năng động, luôn bề bộn và không biết nấu ăn.

Lúc còn nhỏ, nam chính đã vướng phải một sang chấn tâm lý khiến anh có khả năng phát hiện người nào đang nói dối. Trong khi đó, nữ chính vốn có hoàn cảnh gia đình từ bé đã không tốt, tính cách năng động và giấu những cảm xúc trong mình bằng cách nói dối...

You're My Heartbeat bản Thái được remake và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thước phim thú vị cho khán giả

8. Piphob Himmaparn - Bí Ẩn Vùng Đất Himavanta

Thể loại: Hành động, Lãng mạn, Siêu nhiên

Dự kiến công chiếu: đầu năm 2021

Diễn viên chính: Louis Scott, Yam Matira

Người cha nuôi của cô gái trẻ Pim mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Vì muốn tìm thấy "Ulgmanee" về trị bệnh cho cha nên cô đã lên đường đi đến thánh địa Himavanta. Đây là vùng đất vô cùng nguy hiểm và ẩn chứa những bí mật chưa ai từng biết.

Nhờ đến sự giúp đỡ của Krit - một thợ săn trẻ tuổi, Pim đã hoàn thành được mong nguyện.

9. Game Lah Torrachon - Trò Chơi Săn Lùng Kẻ Ác

Thể loại: Hành động, điều tra phá án

Dự kiến công chiếu: giữa năm 2021

Số tập dự kiến: 10 tập

Diễn viên chính: Mark Prin, Taew Natapohn

Nội dung chính của dự án phim hình sự Game Lah Torrachon xoay quanh hành trình nữ cảnh sát toàn năng Jennary và anh chàng cộng sự thực thi chính nghĩa và tìm cách để truy lùng kẻ ác. Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực. Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim hấp dẫn của mùa hè 2021 năm nay.

Dự án phim hình sự Game Lah Torrachon xoay quanh hành trình truy lùng kẻ ác của nữ cảnh sát toàn năng Jennary và anh chàng cộng sự thực thi chính nghĩa

10. Duang Tah Tee Sarm - Con Mắt Thứ Ba

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Tâm linh

Dự kiến công chiếu: 2021

Diễn viên chính: James Ma, Mew Nittha

Bộ phim hài hước, lãng mạn Duang Tah Tee Sarm xoay quanh chàng trai có thể nhìn thấy ma Trikarn. Mặc dù vậy, anh chàng lại rất sợ ma và gặp phải vô vàn những rắc rối bởi nhìn thấy những hồn xa xung quanh.

Tình cờ trong một lần điều tra về một vụ giết người bí ẩn, Trakarn đã có cuộc hội ngộ với cô bạn lúc nhỏ Poom.

Tình cờ trong một lần điều tra về một vụ giết người bí ẩn, Trakarn đã có cuộc hội ngộ với cô bạn lúc nhỏ Poom

11. Sroi Sabunga - Sợi Dây Hoàng Lan

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: 2021

Diễn viên chính: Baifern Pimchanok, Nine Naphat

Sau siêu phẩm FriendZone được nhiều mọt phim yêu thích, Sợi Dây Hoàng Lan là bộ phim đánh dấu sự hợp tác thành công của cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat.

Nội dung phim xoay quanh mối tình tay ba giữa Sro Sabung, Tian và Aiyaree. Sroi Sabunng vốn là một tiểu thư của gia đình giàu có. Nhưng rồi chẳng may sau đó gia đình cô đã sa cơ, gia sản bại lụi.

Anh bạn thân Tian đã ra tay giúp đỡ, lo lắng chu toàn mọi thứ vào thời điểm mà cô khó khăn nhất. Tuy nhiên, sau tất cả, Sroi lại phản bội tình cảm của Tian và kết hôn với hoàng tử Aiyaree...

Sợi Dây Hoàng Lan là bộ phim đánh dấu sự hợp tác thành công của cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat

12. Song Sanaeha - Hai Thế Giới

Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Tâm lý

Dự kiến công chiếu: 2021

Diễn viên chính: James Ma, Kimmy Kimberley

Bộ phim Song Sanaeha được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kanyamas. Xuyên suốt bộ phim là mối tình tay ba của hai chị em song sinh Duen - Pit và chàng doanh nhân trẻ tuổi Warit.

Duen và Pit tuy là chị em song sinh nhưng lại sở hữu tính cách và lối sống khác nhau. Trong khi Duen ngang ngược, tính cách thất thường, thì Pit lại là người giản dị, hiền lành.

Duen không còn hứng thú với việc yêu đại gia lớn tuổi, cô nàng đã nhắm đến anh chàng giàu có Warit - cũng là người đã có cảm tình với cô em gái Pit...

Xuyên suốt bộ phim là mối tình tay ba của hai chị em song sinh Duen - Pit và chàng doanh nhân trẻ tuổi Warit

13. Bão Cát - Payu Sai (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Thanapol Phangdee

Diễn viên: Esther Supreeleela, Film Thanapat Kawila, Phingphing Nicha Piyawattananon

Thời lượng: 28 tập

Thể loại: Tâm lý tình cảm, hành động

Bắt đầu phim đó là vụ mất tích bí ẩn của người anh trai cùng cha khác mẹ của Naret (Film).

Anh gặp lại mối tình đầu khó quên của mình là Sai (Esther). Tuy nhiên, hiện nay cô lại là người bạn thân thiết của anh trai anh.

Những manh mối về sự mất tích của người anh cùng thắc mắc về sự tan vỡ trong quá khứ vẫn luôn canh cánh trong lòng Naret.

Cùng với Sai, anh đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm anh trai. Liệu rằng họ có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện?

14. Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm - To Me, It's Simply you (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Au Tanakorn Posayanon

Diễn viên: Nadech Kugimiya, Bow Maylada Susri, Namfon Sruangsuda Lawanprasert

Thời lượng: 16 tập

Thể loại: Tâm lý tình cảm, hài hước

Bộ phim bắt đầu từ một ngôi làng Phak Kae Yaeng, nằm sâu ở vùng Isan. Anh chàng Tarakorn (Nadech đảm nhận) mới chỉ vừa về sống tại đây. Anh đang thất vọng, đau buồn bởi đổ vỡ với người yêu.

Trong lúc này, anh vô tình gặp lại cô bạn thân năm xưa của mình là Chompoo (Bow đóng). Họ lúc đầu là cặp đôi oan gia, hễ gặp nhau là cãi và đánh nhau suốt.

Mảnh đất của bà Tarakorn đang được Chompoo trồng ngò ôm ở đó. Lúc đầu anh muốn bán mảnh đất này đi. Nhưng rồi sau thời gian tiếp xúc anh đã ngày càng cảm nhận được sự chân thành của Chompoo. Họ nảy sinh tình cảm và tạo nên Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm đầy ngọt ngào nhưng cũng hài hước, dí dỏm.

Tarakorn nảy sinh tình cảm cùng Chompoo và tạo nên Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm đầy ngọt ngào nhưng cũng hài hước, dí dỏm

15. Minh Châu Rực Rỡ - Praomook (2021)

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: 2021

Đạo diễn: Kai Varayuth

Diễn viên chính: Pon Nawasch, Bua Nalinthip

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Pakbung Nupakbun, Prao Mook là bộ phim thuộc thể loại tình cảm ngược tâm có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt của cặp đôi Alan Shore Pradesh Thanaphat và Prao Mook.

Vướng phải nợ nần và cuộc sống khó khăn nên Praomook (Bua Nalinthip thủ vai) đã phải làm việc tại một hộp đêm. Cô chạm mặt Chalunthorn (Pon Nawasch đảm nhận) tại đây. Trong mắt anh, cô luôn là một cô gái xấu xa. Cha mẹ anh vì muốn xóa bỏ vận rủi cho anh nên đã yêu cầu Praomook kết hôn với con trai của mình.

Do đó anh luôn thấy ngột ngạt và cố gắng để tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Để trốn tránh, Chalunthorn đã nghĩ ra cách giả vờ người đồng tính. Thậm chí còn sỉ nhục cô. Praomook thì ngược lại, cô không tin điều đó và chấp nhận lời cầu hôn chỉ để nhận lại anh.

Dù biết không hề dễ dàng nhưng Praomook đã tìm cách để chinh phục trái tim của anh. Để rồi, khi họ nảy sinh tình cảm cho nhau thì Treenutch là người yêu cũ của Chalunthorn lại quay về.

Minh Châu Rực Rỡ - Praomook (2021)

16. Nợ Máu Trả Máu - An Eye for an Eye (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Noom Attaporn Teemarkorn

Diễn viên: Aom Piyada Akaraseni, Krist Perawat Sangpotirat, Fah Yongwaree Anilbol

Thời lượng: 20 tập

Thể loại: Tâm lý tình cảm, gia đình, học đường

Trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc, gia tộc Julapakborirak đã mất đi người trụ cột trong gia đình, đồng thời là Chủ tịch của Tập đoàn JPB, Tanapop.

Chỉ có cô con gái lớn Metinee của ông đã may mắn thoát chết sau vụ tai nạn một cách thần kỳ.

Cô cho rằng không đơn giản đây là một vụ tai nạn mà là kế hoạch của Katesara vạch ra nhằm mục đích giết cha cô.

Nghi ngờ này có căn cứ bởi ngay sau khi Tanapop qua đời, vợ ông là Katesara đã được thăng chức lên làm Chủ tịch mới của công ty.

Cùng với hai người em trai của mình là Kampanart và Wayu, cô quyết trả thù cho cha mình và tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha họ.

Mặc dù vậy, Wayu thì lại nghĩ khác, anh không tin Katesara là kẻ chủ mưu giết người, tình cảm của Katesara không chỉ là mẹ kế và con chồng.

Cùng với hai người em trai của mình là Kampanart và Wayu, cô quyết trả thù cho cha mình và tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha họ.

Trên đây là giới thiệu những tác phẩm phim Thái mới sẽ được công chiếu vào năm 2021. Hy vọng với danh sách những bộ phim đáng mong chờ đến từ "Xứ Chùa Vàng" vừa chia sẻ trên sẽ mang đến bạn đọc những giây phút thư giãn.