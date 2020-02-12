Xăm môi nên kiêng ăn những gì trong thời gian bao lâu?

Phun xăm là một hình thức phun màu lên da, thường được áp dụng cho các bộ phận bên ngoài cơ thể như cho môi, lông mày… để tạo màu sắc như ý muốn, cải thiện hình dáng và làm cho gương mặt nổi bật, sắc sảo hơn. Ngoài ra, nhiều người tin rằng việc thay đổi dáng mày, dáng môi hay phun nốt ruồi cũng giúp cải thiện các vấn đề phong thủy.

Phun xăm môi là giải pháp thẩm mỹ hay nói cách khác nó đang là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn khi diện mạo chẳng may gặp những khuyết điểm như: môi thâm, nhăn, môi nhợt nhạt, môi quá dày, quá mỏng hoặc không rõ viền môi… Cần biết Xăm môi nên kiêng ăn những gì để sở hữu môi đẹp như ý và tránh những tai biến ngoài ý muốn.

- Một đôi môi căng mọng, hồng hào, màu sắc theo ý muốn là ưu điểm được nhiều chị em ưa thích.

- Chỉnh sửa hình dáng môi, những trường hợp không có viền môi, môi quá mỏng hoặc dày đều được “ăn gian” qua các nét vẽ của kỹ thuật viên giúp viền môi trở nên hài hòa, quyến rũ và mềm mại hơn.

- Bạn nên chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, nhiều năm kinh nghiệm để đảm bảo họ sử dụng các loại mực xăm chất lượng cao, an toàn, không chứa độc tố và đặc biệt là bền màu, không bị mau bay hay biến đổi màu sắc theo thời gian. Các dụng cụ được sử dụng trong quá trình phun xăm môi cũng cần được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, kim phun luôn mới để tránh các trường hợp nhiễm khuẩn.

- Ưu điểm đặc biệt là phun xăm môi giúp cải thiện màu sắc môi tự nhiên, với những ai có màu môi thâm sậm do sử dụng son hay thâm xì bẩm sinh cũng sẽ được cải thiện đáng kể sau khi phun xăm. Một đôi môi được phun xăm đúng kỹ thuật cùng việc chăm sóc kỹ càng sau khi thực hiện sẽ giữ được màu từ 3 - 5 năm.

Ưu điểm đặc biệt là phun xăm môi giúp cải thiện màu sắc môi tự nhiên

Sau khi phun xăm môi bạn nên chú ý những gì?

Sau khi thực hiện phun xăm môi tại các địa chỉ thẩm mỹ có uy tín, việc đầu tiên bạn cần làm là cố gắng dành hẳn 1 ngày sau đó để nghỉ ngơi thay vì ra ngoài trời hoặc làm những việc nặng quá sức. Lúc này cơ thể cần được phục hồi sau khoảng thời gian chịu ít nhiều những cơn đau sau khi phun xăm.

Sau khi thực hiện phun xăm môi tại các địa chỉ thẩm mỹ có uy tín, việc đầu tiên bạn cần làm là dành hẳn 1 ngày sau đó để nghỉ ngơi

Bạn nên hỏi kỹ bác sĩ hoặc nhân viên kỹ thuật để được tư vấn cụ thể quy trình chăm sóc môi sau khi phun xăm tại nhà để đảm bảo vết thương được chăm sóc tốt nhất và mau lành nhất có thể.

Nên thấm sạch nước huyết tương còn đọng lại trên môi bằng bông gòn sạch đã tiệt trùng.

Nên cố gắng hạn chế cho môi tiếp xúc nước trong khoảng 2-3 ngày đầu. Khi uống nước nên dùng ống hút.

Thoa kem dưỡng môi Power Repair.

Có thể uống các loại thuốc giúp giảm sưng do bác sĩ hoặc nhân viên kỹ thuật kê toa nếu cơ địa dễ sưng viêm hoặc dễ nhiễm trùng.

Nên bổ sung trong khẩu phần ăn hằng ngày các loại thực phẩm giàu vitamin A, C và các chất xơ

Ăn uống xong cần giữ sạch vùng môi, hạn chế ăn các thực phẩm có tính phong, làm mủ vết thương như: xôi, nếp, rau muống, gà, hải sản và các thực phẩm có màu sẫm như: nước tương, nước mắm, cà phê, trà,...

Nên bổ sung trong khẩu phần ăn hằng ngày các loại thực phẩm giàu vitamin A, C và các chất xơ như: khóm, cam, quýt, bông cải,...

Những thức ăn nên kiêng sau khi xăm môi

Tùy cơ địa mỗi người, sau khoảng từ 5-7 ngày lớp da cũ trên môi sẽ bong hết ra ngoài. Tuyệt đối không được tự ý bóc tách lớp da tại vùng phun xăm mà để da bong một cách tự nhiên để tránh màu môi lên không chuẩn hoặc hình thành những thương tổn lâu lành không đáng có.

Xăm môi kiêng thịt gà bao lâu?

Nhiều người khi phun xăm môi thắc mắc không biết nên kiêng các loại đồ ăn gây phong ngứa trong bao lâu, đặc biệt là thịt gà.

Thịt gà là món ăn được nhiều người yêu thích từ người lớn đến trẻ nhỏ và nó cũng xuất nhiều trong thực đơn hằng ngày của người Việt. Tuy nhiên, trong thịt gà lại chứa nhiều đạm điều này làm tăng trưởng sự tái tạo của tế bào một cách quá mức dễ dẫn đến hình thành sẹo lồi gây mất thẩm mỹ về sau. Thịt gà cũng có thể gây phong ngứa khi vết thương bắt đầu lành ở những người có cơ địa dễ dị ứng.

Nên kiêng ăn thịt gà sau một tuần đầu phun xăm để vết xăm được lành hẳn

Nếu đã kiêng ăn thịt gà thì nên kiêng trong thời gian bao lâu sau khi xăm môi thì ăn lại được? Chúng ta nên kiêng ăn thịt gà sau một tuần đầu phun xăm để vết xăm được lành hẳn, nếu cơ địa dễ kích ứng nên kiêng lâu hơn để mang lại kết quả làm đẹp tốt nhất.

Xăm môi kiêng thịt bò bao lâu?

Cũng tương tự như thịt gà, thịt bò cũng là lý do khiến các vết phun xăm trở nên lâu lành hơn nếu bạn ăn chúng trong thời gian đầu thực hiện phun xăm môi.

Chúng ta nên tuyệt đối tránh xa loại thực phẩm này để đảm bảo làn da môi được phục hồi tốt nhất, tránh các rủi ro không đáng có như vết phun xăm bị ngứa, lâu lành. Thông thường khoảng 2 tuần - 1 tháng đầu là thời gian nên kiêng thịt bò sau khi phun xăm, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người.

Khoảng 2 tuần - 1 tháng đầu là thời gian nên kiêng thịt bò sau khi phun xăm

Xăm môi kiêng trứng trong bao lâu?

Nhiều người thắc mắc rằng trứng các loại gia cầm như trứng gà, trứng vịt có phải kiêng ăn sau khi phun xăm môi hay không?

Câu trả lời là phụ thuộc nhiều vào độ kích ứng làn da cũng như cơ địa của bạn. Nếu bạn chưa từng nổi mẫn ngứa hay có bất kỳ triệu chứng nào khi ăn trứng gia cầm trước đây thì có thể bạn không dị ứng với loại thực phẩm này. Tuy nhiên, để đảm bảo làn da môi phục hồi nhanh chóng và tốt nhất thì chúng ta nên kiêng loại thực phẩm này trong khoảng 1 tuần sau khi phun xăm môi.

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Xăm môi kiêng hải sản bao lâu?

Các loại hải sản biển luôn là món ăn được nhiều người yêu thích, thật khó khăn khi không được ăn chúng trong một khoảng thời gian dài sau khi phun xăm. Nhưng để đảm bảo việc làm đẹp mang lại kết quả tốt nhất, chúng ta không nên đánh liều với loại thực phẩm này.

Chúng có thể gây ngứa, kích ứng hoặc thậm chí làm vết thương lâu lành hơn,dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Nên kiêng hải sản từ 2 tuần - 1 tháng sau khi phun xăm môi là cách giúp bạn có làn môi đẹp nhất.

Xăm môi nên kiêng rau muống trong bao lâu?

Trong rau muống chứa nhiều chất xơ rất tốt cho cơ thể và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng thường xuyên trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên đây lại là loại thực phẩm bị liệt vào danh sách không nên ăn sau khi phun xăm môi nếu bạn không muốn sẹo lồi hay những tổn thương cho làn da môi.

Nên kiêng ăn rau muống ít nhất 2 tuần sau khi phun xăm. Ngoài ra, nên hạn chế các loại nước chấm có màu sắc đậm như: nước tương, nước mắm,... và các loại đồ uống có chất kích thích như: bia, rượu, trà, cà phê,... trong khoảng 2 - 4 tuần, chúng có thể làm màu sắc đôi môi của bạn lên không chuẩn đấy.

Chú ý chăm sóc sau khi phun xăm môi để có được đôi môi đẹp nhất và tự tin với diện mạo mới của mình

Với những gợi ý của chúng tôi để trả lời cho câu hỏi xăm môi nên kiêng ăn gì trong bao lâu, hy vọng mọi người đã tìm thấy được câu trả lời cho mình. Chúc các chị em có được đôi môi đẹp nhất và tự tin với diện mạo mới của mình.