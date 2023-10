TOP 10 bộ phim đình đám nhất của nam thần vạn người mê Ji Chang Wook, mới nhất 2022 !

Trong sự nghiệp diễn xuất nổi bật của Ji Chang Wook, chúng ta không thể không đề cập đến các bộ phim ấn tượng sau :

1. My Too Perfect Sons - Bốn chàng quý tử (2009)

Ngày phát hành: 11/04/2009

Thể loại: Tình cảm, gia đình

Đạo diễn: Lee Jae-sang

Diễn viên: Son Hyun-joo, Lee Pil-mo, Han Sang-jin, Ji Chang-wook

Bài hát nổi bật: Love melody

Thời lượng: 54 tập, 60 phút/tập

Giải thưởng: Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên kịch hay nhất, Cặp đôi đẹp nhất tại Giải thưởng phim truyền hình KBS 2009,..

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về bốn chàng quý tử nhà họ Song bao gồm: Song Jin Pung, Song Dae Pung, Song Sun Pung, Song Mi Pung.Họ đều là những đứa con vừa đẹp trai vừa tài giỏi và luôn là niềm tự hào của người mẹ.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của hàng xóm thì hoàn toàn khác. Với họ, những anh con trai này đều là những anh chàng “ế vợ” và đầy khiếm khuyết.

My Too Perfect Sons - Bốn chàng quý tử (2009)

2. Smile, Dong Hae - Cười lên Dong-hae (2010)

Ngày phát hành: 04/10/2010

Thể loại: Tình cảm, gia đình

Đạo diễn: Kim Myung-wook, Mo Wan-il

Diễn viên: Ji Chang-wook, Do Ji-won, Oh Ji-eun, Park Jeong-ah

Bài hát nổi bật: Nandito Lang Ako

Thời lượng: 159 tập, 30 phút/tập

Giải thưởng: Giải thưởng Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc, Diễn viên phim truyền hình xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình KBS 2011,...

Cười lên Dong-hae kể về nhân vật chính Dong Hae cùng hành trình đi tìm tình yêu và gia đình của mình.

Dong Hae từ nhỏ đã được một tay mẹ anh, người phụ nữ xinh đẹp nhưng thiếu thốn tình cảm, một mình nuôi khôn lớn sau khi di cư sang Mỹ.

Anh là vinh hạnh là một vận động viên người Mỹ gốc Hàn được chọn vào đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Mang theo trong lòng bí mật về cuộc đời của người mẹ. Anh đã trở về Hàn Quốc để tìm bạn gái, để rồi thất vọng, buồn chán, đau khổ khi biết người yêu phản bội.

Anh gặp gỡ và có tình cảm với Bong Yi, một phụ bếp nghèo trong một nhà hàng. Họ cuối cùng đã trở thành một đôi hạnh phúc. Và cũng chính từ đây, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm lại người cha mà bản thân anh chưa hề biết mặt.

Smile, Dong Hae - Cười lên Dong-hae (2010)

3. Warrior Baek Dong Soo - Chiến binh Baek Dong Soo (2011)

Ngày phát hành: 04/07/2011

Thể loại: Cổ trang, Hành động, Tình cảm, Chính kịch

Đạo diễn: Lee Hyun-jik, Kim Hong-sun

Diễn viên: Ji Chang-wook, Yoo Seung-ho, Yoon So-yi, Shin Hyun-bin

Bài hát nổi bật: I Got Here

Thời lượng: 29 tập, 60 phút/tập

Giải thưởng: Giải thưởng Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc, Diễn viên phim truyền hình xuất sắc, Ngôi sao mới tại Giải thưởng phim truyền hình SBS 2011,...

Phim Chiến binh Baek Dong Soo được chuyển thể từ cuốn truyện tranh ăn khách cùng tên.

Nội dung phim xoay quanh hai tay kiếm sắt là Dong Baek Soo do Ji Chang Wook vào vai. Cùng Yeo Woon là người bạn nối khố đã cùng anh lớn lên trong một trại huấn luyện trẻ em nghiêm khắc và tuyệt mật. Tuy rằng có xuất phát điểm như nhau nhưng họ lại chọn hai con đường đối nghịch nhau ở tuổi trưởng thành.

Trong khi Dong Soo là anh hùng giỏi giang, dũng cảm được bổ nhiệm để lãnh đạo đội quân bảo vệ nhà vua Jeong Jo. Thì Yeo Woon lại nằm trong băng nhóm phản động và không từ mọi kế hoạch thâm độc để ám sát vua.

Đây là vai diễn thành công trong khắc họa hình ảnh người anh hùng huyền thoại vừa anh dũng vừa sâu nặng nghĩa tình.Với những thước phim mãn nhãn, đầy cảm xúc, bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới phê bình điện ảnh.

Warrior Baek Dong Soo - Chiến binh Baek Dong Soo (2011)

4. Empress Ki - Hoàng hậu Ki (2013)

Ngày phát hành: 28/10/2013

Thể loại: cổ trang, chính kịch

Đạo diễn: Han Hee

Diễn viên: Ha Ji-won, Joo Jin-mo, Ji Chang-wook

Bài hát nổi bật: To the Butterfly, Thorn Love

Thời lượng: 51 tập, 60 phút/tập

Giải thưởng: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất hạng mục truyền hình tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang,...

Ngay từ những tập đầu tiên phát hành, phim truyền hình cổ trang Empress Ki đã tạo nên cơn sốt khiến khán giả đừng ngồi không yên.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của một cung nữ thông xinh, xinh đẹp từ dâng trà tầm thường, sống chịu nhiều cơ cực giữa thị phi chốn thâm cung, để từng bước trở thành Hoàng hậu Ki của triều Nguyên. Bà trở thành niềm tự hào của những người phụ nữ trong chốn hậu cung xưa bởi đề cao tình yêu trong lý tưởng chính trị của mình.

Vai diễn hoàng đế Ta Hwan yếu đuối, nhu nhược, ích kỷ nhưng chung tình do Ji Chang Wook đảm nhận.

Bên cạnh những diễn viên thực lực Ha Ji Won, Joo Ji Moo, anh đã chứng minh được diễn xuất “không phải hàng vừa” của mình. Đây là bộ phim giúp tài năng diễn xuất của Ji Chang Wook được giới phê bình công nhận. Cũng chính từ đây, anh chính thức đứng vào hàng ngũ những diễn viên hàng đầu của Kbiz.

Tỷ lệ rating của phim đạt đến 30% sau 50 tập. Không chỉ là tác phẩm truyền hình cổ trang có rating cao nhất trong hai năm 2013 – 2014 mà còn được đánh giá là một trong những tác phẩm cổ trang dã sử hay nhất đài MBC và mang đến nhiều giải thưởng danh giá cho đoàn phim.

Empress Ki - Hoàng hậu Ki (2013)

5. Healer - Cứu thế (2014)

Ngày phát hành: 08/12/2014

Đạo diễn: Lee Jung-Sub, Kim Jin-woo

Diễn viên: Ji Chang-wook, Park Min-young, Yoo Ji-tae

Bài hát nổi bật: Eternal Love

Thời lượng: 20 tập, 60 phút/tập

Giải thưởng: Cặp đôi hoàn hảo tại Giải thưởng DramaFever hàng năm lần thứ 4, Giải cặp đôi đẹp nhất tại Giải thưởng phim truyền hình KBS 2014,...

Phim Đấng cứu thế (Healer) là bộ phim tình cảm kết hợp hành động kể về câu chuyện những người trẻ tuổi vốn sống tách biệt với những vấn đề gọi là chính trị hay xã hội. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã không thể làm ngơ và đứng lên nhưng đối mặt với cái thế giới buồn tẻ mà các bậc cha mẹ đã để lại cho họ.

Các cảnh tình cảm được quay rất đẹp mắt, kịch bản trau chuốt bởi Song Ji Na và đạo diễn bởi Lee Jung Sub, cùng dàn diễn viên ấn tượng đã giúp bộ phim lọt vào top 5 bộ phim Hàn hay nhất năm 2014.Đây cũng là bộ phim đã giúp anh nâng cao vị trí của mình và được các fan hâm mộ săn đón bậc nhất.

Đặc biệt, hầu hết những cảnh hành động đã được Ji Chang Wook tự mình thể hiện mà không cần diễn viên đóng thế. Ji Chang Wook đã tham gia lớp học võ thuật cùng bộ môn thể thao Parkour nhằm hoàn thành xuất sắc vai diễn này.

Cùng đó Ji Chang Wook cũng thể hiện khả năng diễn chắc vai của mình khi đồng thời thể hiện thành công cả 2 nhân vật gồm một Healer mạnh mẽ, anh dũng và một Seo Jung Hoo khờ khạo đời thường.

Healer - Cứu thế (2014)

6. Whirlwind Girl 2 - Thiếu Nữ Toàn Phong 2 (2016)

Năm phát hành: 2016

Thể loại: tình cảm, lãng mạn

Đạo diễn: Thành Chí Siêu

Diễn viên: Đàm Tùng Vận, Dương Dương, Ji Chang-wook

Bài hát nổi bật: Tornado Girl

Thời lượng: 36 tập, 45 phút/tập

Tiếp nối thành công của phần 1, Thiếu Nữ Toàn Phong 2 là bộ phim hợp tác Hàn – Trung đầu tiên của Ji Chang Wook.Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Minh Hiểu Khê ra mắt phần 2 vào mùa hè năm 2016.

Ji Chang Wook vào vai đại sư huynh Nhược Bạch của một võ đường Taekwondo với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất tốt bụng, thường xuyên động viên các sư đệ sư muội của mình.

Nữ chính là Bách Thảo có tính cách mạnh mẽ, quật cường và cực kì đam mê với môn võ Taekwondo. Mặc dù dễ bị bắt nạt nhưng Bách Thảo luôn đặt ra những nguyên tắc riêng của bản thân. Khi cô đã quyết định làm gì thì không gì có thể ngăn cản cô thực hiện.

Tuy rằng không đạt được tiếng vang giống như kỳ vọng nhưng đây lại là bộ phim cho Ji Chang Wook cơ hội phô diễn những pha hành động cực kì khó nhằn và rất đẹp mắt của mình. Anh cũng có thể khẳng định sức ảnh hưởng, sức hút đối với nền điện ảnh các quốc gia trong khu vực.

Whirlwind Girl 2 - Thiếu Nữ Toàn Phong 2 (2016)

7. The K2 - Mật danh K2 (2016)

Ngày phát hành: 23/09/2016

Thể loại: chính trị, hành động, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập, 60 phút/tập

Đạo diễn: Kwang Jung-hwan

Diễn viên: Ji Chang-wook, Im Yoona, Song Yun-ah, Jo Sung-ha

Bài hát nổi bật: Today

Mật danh K2 là bộ phim tạo nên cơn sốt ở xứ Hàn và đồng thời còn là bộ phim truyền hình được yêu thích trên toàn châu Á.

Nội dung phim The K2 xoay quanh Kim Je-ha do Ji Chang Wook vào vai - vốn là một người lính yêu nước nhưng anh lại bị tổ quốc và đồng nghiệp phản bội.

Anh được thuê làm vệ sĩ cho Choi Yoo-jin, là ái nữ của một gia đình tài phiệt và phu nhân của một ứng cử viên Tổng thống. Đằng sau vẻ bề ngoài ân cần, thân thiện là nội tâm đầy thâm hiểm, luôn che giấu những tham vọng, mưu toan, vụ lợi kinh tế. Và Go Ahn-na, con gái riêng của vị ứng cử viên Tổng thống đó, luôn khao khát được trả thù và chỉ xem tình yêu chính là một loại công cụ để đạt mục đích cá nhân.

Ji Chang Wook đã hóa thân rất ngọt vào vai chàng cận vệ siêu cấp bên cạnh “nữ thần sắc đẹp” Im Yoona và nữ diễn viên kỳ cựu Song Yun-ah. Với diễn xuất ấn tượng, Ji Chang Wook đã truyền tải sinh động và trọn vẹn sự biến đổi cảm xúc của Kim Ja-he, sự dằn vặt giữa tình yêu và sự trả thù.

Từng ánh mắt, cử chỉ, những pha hành động mạo hiểm của Ji Chang Wook đều rất ấn tượng. Đây là bộ phim khẳng định vị trí “nam thần hành động thế hệ mới” và ghi dấu đỉnh cao trong nghệ thuật diễn xuất của Ji Chang Wook.

Mật danh K2

8. Suspicious Partner - Đối tác đáng ngờ (2017)

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thể loại: luật sư

Thời lượng: 40 tập, 30 phút/tập

Đạo diễn: Park Sun-ho

Diễn viên: Ji Chang-wook, Nam Ji-hyun, Choi Tae-joon, Kwon Na-ra

Bài hát nổi bật: Why you?, How Do I Say It?

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về bộ đôi Noh Jin Wook và Eun Bong Hee.

Noh Jin Wook (do Ji Chang Wook vào vai) là một công tố viên tuy bên ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối. Còn Eun Bong Hee là một nhân viên tập sự của tòa án tràn trề nhiệt huyết. Họ dần nảy sinh tình cảm sau quá trình cùng hợp tác giải quyết một vụ án.

Rũ bỏ hình ảnh gai góc với những pha hành động nghẹt thở, đây là bộ phim hài lãng mạn được đánh giá là sự lột xác của Ji Chang Wook.

Kịch bản vừa mới lạ, hài hước vừa chặt chẽ, sáng tạo. Cùng đó là nhan sắc đỉnh của chóp của dàn diễn viên trẻ sáng giá đã tạo nên sức hút của bộ phim.

Suspicious Partner - Đối tác đáng ngờ (2017)

9. Fabricated City - Thành Phố Ảo (2017)

Ngày phát hành: 09/02/2017

Thời lượng: 126 phút

Đạo diễn: Park Kwang-hyun

Diễn viên: Ji Chang-wook, Shim Eun-kyung, Ahn Jae-hong

Bài hát nổi bật: Down

Điểm IMDb: 6.9

Giải thưởng: Giải thưởng phổ biến tại Giải thưởng Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc 2017

Nội dung phim xoay quanh về Kwon Yu, dù là một thủ lĩnh xuất sắc và mẫu mực trong thế giới game, nhưng thực tế anh lại là một gã thất nghiệp ăn bám mẹ. Anh vô tình tìm được một chiếc điện thoại để quên trong quán net. Anh đã đem trả lại cho chủ nhân của nó. Những anh lại trở thành tội phạm tình nghi bởi người này đã bị sát hại dã man vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, thực chất đã có người đang âm mưu hãm hại Kwon Yu. Thông tin thú vị này được những đồng đội của Kwon Yu trong game phát hiện ra. Họ đã hợp sức để minh oan cho Kwon Yu và truy tìm tên sát nhân thực sự cùng với tổ chức hắc ám đứng sau hắn.

Thành phố ảo do tài tử Ji Chang Wook đóng chính ngay lập tức làm mưa, làm gió trên các rạp chiếu trên toàn châu Á sau khi phát sóng. Đây là bộ phim đánh dấu bước tiến xa trong sự nghiệp của anh cùng khả năng nhập vai đa dạng của một Ji Chang Wook trưởng thành.

Ji Chang Wook đánh dấu sự trở lại sau thời gian xuất ngũ, với hai bộ phim truyền hình hài, lãng mạn Nhẹ nhàng tan chảy và Cửa hàng tiện lợi Saet Byul.

Fabricated City - Thành Phố Ảo (2017)

10. Cửa hàng tiện lợi Saet Byul

Ngày phát hành: 12/06/2020

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Lee Myung Woo

Diễn viên: Ji Chang-wook, Kim Yoo Jung

Sự đẹp đôi trên màn ảnh của hai diễn viên Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung

Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul là câu chuyện tình giữa anh chủ cửa hàng tiện lợi Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) với cô nhân viên lập dị Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung).

Choi Dae Hyun là một anh chàng mỹ nam nhưng lại có chút vụng về và ngốc nghếch. Anh quyết định từ bỏ công việc ở một công ty lớn để quản lý một cửa hàng tiện lợi cho riêng mình. Tại đây, anh gặp cô nàng Saet Byul kỳ quặc – một nữ nhân viên bán thời gian của cửa hàng.

Saet Byul được miêu tả là cô gái vừa tinh nghịch, vừa lập dị và đang quyết tâm từ bỏ quá khứ quậy phá để trở thành người phụ nữ đấu tranh cho công lý.

Với bộ đôi diễn viên được bảo chứng cả về nhan sắc và thực lực, cùng kịch bản được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng, bộ phim đã được yêu thích bởi rất nhiều khán giả ở mọi độ tuổi và được nhiều quốc gia trong khu vực mua bản quyền phát sóng.

Trên đây là tổng hợp 10 bộ phim nổi bật trên con đường sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử Ji Chang Wook. Nếu bạn là fan cứng của anh chàng diễn viên đẹp trai và tài năng này thì nhất định đừng bỏ qua nhé !!!