Sở hữu một đôi môi căng mọng, tươi tắn là ước mơ của bất kỳ người phụ nữ nào, muốn như thế thì bước tẩy da chết môi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu tác dụng cũng như các cách tẩy tế bào chết môi đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà qua bài viết dưới đây.

Mặc dù vậy, việc loại bỏ lớp tế bào chết ở môi không đơn giản như ở các bộ phận khác trên cơ thể vì lớp biểu bì ở môi tương đối mỏng manh hơn so với vùng da còn lại. Cùng với đó, môi là khu vực không có nang lông - đóng vai trò bảo vệ sự hoàn thiện cơ thể và góp phần tạo "độ cứng" của da cũng khiến lớp bảo vệ môi trở nên yếu hơn.

Cũng tương tự như các bộ phận khác trên cơ thể, tế bào chết của môi chính là các tế bào bị thay thế bởi tế bào mới và đẩy chúng lên trên phần sừng ở lớp biểu bì, tạo thành một lớp màng che phủ các lớp biểu bì còn lại, làm cho làn môi lâu dần bị thâm xỉn màu, nứt nẻ và sần sùi.

Tế bào chết của môi tạo thành một lớp màng che phủ các lớp biểu bì còn lại, làm cho làn môi lâu dần bị thâm xỉn màu, nứt nẻ và sần sùi

+ Tác dụng của tẩy tế bào chết môi

Theo các chuyên gia sắc đẹp, việc tẩy tế bào chết cho môi định kỳ sẽ đem lại nhiều lợi ích ưu việt như:

- Giúp loại bỏ lớp tế bào già cỗi hoàn toàn, làm cho đôi môi mịn màng, tươi trẻ.

- Đôi môi sẽ hấp thụ các dưỡng chất từ son dưỡng và các dòng mặt nạ chuyên sâu tốt nhất.

- Tẩy da chết thường xuyên giúp đôi môi giữ ẩm tốt hơn, giảm thiểu tình trạng khô ráp, nứt nẻ.

- Môi của bạn sẽ “ăn son” hơn, màu sắc lên chuẩn xác và giữ được lâu hơn.

- Môi khỏe mạnh hơn, ít bị thay đổi theo thời tiết.

- Tẩy da chết cho môi còn hỗ trợ làm giảm thâm xỉn, giúp cho đôi môi sáng màu và tươi trẻ hơn.

+ Vậy nên tẩy da chết môi bao nhiêu lần một tuần?

Theo lời khuyên từ các chuyên gia da liễu thì chúng ta chỉ nên tẩy da chết cho môi nhiều nhất là 3 lần và ít nhất 1 lần 1 tuần.

Chỉ nên tẩy da chết cho môi nhiều nhất là 3 lần và ít nhất 1 lần 1 tuần

Tuy nhiên, nếu thời tiết khí hậu nơi bạn sống khô lạnh làm cho đôi môi khô và dễ nứt nẻ hơn thì số lần tẩy tế bào chết cũng có thể linh động điều chỉnh để giúp duy trì một làn môi khỏe đẹp.

Thời gian dành cho mỗi lần tẩy da chết môi sẽ không tốn quá nhiều, chỉ khoảng 3 – 5 phút. Do đó, hãy thực hiện như một thói quen hàng tuần để duy trì đôi môi căng mượt, hồng hào.

2. Tổng hợp những cách tẩy da chết môi đơn giản tại nhà

Dưới đây là tổng hợp một số cách tẩy da chết cho môi đơn giản tại nhà mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng áp dụng. Phần lớn các nguyên liệu dùng để “dọn dẹp” làn môi đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, dễ tìm và chi phí thấp.

+ Công thức tẩy da chết môi bằng mật ong và baking soda

Trong mật ong chứa nhiều dưỡng chất giúp cấp ẩm nhanh chóng nên có tác dụng rất tích cực trong việc làm mềm môi. Còn bột baking soda đã được kiểm chứng về khả năng sát khuẩn và làm sạch hiệu quả.

Tẩy da chết môi bằng mật ong và baking soda

Việc kết hợp 2 loại nguyên liệu này với nhau sẽ giúp bạn có ngay 1 công thức tẩy tế bào chết môi ưu việt, khắc phục hoàn toàn tình trạng môi nứt nẻ, thô ráp.

Không chỉ giúp tẩy sạch lớp da chết, công thức này còn chứa trong nó nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng đôi môi căng mượt, tươi trẻ.

Hướng dẫn cách thực hiện:

- Trộn 2 thìa mật ong cùng 1 thìa baking soda.

- Đánh đều để các nguyên liệu quyện vào nhau.

- Thoa đều hỗn hợp lên môi và giữ khoảng 3 phút.

- Dùng tay hoặc bàn chải mềm massage nhẹ nhàng khắp môi.

- Dùng nước ấm rửa sạch lại môi.

- Cuối cùng thấm khô, thoa một chút dầu dừa hoặc son dưỡng lên môi.

Áp dụng: 1 lần/ 1 tuần.

+ Công thức tẩy da chết môi bằng đường và dầu dừa

Ngoài cách dùng mật ong và baking soda, bạn có thể thay thế bằng công thức kết hợp dầu dừa và đường để cải thiện tình trạng đôi môi bị thô ráp, kém mịn màng.

Tẩy da chết môi bằng đường và dầu dừa

Trong dầu dừa có một lượng dưỡng chất dồi dào giúp hỗ trợ cấp ẩm cho đôi môi khô thiếu nước. Trong khi đó, các tinh thể đường thực hiện chức năng ma sát và giúp loại bỏ số da chết hiệu quả.

Các bước thực hiện như sau:

- Trộn thật đều dầu dừa với đường trắng

- Bôi hỗn hợp lên toàn bộ vùng môi.

- Để khoảng 5 phút rồi massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu và giúp làm sạch tế bào chết trên môi.

- Dùng nước ấm để loại bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ tẩy tế bào chết.

- Thấm khô môi và thoa một lớp mỏng son dưỡng.

Số lần thực hiện: 1 – 2 lần/ tuần.

+ Công thức tẩy tế bào chết môi bằng muối

Muối có đặc tính sát trùng cao, dễ tìm nên được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều công thức tẩy da chết môi. Bên cạnh đó, muối có cấu tạo tinh thể tương tự như đường, do đó muối có thể hỗ trợ làm sạch hiệu quả từng mảng da chết ở kẽ môi. Chúng ta có thể kết hợp muối với dầu dừa hoặc tinh dầu oliu để làm mặt nạ tẩy da chết.

Kết hợp muối với dầu dừa hoặc tinh dầu oliu để làm mặt nạ tẩy da chết

Cách làm đơn giản như sau:

- Trộn đều 2 thìa muối hạt với 2 thìa dầu oliu.

- Đánh đều để 2 nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào nhau.

- Rửa sạch đôi môi nhẹ nhàng với nước.

- Sau đó thoa mặt nạ lên môi, ủ khoảng 10 phút.

- Dùng nước ấm massage nhẹ nhàng để làm sạch da chết ở môi.

- Cuối cùng, hãy thoa kem hoặc son dưỡng cho môi.

Áp dụng: 1 lần/ tuần.

+ Cách tẩy tế bào chết môi bằng kem đánh răng

Bên cạnh việc giúp vệ sinh răng miệng thì kem đánh răng còn được tin dùng trong nhiều công thức làm đẹp, chăm sóc da.

Không chỉ hỗ trợ làm xẹp nhanh những nốt mụn sưng đáng ghét, các thành phần trong kem đánh răng còn hỗ trợ tẩy da chết môi hiệu quả.

Tẩy tế bào chết môi bằng kem đánh răng

Cách thực hiện đơn giản như sau:

- Phủ lên môi một lớp kem đánh răng.

- Sử dụng bàn chải đánh răng chà xát lên môi một cách nhẹ nhàng.

- Thực hiện trong 1 – 2 phút rồi rửa lại với nước sạch.

- Sau bước tẩy da chết hãy thoa một lớp mỏng dầu dừa hoặc son dưỡng.

Áp dụng: 1 – 2 lần/ tuần

+ Công thức tẩy da chết môi bằng cafe

Với những người có thói quen sử dụng cafe phin thì đừng vội bỏ đi phần bã giàu dưỡng chất này nhé. Mọi người có thể tận dụng bã cà phê để tẩy tế bào chết môi hay body vô cùng hiệu quả.

Ngoài cấu tạo dạng hạt giúp làm sạch da chết nhanh chóng thì trong bã cafe còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa. Chúng giúp đẩy lùi lão hóa và giữ cho làn môi luôn căng mịn, tươi trẻ.

Tận dụng bã cà phê để tẩy tế bào chết môi hay body vô cùng hiệu quả

Cách thực hiện tẩy da chết cho môi bằng cà phê:

- Dùng bã cafe massage nhẹ nhàng lên toàn bộ môi.

- Để yên trong vòng 10 phút để các dưỡng chất từ cafe có thể hấp thụ lên môi.

- Làm sạch lại môi với nước.

- Thoa một lớp mỏng dầu oliu hoặc kem dưỡng ban đêm lên môi.

Thực hiện: 1 – 2 lượt hằng tuần

3. Một số lưu ý khi lấy tế bào chết cho môi

Chỉ nên thực hiện phương pháp tẩy tế bào chết môi 1-2 lần một tuần. Vì da môi vô cùng mỏng manh, nếu tẩy tế bào chết quá thường xuyên sẽ gây mỏng thậm chí rách toác môi.

- Khi môi đang bong tróc thì không nên tẩy da chết vì lúc này đôi môi đang ở trong tình trạng vô cùng yếu, bất kỳ tác động nào lên da cũng sẽ khiến tổn thương thêm trầm trọng.

- Hãy uống nhiều nước và dưỡng ẩm cho môi thường xuyên để giảm thiểu sự bong tróc, sau đó mới có thể tẩy tế bào chết.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả biết được thêm nhiều cách giúp tẩy da chết môi đơn giản, nhanh chóng ngay tại nhà. Hầu hết các nguyên liệu đều có nguồn gốc tự nhiên lành tính, được đánh giá cao về hiệu quả làm sạch tế bào chết và giúp dưỡng ẩm môi hiệu quả.