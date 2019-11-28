Nếu đang gặp tình trạng môi khô nứt nẻ, bong tróc mùa lạnh, hãy 'bỏ túi' ngay 3 bí quyết này

Chăm sóc da 28/11/2019 12:30

Một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của chị em vào mùa đông chính là môi bị nứt nẻ, bong tróc. Tuy nhiên, nếu làm theo 3 cách giữ môi hồng hào dưới đây, bạn sẽ chẳng lo lắng về tình trạng này nữa.

Đôi môi tái nhợt, kém sắc khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp với người đối diện. Hãy áp dụng ngay 3 cách giữ môi hồng hào, tươi tắn dưới đây để lấy lại vẻ rạng ngời cho gương mặt:

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Chăm sóc môi hồng hào, căng mọng trong ngày lạnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Chuẩn bị nước tẩy trang riêng cho mắt, môi

Vì cấu trúc của mỗi bộ phận trên khuôn mặt khác nhau nên không thể dùng nước tẩy trang cho da mặt để dùng luôn cho mắt, môi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường bị nhầm lẫn hoặc đơn giản là vì lười dùng thêm một loại tẩy trang nữa.

Thói quen này khiến môi không được tẩy kỹ các lớp son, lâu ngày dẫn đến tình trạng thâm môi do chì có trong son tác động.

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Nên dùng tẩy trang chuyên dụng mắt môi - Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn dùng riêng biệt dòng tẩy trang cho môi sẽ đảm bảo hiệu quả tẩy sạch, đồng thời giúp các bước dưỡng sau đó dễ dàng thẩm thấu hơn, mang lại bờ môi căng mọng.

2. Tẩy da chết cho môi khoảng 2 ngày 1 lần

Không ít người cho rằng việc tẩy da chết môi không thực sự quan trọng. Tuy nhiên, việc giữ cho đôi môi hồng hào cũng phụ thuộc rất lớn vào việc bạn chăm chỉ tẩy da chêt cho môi.

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Tẩy da chết môi là điều không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn chăm chỉ tẩy da chết cho môi, các lớp biểu bì chết hay còn gọi là da chết sẽ được lấy đi sạch sẽ, môi bạn sẽ mềm mại hơn rất nhiều.

3. Chọn loại kem dưỡng môi tốt

Để giữ cho đôi môi luôn hồng hào, mịn màng thì bước dưỡng môi là không thể thiếu. Hãy đầu tư cho bản thân một loại son dưỡng môi chất lượng để giữ ẩm, giảm thiểu tình trạng bong tróc môi trong thời tiết lạnh.

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Nên dùng son hoặc kem dưỡng môi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 3 cách giữ môi hồng hào không chỉ trong ngày lạnh mà bạn nên áp dụng thường xuyên để đạt hiệu quả cao nhất.

Mỗi tối giã nát 1 nhúm rau ngò rồi thoa lên môi, bạn sẽ bất ngờ khi thấy môi thâm cỡ nào cũng hồng hào căng mọng

Mỗi tối giã nát 1 nhúm rau ngò rồi thoa lên môi, bạn sẽ bất ngờ khi thấy môi thâm cỡ nào cũng hồng hào căng mọng

Nguyên liệu cực rẻ tiền và dễ kiếm này thực sự giúp bạn cải thiện tình trạng môi thâm.

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Từ khóa:   tẩy da chết môi cách tẩy trang kem dưỡng môi

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