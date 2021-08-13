TOP 15 phim Châu Tinh Trì 2022 đặc sắc nhất mọi thời đại, xem là cười không ngớt !!!

Phải kể đến những bộ phim Châu Tinh Trì đình đám nhất trong thời gian qua như sau:

Trong làng giải trí châu Á, Châu Tinh Trì có lẽ là ngôi sao phim hài được nhiều người yêu mến nhất. Các bộ phim do anh là đạo diễn – diễn viên đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Thể loại: Phim võ thuật, hài hước

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Điểm IMDb: 7.7/10

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Nguyên Hoa, Nguyên Thu, Trần Quốc Khôn, Huỳnh Thánh Y



Giải thưởng nổi bật: Giải Kim Mã cho phim xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chỉ đạo hành động xuất sắc nhất,...

Tuyệt đỉnh kungfu lấy bối cảnh khi xã hội Trung Quốc những năm 1940, vẫn còn nhiều xáo trộn và vô cùng hỗn loạn bởi các bang phái, băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh mẽ.

Tuyệt đỉnh kungfu - bộ phim hài võ thuật kinh điển !

Nội dung phim kể về anh chàng Tinh – một kẻ bất tài, hay đi lang thang, chuyên trộm cướp. Bởi tin rằng người tốt không có ích trong cuộc sống, anh mong muốn trở thành “người xấu” nên đã gia nhập bang Lưỡi Búa nhưng không được nhận.

Sau một lần vô tình được đả thông kinh mạch, anh đã phát hiện được tài năng thiên bẩm về võ thuật của mình.

Được một cô gái câm cảm hóa, lòng tốt trong Tinh trỗi dậy và quyết tâm dùng võ công đặc biệt của mình chống lại xã hội đen.

Với những pha võ thuật đẳng cấp, những tình huống hài hước và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là bộ phim đã mê hoặc người xem. Tuyệt đỉnh Kungfu là bộ phim đánh dấu thành công đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất cũng như trong vai trò làm đạo diễn của Châu Tinh Trì, bộ phim đã tạo nên cơn lốc càn quét phòng vé lúc bấy giờ!

Bộ phim đạt doanh thu rực rỡ với hơn 104 triệu USD.

2. Đội bóng thiếu lâm - Shaolin Soccer

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 12/07/2001

Thể loại: Phim hài thể thao lấy chủ đề về bóng đá

Thời lượng: 112 phút

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Điểm IMDb: 7.3/10

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Triệu Vy, Mạc Văn Uý, Ngô Mạnh Đạt, Trần Quốc Khôn, Trương Bá Chi,...



Giải thưởng nổi bật: Đạo diễn mới xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

Bộ phim này được Châu Tinh Trì vừa thử vai chính vừa đạo diễn và biên kịch. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về đội bóng đặc biệt với các cầu thủ đều là đệ tử của phái Thiếu Lâm.

Đội bóng thiếu lâm

Nhân vật chính là Thiết Cước – một cầu thủ danh tiếng một thời phải bán rẻ tài năng và trở thành lão huấn luyện viên nát rượu. Vô tình Thiết Cước gặp Tình – một chàng võ sư với mong muốn truyền bá môn võ kungfu ra toàn thế giới. Họ cùng nhau bắt tay vào để thành lập đội bóng kỳ lạ. Kêu gọi các huynh đệ Thiếu lâm xưa gia nhập. Đội bóng với các vị võ sư kungfu ra đời. Cũng nhờ xuất thân từ “nhà võ” nên những cầu thủ này sở hữu tuyệt kỹ độc nhất để làm tên nhiều kỳ tích cho đội bóng.

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim này đã được khán giả khắp nơi đón nhận rất nhiệt tình. Phim đạt doanh thu với hơn 7,73 triệu USD ở Hong Kong, 50 triệu USD trên toàn thế giới. Cũng từ bộ phim để lại nhiều ấn tượng sâu sắc này, Châu Tinh Trì đã thuận lợi mở đường xâm nhập vào thị trường điện ảnh châu Âu.

3. CJ7 - Siêu khuyển thần thông

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 31/01/2008

Thể loại: Phim khoa học viễn tưởng, hài hước

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Từ Kiều, Trương Vũ Ỷ, Trần Quốc Khôn, Lâm Tử Thông,...



Giải thưởng nổi bật: Diễn viên mới xuất sắc nhất,..

Điểm IMDb: 6.4/10

“Siêu khuyển thần thông” hay còn có tên khác là “Trường Giang số 07” là một bộ phim hài hước với cách kể chuyện độc đáo, ly kỳ và không kém phần cảm động của Châu Tinh Trì.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống khổ cực của hai cha con Tiểu Địch. Châu Tinh Trì đảm nhận vai cha của cậu bé Dicky Chow (Châu Tiểu Địch). Vốn là công nhân xây dựng, ông vất vả kiếm sống để con trai có thể theo học trường điểm.

Siêu khuyển thần thông

Tuy nhiên, chỉ vì quá nghèo mà cậu bé liên tục bị bạn bè bắt nạt. Cậu không có quần áo đẹp, giày tập thể thao được như bạn bè. Thấy vậy, ông bố định lượm đồ thừa ở bãi rác về "chế tác" lại thành đồ mới cho cậu con trai.

Rồi đến một ngày nọ, cha Tiểu Địch mang về cho con thứ đồ chơi kỳ lạ. Đó là một sinh vật ngoài Trái đất rất đáng yêu và sở hữu những kỹ năng siêu phàm kỳ lạ đã giúp Tiểu Địch có cơ hội lấy uy trước bạn bè.

Đôi bạn nhanh chóng thân thiết và cùng nhau có những kỷ niệm đẹp với vô vàn câu chuyện cười ra nước mắt. Cốt truyện của CJ7 rất quen thuộc. Có nhiều nét tương đồng với bộ phim truyền hình "Cô bé MaiKa từ trên trời rơi xuống" từng làm mưa, làm gió trên TV vào những năm 80.

Với doanh thu hơn 47 triệu USD, đây là bộ phim lãi to của Châu Tinh Trì và gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem.

4. Xẩm xử quan - Justice, My Foot!

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 1992

Thể loại: Phim hài

Thời lượng: 102 phút

Đạo diễn: Đỗ Kỳ Phong

Điểm IMDb: 6.8/10

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Mai Diễm Phương, Ngô Mạnh Đạt,...



Giải thưởng nổi bật: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất,...



Thay vì xuất hiện với vai trò của một đạo diễn, đây là bộ phim Châu Tinh Trì chỉ tham gia đóng vai chính.

Châu Tinh Trì vào vai Tống Thế Kiệt – một trạng sư tài giỏi, miệng lưỡi giảo hoạt, biến trắng thành đen, bẻ cong sự thật dễ dàng.

Nhưng cũng bởi thế mà ông mang nghiệp chướng quá lớn, khiến 12 đứa con của Tống Thế Kiệt đều phải chết yểu. Đến cái chết của đứa con thứ 13, ông quyết tâm từ bỏ nghiệp trạng sư. Cả gia đình bắt đầu cuộc sống mới bằng cách mở hàng trà quán ở ngoại thành.

Nhưng rồi đến khi quả phụ mang thai tới nhờ Tống Sỹ Kiệt giúp mình minh oan vụ án mạng của gia đình. Ông không thể giương mắt làm ngơ mà tái xuất công đường, để một lần giành được công lý đích thực.

Những màn đấu trí hết sức kịch tính, hài hước do diễn xuất tự nhiên của Châu Tinh Trì phối hợp cùng các diễn viên đặc biệt mang đến sự ấn tượng, thích thú cho người xem. Cùng với bộ phim này, Châu Tinh Trì đã may mắn giành được Giải thưởng Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Xẩm xử quan

5. Gia hữu hỷ sự - All's Well, Ends Well

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 25/01/1992

Tên gọi khác: Chuyện hỉ trong nhà

Thể loại: Hài hước

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Clifton Ko

Điểm IMDb: 7.2/10

Diễn viên chính: Trương Quốc Vinh, Châu Tinh Trì, Ngô Quân Như,...

Nội dung bộ phim hài hước này xoay quanh câu chuyện về ba anh em nhà họ Chang. Họ có tính cách khác biệt, mang trong mình những câu chuyện và vấn đề rắc rối riêng. Đó là ông anh cả ngoại tình, cậu hai đa tình và cậu út "ẻo lả"...

Liên tục xảy ra những mâu thuẫn gia đình, kèm theo đó là những tình tiết hài hước thú vị ...

Bên cạnh những giây phút thư giãn, bộ phim mang đến những giây phút sâu lắng về tình yêu, tình cảm gia đình. Hầu hết khán giả Hồng Kông đều coi đây tác phẩm kinh điển của đất nước mình.

Gia hữu hỷ sự

6. Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail the Judge

THÔNG TIN PHIM:

Năm: 1994

Đạo diễn: Vương Tinh

Thời lượng: 106 phút

Điểm IMDb: 7.5/10

Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail the Judge

Khác với những vai chính diện trước đó, đây là bộ phim duy nhất Châu Tinh Trì vào vai diễn phản diện- một ông quan tri huyện xấu tính và không được ai yêu mến. Thế nhưng, khi bước vào điều tra vụ án bi kịch của một nữ nhân đang sinh sống trong huyện, vị quan "vạn người ghét" này bắt đầu thay đổi 180 độ về suy nghĩ và tính cách.

Vẫn là những tình tiết hài hước vốn có trong bất cứ bộ phim hài nào do ông tham gia diễn xuất. Cùng đó là nội dung đặc biệt với cách xoay chuyển nhân vật bất ngờ. Quan Xẩm Lốc Cốc được biết đến một trong những bộ phim không thể bỏ qua của điện ảnh Hongkong.

7. Trường học Uy Long - Fight Back to School

THÔNG TIN PHIM:

Năm: 1991

Đạo diễn: Gordon Chan

Thời lượng: 100 phút

Điểm IMDb: 7/10

Trường học Uy Long - Fight Back to School

Bộ phim hài hước - hành động Trường học Uy Long I của đạo diễn Trần Gia Thượng đạt doanh thu kỷ lục năm 1991 tại Hong Kong. Sự thành công của bộ phim này đã tạo tiền đề cho sự thành công của các phần tiếp theo.

Nội dung phim xoay quanh một người cảnh sát chìm Chow Sing-Sing (Châu Tinh Trì thủ vai). Với mục tiêu là tìm cho ra cây súng của sếp mình bị đánh cắp, anh đã tìm cách thâm nhập vào một trường trung học.

Mặc dù được các đồng nghiệp cảnh sát cũng đang giả danh là học sinh trong trường ra tay trợ giúp. Nhưng anh vẫn gặp phải không ít những khó khăn từ các giáo viên khó tính trong trường. Cùng với đó là việc bị thách thức bởi những tên học sinh cứng đầu, đặc biệt là cuộc đụng độ với một trong những tên đầu gấu.

Tuy vậy, bù lại với những thử thách khó khăn đó là việc Chow có duyên gặp mặt cô giáo (do Trương Mẫn thủ vai) mới chuyển công tác đến trường…

Trong bộ phim này anh có sự phối hợp ăn ý với bạn diễn Ngô Mạnh Đạt. Đây là bộ phim đạt ấn tượng với thành công vang dội với doanh thu kỷ lục năm 1991 tại Hong Kong là 5,65 triệu USD và 3,7 triệu ở Trung Quốc.

8. Đỗ Thánh - All for the Winner

THÔNG TIN PHIM:

Năm: 1990

Đạo diễn: Lưu Trấn Vỹ

Thời lượng: 101 phút

Điểm IMDb: 6.8/10

Thể loại: Phim hài hước

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt, Ngô Quân Như, Nguyên Khuê, Tần Phái, Lưu Trấn Vĩ,...



Giải thưởng nổi bật: Nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất,...

Bộ phim xoay quanh chàng thanh niên khù khờ, nhà quê Tả Tụng Tình do Châu Tinh Trì đảm nhận. Anh chàng khù khờ này từ Đại Lục lên Hồng Kông thăm chú "Đạt đen". Tài năng thiên bẩm của anh được ông chú này khám phá ra. Vốn mê cờ bạc, người chú này muốn tìm mọi cách đưa Tả Tụng Tinh để trở thành thần bài số 1 khuấy đảo giới bài bạc Hồng Kông.

Định mệnh khiến Tinh chạm trán với Ỷ Mộng và nhanh chóng si mê cô gái này. Ỷ Mộng lôi kéo Tinh về dưới trướng vua cờ bạc Hồng Kông là Hồng Quang, nhưng Tinh nhanh chóng nhận thấy dã tâm của tên trùm này và đã từ chối. Từ đó, anh quyết định làm đại diện cho Ma Cao tham gia cuộc thi cờ bạc thế giới để hạ gục Hồng Quang.

Đỗ Thánh (All for the Winner)

Nội dung của phim nhái theo bộ phim về cờ bạc Thần bài (1989). Đây là bộ phim của Châu Tinh Trì được nằm trong danh sách những bộ phim về đề tài cờ bạc hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông. Đồng thời định hình phong cách diễn cho ông trong giai đoạn sau này.

9. Lộc đỉnh ký - Royal Tramp

THÔNG TIN PHIM:

Năm: 30/071992

Đạo diễn: Jing Wong

Thời lượng: 110 phút

Điểm IMDb: 7.1/10

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt, Trần Bách Tường, Ôn Triệu Luân, Khâu Thục Trinh, Lưu Tùng Nhân, Từ Cẩm Giang, Ngô Quân Như,...

Lộc Đỉnh Ký

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đầy biến cố của gã lưu manh xuất thân từ Lệ Xuân Viện thành Dương Châu - Vi Tiểu Bảo. Nhờ vận may, Vi Tiểu Bảo có cơ hội đặt chân vào cung cấm, phục vụ dưới trướng của Tổng quản Công Công Hải Đại Phú. Dần dần hắn trở thành bạn thân của vua Khang Hy và hợp sức với vị vua trẻ trừ đi nghịch tặc Ngao Bái mang bình yên về cho dân.

Đây là vai diễn mang đậm nét tươi mới trong nét diễn xuất của Châu Tinh Trì. Vẫn giữ được sự hài hước và lém lỉnh mang thương hiệu cá nhân của mình, kết hợp cùng đó là cách thể hiện nhân vật Vi Tiểu Bảo trở nên phong lưu, giảo hoạt hơn, cùng các pha võ thuật đẹp mắt.

10. Thực thần - The God of Cookery

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 1996

Tên gọi khác: Thần ăn

Thể loại: Phim hài về ẩm thực

Thời lượng: 92 phút

Điểm IMDb: 7.2/10

Đạo diễn: Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Cốc Đức Chiêu, Ngô Mạnh Đạt, Tiết Gia Yến,...

Thực thần - The God of Cookery

“Thực Thần” là một trong những bộ phim hài Châu Tinh Trì hay nhất do ông làm đạo diễn kiêm diễn viên chính vào những năm 90. Nội dung phim xoay quanh một Thần Ăn được mệnh danh là đầu bếp đệ nhất và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng anh lại bị 2 người đệ tử thân thiết âm mưu phản bội.

Trong lúc vô cùng thất vọng và buồn bã, anh gặp được Turkey - một người phụ nữ xấu xí nhưng lại có tài nấu ăn đặc biệt. Turkey cũng là người đã dạy cho thực thần biết ý nghĩa thực sự của việc nấu ăn. Họ cùng nhau mở quán ăn mới và lên kế hoạch để trả đũa 2 tên đệ tử phản bội kia...

11. Vua hài kịch - King of Comedy

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 13/02/1999

Thể loại: Phim tình cảm hài hước

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 7.2/10

Đạo diễn: Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Trương Bá Chi, Ngô Mạnh Đạt,...

Doãn Thiên Cừu (Châu Tinh Trì) là người đam mê điện ảnh nhưng lận đận trong sự nghiệp diễn xuất. Anh suốt đời vẫn chỉ là một diễn viên phụ không tên tuổi và luôn trăn trở về tương lai. Liễu Phiêu Phiêu (Trương Bá Chi) là một vũ nữ trẻ nhưng luôn giữ được khí tiết và có tính cách mạnh mẽ.

Qua bao lời dị nghị, họ đến với nhau vào đúng lúc cơ hội đổi đời đến với Doãn Thiên Cừu . Tuy nhiên, điều kiện đặt ra đó là anh phải từ bỏ mối tình với cô gái làng chơi. Liệu kết cục của mối tình này sẽ đi đến đâu ?

Sự kết hợp ăn ý của Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì làm nên thành công cho Vua hài kịch, khiến phim trở thành tác phẩm ấn tượng với đông đảo khán giả.

Vua hài kịch

12. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương – Flirting scholar (1993)

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 01/07/1993

Thể loại: Phim tình cảm hài hước

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 7.5/10

Đạo diễn: Lý Lực Trì, Châu Tinh Trì

Đường Bá Hổ điểm Thu Hương !

Phim kể về cuộc đời của Đường Bá Hổ ở thời nhà Minh, một người nổi tiếng với tài vẽ tranh và văn chương. Thế nhưng 8 người vợ của anh đều mê cờ bạc, khiến Đường Bá Hổ chán nản.

Biết trong nhà họ Hoa có cô hầu gái tên Thu Hương xinh đẹp, Bá Hổ quyết định giả nghèo giả khổ xin vào làm gia nhân để tán tỉnh cô.

Sau khi xin được vào nhà họ Hoa, nhiều biến cố xảy ra với Bá Hổ. Cuối cùng, nhà họ Hoa cũng đồng ý cho Bá Hổ cưới Thu Hương, thế nhưng, oái oăm thay, Bá Hổ lại phát hiện ra Thu Hương cũng là người mê cờ bạc.

13. Tế Công - The Mad Monk

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 25/07/1993

Thể loại: hài hước

Thời lượng: 85 phút

Điểm IMDb: 6.1/10

Đạo diễn: Lý Lực Trì

Diễn viên: Châu Tinh Trì, Củng Lợi, James Wong Jim

Tế Công

Tế Công La Hán Phục Hổ vì muốn chứng minh “nhân gian hữu tình” với các chư tiên nên ông đã đánh cược sẽ cảm hóa được 3 người: 1 là người đã làm ăn mày chín kiếp, 1 người chín kiếp làm ác nhân và cuối cùng là một người chín kiếp làm kỹ nữ. Để thực hiện được điều này ông phải xuống trần gian đầu thai làm người thường, sau đó trở thành một hòa thượng ăn mày có tên là Tế Điên…

Tuy có nhiều phiên bản khác nhau những Tế Công La Hán Phục Hổ 1993 vẫn được xem là một trong những bộ phim hài Châu Tinh Trì hay nhất.

14. Vua phá hoại - Love on Delivery

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 03/02/1994

Thể loại: hài hước

Thời lượng: 100 phút

Điểm IMDb: 6.8/10

Đạo diễn: Lý Lực Trì

Vua phá hoại

Bộ phim kể về Hà Kim Ngân – một gã thanh niên làm việc cho công ty vận chuyển. Vì muốn ghi điểm và làm quen với cô Lệ – một học viên Karate nên anh đã theo học đại cao thủ “Đạt đen”. Tuy “Đạt đen” chỉ lừa tiền rồi dạy lung tung cho Kim Ngân vài chiêu thức, nhưng nào ngờ anh lại thật sự luyện thành chiêu “Vô địch phong hỏa luân”.

15. Tình Thánh - The Magnificent Scoundrels

THÔNG TIN PHIM:

Năm sản xuất: 10/10/1991

Thể loại: hài hước

Thời lượng: 96 phút

Điểm IMDb: 6.5/10

Đạo diễn: Lý Lực Trì

Tình thánh - một bộ phim với diễn xuất tuyệt vời của Châu Tinh Trì

“Tình Thánh” là bộ phim kể về anh chàng A Tinh (Châu Tinh Trì) chuyên đi lừa gạt mọi người. Anh cùng một đồ đệ của mình vào lừa gạt một gia đình Hồng Kông giàu có thì vô tình đụng độ một nhóm lừa đảo khác. Cả hai bên đều hiểu nhầm đối phương là chủ nhà, cứ thế những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp diễn ra. Sau cùng họ bắt tay nhau và thành công lừa gạt những tên xã hội đen khét tiếng nhất.

Với nét hài hước tự nhiên và khả năng gây cười khiến người xem "cười không nhặt được miệng", phim Châu Tinh Trì luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người xem. Hy vọng những bộ phim vừa kể trên đây sẽ giúp bạn có những phút giây đầy vui vẻ và giải trí nhé.