TOP 10+ bộ phim Philippines đặc sắc và nổi tiếng nhất mà bạn không thể bỏ lỡ!

Đạo diễn: Joyce E. Bernal, Mac Alejandre

Diễn viên : Marian Rivera, Dingdong Dantes

Điểm IMDb: 7.3/10

Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim dài tập đặc sắc Vũ Điệu Hoang Dã của truyền hình philippines đã nhận được sự yêu thích và đánh giá rất cao của đông đảo khán giả.

Ba nhân vật chính trong phim mang trong mình mỗi người một nét riêng trong tính cách. Ngây thơ trong sáng, độc ác, xảo quyệt hay đầy âm mưu toan tính. Tất cả khiến bộ phim đặc biệt hấp dẫn và khiến người xem thích thú.

Nội dung xoay quanh câu chuyện của Sergio Santibanez, người đã bị người yêu phản bội và trở thành mẹ kế của anh. Với quyết tâm trả thù bạn gái lẫn cha ruột của mình, Sergio Santibanez đã lợi dụng Marimar – cô gái ngây thơ, trong sáng đang thầm yêu mình, trở thành 1 con át chủ bài trong kế hoạch trả thù tư của mình.

Nhưng rồi sự thật cũng bị bại lộ, Marimar đã biết rằng mình chỉ là một con cờ trong tay người mình hết mực yêu thương, vô cùng đau đớn, tuyệt vọng, cô gái này đã quyết định ra đi.

Nhiều năm sau đó, Marimar bỗng nhiên quay về. Giờ đây là quý cô Bella Aldama sang trọng, giàu có, sắc sảo và nhẫn tâm…Liệu trong thời gian dài đó, Marimar đã làm gì? Với những biến cố đã trải qua, liệu rằng quý cô Bella Aldama kiêu kỳ giờ đây có còn giữ trong mình chút nét đẹp vốn có của tâm hồn ngày xưa?

Dù có “tuổi đời” hơn một thập kỷ nhưng bộ phim vẫn là “tượng đài” phim trong lòng người hâm mộ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Với cốt truyện hấp dẫn cùng dàn diễn viên “phim giả tình thật”, Vũ Điệu Hoang Dã được đánh giá là một trong những bộ phim Philippines hay nhất mọi thời đại.

Vũ Điệu Hoang Dã cũng đã “nên duyên” cho cặp đôi Dingdong Dantes – Marian Rivera. Chuyện tình của cặp đôi được cả châu Á ngưỡng mộ. Cả hai đã có một đám cưới cổ tích hồi 2014 và giờ là một gia đình nhỏ 4 thành viên.

2. Vì yêu (2015)

Năm sản xuất: 2015

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 40 tập

Diễn viên : Marian Rivera, Dingdong Dantes

Với sự tham gia của cặp đôi Marian Rivera và Dingdong Dantes, đây là một trong những bộ phim truyền hình đình đám dài tập rất được lòng người hâm mộ của Philippines.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về tình yêu, về hạnh phúc gia đình hay những âm mưu thủ đoạn, sóng gió cuộc đời, cùng không ít những đau đớn, tủi khổ của các nhân vật trong phim.

Với nhiều tình tiết mới lạ hấp dẫn và đầy kịch tính, bộ phim được đông đảo người hâm mộ yêu thích từ khi mới ra mắt.

3. Biển Tình Ngang Trái - The Two Of Us (2009)

Năm sản xuất: 2009

Thể loại: Tình cảm, tâm lý, hài hước

Thời lượng: 178 tập + 1 tập đặc biệt

Đạo diễn: RuleS. Bayani, Trina Dayrit

Diễn viên: Jake Cuenca, Gerald Anderson, Kim Chiu

Điểm IMDb: 8/10

Biển tình ngang trái (Tayong Dalawa; tựa tiếng Anh: The Two Of Us) được phát sóng trên kênh ABS-CBN và kênh TFC trên toàn thế giới vào năm 2009. Tại thị trường Châu Á và Việt Nam, đây là một trong những phim Philippines nổi bật nhất.

Tựa phim được lấy từ một trong những bài hát kinh điển của ca sĩ Rey Valera.

Nội dung bộ phim truyền hình nổi tiếng này xoay quanh hai anh em (Jake Cuenca và Gerald Anderson). Cùng tên, cùng chung khát vọng và mọi rắc rối xảy đến khi họ cùng yêu một người phụ nữ (Kim Chiu).

Từ đây, giữa tam giác tình yêu đầy bão tố, họ đã lần lượt khám phá ra những câu chuyện về thân thế của nhau, và cũng âm mưu mà mỗi người đều đang che giấu nữa.

Tại Việt Nam phim rất được yêu thích và được phát sóng lần đầu trên kênh giải trí và phim truyện VTC7 -TodayTV vào ngày 01 tháng 06 năm 2013. Phim cũng được chiếu lại nhiều lần tại các đài khác.

4. Lối Rẽ Cho Tình Yêu - No Greater Love (2016)

Năm sản xuất: 2016

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 82 tập

Diễn Viên: Coco Martin, Juan Carlos, Julia Montes, Kim Chiu

Bối cảnh phim Lối Rẽ Cho Tình Yêu là một xã hội mang đầy định kiến giàu – nghèo.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn cùng những nỗ lực để bảo vệ được tình yêu đó trong sáng ấy trước những biến cố và sự khác biệt về giai cấp của những con người dám thách thức những giới hạn. Với những tình tiết đặc biệt xoay quanh các nhân vật trong phim, đây là bộ phim đặc biệt đã lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Xuyên suốt bộ phim đó là câu chuyện tình yêu của Samuel, chàng tá điền nghèo và Isabelle, cô chủ nhỏ giàu có. Họ vấp phải nhiều sự phản đối, tuy nhiên chưa bao giờ từ bỏ và ngừng yêu thương nhau.

Liệu rằng số phận đầy nghiệt ngã với những biến cố đã ập đến có là rào cản khiến những người yêu nhau mãi mãi xa cách? Liệu rằng thời gian là rào cản khiến những gì trái tim mách bảo bị xóa bỏ hay sẽ khiến tình yêu ấy trở nên bền chặt hơn?

5. Ác Mộng Hôn Nhân - Against All Odds (2013)

Năm sản xuất: 2013

Thể loại: Tình cảm, xã hội đen

Thời lượng: 50 tập

Đạo diễn : Malu Sevilla, Jerry Lopez Sineneng, Claudio "Tots" Sanchez-Mariscal IV

Diễn viên: Judy Ann Santos, Sam Milby, KC Concepcion

Điểm IMDb : 8/10

Bộ phim Ác mộng hôn nhân kể về sự vỡ mộng của cô nàng Anessa khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với gã chồng đẹp trai cao to. Những tưởng tình yêu đẹp của 2 vợ chồng sẽ trường tồn mãi mãi cho đến khi những ác mộng bất ngờ ập đến và từng lớp màn bí mật bị vén lên.

Sau khi hạ sinh đứa con trai đầu lòng, Anessa phát hiện ra bao lâu nay tình cảm mà Eros dành cho cô chỉ là sự lợi dụng và lừa dối.

Cô còn nhận ra một sự thật nghiệt ngã đó là chồng mình là người đứng đầu trong hệ thống buôn lậu kim cương lớn nhất cả nước. Eros chỉ có con đường duy nhất là chống lại hắn.

Để bịt đầu mối, hắn ta không tiếc thẳng tay bắn cô. Mặc dù vậy, Anessa may mắn vẫn chưa chết và được cứu sống. Cô nuôi thù hận và sống qua ngày âm thầm lặng lẽ để chờ cơ hội trả thù cùng với giải cứu đứa con bé bỏng của mình.

6. Quan Hệ Nguy Hiểm - Dangerous Love (2014)

Năm sản xuất: 2014

Thể loại: Tình cảm, xã hội đen

Thời lượng: 24 tập

Đạo diễn: Joyce E. Bernal, Topel Lee

Diễn viên : Dingdong Dantes, Marian Rivera

Quan Hệ Nguy Hiểm là một bộ phim dài tập ăn khách của điện ảnh Philippines với sự tham gia đặc biệt của bộ đôi tình nhân ăn ý trên màn ảnh nhỏ là Marian Rivera và Dingdong Dantes. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cặp đôi trai tài gái sắc.

Homer vốn là một người đàn ông thành đạt, có lối sống vô cảm với cuộc đời. Trong mắt anh, mọi thứ đã trở nên quá nhàm chán và như một vòng tuần hoàn bất tận. Cho đến một đêm nọ, khi anh chợt thức giấc và bất ngờ bắt gặp 1 cô gái xinh đẹp đang đứng ở đầu giường của mình.

Cô nàng tên là Proserfina - một cô gái mang vẻ đẹp rực rỡ và có lối sống hoàn toàn trái ngược với anh. Và cứ thế, Homer ngày càng yêu cô một cách say đắm và bắt đầu bị cuốn theo Proserfina. Khi chuyện tình tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi thì Proserfina bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn.

Dù đã dùng mọi cách nhưng Homer vẫn không tài nào tìm ra người tình trong mơ của mình. Anh không hề biết rằng bản thân đã sập bẫy một băng đảng xã hội đen, mà Proserfina chính là một trong những thành viên của tổ chức đến nhử anh “sa lầy”.

7. Mặt Nạ Hoa Hồng - Temptation Of Wife (2012)

Năm sản xuất: 2012

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 113 tập

Đạo diễn: Dominic Zapata, Gina Alajar

Diễn viên : Marian Rivera, Dennis Trillo, Glaiza de Castro, Rafael Rosell

Điểm IMDb : 8/10

Phim Mặt Nạ Hoa Hồng là phiên bản remake từ bộ phim đình đám một thời “Sự quyến rũ của người vợ” (do Hàn Quốc sản xuất), có nội dung kể về câu chuyện của những người phụ nữ bị bỏ rơi và phản bội trong tình yêu. Họ đã rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn giữa tình yêu và thù hận.

Với bản chuyển thể của Philippines, cốt truyện được giữ nguyên vốn khá quen thuộc với các mọt phim. Tài tử Dennis Trillo trong vai người chồng hám của và lăng nhăng trong khi “Mỹ nhân đẹp nhất philippines” Marian Rivera trong vai người vợ Angelina hiền lành và tốt bụng ở những tập đầu nhưng lại lột xác quyến rũ khi trở lại trả thù khiến khán giả không thể rời mắt.

Qua từng nhân vật trong phim, những tình tiết đầy ly kỳ, gay cấn, đáng thương hay sự phản bội, thù hận được miêu tả sắc nét, hấp dẫn người xem.

8. Bí Ẩn Của Sắc Đẹp - Beauty Within (2011)

Năm sản xuất: 2011

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 65 tập

Đạo diễn: Jay Altarejos

Diễn viên: Kylie Padilla

Điểm IMDb : 6.6/10

Bí Ẩn Của Sắc Đẹp một bộ phim tình cảm, tâm lý dài tập được phát hành năm 2011. Bí Ẩn Của Sắc Đẹp xoay quanh Jessa - một cô gái sinh ra đã bất hạnh mang trên mình gương mặt bị hủy hoại, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người mẹ độc ác, Jessa vẫn luôn thể hiện lòng thương yêu tuyệt đối của mình dành cho người mẹ độc ác này, dẫu ít ai biết đến sự thật là gương mặt của Jessa bị như vậy cũng chính do mẹ cô gây ra.

Cuộc đời của Jessa nhanh chóng thay trang mới khi cô nhặt được một chiếc áo thần kỳ giúp vết sẹo trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất, và tương lai tăm tối dần dần tan biến, mở lối cho ánh sáng hào quang khi chàng hoàng tử trong mơ của cô xuất hiện là Angelo Soriano - một ngôi sao mới nổi và rất nhiều người hâm mộ và bị tiếng sét ái tình từ Jessa đánh trúng. Liệu rằng câu chuyện cổ tích đời thực này có thật sự đến với cô gái bất hạnh này không ?

9. Hận Tình Không Quên - Carmela (2014)

Năm sản xuất: 2014

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 83 tập

Đạo diễn: Dominic Zapata

Diễn viên: Marian Rivera, Alden Richards

Điểm IMDb : 9.2/10

Nhan sắc xinh đẹp chính là món quà trời cho đánh hãnh diện nhất của một người phụ nữ. Carmela may mắn thừa hưởng vẻ đẹp “sắc nước hương trời” từ người mẹ của mình. Cô bé sống cùng cha là Danilo và mẹ là Amanda tại thị trấn Sta.

Cuộc sống hạnh phúc êm đềm của Carmela bất ngờ gặp phải ngã rẽ trước cái chết bi thảm. Ông Fernando - một người đàn ông có uy lực trong vùng tấn công và lạm dụng mẹ cô. Cũng chính điều này đã khiến Carmela bị mọi người xa lánh đến nỗi phải bỏ xứ.

Cô bắt đầu cuộc sống mới tại một thành phố phồn hoa và tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, cô quyết định quay về cố hương, là nơi chôn giấu bí mật về cái chết của cha cô cũng như gắn chặt với quá khứ đau buồn.

Trong quá trình đi làm sáng tỏ những bí ẩn này, Carmela đã nảy sinh tình cảm với Santiago. Mặc dù vậy, anh chàng này lại xem thường mẹ cô. Điều này đã đẩy Carmela phải đứng giữa những lựa chọn hết sức đau lòng.

Liệu rằng nhan sắc nổi bật đang sở hữu khi có khiến cô có phải chịu chung số phận như mẹ của mình. Liệu cô khi thoát khỏi tay Fernando và đồng lõa của hắn sẽ có thể để đấu tranh thay đổi tương lai? Cô nàng Carmela sẽ chọn giữa tình yêu hay trả thù?

10. Cô Chủ Nhỏ Đáng Yêu - With a smile (2015)

Năm sản xuất: 2015

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 26 tập

Đạo diễn : Dominic Zapata

Diễn viên: Christian Bautista, Andrea Torres, Mikael Daez

Điểm IMDb: 8.5/10

Cô Chủ Nhỏ Đáng Yêu là một bộ phim được khán giả yêu thích và đón nhận bởi những tình tiết dở khóc dở cười của 3 nhân vật chính.

Mỗi người lại có một hoàn cảnh sống trái ngược cùng tính cách khác nhau. Họ đã có cuộc gặp gỡ vô tình và cũng từ đây xảy ra vô vàn tình huống “dở khóc dở cười ”.

Cô gái tỉnh lẻ Isay luôn ôm ấp trong lòng những ước mơ to lớn, là người lạc quan, cô có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Cô là người tháo vát và thích nấu ăn.

Sau khi gặp Aston và Dean, cuộc sống của Isay đã có rất nhiều thay đổi. Aston là quản lý tiệm rửa xe riêng và cho thuê căn hộ, có cá tính mạnh mẽ, sống độc lập và tự lực cao. Từng có một tình yêu đau khổ trong quá khứ khiến anh luôn sợ bị rơi vào lưới tình một lần nữa. Cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp Isay.

Trái với Aston, Dean là chàng trai có chút ngạo mạn trong tính cách. Anh may mắn có xuất thân từ gia đình giàu sang. Xung quanh anh không thiếu những cô gái bao quanh nhưng chưa bao giờ anh thực sự yêu thương bất cứ ai.

Cho đến khi gặp Isay, anh đã dành cho cô tình yêu một cách thật lòng. Isay mang trong mình một hoài bão, quyết tâm to lớn có thể chiến thắng cuộc thi đồ nướng mang tính tầm cỡ quốc gia tại Manila. Với số tiền thưởng khổng lồ giành được, cô có thể chuộc lại nhà hàng mà gia đình đã cầm để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Nhưng rồi đã có một sự cố ập đến khiến hành trình đi đến ước mơ của Isay gặp cản trở. Tai nạn xảy ra đã đưa đưa đẩy Isay đã chạm trán với Aston và Dean.

Và trớ trêu thay, số phận đã buộc Isay phải vào làm việc tại cửa hàng của Aston và buộc phải thuê chung nhà với Dean - chàng trai tinh nghịch. Ai sẽ là người có thể mang đến ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô đơn của Isay?

11. Thiên Đường Vắng Em - Stairway to heaven (2009)

Năm phát sóng : 2009

Thể loại phim: Tình cảm, tâm lý

Thời lượng phim: 65 tập

Đạo diễn:Joyce E. Bernal, Andoy Ranay, Mac Alejandre

Diễn viên: Dingdong Dantes, Glaiza de Castro, Rhian Ramos

Điểm IMDb: 8.5/10

Bộ phim Thiên đường vắng em là câu chuyện tình buồn xoay quanh 2 nhân vật chính là Jodi và Cholo. Cả 2 là thanh mai trúc mã của nhau cho đến khi biến cố xảy ra buộc Cholo phải tiếp tục việc học tập của mình ở nước ngoài, còn Jodi thì tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên, những biến cố đã liên tiếp xảy ra khi Cholo phải chịu sự dày vò của bà mẹ kế ác độc và Jodi thì gặp tai nạn mất trí nhớ. Liệu Cholo có vượt qua được khó khăn và dùng tình yêu của mình để khiến Jodi nhớ lại tất cả?

Trên đây là tổng hợp Top 10+ những bộ phim Philippines được đông đảo khán giả xem truyền hình yêu thích nhất. Đừng bỏ lỡ những gợi ý vừa chia sẻ trên nhé!