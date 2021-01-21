Không tìm hiểu kĩ các cơ sở làm đẹp, một phụ nữ ở Đồng Nai bị biến chứng xăm môi

Làm đẹp 21/01/2021 11:23

Sau 2 tuần làm đẹp, một phụ nữ tại Đồng Nai bị biến chứng xăm môi với nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo thông tin từ trang phunuonline, mới đây, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tiếp nhận và xử lí một ca biến chứng xăm môi trong tình trạng bệnh nhân đang có những dấu hiệu mưng mủ, đau nhức.

Trước đó khoảng 2 tuần, chị T.T.T. đã xăm môi tại một thẩm mỹ viện thuộc huyện Định Quán, Đồng Nai với mức giá 2 triệu đồng. Một tuần sau đó, cả môi dưới lẫn môi trên của chị đều sưng lên, nổi mụn mủ, gây đau nhức và kèm theo cả sốt. 

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Sau khi xăm môi, cả môi dưới lẫn môi trên của chị T bị sưng mủ, đau nhức - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi nhập viện Da Liễu TP.HCM, chị T. đã thăm khám tại một bệnh viện đa khoa khác nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bác sĩ CKII Võ Thị Đoan Phượng (Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM) chia sẻ: “Thời gian điều trị tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng sau xăm cho chị T. có thể kéo dài cả năm. Bệnh nhân có thể bị tái phát lại do không thể lấy ra được những chất xăm đã vào trong môi”.

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Xăm môi tại các cơ sở không chuyên nghiệp có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Duy Quân (Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM) cũng cảnh báo thêm: “Xăm là một thủ thuật xâm lấn, vì vậy để đảm bảo an toàn chị em cần hết sức lưu ý khả năng dị ứng với mực xăm màu đỏ. Khi quyết định xăm hãy đến các cơ sở xăm uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng. Nếu có bất thường xảy ra, hãy đến khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ để được điều trị kịp thời, tránh những xử lý sai dẫn đến các tổn thương nặng nề hơn, khó hồi phục”.

Sau khi thực hiện xăm môi ăn gì lên màu đẹp

Sau khi thực hiện xăm môi ăn gì lên màu đẹp

Xăm môi ăn gì lên màu đẹp là một trong những băn khoăn mà nhiều chị em thường đặt ra khi áp dụng phương pháp làm đẹp này để “tân trang” ngoại hình. Có thể nói, bên cạnh những yếu tố quyết định đến màu môi như mực xăm, công nghệ phun xăm, thì món ăn dành cho người xăm môi đóng vai trò rất quan trọng, có ảnh hưởng để chất lượng màu sắc đôi môi sau thẩm mỹ.

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