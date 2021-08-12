List những bộ phim TVB Hong Kong kinh điển đáng xem nhất mọi thời đại!

Nhắc đến Phim TVB - Phim Hong Kong là nhắc đến tuổi thơ của không ít khán giả Việt. Bởi đài truyền hình này đã cho ra đời rất nhiều những tác phẩm kinh điển và trở thành tượng đài truyền hình. Với thông điệp sâu sắc về những bài học, cách giáo dục gần gũi, những bộ phim của TVB đi vào huyền thoại và được nhiều thế hệ nhớ đến.

Với những ai những ai yêu thích phim Hong Kong nói riêng và phim truyền hình nói chung, phim TVB được mặc định là thương hiệu số một. Đây là những bộ phim đặc biệt nhận được nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ trong nhiều năm.

Điều tra phá án là thể loại thế mạnh của TVB. Rất nhiều những cái tên của dòng phim này được đánh giá cao trong làng phim thế giới. Những tên gọi khác của phim điều tra phá án TVB như: phim cảnh sát TVB, phim hình sự, phim trinh thám,...

1.1. Bằng Chứng Thép - Forensic Heroes (2006)

- Phần 1 phát hành vào năm 2006 gồm 25 tập

- Phần 2 phát hành năm 2008 gồm 30 tập

- Phần 3 phát hành năm 2011 gồm 30 tập

- Phần 4: phát hành năm 2020 gồm 30 tập

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Đạo diễn: Trần Chí Giang

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Chung Gia Hân, Xa Thi Mạn

Điểm IMDB: 7.6/10

Giải thưởng nổi bật: Giải thưởng thường niên TVB 2006, Giải thưởng truyền hình Astro Hoa Lệ Đài 2007

Đã nhắc đến top phim TVB Hong Kong hay nhất mà không đề cập Bằng Chứng Thép đầu tiên thì quả là một thiếu sót to lớn. Bằng Chứng Thép chính là một trong những bộ phim mở đầu làn sóng phim TVB Hong Kong tại Việt Nam, cũng là bộ phim được khán giả đủ mọi lứa tuổi yêu thích và hâm mộ.

Xuyên suốt bộ phim là hành trình điều tra phá án của tổ trọng án Tây Cửu Long. Đặc biệt, nhân vật chính đó là vị bác sĩ pháp y Cao Ngạn Bác. Anh là người đã hỗ trợ đắc lực trong hành trình tìm ra thủ phạm các vụ án với bằng chứng thu thập, dấu vết xung quanh các nạn nhân. Cùng đó là nữ cảnh sát Lương Tiểu Nhu thông minh, xinh đẹp. Khán giả sẽ được thưởng thức với những thước phim hoàn hảo nhất cùng hàng loạt các tình tiết hấp dẫn với đầy chi tiết bất ngờ. Từ những vụ án giết người man rợ đến bắt cóc tống tiền, tất cả đều không làm khó được những “gương mặt vàng” trong làng phá án này.

Bằng Chứng Thép - Forensic Heroes (2006)

1.2. Hồ sơ trinh sát - Detective Investigation Files (2006)

Ngày phát hành: 1995 - 1999

Thời lượng: 50 tập, 45 phút/tập

Thể loại : phá án, tội phạm, kịch tính

Đạo diễn: Phan Gia Đức

Diễn viên: Đào Đại Vũ, Quách Khả Doanh, Lương Vinh Trung, Tô Ngọc Hoa

Điểm IMDB: 7.7/10

Được ra mắt khán giả từ những năm 1995, Hồ Sơ Trinh Sát chính là một trong những bộ phim TVB Hong Kong đầu tiên lấy đề tài cảnh sát phòng chống tội phạm, cũng là tiền đề cho dòng phim này phát triển những năm về sau.

Series Hồ sơ trinh sát của đạo diễn Phan Gia Đức kéo dài với 4 phần với sự tham gia của 2 diễn viên chính do Đào Đại Vũ và Quách Khả Doanh thủ vai. Nội dung phim Hồ sơ trinh sát xoay quanh sự hợp tác ăn ý của vị cảnh sát tài ba Trương Đại Dũng (Sếp Dũng) và nữ phóng viên xinh đẹp, nhanh nhẹn Cao Tiệp. Với sự thông minh, nhanh trí và phối hợp ăn ý, họ đã giải quyết các vụ án hóc búa và vạch trần các thủ đoạn phạm tội ra ngoài ánh sáng.Chính những cảm xúc thuần khiết giữa làn đạn đã khiến Hồ Sơ Trinh Sát không chỉ là bộ phim TVB Hong Kong phá án đơn thuần mà còn lưu giữ được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Hồ sơ trinh sát - Detective Investigation Files (2006)

1.3. Đội điều tra đặc biệt - Death Investigation Extension (2008)

Năm công chiếu: 2008

Thời lượng: 49 tập chia làm 2 phần

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Đạo diễn: Trần Tân Hiệp

Diễn viên: Quách Tấn An, Quách Thiện Ni, Tăng Hoa Thiên, Mã Quốc Minh, Quách Chính Hồng,..

Điểm IMDB: 8.3/10

Giải thưởng nổi bật: TVB Anniversary Awards (2008)

Khác với những bộ phim TVB Hong Kong lấy chủ đề cảnh sát khác, Đội Điều Tra Đặc Biệt lôi kéo khán giả nhờ những chi tiết hài hóm hỉnh và duyên dáng được cài cắm suốt các tập phim.

Bộ phim được chia ra làm 2 phần với nội dung xoay quanh câu chuyện phá án của người cảnh sát với khả năng đặc biệt. Anh sẽ có linh cảm đặc biệt khi đụng vào các vật chứng liên quan tới hiện trường vụ án. Nhờ khả năng này và sự giúp đỡ của những đồng đội luôn bên cạnh mà mọi vụ án dù khó khăn nhất đều được đội trọng án điều tra đặc biệt giải quyết nhanh chóng.

Đội điều tra đặc biệt - Death Investigation Extension (2008)

1.4. Ranh Giới Thiện Ác - Highs and Lows (2012)

Ngày phát hành: 2012

Thời lượng: 45 phút/tập (30 tập)

Đạo diễn: Lâm Chi Hoa

Thể loại : tội phạm, kịch tính

Diễn viên: Lâm Phong, Từ Tử San, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Trí Hiền, Quan Ân Na, Ngô Ỷ Lợi,…

Ranh Giới Thiện Ác có nội dung gay cấn, kịch tính cùng những màn đấu súng ngoạn mục. Đây là bộ phim thuộc top phim ăn khách nhất năm 2012 của đài TVB.

Ranh giới thiện ác là một bộ phim xoay quanh Hướng Minh – một viên cảnh sát liều mình tham gia vào đường dây buôn ma túy để bắt được kẻ chủ mưu, nhưng trong quá trình hành nghề, thì anh đã không ít lần lâm vào tình trạng phải đi bán ma túy ngầm, và chuyện này, đồng nghiệp của anh - Vi Thế Lạc, cho rằng anh đã thay đổi và đi vào con đường tội lỗi. Từ đó, Thế Lạc lên kế hoạch điều tra Hướng Vinh và gặp vô số những xung đột nảy sinh giữa hai người.

Bộ phim là bức tranh toàn cảnh cực sống động về cuộc chiến giữa cảnh sát và bọn tội phạm ma túy. Đi sâu vào vạch trần tới từng chi tiết những thủ thuật và các hình thức phạm tội tinh vi như tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán ma túy trái phép, cách thức rửa tiền,...

Ranh Giới Thiện Ác (2012)

1.5. Sứ đồ hành giả - Line Walker (2014)

Năm phát hành: 2014

Thời lượng: 31 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Đạo diễn: Văn Vỹ Hồng

Diễn viên: Xa Thi Mạn, Lâm Phong, Miêu Kiều Vĩ, Trầm Chấn Hiên

Điểm IMDb: 7.5/10

Giải thưởng tiêu biểu: Phim hay nhất tại lễ trao giải TVB StarHub TVB Awards 2014

Thế giới xã hội đen là đề tài không thể thiếu trong phim trinh thám cảnh sát hình sự phim TVB.

Nội dung phim Sứ đồ giả hành xoay quanh những băng phái xã hội đen không từ thủ đoạn dã man để thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành địa bàn. Đội cảnh sát đã gặp không ít khó khăn khi phải chống lại với cả thù trong giặc ngoài.

Đây là một bộ phim khắc tả được hiện thực tàn khốc trong ngành cảnh sát, khi mà các viên cảnh sát hình sự ngày đêm vất vả với những cuộc án mạng do các băng đảng xã hội đen nguy hiểm gây ra, đồng thời còn gặp vô số các khó khăn trong quá trình giải án, sự ẩn dật không rõ ràng của bằng chứng, và những thông tin mật vụ trong ngành bị tiết lộ ra bên ngoài do chính nội gian trong tổ chức ban chuyên án gây ra,...

Sứ đồ hành giả - Line Walker (2014)

1.6. Thiên Nhãn - Eye in the sky(2015)

Năm phát hành: 2015

Thời lượng: 20 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Tội phạm, hành động, kịch tính

Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Trần Triển Bằng, Dương Di, Lâm Hạ Vi

Điểm IMDb: 7.5/10

Nối tiếp thành công của Sứ đồ hành giả đó là cái tên Thiên nhãn. Sau nhiều năm vắng bóng trên phim trường, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh.

Thiên nhãn - hệ thống camera được gắn trên mọi ngóc ngách đường phố nhằm hỗ trợ đắc lực tổ trọng án truy tìm dấu vết của tội phạm. Mặc dù vậy, “thiên nhãn” lại là chứng cứ duy nhất buộc tội khi nam chính liên quan đến một vụ án phóng hỏa tại chung cư. Điều này đẩy phim được đẩy lên cao trào.

Mọi chuyện không còn đơn giản khi anh không chỉ đối mặt với tội phạm, mà còn bị người em song sinh cận kề bên cạnh lừa dối. Đồng thời, đan xen là mối tình phức tạp với nữ chính. Cùng đón xem để theo dõi những tình tiết bất ngờ được tiết lộ trong bộ phim TVB.

Phim TVB Thiên Nhãn (2015)

II. Phim kiếm hiệp TVB

Phim kiếm hiệp TVB với những kỹ xảo cực hay cùng nội dung hấp dẫn chắc hẳn đã khiến chúng ta đã không khỏi mê mẩn từ thời thơ ấu.

2.1. Phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký TVB - The Heavenly Sword and Dragon Saber (1986)

Năm phát hành: 1986

Thời lượng: 40 tập

Thể loại: võ hiệp

Đạo diễn : Đỗ Kỳ Phong, Phùng Bách Nguyên,Trần Mộc Thắng

Diễn viên: Lương Triều Vĩ, Lê Mĩ Nhàn, Đặng Tụy Văn, Nhậm Đạt Hoa

Điểm IMDb: 8.2/10

Ỷ Thiên Đồ Long ký là phim kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Đây là câu chuyện về kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long mà tác giả sáng tác vào năm 1961.

Lấy bối cảnh vào thời Nguyên, nguyên thể phim là tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Giang hồ trong thời này đang truyền tai nhau về hai thanh đao Đồ Long và Ỷ Thiên kiếm trong truyền thuyết.

Lòng tham và dã tâm chiếm đoạt hai thanh bảo đao này xuất phát từ lời đồn sẽ có sức mạnh vô song, thống nhất được thiên hạ khi có trong tay chúng.

Cũng chính từ đây, liên tiếp xảy ra hàng loạt những cuộc tranh chấp giữa các cao thủ trong thiên hạ. Với các thủ đoạn tàn khốc, cả chính phái và tà phái tìm mọi cách giao tranh nhằm chiếm đoạt bảo đao.

Đây là bộ phim được đài phim TVB nhiều lần chuyển thể và gặt hái được những thành công nhất định. Đặc biệt phải kể đến lần chuyển thể vào năm 1986 với sự thành công vang dội. Một phần nhờ quy tụ dàn diễn viên đình đám nhất thời bấy giờ: Lương Triều Vỹ, Đặng Tụy Văn, Thiệu Mỹ Kỳ, Tăng Hoa Thiên, Lê Mỹ Nhàn.

Phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký TVB (1986)

2.2. Thần Điêu Đại Hiệp - The Return of the Condor Heroes (1995)

Năm phát sóng: 1995.

Thời lượng: 32 tập.

Thể loại : Kiếm hiệp, cổ trang

Đạo diễn: Viên Anh Minh, Lưu Thuận An, Tiển Yến Phương, Lưu Quốc Hào, Quảng Cẩm Hoành

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng.

Bài hát nổi bật: Thiên hạ hữu tình nhân.

Điểm IMDb: 7.9/10

Thần điêu đại hiệp là tiểu thuyết của Kim Dung được xuất bản năm 1959. Bộ phim Thần điêu đại hiệp lấy bối cảnh là vào cuối thời Nam Tống, đây là thời điểm mà quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu. Sự an nguy của Nam Tống đang trực tiếp bị uy hiếp.

Nội dung chính của tác phẩm kể về tình yêu sư đồ của Tiểu Long Nữ và Dương Quá cùng các cuộc chiến tận diệt nhau giữa các bang phái trong giang hồ. Tác phẩm quan trọng này của Kim Dung được chuyển thể thành phim không dưới 10 lần.

Cho đến nay đã có khá nhiều phiên bản của bộ phim này được sản xuất tuy nhiên phiên bản được xem là giống với nguyên tác và có nhiều cảnh quay đẹp nhất vẫn là phiên bản được sản xuất năm 2006 với sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi, còn nói về độ thành công thì không có một phiên bản nào có thể vượt qua được phiên bản năm 1995 của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng.

Cũng theo đánh giá của nhà văn Kim Dung, so với tiểu thuyết của ông, đây là phiên bản gần như hoàn hảo nhất. Đặc biệt là vai Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

Thần Điêu Đại Hiệp - The Return of the Condor Heroes (1995)

2.3. Tiếu Ngạo Giang Hồ - State of Divinity (1996)

Năm phát sóng: 1996

Thời lượng: 43 tập (40 phút/tập)

Thể loại : Kiếm hiệp, cổ trang

Đạo diễn: ‎Lưu Quốc Hào, Quảng Cẩm Hoành

Diễn viên: Hà Bửu Sinh, Lữ Tụng Hiền, Lương Bội Linh, Trần Thiếu Hà

Điểm IMDb: 7.8/10

Đây chính là bá vương của tác phẩm được chuyển thể nhiều nhất với con số là 13 lần, và thể hiện được đậm chất giang hồ nhất. Tác phẩm được bắt đầu viết năm 1967 và hoàn thành năm 1969. Bốn chữ Tiếu ngạo giang hồ được lấy từ câu trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Đây cũng là tên bản nhạc cầm tiêu hợp tấu được nhắc đến trong tác phẩm.

Nội dung phim xoay quanh chủ đề tình yêu, tình bạn, cùng những ham muốn tranh quyền đoạt lợi và những âm mưu đen tối, để tranh giành bí kíp võ công vô địch thiên hạ.

Xuyên suốt phim là cuộc chiến giữa các phe phái trong võ lâm Trung nguyên để giành được bí kíp “Tịch tà kiếm phổ” huyền diệu của nhà họ Lâm. Nhân vật chính của bộ phim là chàng trai lãng tử Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn, một chàng trai nghĩa hiệp có tính cách lanh lợi, tư chất thông minh khác thường.

Đau khổ vì bị tiểu sư muội Nhạc Linh San phụ bạc, bị đồng môn hiểu lầm và bị trục xuất khỏi sư môn, Lệnh Hồ Xung đã lang thang, phiêu bạt khắp nơi và trải qua biết bao sóng gió. Nhưng may mắn anh lại được rất nhiều cao thủ võ lâm truyền thụ võ công thành và trở thành một trong những đệ nhất cao thủ võ lâm trung nguyên.

Bộ phim này được khá đông đảo quần chúng xem và đón nhận về ý nghĩa cao đẹp và ly kỳ của bộ phim này

Tiếu Ngạo Giang Hồ (1996)

2.4. Thiên Long Bát Bộ -Demi-Gods and Semi-Devils (1997)

Năm phát sóng: 1997

Thời lượng: 45 tập (40 phút/tập)

Thể loại : Kiếm hiệp, cổ trang

Đạo diễn: ‎Lý Thiêm Thắng

Diễn viên: Tiêu Phong, Lý Nhược Đồng, Huỳnh Nhật Hoa

Điểm IMDb: 7.8/10

Thiên long bát bộ là một trong những bộ phim kiếm hiệp của tác giả Kim Dung được mọi người yêu mến nhất. Vào năm 2008, Thiên long bát bộ được bình chọn là 1 trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng nhất trong 30 năm lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Câu chuyện xoay quanh ứng biến, lựa chọn của Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc trong thời thế loạn lạc. Với tác phẩm này, Kim Dung muốn nói đến quan hệ nhân quả giữa nhân vật với gia đình, dân tộc, đất nước.

Truyện thể hiện hiểu biết và chiêm nghiệm của nhà văn với Phật giáo, được xếp vào hàng tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp văn chương của ông. Tác phẩm từng được dựng thành phim ít nhất tám lần và gắn liền với các tên tuổi Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Nhật Hoa, Hồ Quân, Lưu Đào..

Phim đề cao mối quan hệ giữa con người với con người và thấm đượm tinh thần Phật giáo và mang ý nghĩa nhân văn rất đẹp.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ít nhất 8 lần, nhưng hai phiên bản được nhiều người yêu thích nhất chính là phiên bản năm 1997 và năm 2003.

Phim TVB Thiên Long Bát Bộ (1997)

2.5. Tuyết Sơn Phi Hồ - The Flying Fox On The Snowy Mountain (1999)

Năm phát sóng: 1997

Thời lượng: 40 tập (40 phút/tập)

Thể loại : Kiếm hiệp, cổ trang

Đạo diễn: ‎Lý Thiêm Thắng

Diễn viên: Lý Lương Vỹ, Tăng Hoa Thiên, Xa Thi Mạn

Điểm IMDb: 6.1/10

Tuyết Sơn Phi Hồ tiếp tục là một cái tên chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Kim Dung.

Tuyết Sơn Phi Hồ để lại ấn tượng mạnh bởi những cảnh quay võ thuật hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt, tinh vi được đầu tư bài bản.

Tác phẩm kể về ân oán kéo dài từ đời này sang đời khác của bốn dòng họ lớn là Hồ, Miêu, Phạm và Điền. Trong bộ tiểu thuyết này, Hồ Phỉ chính là nhân vật chính, anh còn có biệt danh khác là Tuyết sơn phi hồ và giữ trong mình trọng trách quan trọng, cũng chính anh là người đã hóa giải được mối ân oán kéo dài nhiều đời này.

Mặc dù khá thành công khi được chuyển thể ít nhất là 7 lần, tuy nhiên đây cũng là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất cho người xem, vì cách dẫn dắt câu chuyện lẫn cái kết bị bỏ ngỏ.

Phim TVB Tuyết Sơn Phi Hồ (1999)

III. Phim TVB cổ trang

3.1. Bao Thanh Thiên - Justice Pao (1993)

Ngày phát hành: 23/02/1993

Thời lượng: 10 mùa, 236 tập

Thể loại : Cổ trang, phá án

Đạo diễn: Trần Liệt, Trịnh Thiếu Phong, Trần Tuấn Lương

Diễn viên: Hà Gia Kính Kim, Siêu Quần, Vương Hiểu Hải, Phạm Hồng Hiên

Bài hát chủ đề: Uyên ương hồ điệp mộng

Điểm IMDB: 8.1/10

Trong tuổi thơ của mỗi người, chắc chắn không thể thiếu những ngày hồi hộp ngồi chờ trước màn hình tivi để được phá án cùng Bao Công trong bộ phim Bao Thanh Thiên nổi tiếng của hãng phim TVB Hong Kong.

Thuộc thể loại phim truyền hình cổ trang lấy đề tài điều tra phá án, loạt phim xoay xung quanh các vụ án xảy ra đời Bắc Tống được viên quan nổi tiếng là Bao Công xét xử. Biểu tượng của bộ phim chính là hình ảnh Bao Công chấp pháp nghiêm minh, không nể nang thiên vị, không khiếp sợ cường quyền. Người đã bao phen hóa giải nỗi oan khuất và trừng trị kẻ gian ác tại công đường, được nhân dân coi là hiện thân của công lý nơi trần thế.

Bộ phim đã tạo ra một cơn sốt về phim lấy đề tài điều tra phá án. Nội dung phim được đánh giá có chất lượng cực kỳ cao. Dù cả kỹ thuật lẫn diễn viên đều không được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật lẫn diễn viên, nhưng Bao Thanh Thiên vẫn mãi là tượng đài không thể thay thế trong lòng người hâm mộ.

Bao Thanh Thiên (1993)

3.2. Tây Du Ký - Journey to the West (1996)

Ngày phát hành: 1996

Thời lượng: 30 tập, 45 phút/tập

Thể loại :phiêu lưu, thần thoại

Đạo diễn: Lưu Sĩ Du

Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Giang Hoa, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh

Điểm IMDB: 7.9/10

Cho tới nay, Tây Du Ký vẫn được bình chọn là một trong những tác phẩm tiêu biểu có ảnh hưởng nhất truyền hình thế giới.

Đây là bộ phim chuyển thể của tác giả Ngô Thừa Ân. Bắt nguồn từ câu chuyện có thật về hành trình nhà sư trẻ Trần Huyền Trang (Đường Tăng) sang Ấn Độ thỉnh kinh, tìm thầy học đạo.

Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng là 3 học trò đã cùng phò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Cả 3 học trò đều là những nhân vật có sức mạnh và khả năng biến hóa.

Họ phải đối diện với muôn vàn cách trở, nguy hiểm và yêu quái tứ phương trên đường đi. Lý do là vì vốn dĩ ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất tử.

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn nạn, cuối cùng, thầy trò Đường Tăng cũng gặp Phật Tổ Như Lai và mang kinh Phật về truyền bá.

Phim Tây Du Ký

3.3. Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience (2009)

Ngày phát hành: 19/10/2009

Thời lượng: 45 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Cổ trang, cung đấu

Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh

Diễn viên:Trần Hào, Xa Thi Mạn, Dương Di, Trịnh Gia Dĩnh

Điểm IMDB: 7.0

Giải thưởng tiêu biểu: Phim xuất sắc nhất năm tại giải TVB thường niên

Cung Tâm Kế thuộc thể loại phim cung đấu đạt thành công vang dội nhất nhì của đài truyền hình phim TVB. Với kinh phí khổng lồ cùng sự xuất hiện của những cái tên “bảo chứng” cho tỷ suất người xem như” Xa Thi Mạn, Dương Di, Trần Hảo,... Cung Tâm Kế tạo nên cơn sốt ngay từ những tập đầu tiên được phát sóng.

Bộ phim khai thác đầy đủ những gì xảy ra trong cung cấm với những cuộc chiến khốc liệt từ các cung nữ đến những phi tần. Chốn hậu cung tàn khốc được khắc họa với tất cả sự giả dối, toan tính, tranh giành, nơi chỉ có chỗ cho sự lừa gạt và tráo trở không ngừng.

Vốn là bạn từ nhỏ, Lưu Tam Hảo và Diệu Kim Linh là hai cô gái xinh đẹp được tuyển vào cung. Một người bản tính hiền hậu, chân thành, được nhiều người yêu quý, một người lại nhạy bén, túc trí đa mưu luôn ấp ủ trở thành phi tần. Từ đây, những mâu thuẫn liên tục xảy ra khi Lưu Tam hảo chiếm được sự tin yêu của hoàng đế và khiến Kim Linh ngày càng uất hận mà nuôi dã tâm tiêu diệt người chị em lớn lên cùng mình từ thuở ấu thơ.

Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience (2009)

Không chỉ dừng lại ở những bộ phim kinh điển, huyền thoại, những bộ phim TVB đang ngày càng sản xuất ra có nội dung mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thời đại. Có thể kể đến bao gồm: Phim Đại Dược Phường TVB (2014), Đôi Đũa Lệch phim TVB - Square Pegs (2002), Bao La Vùng Trời (Triumph In The Skies), Sóng Gió Gia Tộc - Heart of Greed (2007), Mái Ấm Gia Đình TVB

Trên đây là list những bộ phim TVB Hong Kong hấp dẫn nhất, là tượng đài trong lòng khán giả nhiều thế hệ mà bạn không nên bỏ qua. Chúc bạn có những phút giây giải trí và thư giãn bên cạnh các tác phẩm tuyệt vời này nhé!